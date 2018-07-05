Бомба Трампа. Как реликт времен Вьетнамской войны стал новейшим оружием

Алексей КАФТАН / Деловая столица

Начало недели принесло потрясающее известие: американцы провели испытания новейшей гравитационной ядерной бомбы! Российские СМИ сообщают эту новость, взахлеб рассказывая о гонке вооружений. Многие украинские, увы, продолжающие оставаться в сфере поражения российского информационного поля, им вторят. И то сказать - "гравитационная" звучит... Научно, устрашающе и даже в какой-то мере фантастично. Оружие будущего, не иначе. Собственно, поэтому читателю бесполезно искать объяснений в разгоняющих сенсацию текстах.

Что ж, россиянам и в самом деле стоит опасаться: гравитация действительно представляет собой нешуточную опасность. Так, именно она стала причиной всех полутора десятков потерь ВКС РФ в Сирии - включая Ту-154 с ансамблем им. Александрова, который до нее вообще не долетел, и обеих истребителей, потерянных "Кузей". С другой стороны, эта секретная технология обеспечивает исправную работу туалетных систем конструкции "сортир", которую за способность функционировать в условиях крайне нерегулярного сервиса и полного отсутствия мойки предпочитают более четверти россиян и четыре процента украинцев.

Но что там с гравитационной бомбой? А то, что ее взрыв - и в запоребриковом, и нашем информационном пространстве - это по меньшей мере забавно. Потому что гравитационная бомба, будучи сброшенной, просто падает под действием собственного веса - примерно так же, как "боеприпасы", складируемые в упомянутых заведениях. Оттого ее и принято называть свободнопадающей.

Теперь насчет "новейшей". Бомба, о которой идет речь - В-61 - была разработана еще в 1963 г. Ее особенность - мощность термоядерного заряда, регулируемая в пределах от 0,3 до 340 килотонн, что позволяет использовать ее одновременно и в тактических, и в стратегических целях. Было выпущено 3155 таких бомб всех модификаций, но их нынешняя численность неизвестна. Во-первых, естественно, потому что информация не публичная. Во-вторых, всего было 11 модификаций, причем для более поздних нередко использовались уже выпущенные боеприпасы. Сейчас на вооружении остаются четыре версии бомбы - одна стратегическая и три тактических (еще одна числится в резерве). Двенадцатая - она же будущая пятая в арсенале - как раз и проходит испытания.

Эпитет "новейшая" применительно к ней может служить примером теории относительности для чайников. Это безусловно верно в смысле отсутствия на данный момент публично оглашенных планов создания дальнейших модификаций бомбы. Верно и то, что В61-12 еще не принята на вооружение и пока существует только в штучном количестве в опытных образцах.

Но что касается временных рамок, то "двенадцатая" не столь уж и нова. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) еще в мае 2010-го обратилось к Конгрессу с предложением выделить $40 млн на инженерно-конструкторские работы по продлению минимум до 2025 г. срока эксплуатации В-61, являющейся основной ядерной бомбой в арсенале Пентагона. И хотя тогда Конгресс денег не дал, ожидая заключений Национальной академии наук и независимой коллегии физиков-ядерщиков JASON, тогда, собственно, и появился индекс В61-12. Его планировалось присваивать перебранным, отремонтированным и модернизированным бомбам - причем одной из целей этой модернизации было обеспечить возможность их применения многоцелевым истребителем пятого поколения F-35 Lightning II. Попросту говоря, В-61 нужно было приспособить для ношения на его внутренней подвеске. Задача, к слову, нелегкая даже для оснащения F-35 обычной номенклатурой вооружений ввиду не самых оптимальных температурных и акустических условий в его отсеках вооружения.

Впрочем, противники программы среди конгрессменов блокировали ее не поэтому. Многие не могли взять в толк, зачем Пентагону переделывать старье времен Вьетнамской войны, если в его распоряжении имелась куда более современная бомба - разработанная в 1983-м В83. Довольно иронично, что именно ее НУЯБ, Минобороны и командование ВВС едва ли не хором называли реликтом Холодной войны.

Хотя дело, конечно, не в ярлыках, а в том банальном факте, что мощнейшую в американском арсенале мегатонную свободнопадающую бомбу попросту невозможно использовать в Европе - это исключительно орудие сдерживания. К тому же ее куда труднее - то есть дороже - модернизировать для применения как уже имеющимися самолетами пятого поколения, так и перспективными носителями. В общем, Пентагоне с радостью избавился бы от бесполезного монстра ради модернизированной малышки (длина - 3,56 м, диаметр - 33 см, вес - до 540 кг). Которая к тому же могла бы послужить неплохим аргументом для союзников воздержаться от разработки собственных тактических ядерных боеприпасов - тем более что на натовских складах в Европе хранятся все те же В61 более ранних серий.

