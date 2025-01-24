Україна завершує реформу для залучення тих, хто досяг 18-25 років до лав ЗСУ - заступник голови ОП

Україна реформує систему набору в армію, що дасть змогу залучити тих, хто досяг 18-25 років, і збільшити чисельність особового складу, заявив заступник глави Офісу президента полковник Павло Паліса в інтерв'ю Associated Press.

Колишній командир 93 ОМБр Паліса заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки успадкована з радянських часів наявна система перешкоджає прогресу.

Як пише AP, незважаючи на те, що Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою у війні з Росією.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". За його словами, той, що включає в себе, зокрема фінансові стимули, чіткі гарантії навчання, заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

Паліса пояснив, що план спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відтермінування або звільнені від служби після ухвалення закону про мобілізацію.

"Убезпечити командира частини та солдата-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки, а також чіткі межі, зрозумілі обом... На мій погляд, це необхідно для ефективного діалогу", - сказав він.