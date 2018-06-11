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Почему Украина сократила экспорт зерновых
11:10 11.06.2018 |
С начала 2017/2018 маркетингового года (МГ) Украина поставила за рубеж на 4,19 млн т меньше зерновых, чем в аналогичном периоде 2017-го.
Поскольку Минагрополитики представило данные по состоянию на 30 мая 2018 г., понятно, что за один месяц до начала следующего маркетингового года особых изменений в этой динамике не будет, и Украина в этом году экспортирует меньше зерновых почти на столько, насколько меньше их произвела. Это было очевидно уже после данных по урожаю 2017 г., который почти на 5 млн т меньше урожая 2016-го.
Тактическое падение и стратегические проблемы
Уменьшение экспорта зерновых не стало неожиданностью. Например, согласно прогнозам FAO, общий экспорт зерновых в 2017/18 МГ прогнозировался на уровне 40 млн т, что на 9% ниже рекордного уровня прошлого года: экспорт пшеницы - 16,5 млн т, ячменя - 4,7 млн т, кукурузы - 19 млн т. Вероятно, прогноз немного не совпадет с данными в конце этого МГ, но тенденция падения экспорта зерновых была очерчена.
Уже шесть лет Украина собирает ежегодный урожай зерновых больше 60 млн т. Например, урожай 2017 г. Минагрополитики оценило в чуть больше 61 млн т. Абсолютный рекорд урожайности был поставлен в 2016-м, когда собрали почти 66 млн т зерна (без учета Крыма и зоны АТО), в 2015 г. - 60 млн т, в 2014-м - 64 млн т, в 2013-м - 63 млн т. В 2018 г. ожидается урожай на уровне 62 млн т.
Из более 60 млн т зерна, как правило, больше трети идет на внутренний рынок, который показывает тенденцию к сокращению. Например, в Украине объем внутреннего потребления зерна в 2017/18 МГ, как ожидается, достигнет 23,8 млн т, что почти соответствует показателю 2016/17 МГ (23,7 млн т), но на 6% ниже, чем в 2015/16 МГ (25,3 млн т).
Снижение внутреннего потребления объясняется проблемой в животноводстве и, в меньшей мере, демографическим спадом в Украине.
Если посмотреть на ситуацию в животноводстве за 25 лет, увидим серьезное падение в поголовье крупного рогатого скота (КРС). С 1991 до 2017 гг. в Украине существенно сократилось производство молока и молочных продуктов, поголовье коров и количество перерабатывающих предприятий. Также сокращается поголовье свиней, в последние годы остра проблема с африканской чумой свиней (АЧС). Через падение отрасли "уснули" многие комбикормовые заводы.
С экспортом тоже не все гладко. Да, в 2016/2017 МГ Украина экспортировала почти 44 млн т зерновых, что является абсолютным рекордом для страны. В 2015/2016 МГ экспортировала 39 млн т зерна. В этом маркетинговом году экспортные показатели будут похожи на сезон 2015/2016 МГ.
В денежном выражении экспорт зерновых культур приносит Украине около $6 млрд ежегодно в течение последних пяти лет. Для сравнения: в 2010 г. было $2,5 млрд, а в 2005-м - $1,4 млрд.
Если считать не только зерно, но и деньги, то увеличение поставок не всегда приносит большую выручку. В 2016 г. Украина вывезла рекордный тогда объем зерновых - 40,2 млн т, что почти на 7,5% превышал экспорт 2015 г. Но из-за непостоянства рынка, падения мировых цен на сырье, выручка осталась на уровне 2015-го - около $6,1 млрд.
Глобальная демография и спрос на зерновые
Несмотря на все проблемы сырьевых рынков и украинской экономики, за последние десять лет Украина нарастила производство зерна до более чем 60 млн т в год. Более того, есть предпосылки для того, чтобы в следующем десятилетии Украина и дальше наращивала производство и экспорт зерна. Причина - рост глобального спроса.
