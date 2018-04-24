Третья сила. В чем феномен “первых непроходных”

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Третья сила. В чем феномен “первых непроходных”

09:40 24.04.2018 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Добиться относительного политического успеха в качестве "третьей силы" в Украине и просто, и сложно одновременно. Для этого достаточно всего лишь ничего не делать, что, правда, удается далеко не всем.

Мало какие украинские выборы обходятся без феномена "третьей силы" - участника избирательной гонки, который строил свою избирательную стратегию на критике как власти, так и реальной оппозиции. Дескать, "все они одинаково плохие", а стране нужен "особый путь", "новые лица" и "третья сила". Зачастую такая стратегия приносила использовавшим ее неожиданный для многих успех, пусть и относительный, как это было, например, на президентских выборах 2010 года с Сергеем Тигипко или с блоком Владимира Литвина на досрочных выборах 2007-го. Другое дело, что "третья сила" в украинских реалиях крайне редко занимает место не только первой, но и даже второй. Максимум на что оказывается способен любой, успешно конвертировавший имидж "третьей силы" в голоса избирателей - быть поглощенным кем-то из первых двух (чаще всего победителем).

Единственным исключением из этого правила можно считать Юлию Тимошенко и ее блок на парламентских выборах 2002 года, хотя тогда относить БЮТ в разряд "третьей силы" можно было с большой натяжкой. Блок Тимошенко тогда четко позиционировал себя частью национал-демократов, как и условная "вторая сила" в лице "Нашей Украины", пусть и с несколько более левым уклоном. А после объединения в союз с "Нашей Украиной" вокруг кандидата в президенты Виктора Ющенко, проект Юлии Владимировны воспринимался как часть одной из "первых сил" - "помаранчевой команды", пусть и находящуюся в перманентном большем или меньшем конфликте с партнерами.

В том, что в украинском обществе есть стойкий запрос на "третью силу", никакой особенной загадки нет. Причина тому вечный патернализм украинского общества, смешанный с постоянной нелюбовью ко всякой власти вообще и популизмом украинских политиков. Избиратель, видящий во власть предержащих всеблагого и всемогущего отца-благодетеля, единственная функция которого осыпать подданных милостями исключительно из любви к родине и народу, возведя на престол очередного "мессию" и столкнувшись с естественным человеческим несовершенством, крайне быстро разочаровывается. Тем временем оппозиция, чувствуя и понимая разочарование народа во власти изо всех сил старается еще больше соответствовать образу отца-благодетеля, чтобы, добравшись наконец до руля, самому стать объектом не меньшего разочарования. Тем временем среди избирателей все больше тех, кто не единожды разочаровался и во власти, потому что она власть, в оппозиции, потому что она в свое время уже была властью, и даже в той части оппозиции, которая никогда всей полнотой власти не обладала, но успела и без полномочий напортачить столько, чтобы вызвать у части своего потенциального электората стойкое неприятие. Казалось бы, такой избиратель должен окончательно разочароваться в политике и перестать ходить на выборы, но потребность в царе-батюшке она как половое влечение - штука физиологическая, а потому нужно искать новый объект для политической любви. И тогда на политическом горизонте всегда находится тот, кто предложит свою скромную персону в качестве "третьей силы" и "нового лица", даже если его лицо уже десяток лет в телевизоре и его новизна - это скорее проявление политической амнезии.

На нынешнем этапе украинской политической жизни, когда до выборов чуть больше года, желающих сыграть картой "третьей силы", более, чем достаточно, а социологи фиксируют этим кандидатам неожиданно высокие рейтинги. Речь в первую очередь идет о "первом непроходном" Анатолии Гриценко, который уже не в первый раз пытается предложить себя в качестве некой благородной альтернативы всему погрязшему в грехах политическому истеблишменту. На президентских выборах 2010 года, когда и был придуман слоган про "первого непроходного", Гриценко набрал всего 1,2% голосов, а вот вторая попытка в 2014-м оказалась куда успешнее: четвертое итоговое место с результатом 5,5%. С тех пор, если верить социологам, рейтинг Гриценко только растет. И это при том, что он не попал в парламент, не ведет сколько-нибудь активной рекламной кампании, не имеет собственной команды, а его партия "Гражданская позиция" - это бренд без реального наполнения. То есть Гриценко по большому счету ничего не делает для продолжения своей политической карьеры, и именно этим и объясняется феномен его высоких рейтингов.

