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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что банки «слили» налоговикам

 Руденко Виктория / FinClub

ГФС подозревает физлиц-предпринимателей в массовом уклонении от уплаты налогов: каждые два из трех предпринимателей не открыли в банках специализированные счета, а пользуются счетами обычного физлица. Об этом фискалам сообщили сами банки. Банкиры успокаивают своих клиентов: они не сообщали в ГФС данные о движениях денег по счетам, а их наличие не является правонарушением.

Банки передали в Государственную фискальную службу информацию обо всех открытых у них счетах физических лиц - предпринимателей (ФЛП). «От банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности», - заявил и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

В августе на встрече с банкирами ГФС называла другую статистику: из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета имели лишь 964 тыс. ФЛП. «Простой вопрос: другие что, не работают? Все мы понимаем, что это не так. Следовательно, речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса, уклонении от налогов. По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривен», - заявил Евгений Бамбизов.

Что банки «слили» налоговикам

В ПриватБанке, который является крупнейшим игроком на рынке услуг микробизнесу и в котором открыто максимальное количество счетов ФЛП, пояснили FinClub, что банк подал в ГФС информацию о наличии счетов у лиц, зарегистрированных как физлица-предприниматели. «Информация была предоставлена в соответствии с перечнем лиц, указанных в запросе ГФС», - сказали в банке. В ОТП Банке отметили, что подавалась информация по всем открытым клиентским счетам ФЛП, в том числе по их счетам, открытым как для физических лиц.

В государственных Ощадбанке и Укргазбанке пояснить переданные данные отказались.

Директор юридического департамента ПУМБ Леся Насекан отметила, что банки на постоянной основе подают в ГФС информацию о факте открытия и закрытия счетов самозанятых лиц (ФЛП и лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью - адвокатов, нотариусов), а также счетов физлиц, по которым банку известно о наличии у таких лиц статуса самозанятых.

Например, предприниматель стал ФЛП с 1 января 2018 года и тогда же открыл счет ФЛП, а в мае открыл обычный счет физлица, сообщив, что является предпринимателем. В налоговую службу поступит информация о двух счетах. Эти требования закреплены в ст. 69 Налогового кодекса. «Такая информация должна быть подана представителями банка в день открытия или закрытия субъектами хозяйственной деятельности банковского счета», - пояснили в KPMG в Украине.

Но если предприниматель при открытии счета физлица не сообщит банку о своем статусе, то информация о таком счете не поступит в ГФС. «Законодательство не обязывает банки и другие финансовые учреждения предоставлять органам ГФС в автоматическом режиме информацию об открытии счета обычным физическим лицом, только по соответствующему запросу», - говорит юрист юридической группы LCF Глеб Ботвинцев. При этом умалчивание информации не влечет за собой наказания: санкции за неинформирование ГФС обо всех своих счетах не предусмотрены.

В пресс-службе банка «Пивденный» заявили, что «банк продолжает отправлять в налоговую уведомления в электронном виде при открытии счета субъектом хозяйственной деятельности, таким образом выполняя положенную функцию уведомления ГФС». «Других запросов из ГФС в банк по состоянию на 14 сентября не поступало», - ответили в банке.

Получает ли ГФС данные об операциях по счетам

Банки уверяют, что не предоставляли в ГФС информацию о количестве денежных средств на счетах клиентов или о движении денег по ним. «Такая информация может быть получена ГФС только на основании решения суда», - пояснила Леся Насекан. Глеб Ботвинцев говорит, что при получении запроса ГФС с требованием предоставить детальную информацию банк, ссылаясь на статью 62 закона «О банках и банковской деятельности», отказывает в ее предоставлении.

В KPMG в Украине пояснили, что ГФС на основании решения суда может запрашивать, например, информацию об объемах и обороте денежных средств на счету, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, информацию о договорах должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в аренду индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком. «Такое судебное решение может быть получено, например, во время проверки физического лица как плательщика налогов, если у такого лица есть налоговый долг», - уточнили в КPMG в Украине.

Как ГФС воспользуется полученными данными о счетах предпринимателей

Получение ГФС от банков информации не означает, что физлицам что-то угрожает. Леся Насекан отметила, что «информация, право на получение которой имеет ГФС, не может стать основанием для обвинения в неуплате налогов ввиду ее усеченного объема (только данные о наличии счетов и дате их открытия/закрытия)».

Глеб Ботвинцев считает, что предпринимателям, у которых открыты как счета ФЛП, так и счета физлиц, опасаться не стоит: для обвинения в неуплате налогов фискалам следует установить факт получения лицом дохода, который подлежит налогообложению, а также нарушение им порядка и сроков уплаты налоговых обязательств. «Наличие большого количества открытых банковских счетов у физического лица, кроме счета, который используется для предпринимательской деятельности, само по себе не может быть основанием для обвинения в неуплате налогов, но это может привлечь внимание органов ГФС и привести к налоговой проверке деятельности такого ФЛП», - говорит Глеб Ботвинцев.

Он считает, что в первую очередь ГФС будет проверять налогоплательщиков так называемой группы «высокого налогового риска» - предпринимателей, которые не предоставляют налоговые декларации, нарушают налоговые обязательства или соблюдают их формально.

Кому стоит опасаться инициативы ГФС

Внимание налоговиков могут привлечь плательщики налогов (ФЛП, физлица), у которых есть налоговый долг. ГФС может через суд затребовать информацию о движении по счетам таких должников.

Глеб Ботвинцев отметил, что ст. 349 ЦПК предусматривает сокращенные сроки рассмотрения дел о раскрытии банком информации, которая содержит банковскую тайну, - пять дней с момента поступления заявления. «Если в результате проверки полученной от банка информации о количестве и движении денежных средств на счетах физического лица будет установлено, что лицо, получив доход, не уплатило в установленном законом порядке суммы налоговых обязательств, оно будет привлечено к ответственности за неуплату налогов, вплоть до уголовной», - напоминает юрист.

Зачисление денег на счета предпринимателя, открытые им как физическим лицом, могут быть расценены органами ГФС как получение дохода, который подлежит налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%), говорит Глеб Ботвинцев.
 

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