Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии

08:31 24.01.2019 |

Экономика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Министр внутренних дел Арсен Аваков буквально на днях сделал заявление, которое тянет на мини-сенсацию.

По его словам, руководимое им министерство совместно с Кабинетом министром Украины намерено запускать государственную программу закупки самолетов отечественного производства для нужд Нацгвардии и для Службы чрезвычайных ситуаций.

По словам министра, будущая программа может быть рассчитана на пять лет и на сегодня речь идет о закупке 13 машин: Ан-74 и Ан-74ТК-200, одном Ан-132П и 10 Ан-178. Причем отмечено, что два Ан-74 могут поступить на вооружение уже до конца года, так как находятся на Харьковском авиазаводе в разной степени готовности.

Насколько реально соответствуют ситуации заявления министра, попробуем разобраться и мы.

Все просто и относительно сложно с Ан-74. На момент распада Союза он был одним из трех типов самолетов, который выпускался в Украине - на Харьковском авиазаводе с 1989 г. Мало того, в 1995 г. в АНТК "Антонов" разработана новая модификация - Ан-74ТК-200.

Конвертируемые транспортные грузопассажирские самолеты Ан-74ТК-100 и Ан-74ТК-200 способны перевозить до 52 пассажиров или до 10 т груза. Конвертация салона из грузового в пассажирский и обратно осуществляется силами экипажа без дополнительной помощи в течение 30 минут. Можно также совмещать перевозку пассажиров и груза - самолет может одновременно перевозить 12 пассажиров и 6 тонн груза, 20 пассажиров и 4,5 тонн груза, дальность полета с 52 пассажирами на борту составляет 3500 км, с 10 тоннами груза - 1500 км.

Самолет имел довольно хороший спрос на мировом авиарынке - экспортировался (хотя и чуть ли не единичными образцами) в Ливию, Туркмению, Казахстан и другие страны. Освоен в Харькове и ремонт самолетов этого типа. Единственная, но огромная, проблема - в нём доля комплектующих, произведённых в России, 54 % (причем это минимальная цифра по сравнению с другими самолетами отечественного производства и разработки). И, по имеющимся данным, на сегодня проблему их замены харьковчанам решить не удалось.

Так, заказанный и частично проплаченный Ан-74Т-200А для Национальной гвардии Республики Казахстан, так и остался на стапелях завода из-за невозможности заменить российские детали. Рассматривался даже экзотический вариант покупки нужных деталей непосредственно Казахстаном. Но в итоге в апреле Харьковский суд обязал авиазавод вернуть $15 млн за непоставленный самолет.

И вот теперь этот самолет собирается купить государство для авиации НГУ. Каким образом будет решаться вопрос с импортозамещением - решительно непонятно. Хотя, естественно, руководство завода говорит о том, что проблема решается на уровне "Укроборонпрома". И даже если удастся заменить российские детали на западные или китайские (что вообще нереально - кто мешал сделать это раньше), то это будет новый самолет, на который надо будет получать новый сертификат авиационной годности. И значит уж точно машина не будет получена заказчиком до конца текущего года.

Совсем нет проблем с Ан-32П. Его серийное производство освоено на Киевском Государственном авиационном заводе "АВИАНТ" и думается, что российских деталей в его конструкции не так уж много. Прежде всего потому, что машина представляет собой обычный Ан-32 с установленными четырьмя наружными съемными баками на 2 т. огнегасящей жидкости каждый.

И совсем уже фантастической выглядит заявление о закупке сразу 10 Ан-178. Транспортный рамповый самолет Ан-178 разрабатывался ГП "Антонов" с 2010 г. и фактически является развитием семейства региональных пассажирских самолетов Ан-148/Ан-158.

На сегодня пригодного для серийного производства прототипа просто нет. К декабрю 2015 г. было собрано два фюзеляжа, а к 2017 г. производство самолёта было остановлено в связи с необходимостью замены российских комплектующих. Причем их больше, чем на Ан-74 - 69%, и они критически важны для самолета в целом - вспомогательная силовая установка, стойки шасси, гидравлика, авионика и системы управления.

За это время были попытки импортозамещения - тем более, что детали используются и в конструкции Ан-148 и Ан-158. Даже выделили денег "Южмашу" на производство стоек. Однако в итоге после многочисленных неудачных попыток реализации контракт был сорван.

Понятно, что попадание этих машин в государственную программу финансирования могло бы в значительной степени подвигнуть авиастроителей на поиски альтернатив деталей и агрегатов российского производства. Но тогда ни о каких пяти годах реализации говорить не приходится.