Хотя, утверждать, что Анатолий Степанович совсем уж ничего не делает, будет не совсем корректно. Какая-никакая агитационная работа им и его партией ведется, но в масштабах Украины и в сравнении с конкурентами она просто незаметна, а вот что заметно, так это лично Гриценко, который постоянно появляется в телеэфирах, ведет блоги в СМИ, оставаясь на виду у избирателей. В телевизоре лидер "Гражданской позиции" преимущественно критикует нынешнюю власть, не предлагая при этом своих рецептов решения проблем. Даже в том, что касается войны на Донбассе бывший министр обороны и профессиональный военный ничем не запомнился. А вот украинцу, который разочаровался в двух главных претендентах на победу на будущих выборах Тимошенко и Порошенко долго искать альтернативу не нужно - равноудаленный от обоих Анатолий Степанович под боком.

Но Гриценко далеко не единственный из тех, кто хочет стать новой "третьей силой". Второй в очереди за этой ролью рок-музыкант Святослав Вакарчук, почти не запачканный политикой (непродолжительное депутатство в 2007-08 годах не считается), но с претензиями на мессианство и звание морального авторитета. Ему тоже дают высокие политические рейтинги и по той же причине, что и Гриценко. Вакарчуку в этом смысле даже несколько легче - он не ведет по-настоящему политической деятельности просто потому, что не политик. А статус рок-звезды позволяет быть на виду. Остается лишь периодически впадать в публичные раздумья о судьбах родины и ругать всех политиков вообще, чтобы получить весомый президентский рейтинг.

Но есть и противоположный пример. Человек, который вполне мог бы посоревноваться рейтингом и с Гриценко, и с Вакарчуком в качестве очередного апостола "третьей силы", если бы мог обуздать свою кипучую энергию и ограничится заявлениями о всем хорошем, не пытаясь реализовать сомнительные проекты. Речь идет о нынешней обитательнице СИЗО Надежде Савченко, которая удивительно быстро разбазарила всю заработанную в путинском плену народную любовь, затеяв крайне сомнительные авантюры по установлению мира на Донбассе, переговоры с лидерами ОРДЛО, создание собственной партии в союзе со странными людьми, и впутавшись в связи с Виктором Медведчуком. Все это в конце концов довело до "шизофренической" истории с военным переворотом, потери неприкосновенности и обвинения в терроризме. Ни о каком рейтинге Савченко, разумеется, речь больше не идет.

Разумеется, перечисленный примеры отнюдь не исчерпывают весь перечень желающих въехать в большую политику, воспользовавшись запросом на "третью силу". До выборов еще год, который может преподнести нам сюрпризы. Тем не менее, всем этим желающим нужно помнить, что с помощью приема "третьей силы" можно решать лишь локальные политические задачи, ведь чтобы получить выгоды от этой роли, необходимо самоустраниться от главных вызовов, стоящих перед страной.
 