Украинский АПК связан с глобальным рынком и реагирует на его потребности. По прогнозам аналитиков, численность населения Земли в 2025 г. превысит 8 млрд человек, а в 2050-м. достигнет 9 млрд (нынешнее население Земли - 7,4 млрд). Потребление продуктов питания возрастет.
Конечно, возможно, ситуацию подкорректирует наука. Например, исследования в области фотосинтеза, усовершенствование гибридов, генная инженерия или развитие средств защиты растений, которые могут расширить, например, потенциальные посевные площади для той или иной культуры.
Гибкость потребления
Новая тенденция на рынке - гибкость потребления. Сегодня потребитель все меньше связан с одним производителем. Потребитель перестраховывает себя от рисков неурожая в том или ином регионе, может относительно быстро переключаться на предложение из других стран и регионов. Многие страны, как правило, пытаются диверсифицировать источники поставок любого сырья. В общем, зависеть от одного сырьевого поставщика в ХХІ в. - дурной тон.
Например, наращивание поставок украинского зерна в Восточную Азию может быть связано с неурожаями в США. Поэтому посольства Китая, Японии, а потом и Республики Корея (эти страны традиционно закупали там кукурузу и пшеницу) начали активно выходить на украинских производителей, заниматься диверсификацией поставок в свои страны, уменьшать зависимость от закупок зерна в США. Крупнейшие компании Японии и Китая даже приобрели мировых зерновых трейдеров (Nidera, Noble Group, Gavilon). Это было сделано для того, чтобы работать по всему миру, повысить гибкость источников поставки и продовольственную безопасность.
Нельзя сказать, что политика здесь не играет никакой роли. Как говорят, экономика - это и есть политика в Азии. Например, в конце мая 2018 г. Китай и США заявили о договоренности об "эффективных мерах" для существенного уменьшения торгового дефицита между странами. Под "эффективными мерами" подразумевается, что Китай намеревается покупать больше американской продукции в сельскохозяйственном и энергетическом секторе. Нельзя исключить, что в будущем эта договоренность повлияет на украинский экспорт зерновых в Китай и всю Восточную Азию. Конкуренцию со стороны России, где тоже растет экспорт зерновых через Черное море, также не стоит сбрасывать, особенно учитывая более сильную позицию Кремля после аннексии Крыма в Азовском и Черном морях.
Локальные проблемы: внутренняя инфраструктура
Украинские аграрии уже традиционно работают на пределе инфраструктурных возможностей. Главная проблема - пропускная способность "Укрзалізниці". Там все еще ощущается нехватка зерновозов. Остро стоит проблема их амортизации. С 1993 г. УЗ не проводила обновление парка зерновозов. Проблема перевозок по Днепру и речной инфраструктуры тоже остается острой.
Все это в комплексе приводит к срывам графиков поставок, дополнительным издержкам для трейдеров. Если произойдет наращивание производства зерновых до 80 млн т, где 57-58 млн т пойдет на экспорт, то сложно прогнозировать все проблемы, которые могут возникнуть при перевозке зерна в порты. Можно предположить потерю времени, товара и денег, а самое главное - доверия, наверное, главного капитала в глобальной экономике.
Порт - тоже важная логистическая точка для практически любой внешней торговли. Здесь ситуация выглядит относительно благополучно, особенно если сравнить с началом 1990-х. Емкость перевалочных комплексов в Украине превышает 50 млн т. Трейдеры продолжают вкладывать деньги в новые мощности.
Китайский и европейский бизнесы, включая украинский, осознают необходимость инвестиций в строительство современных портовых терминалов. Имея в своей структуре глубоководные зерновые терминалы, бизнес минимизирует издержки и риски. Возможность оперативной отгрузки больших партий для дальних морских перевозок - важный фактор, который может влиять на прибыльность, стоимость всех остальных активов больших компаний.
В целом небольшое наращивание экспорта зерновых или его сокращение является скорее временными симптомами, от которых нет смысла приходить в восторг или уныние. Это "тактические показатели", которые имеют слабое отношение к стратегическим проблемам нашего АПК. А вот преодоление последних и станет залогом наращивания производства и экспорта зерна.
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