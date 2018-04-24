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Третья сила. В чем феномен “первых непроходных”
09:40 24.04.2018 |
Добиться относительного политического успеха в качестве "третьей силы" в Украине и просто, и сложно одновременно. Для этого достаточно всего лишь ничего не делать, что, правда, удается далеко не всем.
Мало какие украинские выборы обходятся без феномена "третьей силы" - участника избирательной гонки, который строил свою избирательную стратегию на критике как власти, так и реальной оппозиции. Дескать, "все они одинаково плохие", а стране нужен "особый путь", "новые лица" и "третья сила". Зачастую такая стратегия приносила использовавшим ее неожиданный для многих успех, пусть и относительный, как это было, например, на президентских выборах 2010 года с Сергеем Тигипко или с блоком Владимира Литвина на досрочных выборах 2007-го. Другое дело, что "третья сила" в украинских реалиях крайне редко занимает место не только первой, но и даже второй. Максимум на что оказывается способен любой, успешно конвертировавший имидж "третьей силы" в голоса избирателей - быть поглощенным кем-то из первых двух (чаще всего победителем).
Единственным исключением из этого правила можно считать Юлию Тимошенко и ее блок на парламентских выборах 2002 года, хотя тогда относить БЮТ в разряд "третьей силы" можно было с большой натяжкой. Блок Тимошенко тогда четко позиционировал себя частью национал-демократов, как и условная "вторая сила" в лице "Нашей Украины", пусть и с несколько более левым уклоном. А после объединения в союз с "Нашей Украиной" вокруг кандидата в президенты Виктора Ющенко, проект Юлии Владимировны воспринимался как часть одной из "первых сил" - "помаранчевой команды", пусть и находящуюся в перманентном большем или меньшем конфликте с партнерами.
В том, что в украинском обществе есть стойкий запрос на "третью силу", никакой особенной загадки нет. Причина тому вечный патернализм украинского общества, смешанный с постоянной нелюбовью ко всякой власти вообще и популизмом украинских политиков. Избиратель, видящий во власть предержащих всеблагого и всемогущего отца-благодетеля, единственная функция которого осыпать подданных милостями исключительно из любви к родине и народу, возведя на престол очередного "мессию" и столкнувшись с естественным человеческим несовершенством, крайне быстро разочаровывается. Тем временем оппозиция, чувствуя и понимая разочарование народа во власти изо всех сил старается еще больше соответствовать образу отца-благодетеля, чтобы, добравшись наконец до руля, самому стать объектом не меньшего разочарования. Тем временем среди избирателей все больше тех, кто не единожды разочаровался и во власти, потому что она власть, в оппозиции, потому что она в свое время уже была властью, и даже в той части оппозиции, которая никогда всей полнотой власти не обладала, но успела и без полномочий напортачить столько, чтобы вызвать у части своего потенциального электората стойкое неприятие. Казалось бы, такой избиратель должен окончательно разочароваться в политике и перестать ходить на выборы, но потребность в царе-батюшке она как половое влечение - штука физиологическая, а потому нужно искать новый объект для политической любви. И тогда на политическом горизонте всегда находится тот, кто предложит свою скромную персону в качестве "третьей силы" и "нового лица", даже если его лицо уже десяток лет в телевизоре и его новизна - это скорее проявление политической амнезии.
На нынешнем этапе украинской политической жизни, когда до выборов чуть больше года, желающих сыграть картой "третьей силы", более, чем достаточно, а социологи фиксируют этим кандидатам неожиданно высокие рейтинги. Речь в первую очередь идет о "первом непроходном" Анатолии Гриценко, который уже не в первый раз пытается предложить себя в качестве некой благородной альтернативы всему погрязшему в грехах политическому истеблишменту. На президентских выборах 2010 года, когда и был придуман слоган про "первого непроходного", Гриценко набрал всего 1,2% голосов, а вот вторая попытка в 2014-м оказалась куда успешнее: четвертое итоговое место с результатом 5,5%. С тех пор, если верить социологам, рейтинг Гриценко только растет. И это при том, что он не попал в парламент, не ведет сколько-нибудь активной рекламной кампании, не имеет собственной команды, а его партия "Гражданская позиция" - это бренд без реального наполнения. То есть Гриценко по большому счету ничего не делает для продолжения своей политической карьеры, и именно этим и объясняется феномен его высоких рейтингов.
Хотя, утверждать, что Анатолий Степанович совсем уж ничего не делает, будет не совсем корректно. Какая-никакая агитационная работа им и его партией ведется, но в масштабах Украины и в сравнении с конкурентами она просто незаметна, а вот что заметно, так это лично Гриценко, который постоянно появляется в телеэфирах, ведет блоги в СМИ, оставаясь на виду у избирателей. В телевизоре лидер "Гражданской позиции" преимущественно критикует нынешнюю власть, не предлагая при этом своих рецептов решения проблем. Даже в том, что касается войны на Донбассе бывший министр обороны и профессиональный военный ничем не запомнился. А вот украинцу, который разочаровался в двух главных претендентах на победу на будущих выборах Тимошенко и Порошенко долго искать альтернативу не нужно - равноудаленный от обоих Анатолий Степанович под боком.
Но Гриценко далеко не единственный из тех, кто хочет стать новой "третьей силой". Второй в очереди за этой ролью рок-музыкант Святослав Вакарчук, почти не запачканный политикой (непродолжительное депутатство в 2007-08 годах не считается), но с претензиями на мессианство и звание морального авторитета. Ему тоже дают высокие политические рейтинги и по той же причине, что и Гриценко. Вакарчуку в этом смысле даже несколько легче - он не ведет по-настоящему политической деятельности просто потому, что не политик. А статус рок-звезды позволяет быть на виду. Остается лишь периодически впадать в публичные раздумья о судьбах родины и ругать всех политиков вообще, чтобы получить весомый президентский рейтинг.
Но есть и противоположный пример. Человек, который вполне мог бы посоревноваться рейтингом и с Гриценко, и с Вакарчуком в качестве очередного апостола "третьей силы", если бы мог обуздать свою кипучую энергию и ограничится заявлениями о всем хорошем, не пытаясь реализовать сомнительные проекты. Речь идет о нынешней обитательнице СИЗО Надежде Савченко, которая удивительно быстро разбазарила всю заработанную в путинском плену народную любовь, затеяв крайне сомнительные авантюры по установлению мира на Донбассе, переговоры с лидерами ОРДЛО, создание собственной партии в союзе со странными людьми, и впутавшись в связи с Виктором Медведчуком. Все это в конце концов довело до "шизофренической" истории с военным переворотом, потери неприкосновенности и обвинения в терроризме. Ни о каком рейтинге Савченко, разумеется, речь больше не идет.
Разумеется, перечисленный примеры отнюдь не исчерпывают весь перечень желающих въехать в большую политику, воспользовавшись запросом на "третью силу". До выборов еще год, который может преподнести нам сюрпризы. Тем не менее, всем этим желающим нужно помнить, что с помощью приема "третьей силы" можно решать лишь локальные политические задачи, ведь чтобы получить выгоды от этой роли, необходимо самоустраниться от главных вызовов, стоящих перед страной.
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