ПО РУБРИКАМ

11:21 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 24.04.18

11:04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.1858 грн

09:29 Дол­лар сла­бо ме­ня­ет­ся к ев­ро и иене по­сле рез­ко­го ро­ста на­ка­нуне

09:14 Воз­ро­дит­ся ли ры­нок кор­по­ра­тив­ных об­ли­га­ций

08:33 Бир­жи АТР в ос­нов­ном рас­тут 24 ап­ре­ля на за­яв­ле­ни­ях о ры­ноч­ных ре­фор­мах в Ки­тае

07:38 Бир­жи США за­кры­лись 23 ап­ре­ля в ос­нов­ном в ми­ну­се на фоне ро­ста до­ход­но­сти го­соб­ли­га­ций

23.04 По­след­няя ап­рель­ская не­де­ля на меж­бан­ке на­ча­лась с уде­шев­ле­ния дол­ла­ра

23.04 Груп­па Все­мир­но­го бан­ка при­ня­ла ре­ше­ние о до­ка­пи­та­ли­за­ции учре­жде­ния на $13 млрд

23.04 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 23 ап­ре­ля ро­стом по ин­дек­су ПФТС

23.04 В мар­те по­ступ­ле­ния в лик­ви­ди­ру­е­мые бан­ки со­ста­ви­ли 903,6 млн гри­вен, - ФГВФЛ

23.04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 23 ап­ре­ля со­ста­вил 26.1256 грн

23.04 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 23.04.18

23.04 Дол­лар 23 ап­ре­ля под­нял­ся до мак­си­му­ма за 3 ме­ся­ца вслед за по­вы­ше­ни­ем до­ход­но­сти US Treasuries

23.04 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 23.04.18

23.04 УБ и ПФТС при­оста­но­ви­ли об­ра­ще­ние ак­ций “Мо­тор Си­чи”

• дальше…

10:34 Гос­бюд­жет-2017 не вы­пол­нен по до­хо­дам на 3,4 млрд гри­вен и рас­хо­дам на 31 млрд, - Счет­ная па­ла­та

09:25 СБУ объ­яс­ни­ла обыс­ки на “Мо­тор Си­чи”: стра­те­ги­че­ский за­вод хо­те­ли раз­ру­шить с по­мо­щью ино­стран­цев

09:19 Нефть до­ро­жа­ет 24 ап­ре­ля на опа­се­ни­ях санк­ций США про­тив Ира­на

23.04 Рост пром­про­из­вод­ства в мар­те-2018 за­мед­лил­ся до 1% – Гос­стат

23.04 Це­ны на нефть 23 ап­ре­ля про­дол­жа­ют сни­же­ние, Brent по­де­ше­ве­ла до $73,8 за бар­рель

23.04 Бен­зин А-92 ев­ро 23 ап­ре­ля по­ка­зал це­но­вое сни­же­ние, дру­гие ви­ды топ­ли­ва — рост

23.04 Керівник ДФС Ми­ро­слав Про­дан: “Я ча­сто маю влас­ну дум­ку, до якої до­слу­хається прем'єр-міністр”

23.04 ФГИ раз­ра­бо­тал 100% не­об­хо­ди­мой для за­пус­ка за­ко­на "О при­ва­ти­за­ции го­су­дар­ствен­но­го и ком­му­наль­но­го имущества" нор­ма­тив­ной ба­зы

23.04 Сни­же­ние учет­ной став­ки НБУ в те­ку­щем го­ду ма­ло­ве­ро­ят­но, - Мо­не­тар­ный ко­ми­тет НБУ

23.04 S&P про­гно­зи­ру­ет де­валь­ва­цию грив­ны до 29,5 UAH/USD на ко­нец 2018 при ро­сте ВВП 3,1%

• дальше…

10:55 День­ги, секс, ик­ра и 17 де­пу­та­тов: что из­вест­но о мас­штаб­ной схе­ме под­ку­па в ПАСЕ

08:54 Мо­гут ли Мер­кель и Мак­рон спа­сти ядер­ное со­гла­ше­ние с Ира­ном

08:10 Ак­ции “Ру­са­ла” в Гон­кон­ге на от­кры­тии тор­гов взле­те­ли на 24%, да­лее рас­тут до 37%

08:00 “Боль­шая се­мер­ка” го­то­ва рас­ши­рить санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии

