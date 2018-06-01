Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США

Дискуссии о том, когда же закончится гегемония доллара как мировой резервной валюты, ведутся не первый год. Однако целый ряд событий на мировом финансовом рынке прибавил остроты этим обсуждениям. Среди наиболее знаковых - отказ Венесуэлы от "американца" при расчетах за нефть, запуск Китаем нефтяных фьючерсов, номинированных в юанях, и, наконец, уже анонсированный переход на евро при расчетах за нефть между ЕС и Ираном. Способны ли эти события подкосить господство доллара, сможет ли другая валюта в обозримом будущем занять его место и что это будет означать для развивающихся рынков, - об этом "ВД" беседовала с руководителем аналитического подразделения финансовой группы ICU Александром Вальчишеным.

Аналитики уже давно предрекают юаню место будущей мировой резервной валюты. Сможет ли приблизить к этой цели Китай запуск на Шанхайской бирже фьючерса на нефть, номинированного в юанях? Ведь Поднебесная является крупнейшим в мире импортером нефти.

Китайские власти действительно предпринимают шаги по продвижению своей валюты и усилению ее значимости на мировом финансовом рынке. И запуск нефтяных фьючерсов - один из таких шагов. Но наиболее значимым событием в этом плане стало внесение с 1 октября 2016 года Международным валютным фондом юаня в расчет корзины специальных прав заимствования - SDR (искусственное резервное и платежное средство, которое используется в расчетах между МВФ и его членами, а также еще 14 официальными организациями. - "ВД").

Начальная доля юаня в SDR - 10%, что выше уровня иены (8,3%) и фунта стерлингов (8,09%). Хотя пока и значительно меньше, чем доллар (41%) и евро (31%). Таким образом, Фонд официально включил юань в так называемый клуб резервных валют. Запуск нефтяных фьючерсов, номинированных в юанях, - менее важное событие. Однако оно подтверждает, что юань уже становится единицей монетарного учета на международной арене. В этой денежной единице компании готовы заключать договоры на торговлю товарами, услугами, финансовыми инструментами. У значимых для Китая стран появляются стимулы включать монетарные резервы, номинированные в юанях, наряду c резервами в долларах, евро, фунтах и иене. Китайский центральный банк их уже предоставляет национальным центральным банкам ряда стран согласно заключенным договорам сотрудничества. Таким образом, Китай постепенно выстраивает международную структуру по поддержанию использования юаня в других странах.

Какие новые шаги могут быть предприняты Китаем для продвижения своей валюты на мировом финансовом рынке?

Судя по всему, Китай хочет стать второй Америкой. Но сейчас ключевая задача китайских властей - удержание стабильного развития экономики и выход на новую модель ее развития. Китай пытается уйти от модели, при которой экономический рост базируется на внутренних инвестициях и экспорте продукции на внешние рынки, и перейти к модели, при которой основу роста экономики составляет внутренний спрос. Возросший уровень благосостояния населения уже позволяет начать движение в этом направлении.

Расширение использования национальной валюты и переход к новой экономической модели - параллельные процессы. Для того чтобы повысить вес валюты на мировом финансовом рынке, нужно стать покупателем продукции из других стран. Наращивание импорта в том числе позволит удовлетворять растущий внутренний спрос.

По сути, чтобы юань мог претендовать на место доллара в мировой финансовой системе, Китаю придется стать вторыми Штатами: перейти от торгового профицита к торговому дефициту и постепенно наращивать бюджетный дефицит, благодаря которому происходит безрисковый выпуск своей денежной единицы.

Отчасти США сами провоцируют сокращение использования доллара, расширяя список стран, оказавшихся под санкциями. Ведь страны и компании из санкционного списка не могут использовать в расчетах с контрагентами доллар и просто вынуждены переходить на другие валюты. Может ли это оказать существенное влияние на позиции "американца" как главной мировой валюты?

Уход некоторых компаний или даже стран от расчетов в долларе не изменит существующей расстановки сил на мировом финансовом рынке. Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США, поскольку уже обременены немалыми долгами, номинированными в этой валюте. Это означает, что доллар им будет необходим по меньшей мере для того, чтобы рассчитываться по долгам.

Доступ к долларам по-прежнему необходим и для того, чтобы и далее получать импортную продукцию. В свою очередь, долги в долларах могут иметь и поставщики продукции в эти страны. При этом объем долгов в долларах у находящихся под санкциями стран гораздо меньше объема новых долгов, которые создаются бизнесом в тех же США и за их пределами.

Может ли евро стать альтернативной доллару как мировой резервной валюты?

Евро тоже имеет достаточно сильные позиции на мировом финансовом рынке, в этой валюте также выпускаются достаточно большие объемы долгов.

Но евро не хватает внутренней устойчивости: экономики некоторых стран - членов ЕС застряли в длительной стагнации после глобального финансового кризиса (те же Греция и Италия). Кроме того, для поддержания ключевой резервной валюты необходима активная фискальная политика как по налогам, так и по расходам, которая будет поддерживать экономику через дефицитный бюджет. Проще говоря, правительство (в случае ЕС - это Европейская комиссия как орган исполнительной власти) должно иметь возможность реализовывать бюджет, направляя поддержку в отстающие регионы (страны), не остерегаясь роста госдолга, так как он номинирован в своей денежной единице. Но в ЕС, и особенно в еврозоне, превалирует совершенно другой подход к фискальной позиции национальных правительств, а создание единой бюджетной политики для всех стран ЕС все откладывается. Ключевая страна еврозоны, Германия, придерживается правила бездефицитного бюджета. Соблюдение жестких фискальных правил требуется и от других стран - участниц Евросоюза (одно из них - дефицит бюджета не более 3% от ВВП). К тому же евро - не совсем национальная валюта, она очень зависит и от проблемных экономик еврозоны. Последний долговой кризис, который, к слову, продолжает еще тлеть, показал, что еврозона как монетарный союз имеет серьезные проблемы.

