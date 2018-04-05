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Народная оборонка: Почему Украина выбрала французский путь
Похоже, что Украина собирается стать в один ряд с ведущими государствами мира - по крайней мере, по развитию оборонпрома.
Вчера, 4 апреля, Кабинет Министров Украины принял решение о создании межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения в оборонной сфере. По словам чиновников, делается это с целью организации деятельности по импортозамещению и кооперации субъектов/объектов хозяйственной деятельности в оборонно-промышленном комплексе Украины.
Предполагается, что создание межведомственной координационной комиссии при Кабмине будет способствовать координации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при определении путей, мер и механизмов снижения зависимости оборонно-промышленного комплекса от импорта товаров, поставки которых полностью или частично остановлены.
Как известно, еще 21 мая 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала 5 военных соглашений с Россией, которые действовали с ноября 1995 года. В июне того же года Кабмин денонсировал еще одно военное соглашение с Россией о контроле за качеством продукции, которая поставляется для Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил России, а в октябре того же года - соглашение с Россией об обмене информацией о ПЗРК "Игла" и "Стрела" при экспорте или импорте из/в третьи страны. Кроме этого, в ноябре 2017 года Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения.
Кроме этого, в марте 2017-го Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) объявило о создании общенационального реестра для предприятий-участников промышленной кооперации в сфере импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе Украины. В создаваемом реестре планируется собрать всю импортируемую продукцию, которую оборонные предприятия стремятся заменить украинской.
Вообще, процесс импортозамещения в оборонной сфере непрерывно длится еще с 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины. Однако к систематизации и координации этого процесса на самом высоком уровне дело дошло лишь сейчас, в правительстве Гройсмана.
Логика в создании при правительстве межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения в оборонной сфере есть, ведь этот вопрос лежит не только в военной или политической плоскости . Для Украины, которая после очередного экономического кризиса ищет свое место в мире, импортозамещение является прекрасной возможностью улучшить собственную экономику, привлекая к изготовлению оборонной продукции (которая, кроме всего прочего, высоко ценится на международном рынке) сотни отечественных предприятий различных отраслей.
Стоит отметить, Украина уверенно движется в этом направлении. В частности, начиная с 2015 года, "Укроборонпром" подписал 21 меморандум с областными государственными администрациями в сфере оборонной промышленности, а в ближайшее время к программе импортозамещения должны присоединиться последние четыре области - Киевская, Ровенская, Черновицкая и Донецкая. Вследствие этого теперь на "оборонку" Украины работают 447 предприятий, обеспечивающие работой более 200 тысяч специалистов.
Украинские предприятия получают заказы от предприятий-участников "Укроборонпрома" на изготовление комплектующих, запасных частей для вооружения и военной техники, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию продукции военного и двойного назначения.
При этом, более 35% номенклатурных единиц оборонно-промышленной отрасли, которые ранее поставлялись из России, сейчас самостоятельно изготавливает госконцерн "Укроборонпром".
Всего же, по приблизительным подсчетам специалистов, по состоянию на сегодня суммарно около 80% комплектующих для ОПК Украина производит самостоятельно и лишь 20% импортирует (год назад было 67% отечественного и 33% импорта). При этом, по официальной информации, по состоянию на апрель 2017 года Украина почти полностью отказалась от российских комплектующих для товаров оборонно-промышленного комплекса.
Тенденция импортозамещения наглядно просматривается на примере бронемашин БТР-4. По состоянию на 2014 год в их производстве количество деталей из России составляло 45%, еще 45% были украинскими, а 10% - импортируемые. В 2015 году количество российских деталей составляло 0%, а еще 35% импортировались из других стран. А уже в 2017 году Украина самостоятельно производила 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя при этом лишь 12%.
С БТР-3 ситуация еще лучше. По состоянию на 2014 год в их производстве количество деталей из России составляло 35%, 55% были украинскими, а еще 10% - импортируемые. В 2015 году уже обходились без российских деталей, и лишь 30% - импортировались из других стран. А уже в 2017 году Украина сократила импорт до 11%, 89% деталей производя самостоятельно.
Что касается гордости украинского оборонпрома - танков БМ "Оплот", то уже в 2018 году должна сойти с конвейера первая партия в количестве 10 танков, которые будут полностью собраны из отечественных комплектующих. Более того - в ходе процесса доработок и мероприятий по импортозамещению планируется параллельно решить вопрос стабильного выпуска отечественной силовой установки и системы управления огнем, которые, в свою очередь, можно будет использовать при модификации танков Т-64 и Т-72.
Учитывая то, что со вчерашнего дня процесс импортозамещения будет координироваться на самом высоком уровне, можно себе только представить, какого прорыва удастся достичь в этой сфере в ближайшее время. Не исключено даже полное импортозамещение уже в течение текущего года.
Тем более, что нам есть на кого равняться: наш союзник Франция не только обходится без импорта в оборонной сфере, но и на 100% обеспечивает свою армию всеми видами вооружения собственного производства - от патронов до реактивных истребителей и атомных подводных лодок.
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