23.04 Пра­ви­тель­ство Ар­ме­нии вре­мен­но воз­гла­вил пер­вый ви­це-пре­мьер

23.04 Груп­па Все­мир­но­го бан­ка при­ня­ла ре­ше­ние о до­ка­пи­та­ли­за­ции учре­жде­ния на $13 млрд

23.04 США на­зва­ли Де­ри­пас­ке усло­вие сня­тия санк­ций с “Ру­са­ла”

23.04 Сарг­сян по­дал в от­став­ку с по­ста пре­мьер-ми­ни­стра Ар­ме­нии

23.04 По­че­му Ким Чен Ын ре­шил пре­кра­тить ядер­ные ис­пы­та­ния?

23.04 За­чем Трамп ре­корд­ны­ми тем­па­ми на­зна­ча­ет фе­де­раль­ных су­дей

23.04 Про­те­сты в Ар­ме­нии: встре­ча ли­де­ра оп­по­зи­ции с пре­мьер-ми­ни­стром со­рва­лась

23.04 Пред­ста­ви­те­ли G7 вы­сту­пи­ли за жест­кий курс в от­но­ше­нии Рос­сии

23.04 МВФ ре­шил пе­ре­смот­реть под­хо­ды в борь­бе с кор­руп­ци­ей

20.04 Тур­ция пе­ре­ве­ла свой зо­ло­той ре­зерв из США

20.04 Пу­тин не по­пал в спи­сок вли­я­тель­ных лю­дей ми­ра по вер­сии Time

• дальше…

07:52 В Укра­ине хо­тят про­ве­сти про­вер­ки про­жи­ва­ния граж­дан по “про­пис­ке”: на­ру­ши­те­лям гро­зит штраф

23.04 Тор­го­вые цен­тры Ки­е­ва уда­ри­лись в ре­кон­цеп­цию

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Толь­ко чет­верть укра­ин­цев от­кла­ды­ва­ет день­ги на пен­сию

20.04 В Ки­ев­парк­транс­сер­ви­се рас­ска­за­ли, ка­кие сюр­при­зы ждут ав­то­мо­би­ли­стов этой осе­нью

20.04 Цен­ность граж­дан­ства Укра­и­ны су­ще­ствен­но вы­рос­ла - ис­сле­до­ва­ние

19.04 Гла­ва Украв­то­до­ра не под­дер­жи­ва­ет идею от­ме­ны жел­то­го сиг­на­ла све­то­фо­ра на до­ро­гах

18.04 Ка­б­мин хо­чет от­ме­нить жел­тый сиг­нал све­то­фо­ра

18.04 Укра­и­на под­ня­лась на 29 по­зи­цию в ав­то­ри­тет­ном меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге Global Firepower Index

17.04 Про­пис­ка по-но­во­му: пра­ви­ла ре­ги­стра­ции в Укра­ине из­ме­нят

13.04 Укра­и­на под­пи­са­ла кон­вен­цию Со­ве­та Ев­ро­пы о до­сту­пе к офи­ци­аль­ным до­ку­мен­там

12.04 Ва­кант­ность тор­го­вых пло­ща­дей в Ки­е­ве в І кв.-2018 со­кра­ти­лась до 4,5%

12.04 Про­да­жи жи­лья в Ки­е­ве в 2017г пре­вы­си­ли объ­ем вве­де­ния в экс­плу­а­та­цию на 21% - экс­пер­ты

12.04 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет под­го­то­вить пред­ло­же­ния по пре­кра­ще­нию уча­стия Укра­и­ны в СНГ

11.04 По­ро­шен­ко анон­си­ро­вал се­рий­ное про­из­вод­ство “Оль­хи”

• дальше…

09:40 Тре­тья си­ла. В чем фе­но­мен “пер­вых не­про­ход­ных”

08:42 Где на Дон­бас­се в бли­жай­шее вре­мя воз­мож­но се­рьез­ное обостре­ние

23.04 Иг­ра в прай­ме­риз: За­чем Хо­му­тын­ник под­став­ля­ет Кер­не­са с пре­зи­дент­ством