Какие факторы будут обеспечивать доллару доминирующую роль в мировой экономике?

Для сильной денежной единицы, которая используется не только в рамках своей страны, необходимо три составляющих. Первое - сильная фискальная политика, когда все, от компаний до физических лиц, строго придерживаются правил уплаты налогов в своей денежной единице. Второе - готовность властей придерживаться дефицита госбюджета. Третье - готовность заемщиков (не только внутренних) привлекать финансирование в этой денежной единице. Например, та же Аргентина совсем недавно выпустила государственные ценные бумаги, номинированные в долларе США, на 100 лет. Согласно данным Института международных финансов (IIF) по итогам IV квартала 2017 года глобальный долг вырос до рекордных $237 трлн.

По данным Банка международных расчетов (БМР), совокупный долг между странами, исключая внутренние долги, составил на конец 2017 года $26,3 трлн. Из них долг, номинированный в долларах США, - $13,3 трлн, или около 50%. Следующая позиция - у евро, это эквивалент $7,6 трлн, или 29%, далее идут фунт стерлингов - 5%, японская иена - 3%, швейцарский франк - 1,5%.

Такие долги определяют текущий и будущий спрос на денежную единицу, в которой они номинированы, то есть спрос на доллар. Это значит, что государства или бизнес будут заинтересованы, возможно, даже вынужденно, в долларовых расчетах со своими контрагентами - им нужно получать доллар изо всех возможных источников, чтобы обслуживать свои долги.

Но вот как раз готовность американских властей жить по средствам вызывает большое сомнение. Штаты активно наращивают долги, и тот же МВФ не раз призывал США снизить уровень государственного долга. Тем не менее к 2023 году США, по расчетам Фонда, обгонят Италию по соотношению национального долга и ВВП: у Штатов это соотношение вырастет до 116,9%, а у Италии, наоборот, уменьшится до 116,6%...

Уровень государственного долга, безусловно, важный, но не решающий показатель. Например, самый крупный государственный долг имеет Япония - почти 251% от ВВП по результатам прошлого года. Но это не несет угрозы ее экономике, потому что долг сформирован в национальной валюте. Более того, этот долг - основа богатства японских граждан и компаний. Ведь держатели государственных ценных бумаг получают по ним стабильный доход. Аналогичная ситуация и с США. Долги США номинированы в национальной валюте, а потому устойчивы. Штаты полностью контролируют свой долг. И наоборот, долги в чужой валюте очень рискованны. Например, долг будет автоматически расти вместе с укреплением этой валюты.

Сейчас мировые аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что до 2050 года китайский юань заменит доллар в статусе мировой резервной валюты. Другие полагают, что после доллара не будет мировой доминирующей валюты: будут лишь валюты, имеющие влияние в отдельных сферах. Какой из вариантов вам кажется наиболее реалистичным?

Развитие мировой экономики циклично. И после подъема будет очередной спад. Как правило, кризисы имеют монетарную природу. То есть начинаются с того, что компания или страна не могут рассчитаться по своим долгам. Такие кризисы становятся очередным поводом для пересмотра существующей в мире монетарной системы. И я не исключаю, что в будущем возможны различные эксперименты в этой сфере, в том числе в выборе денежной единицы учета, технологии того, что из себя будут представлять денежные единицы, в создании монетарных союзов и их модификации. Кстати, таким экспериментом можно назвать реформирование еврозоны, также можно вспомнить зону советского рубля - это был длительный монетарный эксперимент с известным исходом. Но в конечном итоге стабильная монетарная система будет в любом случае базироваться на сильном государстве, денежная единица которого поддерживается действиями государства в определении налогов и других платежей, их взыскании, монетарных операциях, которые будут преимущественно в этой денежной единице.

Что будет означать для развивающихся рынков, в том числе и для Украины, смена валюты-гегемона?

Какая бы валюта не пришла на смену доллару, у развивающихся стран проблемы и угрозы останутся неизменными. Наращивая долги в чужой валюте, страна всегда имеет риск неконтролируемого роста долга из-за укрепления валюты, в которой номинированы долговые обязательства, и роста процентных ставок по ней. Еще одна проблема - угроза резкого сокращения иностранного кредита, как это происходит сейчас в ряде стран. Инвесторы выходят из финансовых инструментов этих стран в более ликвидные, и это сопровождается девальвацией национальных валют. Так, рост доходности госбумаг США (уже около 3% по десятилетним облигациям) стимулирует отток капиталов инвесторов из развивающихся стран на более стабильный американский рынок.

Как можно уйти от этих рисков, в том числе и Украине?

Главный рецепт - переход на выпуск долгов, номинированных в своей валюте. Конечно, такие долги будут интересны инвесторам, если экономика будет стабильной. Расходы правительства должны быть направлены на то, чтобы сделать экономику инновационной и способной выигрывать международную конкуренцию по производимым товарам и предоставляемым услугам.