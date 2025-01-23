Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ

Компанія Seagate, один із провідних виробників систем зберігання даних, представила новий жорсткий диск ємністю 36 ТБ, який став рекордним за обсягом.

Цей продукт серії Exos M був випущений незабаром після попереднього рекорду компанії - жорсткого диска ємністю 32 ТБ, представленого в грудні 2024 року. Нові жорсткі диски Exos M призначені насамперед для центрів оброблення даних і гіперскейлерів, як-от Microsoft і Amazon, тому ви навряд чи знайдете їх у роздрібному продажі.

Завдяки використанню технології HAMR, Seagate вдалося знизити вартість зберігання даних на 25% за терабайт, що робить ці жорсткі диски більш конкурентоспроможними порівняно з твердотілими накопичувачами. Новий жорсткий диск Exos M ємністю 36 ТБ оснащений 10 пластинами, що дає змогу досягти високої щільності зберігання даних.

У той час як конкуренти, як-от Western Digital і Toshiba, пропонують жорсткі диски з меншою ємністю і більшою кількістю пластин, Seagate продовжує лідирувати в цьому сегменті. Компанія також заявила про плани щодо досягнення ємності 10 ТБ на пластину в майбутньому, що ще більше зміцнить її позиції на ринку.