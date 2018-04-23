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Информация об агентстве
S&P прогнозирует девальвацию гривны до 29,5 UAH/USD на конец 2018 при росте ВВП 3,1%
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует девальвацию гривны на конец 2018 года до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
При этом курс гривны на конец следующего года прогнозируется на уровне 30,5 UAH/USD.
Ожидается, что в 2020 и 2021 годах будет ревальвация до уровня 29,8-28,8 UAH/USD соответственно.
Рост ВВП в 2019-2021 годах замедлится до 2,9%.
При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 8,9%, в 2019 - 7,5%, а в 2020-2021 годах - 7%.
Как сообщали Українські Новини, S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B с прогнозом "стабильный".
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