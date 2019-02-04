Венгрия достала? Как Орбана выпороли в Вашингтоне за «руссофилию»

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Еще 18 и 19 декабря с визитом в Вашингтоне находился замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр. И хотя это было давно, но благодаря только сейчас попавшей в распоряжение венгерского либерального издания Direct36 дипломатической телеграмме венгерского посла Ласло Сабо, визит Мадьяра обрел новые смыслы. Причем они далеки от радужных. Замглавы МИД Венгрии провел ряд встреч с американскими чиновниками, но живейший интерес вызывают его переговоры с объявившим 4 января о своей отставке помощником госсекретаря, главой Управления Госдепа по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Они обсудили очень многие стороны двусторонних отношений, в том числе противостояние Будапешта и Киева вокруг языкового закона.

Естественно нас особенно интересует "украинская часть" этой встречи, только вот она была освещена лишь наполовину. Причем заинтересовала украинские СМИ только откровенная "зрада", выплывающая из переговоров Митчелла и Мадьяра, с намеком едва ли не на предательство Соединенными Штатами Украины в споре с венграми. Да, действительно, обсуждая языковый вопрос и реакцию на него Будапешта, если верить приведенной телеграмме, Митчелл и впрямь сказал, что "американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасном прецеденте, который может создать ее закон об образовании". Во-вторых, якобы назвал правомерными "возражения" Будапешта. В-третьих, заверил, что США постоянно обсуждают этот вопрос с украинскими коллегами.

Именно эта - самая невыгодная Украине часть материала - широко разошлась в украинской, (и, естественно, по российской) прессе. Что вынуждает задуматься либо о грубом вбросе, либо о недосмотре, либо же о банальном желании поймать хайп на откровенной "зраде". Но суть ускользнула. За бортом у большинства СМИ (за исключением пары-тройки) оказалась другая часть материала венгерских расследователей. К примеру, комментарий высокопоставленного чиновника из венгерского МИДа о более конструктивной позиции украинской стороны, которую она заняла в последнее время. И что еще более важно - о том, что Митчелл во время переговоров с Мадьяром открыто критиковал премьер-министра Виктора Орбана за то, что тот окрестил Украину "буферным государством" в своем выступлении в румынском городке Бэиле-Тушнад (между прочим, Трансильвания).

США, как известно, поддерживают вступление Украины в НАТО и критиковали неоднократно Будапешт за препятствование процессу. Несмотря на позицию Митчелла по языковому закону, своей позиции касательно членства Украины в НАТО, США не изменили. Помощник госсекретаря прямым текстом заявил Мадьяру, что в интересах Венгрии стала бы интеграция Украины в НАТО и ЕС. Да и в целом, по словам Митчелла, Украина - для Венгрии пример того, как "небольшое (очевидно, с позиции США) национальное государство может стать политически независимым от России". Посыл предельно ясен: вы, возможно, правы касаемо языкового закона, но пора завязывать, поскольку на кону нечто гораздо более значительное, а именно сдерживание агрессии России.

И в целом, заметим, очень важна общая тональность той встречи. В особенности в вопросах, прямо не касающихся Украины. Однако как бы украинцы ни сопротивлялись пониманию этого факта, Украина все же является частью мира, сильно уменьшившегося благодаря глобализации. "Моя хата с краю" - безнадежно устаревший принцип, сродни выстрелу себе в обе ноги сразу. Кстати, отсюда возможно и растут ноги у фейла с подачей информации о переговорах Мадьяра и Митчелла. Было упущено несколько важнейших моментов, свидетельствующих не о том, что Штаты, якобы выбрали сторону Венгрии, а совсем наоборот - в администрации Трампа усиливается недовольство политикой венгерского правительства. Что Митчелл, собственно, и сказал заму Петера Сийярто.

Как отмечает Direct36, дипломатическая телеграмма Сабо дает представление об уровне венгерско-американских отношений и показывает, как американская дипломатия пытается оказать давление на правительство Венгрии в вопросах, важных для Вашингтона. Пока правительство Орбана пытается сбалансировать свои отношения между своими союзниками, включая Соединенные Штаты, - и Россией. Эту политику Орбана в США воспринимают как бездействие. И даже хуже. По словам Митчелла, "Конгресс занимает враждебную позицию по отношению к Венгрии", для чего есть сразу несколько причин.

Во-первых, сдерживание Будапештом евроатлантических устремлений Украины. Во-вторых, эпопея с преследованием правительством Орбана Центрально-Европейского университета (CEU) Джорджа Сороса. С одной стороны, CEU отсутствует в списке приоритетов венгерской политики администрации Трампа, чьи представители пытаются сделать вид, что не видят проблемы. Так, к примеру, новый посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн, ранее не замечавший проблем с нарушением гражданских прав и свобод в этой стране, данную ситуацию назвал просто "спором двух людей" - Орбана и Сороса. Но вопреки политике замалчивания проблемы, вопрос CEU стоит остро до сих пор. Особенно в Конгрессе, где нижняя палата попала под контроль демократов. Законодатели, отмечается в материале, используют университет для нападок на Госдепартамент. Поэтому-то Митчелл выразил Мадьяру недовольство.

