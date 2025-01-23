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Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ
09:41 23.01.2025 |
Компанія Seagate, один із провідних виробників систем зберігання даних, представила новий жорсткий диск ємністю 36 ТБ, який став рекордним за обсягом.
Цей продукт серії Exos M був випущений незабаром після попереднього рекорду компанії - жорсткого диска ємністю 32 ТБ, представленого в грудні 2024 року. Нові жорсткі диски Exos M призначені насамперед для центрів оброблення даних і гіперскейлерів, як-от Microsoft і Amazon, тому ви навряд чи знайдете їх у роздрібному продажі.
Завдяки використанню технології HAMR, Seagate вдалося знизити вартість зберігання даних на 25% за терабайт, що робить ці жорсткі диски більш конкурентоспроможними порівняно з твердотілими накопичувачами. Новий жорсткий диск Exos M ємністю 36 ТБ оснащений 10 пластинами, що дає змогу досягти високої щільності зберігання даних.
У той час як конкуренти, як-от Western Digital і Toshiba, пропонують жорсткі диски з меншою ємністю і більшою кількістю пластин, Seagate продовжує лідирувати в цьому сегменті. Компанія також заявила про плани щодо досягнення ємності 10 ТБ на пластину в майбутньому, що ще більше зміцнить її позиції на ринку.
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