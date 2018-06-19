Страховщики готовят автовладельцам сюрприз - подорожание ОСАГО

Руденко Виктория / FinClub

Участники рынка автострахования хотят, чтобы компании, которые часто и щедро платят пострадавшим в ДТП, могли продавать клиентам более дорогую страховку. Но в идеале страховые тарифы должен определять рынок.

Ценовая инициатива

Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) рассматривает возможность повышения тарифов по ОСАГО. Об этом FinClub сообщил источник, знакомый с планами в бюро. «Члены президиума получили исследование ситуации в сегменте ОСАГО за 2015-2017 годы. Статистика свидетельствует о том, что частота страховых случаев и убыточность этого вида страхования растет, и к 2019 году все страховщики перейдут на максимальный предусмотренный законодательством размер страховой премии (стоимость страховки. - Ред.), но даже это не позволит им компенсировать увеличение размера среднего убытка (страховые выплаты. - Ред.)», - пояснил собеседник.

В исследовании говорится, что в 2015-2017 годах произошел рост убыточности и уровня страховых выплат до 35-40% от собранных премий. Наблюдается рост количества автомобилей в стране (включая автомобили на еврономерах) и, как следствие, повышается частота наступления страховых случаев. «Резкий скачок мы наблюдали в 2015-2016 годах: после ликвидации ГАИ количество ДТП резко возросло», - вспоминает генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Тенденция прервалась в IV квартале 2017 года, когда большинство страховщиков увеличили размер франшизы по ОСАГО. Почти треть всех заявленных возмещений приходится на выплаты до 5 тыс. грн. Введение франшизы в 2-3 тыс. грн часто делает обращение в СК нецелесообразным.

При этом у разных компаний разный уровень убыточности. Уровень убыточности топ-20 крупнейших автостраховщиков в 2017 году составил 67,8%, в то время как у остальных СК - 48,7%. Как сообщил собеседник FinClub, для сохранения интереса крупных игроков к этому виду страхования предлагается к действующим повышающим коэффициентам добавить еще один, который будет привязан к убыточности компании. Страховщики с высокой убыточностью смогут поднять стоимость страховки. А компании, которые демпингуют и платят завышенное комиссионное вознаграждение агентам, но при этом экономят на выплатах потерпевшим, будут работать с нынешними коэффициентами. Каким будет размер нового коэффициента, пока неизвестно.

В МТСБУ от комментариев отказались.

Почему тарифы хотят поднять

Последний раз максимальные тарифы на законодательном уровне повышали в 2010 году. Базовый платеж тогда снизили более чем на треть - до 180 грн, а корректирующие коэффициенты увеличились. Например, коэффициент для жителей столицы вырос с 1,5-1,8 до 3,2-4,8. Тогда же к жителям столицы приравняли автомобилистов в Борисполе, Боярке, Броварах, Василькове, Вышгороде, Вишневом, Ирпене.

С тех пор тарифы не пересматривались: для этого нужно не просто принять решение на президиуме Моторного бюро, но и убедить в необходимости повышения стоимости Нацкомфинуслуг. С 2015 года МТСБУ неоднократно рекомендовало страховщикам отказаться от минимальных коэффициентов при заключении договоров. Например, с апреля 2017 года автомобили с киевской «пропиской» страхуются по максимальному коэффициенту.

При этом в феврале 2016-го лимиты ответственности по ОСАГО выросли в два раза - до 100 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу, и до 200 тыс. грн - жизни и здоровью граждан. Но пропорционального двукратного роста выплат по ОСАГО не произошло.

В 2017 году, по данным МТСБУ, страховые компании увеличили сбор страховых премий по ОСАГО всего на 9,6% (до 3,734 млрд грн) на фоне 5-процентного роста количества заключенных договоров (7,4 млн шт.). Средний размер страхового платежа вырос на 4% - до 504,2 грн.

При этом выплаты росли гораздо большими темпами: на 34,3% - до 1,888 млрд грн. Страховые компании урегулировали 133,4 тыс. страховых случаев со средней суммой выплаты в 14,15 тыс. грн. Еще годом ранее страховщики платили по 11,79 тыс. грн.

Право на самостоятельность

Участники рынка согласны с необходимостью пересмотра тарифов, но все страховщики должны находиться в равных условиях. К тому же, по их мнению, некорректно сравнивать убыточность конкретных компаний со среднерыночной убыточностью. Например, компания может более активно работать в регионах, где частота страховых случаев гораздо ниже, автопарк старый, поэтому суммы выплат меньше. Такой страховщик не сможет повышать тарифы. «Тарифы нужно повышать. Это можно увязать с повышением страховой суммы на размер инфляции. Для нормальной работы рынка в ближайшие пару лет вполне достаточно на 30% повысить страховые суммы и верхнюю границу коридора коэффициентов», - считает Вячеслав Черняховский.

Но в идеале лучше отказаться от регулируемых тарифов. «Наилучший вариант - свободное курсообразование. Регулирование цен целесообразно максимум в течение пяти лет после запуска обязательного страхования для предотвращения «тарифного» хаоса. В течение этого периода накапливается информация об убыточности ОСАГО и статистика страховых случаев, на основании которых страховщики могут устанавливать тарифы. Украина уже отказалась от регулирования цен на хлеб, но продолжает контролировать цены на "автогражданку"», - говорит генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко поясняет, что свободное ценообразование в ОСАГО было бы приемлемым решением как для многих рыночных страховых компаний, так и для потребителей. «Вместе с системой прямого урегулирования это может привести к тому, что страховщики смогут лучше управлять собственным портфелем, формировать различные ценовые предложения для отдельных категорий водителей, что в конце концов будет способствовать повышению уровня сервиса. Но такой шаг нельзя делать без применения жесткого контроля капитала и текущего финансового состояния страховщиков», - говорит Игорь Гордиенко.

Для этого нужно принять изменения в закон об ОСАГО, которые уже поданы в парламенте. «Страховой рынок заждался изменений. Но необходимые законопроекты, как зачарованные, все никак не дождутся своего часа в Верховной Раде», - сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.

Законопроект № 3670-д предусматривает не только переход на свободное ценообразование, но и поэтапное приведение лимитов ответственности к европейским стандартам. «Согласно проекту новой редакции закона «Об ОСАГО» планируется отменить франшизу. В Европе нет франшизы, а у виновной стороны существует иная финансовая мотивация в самостоятельном урегулировании мелких ДТП: автовладелец может потерять 30-100 евро скидки по системе бонус-малус. К сожалению, в Украине эта система так нормально и не заработала», - считает Вячеслав Черняховский.