Конгресс таки одобрил и исследовательскую программу, и производственную. Правда, речь зашла уже о совсем иных суммах. Военное ведомство развернуло серьезную лоббистскую кампанию, доказывая, что если не провести модернизацию до 2019 г., то элементы конструкции бомб могут начать отказывать. В результате была запущена самая масштабная на данный момент программа переборки ядерного арсенала США. Сначала ее стоимость оценивалась в $4 млрд, затем удвоилась, а в итоге выросла почти втрое, перевалив отметку в $11 млрд к 2013 г.

Конгресс, правда, сопротивлялся: и дорого, и темп напряжнный, и целесообразность не очевидна. В частности, в заключении Сенатского подкомитета по энергетическим и водным ассигнованиям говорилось, что продление сроков хранения и унификация версий В61 - не оптимальный, недешевый и рискованный способ обеспечения потребностей обороны. Но тогда все завершилось секвестированием бюджета в целом - и, как следствие, растягиванием временных рамок программы. Сначала производство сдвинулось с 2017-го на 2020 г., затем еще на год, а дальнейшее обрезание ассигнований перенесло старт даже проектных работ на 2020-й (про "проблему-2019" благополучно забыли).

Программу оживила российская агрессия против Украины - при том, что ранее среди причин нежелания Конгресса ее финансировать назывался риск затруднений во взаимоотношениях с Москвой. Теперь работы идут даже с некоторым опережением первоначального графика. Так, уже 1 июля 2015 г. НУЯБ провели первые летные испытания хвостовой сборки В61-12.





Собственно, важнейшим узлом новой модификации и является этот модуль, за разработку и серийное производство которого Пентагон заплатил миллиард компании Boeing (остальные десять с лишним пойдут на переборку 400 боеголовок из уже имеющихся бомб, и с большой долей вероятности общее число остающихся на вооружении В61 будет не сильно превышать это количество).

Новое оперение аналогично комплекту JDAM, позволяющему "поумнеть" обычным бомбам, - то есть повысить их точность с помощью системы глобального позиционирования и управляемых плоскостей, позволяющих корректировать траекторию падения. Это впятеро увеличивает точность по сравнению с предыдущими версиями: отклонение В61-12 от цели не превышает 30 м. Что, в свою очередь, позволяет уменьшить мощность ядерного заряда - на это, собственно, и пойдет большая часть ассигнований.

Повышение точности предыдущей, противобункерной 11-й версии два десятилетия назад позволило отказаться от второй мегатонной бомбы в американском арсенале - В53. Теперь считается, что с задачей разрушения подземной инфраструктуры вполне может справиться высокоточный боеприпас значительно меньшей мощности. У В61-11, к примеру, она варьируется: 300 т, 5 кт, 10 кт, 50 кт, 340 кт тротилового эквивалента. Бомбы этой модификации - а их всего около полусотни - до стандарта 12 доводить не будут. Они останутся в строю до 2030-х годов, тем более что их основным носителем является бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit. Остальные - в том числе, вероятно, и размещенные в Европе - ожидает либо списание, либо "рестайлинг". В общем, в конечном счете весь запас В61 будет соответствовать последней модификации.

Собственно, нынешнюю сенсацию породил как раз успешный эксперимент по сбросу "двенадцатой" (без ядерной боеголовки!) - с В-2. Но программа испытаний на этом не заканчивается: продолжаются тесты с F-35, кроме того идут работы над перспективным бомбардировщиком B-21 Raider, который также предполагается оснащать этой бомбой.

Максимальная мощность боеголовки В61-12 будет в разы меньше, чем у предшественницы - менее 50 кт. Это полностью соответствует доктрине развития ядерного оружия, которую неоднократно озвучивала администрация Трампа ("ДС" писала о ней подробнее здесь). Как и раньше, критики этого курса отмечают, что снижение разрушительных возможностей ядерных боеприпасов чревато снижением порога их применения. Вероятно, их опасения не беспочвенны, тем более что мощности американских (да и в остальных тоже) конвенционных противобункерных боеприпасов неоднократно оказывались бессильными против подземных укрепрайонов что в Афганистане, что в Ираке, что в Сирии. И хотя возможность неядерного оснащения В61-12 прорабатывается, применение ее в такой версии выглядит чрезмерно расточительным.

Руководство же США утверждает, что сама угроза применения маломощных ядерных зарядов является достаточным сдерживающим фактором для вероятного противника. Вот только угроза эта выглядит все более материальной: новость об успешных испытаниях месячной давности чудным образом предваряет саммит в Хельсинки, на котором президент США будет склонять своего российского визави "слить" иранских союзников в Сирии. В контексте возрастающего давления, которое США, их арабские союзники и Израиль оказывают на Тегеран на протяжении каденции Дональда Трампа, это сигнал, заслуживающий внимания. Особенно на фоне бравурных заявлений Пентагона о том, что F-35 может "научиться" носить В61-12 раньше 2020-2022 гг., как планировалось изначально.