Достаточно посмотреть, например, на Ан-132D, где достаточно денег, достаточно импортных деталей, а сама программа идет не быстро - просто в силу специфики авиационного производства.

Таким образом, можно говорить о том, что, по всей видимости, заявления Авакова имеют больше политическую окраску, хотя и свидетельствуют об интересе нашего политического руководства к авиастроительной отрасли в целом. Даже при том, что будет выделено надлежащее финансирование и будут брошены все силы "Антонова" и ХАЗ, без проблем можно будет реализовать только заказ на Ан-32П - и то пока непонятно какие объемы придется импортозамещать, но, по крайней мере, уж точно не так уж много, как по Ан-178.

С другой стороны, выделение государственного финансирования может запустить техническое перевооружение украинских авиастроителей. Ведь вполне очевидно, что уровень технической оснащенности того же "Антонова", например, это в лучшем случае уровень конца 1980-х гг. А мировое самолетостроение с его композитными материалами пошло уже гораздо дальше.
 

ПО РУБРИКАМ

08:20 Курс доллара 24 января стабилен к мировым валютам на неопределенности в США и торговых опасениях

08:08 Золото дешевеет 24 января на увеличении спроса на рисковые активы

07:45 Биржевые индексы АТР в основном растут 24 января вслед за рынками США

07:43 Биржи США выросли 23 января на отчетах компаний

23.01 Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки

23.01 Руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в Укргазбанк

23.01 Депозитные ставки для физлиц 23.01.19

23.01 Индекс ПФТС 23 января сполз в «красную зону»

23.01 Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах

23.01 Доллар дешевеет к евро 23 января, фунт вырос до максимума за 2 месяца

23.01 Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году

23.01 Нацбанк получил Central Banking Awards в категории «прозрачность»

23.01 Биржи АТР 23 января закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг торговли КНР и США

23.01 Справочный курс гривни вырос 24,42 коп до 27,6684 грн

23.01 ПриватБанк, Mastercard и сеть АЗК WOG запустили новый сервис — выдачу наличных на кассе при оплате картой

• дальше…

08:31 Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии

08:08 Золото дешевеет 24 января на увеличении спроса на рисковые активы

08:01 В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине

07:52 Нефть дешевеет 24 января на данных API по росту запасов сырья в США

23.01 Минфин запретил городам размещать бюджетные средства на депозитах

23.01 Промпроизводство в Украине в 2018г выросло на 1,1% – Госстат

23.01 Цены на нефть слабо меняются 23 января, Brent повысилась до $61,56 за баррель

23.01 Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей

23.01 Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах

23.01 Аграрный комитет рассчитывает завершить подготовку законопроекта о рынке с/х земли в июле

• дальше…

08:56 Демократов в США интересуют деловые связи Трампа с Deutsche Bank

08:48 США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы

08:42 Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу

23.01 Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Его признал Трамп

23.01 Китай в 2018г увеличил расходы бюджета на 8,7% - до рекорда

23.01 Один из крупнейших спонсоров кампании за Brexit переводит бизнес в Сингапур

23.01 Конгрессмены запретили Трампу выводить США из НАТО за счет бюджета

23.01 Китайцы создали приложение для обнаружения должников

23.01 Верховный суд США поддержал запрет на службу в армии для трансгендеров

23.01 Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

23.01 Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США

23.01 Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году

22.01 Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России

22.01 ФРГ и Франция подписали Ахенский договор об углублении сотрудничества

22.01 Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышение комиссий

• дальше…

21.01 В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

21.01 Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

18.01 В Украине возрождается интерес к доходным домам

18.01 Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

18.01 К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских

18.01 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

• дальше…

23.01 Зачем Садовому троллить Тимошенко

23.01 Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения

23.01 Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

22.01 Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России

22.01 Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову

22.01 Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу

21.01 Доклад по Азову в ПАСЕ представит немец, против которого голосовали украинцы

21.01 В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу

21.01 Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

21.01 Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»

21.01 Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»

18.01 Украина приветствует инициативу Германии и Франции мониторить проходы судов в Керченском проливе

18.01 «Двойник» Юли: Кто и зачем выдвигает Юрия Тимошенко в президенты

18.01 У Коломойского нашли бизнес–империю в США — СМИ

18.01 Климкин выступает за введение двойного гражданства в Украине с ограничением для российских граждан

• дальше…

23.01 Boeing провел первые испытания беспилотного аэротакси

23.01 Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок

23.01 Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве

23.01 Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году

23.01 Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим

23.01 Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет

23.01 Китайцы создали приложение для обнаружения должников

23.01 10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года

23.01 Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году

22.01 Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями

22.01 Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?

22.01 После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%

22.01 НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla

22.01 Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла

21.01 В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно