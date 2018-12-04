Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40% - банкиры

Темпы роста объема розничного кредитования в Украине в 2019 году могут составить 30-40%, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В 2019 году потребительские кредиты останутся основной составляющей и драйвером роста кредитного портфеля банков и основным направлением розничного кредитования: они и сейчас формируют более 80% всех розничных кредитов в гривне. Темпы роста розничных кредитов могут составить 40%, наиболее динамичный рост сохранится в сегментах коротких кредитов до года, а также от одного до пяти лет", - сказал заместитель председателя правления - директор по розничному бизнесу банка "Кредит Днепр" Олег Пахомов.

При этом он добавил, что в целом политика банка в отношении розничного кредитования не изменилась, несмотря на введение военного положения в 10 областях страны до 26 декабря. "Мы считаем, что введенный режим военного положения в текущей ситуации не должен кардинально отразиться на правах или финансовом состоянии клиентов. Профильные службы банка более пристально мониторят ситуацию в областях, где введено военное положение", - сказал он.

Как отметил О.Пахомов, в 2019 году ожидается замедление роста ВВП до 3% с 3,2-3,5% в 2018 году, при этом драйвером вновь будет потребительский, а не реальный сектор. В то же время инфляционная динамика вынуждает НБУ поддерживать жесткую монетарную политику, повышая учетную ставку и тем самым удорожая гривневый ресурс на рынке. В таких условиях банки по-прежнему будут предпочитать часть ресурсов размещать не в кредитные программы, а в безрисковые операции с депозитными сертификатами и ОВГЗ.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что темпы роста объема кредитования населения в 2019 году могут составить 30%.

"В 2018-м году объем кредитования населения значительно вырос и по итогам года может составить 50%. В 2019 году банки могут продолжать наращивать объем кредитования населения, но темпы прироста могут несколько замедлиться-до 30%. Такой прогноз обусловлен тем, что инфляция в 2019 году может усилиться, а затраты на оплату труда будут сдерживаться", - сказала она.

При этом Г.Хейло добавила, что введение военного положения пока не отразилось на планах банков по кредитованию, так как оно введено на короткий период и менее чем в половине областей страны.

Руководитель департамента кредитования РВС Банка Наталия Голуб полагает, что объем розничного кредитования вырастет в будущем году на 30%.

"Учитывая, что средний срок кредитования по розничным продуктам два года и наметившиеся темпы, рост розничного кредитного портфеля в 2019 году составит 12-15%, а объем розничного кредитования вырастет на 30%", - сказала она.

Заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу Себастиан Рубай полагает, что портфель розничного кредитования банков вырастет приблизительно на 15%.

"По сравнению с предыдущими годами в 2018 году банки и так достаточно кредитуют. Количество банков с активными кредитными программами выросло с 4-5 до 10, в основном за счет банков с западным капиталом. Если рассматривать розничное кредитование, то кредитный портфель банков в гривне совокупно вырос приблизительно на 15%. Это уверенный тренд с 2017 года. Можно предположить, что в 2019 году скорость прироста кредитного портфеля останется на таком же уровне - плюс 15-20 млрд грн", - сказал банкир.

При этом он добавил, что в 2018 году рынок кредитования физических лиц практически восстановил позиции до уровня показателей 2013 года - 23% роста за восемь месяцев текущего года.

По словам банкира, в будущем году в фокусе участников рынка останется краткосрочное кредитование, потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты.

Директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко полагает, что в 2019 году фокус розничного кредитования сместится в высокомаржинальные продукты с короткими сроками оборачиваемости. Приоритетными направлениями будут кэш-кредиты и кредитные карты.

При этом темпы залогового кредитования физических лиц на ипотеку или авто не будут такими высокими, как в 2017-2018 гг. "Средние суммы кэш-кредитов в разы меньше залоговых, и чтобы достичь даже тех же темпов роста розничного кредитования, которые были в 2018 году, объемы потребкредитов должны существенно увеличиться", - сказал он.

Банкиры полагают, что ставки по розничным кредитам в 2019 году останутся высокими.

"На сегодняшний день предпосылок для снижения кредитных ставок нет. Рассчитывать на снижение стоимости привлечения ресурсов не приходится, учитывая годовой цикл повышения учетной ставки НБУ и его курс на сохранение жесткой монетарной политики, особенно в следующем году с его предвыборными рисками. Для радикального снижения кредитных ставок и существенного развития долгосрочного кредитования необходимо снижение макроэкономических рисков - стабильный рост официальных доходов граждан, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий, которые напрямую влияют на стоимость ресурсов и кредитные аппетиты заемщиков", - сказал О.Пахомов.

Н.Голуб также полагает, что ставки по розничным кредитам в целом в 2019 году останутся на высоком уровне в связи с высокими рисками в данном сегменте кредитования.

"Банки все чаще начинают диверсифицировано подходить к установлению кредитной ставки, предлагая клиентам более лояльные условия, если заемщик качественно обслуживает кредит. Есть предпосылки, что в 2019 году банки, автоматизировав свои процессы, займут нишу активно кредитующих финансовых компаний, предложив клиентам более низкие ставки и высокое качество обслуживания", - добавила она.

О.Кляпко полагает, что реальные ставки кредитования банков как минимум в начале 2019 года могут увеличиться на 5-8 процентных пункта.

При этом он добавил, что для снижения кредитных ставок необходимо улучшение экономического климата в стране: стабилизация курса гривни, снижение инфляции, рост официальных доходов граждан и снижение уровня теневой экономики.