В-третьих, особенно "зацепила" Вашингтон экстрадиция Будапештом российских торговцев оружием - Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего в Россию, а не в США. При чем здесь Штаты? Дело в том, что Любишины пытались в 2016 году в Будапеште заключить сделку на поставку оружия мексиканскому наркокартелю, т.е., под боком у США. Сделку агенты ФБР и венгерские правоохранители сорвали, но затем Будапешт, игнорируя Вашингтон, решил экстрадировать торговцев оружием в РФ. Этого "предательства" венграм американцы не простили.

Венгерская сторона отвечает в стиле "сам дурак", позорясь еще больше. Так, официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в ответ заявил, что США, мол, за последние пять лет отклонили 8 из 9 запросов на экстрадицию. Уэсс Митчелл припомнил Мадьяру это заявление Ковача, остановившись отдельно на каждом из восьми запросов. По четырем из них, говорит дипломат, США не получили от венгерской стороны достаточных доказательств, и, как пишет издание со ссылкой на свои источники, Вашингтон запрашивал эти доказательства, но Будапешт отмолчался. Еще в двух случаях, со слов Митчелла, указанные лица вообще не проживали в США. Еще один - вопрос не поднимался по дипломатическим каналам, а другой запрос касался человека, уже приговоренного к 25 годам тюрьмы. Понятно, что голословные выпады правительства Орбана не поспособствовали улучшению отношений между странами.

Далее - в-четвертых. Вопрос газа и диверсификации его поставок. Вашингтон добивается от Орбана сотрудничества в рамках строительства LNG-терминала на хорватском острове Крк и румыно-венгерского трубопровода. И, согласно телеграмме, Митчелл отметил, что помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон вернулся из поездки в Венгрию в конце 2018 года очень "разочарованным" тем, что Будапешт несколько раз менял свою позицию относительно терминала для сжиженного американского газа. По словам Митчелла, в Вашингтоне не оценили высказываний Орбана о том, что американский газ на 20% дороже рыночной цены, поскольку ведь речь идет не только о ценах, но и о снижении энергозависимости ЕС от России. Хотя понятно, что Вашингтон также отстаивает в данном случае собственные интересы.

Как бы то ни было, спорадическую поддержку Орбаном проекта на Крке в Штатах воспринимают как его инструмент для торга с Путиным с целью получить лучшую цену от РФ. Левенте Мадьяр, естественно, обвинения Митчелла отверг и пытался защититься строительством Венгрией трубопроводов в Румынию и Хорватию. Что касается LNG-терминала, то на данный момент венграм он неинтересен.

В чем-то похоже отношение Будапешта к Соглашению о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), которое Штаты хотят подписать со странами региона. И это в-пятых. Данный документ позволяет и регулирует присутствие американских военных на территории союзников. Отмечается, что DCA нужно американцам, поскольку те допускают, что европейские союзники все же не внесут существенного вклада в безопасность континента. Поэтому с 2017 года США и Венгрия, пока безуспешно, ведут переговоры. Камнем преткновения, к примеру, стал вопрос юрисдикции в случаях нарушения закона американскими солдатами. Плюс Орбан не хочет, чтобы по Венгрии перемещались американские военные, аргументируя это защитой суверенитета. А Мадьяр в свою очередь заявил, что документ противоречит конституции Венгрии. На что Митчелл снова продемонстрировал свою осведомленность: помощник Помпео изучил основной закон и не нашел в DCA противоречий ему. Просто нет политической воли. Ну, по данным Direct36, ссылающегося на источник косвенной информации о переговорах, американское правительство уверено, что Орбан артачится, боясь реакции Москвы. И это главная причина.

Таким образом, налицо резкое изменение в худшую сторону отношения Вашингтона к Венгрии. В США недовольны тем, как Будапешт распорядился потеплением, наступившим после ухода из Белого дома Барака Обамы, чья администрация, как известно, открыто критиковала Орбана за нарушения прав человека, проблемы с верховенством права и свободой СМИ, а также коррупцию. Пришел Трамп. Затем пришел Митчелл и принес с собой позицию о необходимости укрепления диалога с союзниками в Европе, в частности с Венгрией. Митчелл вообще говорил, что политика Обамы толкнула венгров в руки России и, в некоторой степени, Китая. В целом же изменилось отношение Вашингтона к правительству Орбана, но не так надолго, как бы хотели в Будапеште. Сейчас в Штатах все более убеждаются, что венгерская сторона не дала американцам ничего взамен. А это, в свою очередь, привело к усилению давления на Будапешт и этому неприятному для Мадьяра разговору с Митчеллом. В резюме телеграммы констатируется, что венгерский замминистра получил "более негативное, скоординированное сообщение на политическом уровне", а администрация Трампа не намерена терпеть критику из-за ее отношения к Венгрии, которая не отвечает взаимностью.

И вот Митчелл-то без пяти минут ушел. По мнению венгерского издания, "правительство Орбана потеряло, вероятно, одного из своих самых важных и терпеливых союзников" в администрации Трампа. Будапешт, вероятно, рассчитывал, что ему свое сильное плечо в администрации подставит правая рука экс-советника Стива Бэннона - Себастьян Горка, также бывший советником у Трампа, и бывший сотрудник Mi6. Но, увы, Горка лишился кабинета в Белом доме, а значит, и влияния на президента США. И даже наличествующие неформальные связи,очевидно, не помогли Горке замолвить словечко за Орбана и Ко хотя бы в Госдепартаменте. Поэтому предполагать, что отношение США к Будапешту изменится после окончательного ухода Митчелла, не имеет смысла. Скорее всего диалог будет становиться все более напряженным.