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Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
11:40 23.01.2025 |
Компанія Canon оголосила, що створила новий 410-мегапіксельний 35-міліметровий повнокадровий CMOS-сенсор.
Сенсор має роздільну здатність 24K. Canon очікує, що він буде використовуватися у "відеоспостереженні, медицині та промисловості", де є попит на "екстремальну роздільну здатність".
Зазвичай велика кількість мегапікселів зустрічається лише в камерах з сенсорами середнього формату. Однак рішення Canon втиснути таку кількість пікселів у 35 мм полягає в тому, що ці пікселі можна буде використовувати разом з об'єктивами, розробленими для повнокадрових сенсорів.
Новий сенсор має перероблену схему та "стекове формування з підсвічуванням ззаду", де "сегмент пікселя та сегмент обробки сигналу перешаровані". Швидкість зчитування становить 3280 мегапікселів на секунду, а відео - вісім кадрів на секунду.
Монохромна версія датчика може об'єднувати чотири пікселі одночасно, щоб знімати ще яскравіші зображення і записувати 100-мегапіксельне відео зі швидкістю 24 кадри в секунду.
Однак, навряд чи цей новий тип сенсора Canon стане загальноприйнятим стандартом серед споживачів у найближчому майбутньому.
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