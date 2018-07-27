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Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»
09:31 27.07.2018 |
Парад новинок от «Укроборонпрома» продолжается. Буквально вчера с помпой и участием первых лиц государства на полигоне в Гончаровском был проведен очередной этап ведомственных испытаний артиллерийских боеприпасов отечественного производства.
При этом для людей, которые следят за новинками "оборонки", особых открытий не было. Снаряды к буксируемой 152-мм пушке 2А36 "Гиацинт-Б" уже были "засвечены" ранее, впрочем, как и минометные мины калибра 60 мм.
А вот настоящей "мини-сенсацией" стали попытки организации производства осколочно-фугасного снаряда калибра 100-мм для противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", которая ныне является основным противотанковым средством как в механизированных, так и в артиллерийских бригадах. На рекламных материалах, которые были предоставлены журналистам, было указано, что новый снаряд имеет обозначение ОФ-35 и в нем используется отечественная взрывчатая смесь "Шквал" и "Блискавка".
Собственно "Рапира" - это первая в мире мощная гладкоствольная противотанковая пушка. Вариант МТ-12 в серийном производстве с 1970 г. Хотя пушка рассчитана в первую очередь для ведения огня прямой наводкой, однако она оснащена дополнительным панорамным прицелом и может использоваться в качестве обыкновенной полевой пушки для стрельбы фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций.
При этом стоит отметить, что в советское время основным был бронебойно-подкалиберный снаряд со стреловидной боевой частью, однако в нынешних условиях он не является актуальным, что в итоге и привело к мысли о разворачивании производства именно осколочно-фугасного снаряда, который годится для поражения живой силы, а также полевых укреплений и инженерных сооружений полевого типа.
В принципе решение довольно правильное, так как в наличии таких пушек в Украине достаточно много: западные источники говорят о 500 единицах, по нашим данным по состоянию на 2012 год в ВСУ числилось 180 МТ-12 различных модификаций. В ходе войны они использовались крайне ограниченно, поэтому износа стволов почти нет. А создаваемые "с нуля" механизированные бригады нуждаются в противотанковых средствах. Хотя мировая тенденция свидетельствует о том, что время буксируемой артиллерии неумолимо идет к концу, но гибридная война, которая ныне идет на Донбассе предъявляет свои требования к вооружению.
Не стоит забывать, что на вооружении ВСУ есть и более современный вариант "Рапиры" - МТ-12Р "Рута". На этих пушках установлен всепогодный радиолокационный прицельный комплекс 1А31, что позволяет вести огонь кумулятивными снарядами и ПТУРСами 9М117 "Кастет" и "Стугна", наводимыми по лазерному лучу.
Если "Кастет" еще советская разработка и по всей видимости на наших складах их уже нет, то "Стугна" разработана силами Киевского конструкторского бюро "Луч" и производится на мощностях ГАХК "Артем".
Эта ракета официально принята на вооружение в 2006 году и позволяет поражать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой толщиной до 550 мм на расстояниях до 5 км. Против армии, вооруженной современными танками, конечно, такие снаряды слабое утешение, однако легкобронированная техника вполне "по зубам" такой модернизированной "Рапире".
В конструкции ракеты применена тандемная кумулятивная боеголовка с привычной для КБ "Луч" системой управления - полуактивной с ориентированием в луче лазера. Ракета также укомплектована электрическим рулевым приводом с адаптивной цифровой системой управления.
Говоря о противотанковых средствах ВСУ, стоит упомянуть и еще обо одном факте. В последние несколько месяцев на различных учениях стал массово "светиться" еще один советский образец, который был снят с вооружения до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Речь идет о самоходном противотанковом ракетном комплексе 9П148 "Конкурс-С". Созданная в тех же 1970-х гг. установка представляет собой фактически БДРМ-2 с поднимаемой пусковой установкой на пять ракет "Конкурс" в транспортно-пусковых контейнерах.
Хотя собственно "Фагот" обеспечивает всего лишь полуавтоматическое наведение на цель, по водостойкой проводной линии связи (масса провода для стрельбы на 4000 метров - 740 грамм), однако в условиях позиционной войны это не является такой уж большой проблемой. Основным моментом в этом комплексе является его мобильность.
Пуск ракеты обеспечивается только с неподвижной позиции, при чем контейнер отстреливался, а перезаряжание производилось за полторы минуты без выхода расчета из боевой машины.
До 2014 г. машина крайне ограниченно состояла на вооружении армии, поэтому в боевых действиях участвовала очень мало. И только начиная с 2015 г. началось массовое восстановление и насыщение противотанковых подразделений этой техникой.
Таким образом, вместе с массированным насыщением армейских подразделений противотанковыми комплексами отечественного производства, налаживание производства новых боеприпасов для 100-мм противотанковых пушек является важным элементом усиления возможностей армии.
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