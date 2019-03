«Любі друзі» Обамы. Поможет ли новый посол США уволить Сытника

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко колумнисту американской политической газеты The Hill Джону Соломону, обнародованное 20 марта, и два блога самого Соломона на ту же тему, вышедшие 20 и 26 марта, получили немалый резонанс как в Украине, так и в США. Чтобы адекватно воспринимать происходящее, нужно учитывать три вещи.

Во-первых, эту волну поднял не Луценко. Он лишь один из каналов, по которым она пущена.

Во-вторых, она поднята не против посла США в Украине. Мари Йованович - лишь одна из тех, кого эта волна может смыть по пути к цели.

А в-третьих, дальнейший ход этой волны слабо зависит от результатов президентских выборов в Украине. И поднята она, разумеется, вовсе не ради того, чтобы повлиять на эти результаты.

Теперь о цели. Из Киева и из Вашингтона она выглядит по-разному. Так и должно быть, когда на одно и то же смотрят с разных сторон.

Если смотреть из США, то представляется, что эта волна поднята командой Трампа против демократов. В частности, против Хиллари Клинтон, которая была его конкуренткой на президентских выборах 8 ноября 2016 г., и против Джо Байдена, который был вице-президентом при президенте Бараке Обаме и считается вероятным кандидатом от демократов на президентских выборах 3 ноября 2020 г.

Примечательно, что 21 марта Трамп своим твитом прорекламировал первый блог Соломона, который уже в заголовке прямо указывал на цель: "С исчезновением российского сговора появляется украинский заговор в помощь Клинтон". 22 марта в эфире близкого к Трампу телеканала Fox News вышел сюжет "Джо Байден и его связь с Украиной", в котором упоминались документы, переданные Генпрокуратурой Украины американским коллегам. Там же говорилось о том, что Белый дом инициирует отзыв Йованович из Украины. 24 марта на консервативном сайте Daily Wire вышла статья "Растут призывы отстранить посла Обамы в Украине", которую тут же поддержал своим твитом сын президента США Дональд Трамп-младший, заявивший, что США нужно "меньше этих шутов в качестве послов".

Если смотреть из Украины, то представляется, что эта волна поднята командой президента Петра Порошенко против фигур в украинской политике, которые пользовались поддержкой (фактически являются креатурами) Посольства США в Украине и действовали в интересах Байдена и Клинтон.

Однако эти две картины не противоречат друг другу. На самом деле вполне возможно, что волна поднята совместно командами президентов Трампа и Порошенко. И вполне может быть, что у них есть согласованная версия, только они по отдельности озвучивают некоторые ее фрагменты.

Суть этой версии можно изложить так. Все началось с того, что Обама и Байден отказались предоставить Украине военную помощь после российского вторжения. А чтобы оправдать свою позицию, решили переключить повестку дня в Украине с отражения российской агрессии на борьбу с коррупцией, якобы являющейся для Украины гораздо большей проблемой, чем оккупация Россией Крыма и части Донбасса.

Для этого оказывалась политическая защита и финансовая поддержка структурам, раздувавшим антикоррупционную тему. В частности, в 2015 г. средства в размере $4 млн, выделенные правительством США на реформу украинской прокуратуры (оплату разработки тестов и проведение конкурса на прокурорские должности), были отданы главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину и тогдашнему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. В круг лиц, которые были в теме, входили также директор НАБУ Артем Сытник, нардеп Сергей Лещенко, тогдашние замы генпрокурора Виталий Касько и Давид Сакварелидзе.

Некоторые подробности известны от самого Байдена. Выступая 23 января 2018 г. в Совете по международным отношениям США, он упомянул о минских договоренностях и посетовал на администрацию Трампа: "Насколько я знаю, сейчас на президентское лидерство в Украине нет давления, чтобы стимулировать его к превращению Минска во что-то, что можно выполнить". Администрация Обамы действительно давила на Киев, добиваясь одностороннего выполнения Украиной пунктов минских договоренностей (якобы это подвигнет Путина выполнить свою часть). В том же выступлении Байден рассказал о том, как он якобы во время своего визита в Киев добился увольнения украинского генпрокурора. На самом деле Байден приврал по срокам, но факт увольнения генпрокурора Украины под давлением администрации Обамы действительно имел место: 3 апреля 2016 г. своей должности лишился Виктор Шокин. Следующей жертвой стал премьер Арсений Яценюк, которого принудили подать в отставку 10 апреля 2016 г., - это сразу же назвал своей победой Саакашвили.

Говорят, Саакашвили сам тогда метил на пост премьера. А на место Шокина администрация Обамы продвигала Касько. Но Порошенко не захотел оказаться связанным по рукам и ногам. Пост премьера занял Владимир Гройсман, пост генпрокурора - Юрий Луценко. Дальнейшее развитие событий все помнят: нагнетание антикоррупционной истерии в масс-медиа и многочисленные, но безуспешные попытки поднять Киев на "третьи майданы".

Параллельно украинская креатура американского посольства была задействована в помощь команде Клинтон против Трампа. В августе 2016 г. через Сытника была организована утечка в газету The New York Times части списка получателей кэша из черной кассы Партии регионов в 2012 г. Там фигурировал Манафорт, который с июня 2016-го руководил избирательной кампанией Трампа. При этом были ограждены от огласки сведения о том, что аналогичные выплаты получал другой американец - Грегори Крейг, юрист, обслуживавший администрацию Обамы. Кстати, та же The New York Times 18 марта 2019 г. сообщила, что Крейг находится под следствием за работу, которую он выполнял для Януковича.

Сейчас команда Трампа будет стараться подать в максимально негативном свете все украинские связи Байдена, Клинтон, Йованович, используя для этого документы, полученные из Киева. Команда Порошенко заинтересована в том же самом: чтобы все украинские креатуры Байдена, Клинтон, Йованович предстали в максимально негативном свете.

Конечно, после назначения нового посла многое переменится. И если к началу кампании по выборам Верховной Рады вся "антикоррупционная" деятельность Сытника, Лещенко, Шабунина и прочих будет максимально дискредитирована, это значительно облегчит команде Порошенко борьбу за новый парламент.