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Ве­сен­нее обостре­ние. “Ги­бри­ды” сно­ва тя­нут ру­ки к Ма­ри­у­по­лю

23.04 Рей­тинг са­мых бо­га­тых лю­дей Укра­и­ны вновь воз­гла­вил Ах­ме­тов

23.04 Ата­ку на Укра­и­ну ви­дят как ата­ку на сво­бод­ный, де­мо­кра­ти­че­ский мир - Клим­кин о встре­че G7 в То­рон­то

23.04 Да­ни­люк и пре­зи­дент ЕБРР Ча­кра­бар­ти об­су­ди­ли со­труд­ни­че­ство Укра­и­ны с МВФ

23.04 Да­ни­люк и ви­це-пре­зи­дент Ев­ро­ко­мис­сии Дом­бров­скис об­су­ди­ли усло­вия вы­де­ле­ния мак­ро­эко­но­ми­че­ской по­мо­щи для Укра­и­ны

23.04 США при­зы­ва­ют Укра­и­ну со­здать не­за­ви­си­мый Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд и по­вы­сить та­ри­фы на газ

20.04 С Вил­ку­ла и Ко­лес­ни­ко­ва мо­гут снять де­пу­тат­скую не­при­кос­но­вен­ность

19.04 В Страс­бур­ге при­ня­ли важ­ные ре­ко­мен­да­ции об ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

19.04 Ко­гда в УПЦ МП на­зо­вут сто­рон­ни­ков ав­то­ке­фа­лии “кор­руп­ци­о­не­ра­ми”

18.04 Про­гресс в ре­фор­мах в Укра­ине за­мед­лил­ся, - МВФ

18.04 Уж на ско­во­род­ке. Что сде­ла­ло из Мед­вед­чу­ка “бе­ше­ный прин­тер” “Га­з­про­ма”

• дальше…

09:53 Пред­став­лен са­мый до­ступ­ный крос­со­вер Skoda

23.04 Hyundai Mobis на­чи­на­ет те­сти­ро­ва­ние са­мо­управ­ля­е­мо­го ав­то­мо­би­ля M.BILLY

23.04 Ми­ро­вой объ­ем уте­чек дан­ных в 2017 г. вы­рос в 4,2 ра­за - ис­сле­до­ва­ние

23.04 Mercedes-Benz мо­жет стать по­став­щи­ком дви­га­те­лей для Volvo

23.04 Це­на теле­ви­зо­ра Sharp фор­ма­та 8K пре­вы­ша­ет 11 000 ев­ро

23.04 Япон­ские ком­па­нии ви­дят боль­шие воз­мож­но­сти в не­боль­ших про­мыш­лен­ных ро­бо­тах — ко­бо­тах

20.04 Twitter за­пре­тил ре­кла­му “Ла­бо­ра­то­рии Кас­пер­ско­го”

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

20.04 Intel пре­кра­ща­ет раз­ра­бот­ку ум­ных оч­ков

20.04 Пол­но­стью рас­крыт внеш­ний вид рос­кош­но­го вне­до­рож­ни­ка Mercedes-Maybach

20.04 Ком­па­ния Amazon пред­ста­ви­ла соб­ствен­ный бра­у­зер для Android

20.04 Анон­си­ро­ван гей­мер­ский смарт­фон Nubia Red Magic с 5,99-дюй­мо­вым экра­ном

19.04 Мо­шен­ни­ки по­хи­ти­ли де­сят­ки ты­сяч дол­ла­ров на волне ин­те­ре­са к ICO Telegram

19.04 Япо­ния и США на­ча­ли со­труд­ни­че­ство в об­ла­сти во­до­род­ных за­пра­воч­ных стан­ций

19.04 Пред­став­лен смарт­фон Huawei Honor 10 с двой­ной ка­ме­рой и чи­пом Kirin 970

• дальше…

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно