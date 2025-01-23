Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ

09:41 23.01.2025 |

Новини IT

 

Компанія Seagate, один із провідних виробників систем зберігання даних, представила новий жорсткий диск ємністю 36 ТБ, який став рекордним за обсягом.

Цей продукт серії Exos M був випущений незабаром після попереднього рекорду компанії - жорсткого диска ємністю 32 ТБ, представленого в грудні 2024 року. Нові жорсткі диски Exos M призначені насамперед для центрів оброблення даних і гіперскейлерів, як-от Microsoft і Amazon, тому ви навряд чи знайдете їх у роздрібному продажі.

Завдяки використанню технології HAMR, Seagate вдалося знизити вартість зберігання даних на 25% за терабайт, що робить ці жорсткі диски більш конкурентоспроможними порівняно з твердотілими накопичувачами. Новий жорсткий диск Exos M ємністю 36 ТБ оснащений 10 пластинами, що дає змогу досягти високої щільності зберігання даних.

У той час як конкуренти, як-от Western Digital і Toshiba, пропонують жорсткі диски з меншою ємністю і більшою кількістю пластин, Seagate продовжує лідирувати в цьому сегменті. Компанія також заявила про плани щодо досягнення ємності 10 ТБ на пластину в майбутньому, що ще більше зміцнить її позиції на ринку.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0325
  0,1336
 0,32
EUR
 1
 43,8735
  0,2316
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес