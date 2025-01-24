Пожежі, вибухи і закриті аеропорти: які наслідки масованого удару дронів у Росії

У низці областей РФ у ніч проти 24 січня скаржилися на повітряну атаку та заявляли про роботу ППО. Під удар дронів потрапили об'єкти промисловості, нафтової та енергетичної галузі, була обмежена робота багатьох авіапортів.

Як пише РБК-Україна, ще ввечері напередодні, 23 січня, у кількох російських регіонах розповідали про небезпеку повітряних атак. Зокрема, про загрозу ударів дронів заявляли в Московській, Ростовській, Курській, Брянській, Тамбовській, Липецькій та Тульській областях. Аналогічне оголошення було й для тимчасово окупованого Криму.

Пізніше в мережі стали писати про вибухи на території РФ у низці областей та міст.

Рязань

Місцева влада ще близько пів на дванадцяту ночі відзвітувала про начебто успішну роботу ППО з ліквідації безпілотників у Рязанській області. За словами губернатора регіону Павла Малкова, постраждалих немає, й "оцінюються матеріальні збитки".

Пізніше в рязанських Telegram-каналах стали з'являтися публікації про серію вибухів (близько десяти) в облцентрі, та про роботу ППО.

Також розповідалося про сильні пожежі - спочатку в районі рязанського нафтопереробного заводу, потім на території Ново-Рязанської ТЕЦ.

Крім того, в російських медіа та моніторингових каналах також повідомляли, що під атаку могла потрапити військова авіабаза Дягілєво на околиці Рязані. На ній, згідно з відкритими даними, дислокуються Ту-95 і Ту-22, а поруч розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Губернатор Рязанської області заявив, що внаслідок повітряної атаки на Рязань "уламки безпілотника потрапили у приватний будинок".

"Виникла пожежа, яка була ліквідована у найкоротші терміни. Постраждалих немає", - написав російський чиновник у своєму Telegram.

Про палаючу НПЗ чи ТЕЦ у Рязані, попри числені відповідні кадри у мережі, губернатор нічого не сказав.

Варто додати, що керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко у мережі прокоментував дані про палаючий завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК), який входить до складу "Роснефти".

Він зазначив, що даний об'єкт є одним з ключових у нафтовій промисловості РФ, та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу країни-агресора.

Також він додав, що підприємство виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці росармії.

Москва та область

Про "спробу" безпілотників атакувати столицю РФ заявляв московський сер Сергій Собянін. За його словами, в області працювали системи ППО, і було начебто ліквідовано кілька БПЛА.

Мер столиці країни-агресора розповів, що було "відбито атаку безпілотників" у міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі. Вони начебто "летіли на Москву".

Пізніше він заявив, що ще 2 дрони були збиті в міському окрузі Подільськ, ще 1 БПЛА ліквідований у Троїцькому адміністративному окрузі міста Москви, і потім ще 1 - вже в міському окрузі Щолково.

Усі вони, за словами Собяніна, летіли на російську столицю.

Також він додав, що фахівці екстрених служб працюють на місцях подій. Про можливі пошкоджені об'єкти чи про постраждалих - не повідомлялося.

Брянськ та Енгельс

Російські пабліки та Telegram-канали писали про дроновий удар і по Брянську цієї ночі.

У цьому місті начебто ціллю безпілотників став завод "Кремній". І об'єкт був уражений, після чого сталася пожежа.

В мережі опублікували кадри про, як стверджується, палаючий завод, над який було видно стовп диму.

Між тим Telegram-канал Mash написав, що у Брянську "уламки знищеного безпілотника впали поряд із виробництвом".

Разом з тим губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram написав, що у регіоні працювали системи ППО через повітряну атаку із застосуванням безпілотників. Інших деталей російський чиновник не розкрив.

Вранці керівник ЦПД Коваленко висловився і щодо даного заводу у Брянське, який був атакований сьогодні. Він звернув увагу, що на "Кремнії" виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських безпілотників.

"Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство", - додав він.

З'явилася інформація і про удар БПЛА по Енгельсу Саратовської області. Росмедіа повідомляли, що тут начебто дрони "намагалися" атакувати місцевий нафтопереробний завод. У місті пролунало близько семи вибухів, у регіоні тривала робота ППО.

"В атаці, попередньо, задіяні далекобійні БПЛА типу "Лютий" та 2,5-метрові дрони-камікадзе "Бобер"", - йдеться в публікації даного Тг-каналу.

Саратов, Татарстан і не тільки

У Саратові у ніч проти 24 січня лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників. У місцевих пабліках розповідали про роботу ППО у регіоні.

Губернатор даної області Роман Бусаргін ближче до ранку заявив, що в області начебто "були ліквідовані БПЛА".

"Постраждалих та пошкоджень попередньо немає", - додав він.

Крім того, російські медіа написали й про оголошення щодо загрози атаки БПЛА також у Татарстані.

План "Килим" у російських аеропортах

Невдовзі після опівночі у Росавіації заявили про тимчасове припинення роботи міжнародних аеропортів "Домодєдово" під Москвою та "Жуковський" у Московськвській області.

Пізніше стало відомо, що план "Килим" запровадили також у московському аеропорту "Внуково". Цей план оголошується, у тому випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ. Заходи включають заборону та здійснення посадки та вильоту рейсів.

Крім того, вночі також російська сторона повідомила про обмеження роботи також аеропортів Казані, Самари, Пензи, Саратова та Нижньокамська.

Додамо, вже вранці в Росавіації заявили також про "тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден" в аеропорту Уфи.

Міноборони звітує про "відбиття" дронової атаки по регіонах

Вранці в Міністерстві оборони РФ заявили про "перехоплення та знищення" цієї ночі 121 БПЛА. В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що безпілотники були українськими. І що збивали їх загалом у 10 областях та над окупованим Кримом.

Так, за даними російського міністерства, було ліквідовано:

37 БПЛА були "знищені" у Брянській області,

20 - у Рязанській області,

17 - у Курській області,

17 - у Саратівській області,

6 - у Московській області,

6 - у Бєлгородській області,

3 - у Воронезькій області,

2 - у Тульській області,

2 - в Орловській області,

2 - у Липецькій області,

1 - над Москвою,

та ще 1 - в окупованому Криму.

Пізніше в Міноборони РФ оновили свій список "збитих" дронів цієї ночі, та кажуть про "відбиття" атаки також у Ленінградській області. Так начебто знищили 3 БПЛА.

Тобто вже йдеться про дронову атаку вночі та вранці загалом у 11 областях РФ та в окупованому українському Криму.