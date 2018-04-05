Народная оборонка: Почему Украина выбрала французский путь

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Народная оборонка: Почему Украина выбрала французский путь

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Похоже, что Украина собирается стать в один ряд с ведущими государствами мира - по крайней мере, по развитию оборонпрома.

Вчера, 4 апреля, Кабинет Министров Украины принял решение о создании межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения в оборонной сфере. По словам чиновников, делается это с целью организации деятельности по импортозамещению и кооперации субъектов/объектов хозяйственной деятельности в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Предполагается, что создание межведомственной координационной комиссии при Кабмине будет способствовать координации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при определении путей, мер и механизмов снижения зависимости оборонно-промышленного комплекса от импорта товаров, поставки которых полностью или частично остановлены.

Как известно, еще 21 мая 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала 5 военных соглашений с Россией, которые действовали с ноября 1995 года. В июне того же года Кабмин денонсировал еще одно военное соглашение с Россией о контроле за качеством продукции, которая поставляется для Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил России, а в октябре того же года - соглашение с Россией об обмене информацией о ПЗРК "Игла" и "Стрела" при экспорте или импорте из/в третьи страны. Кроме этого, в ноябре 2017 года Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения.

Кроме этого, в марте 2017-го Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) объявило о создании общенационального реестра для предприятий-участников промышленной кооперации в сфере импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе Украины. В создаваемом реестре планируется собрать всю импортируемую продукцию, которую оборонные предприятия стремятся заменить украинской.

Вообще, процесс импортозамещения в оборонной сфере непрерывно длится еще с 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины. Однако к систематизации и координации этого процесса на самом высоком уровне дело дошло лишь сейчас, в правительстве Гройсмана.

Логика в создании при правительстве межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения в оборонной сфере есть, ведь этот вопрос лежит не только в военной или политической плоскости . Для Украины, которая после очередного экономического кризиса ищет свое место в мире, импортозамещение является прекрасной возможностью улучшить собственную экономику, привлекая к изготовлению оборонной продукции (которая, кроме всего прочего, высоко ценится на международном рынке) сотни отечественных предприятий различных отраслей.

Стоит отметить, Украина уверенно движется в этом направлении. В частности, начиная с 2015 года, "Укроборонпром" подписал 21 меморандум с областными государственными администрациями в сфере оборонной промышленности, а в ближайшее время к программе импортозамещения должны присоединиться последние четыре области - Киевская, Ровенская, Черновицкая и Донецкая. Вследствие этого теперь на "оборонку" Украины работают 447 предприятий, обеспечивающие работой более 200 тысяч специалистов.

 

Украинские предприятия получают заказы от предприятий-участников "Укроборонпрома" на изготовление комплектующих, запасных частей для вооружения и военной техники, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию продукции военного и двойного назначения.

При этом, более 35% номенклатурных единиц оборонно-промышленной отрасли, которые ранее поставлялись из России, сейчас самостоятельно изготавливает госконцерн "Укроборонпром".

Всего же, по приблизительным подсчетам специалистов, по состоянию на сегодня суммарно около 80% комплектующих для ОПК Украина производит самостоятельно и лишь 20% импортирует (год назад было 67% отечественного и 33% импорта). При этом, по официальной информации, по состоянию на апрель 2017 года Украина почти полностью отказалась от российских комплектующих для товаров оборонно-промышленного комплекса.

Тенденция импортозамещения наглядно просматривается на примере бронемашин БТР-4. По состоянию на 2014 год в их производстве количество деталей из России составляло 45%, еще 45% были украинскими, а 10% - импортируемые. В 2015 году количество российских деталей составляло 0%, а еще 35% импортировались из других стран. А уже в 2017 году Украина самостоятельно производила 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя при этом лишь 12%.

 

С БТР-3 ситуация еще лучше. По состоянию на 2014 год в их производстве количество деталей из России составляло 35%, 55% были украинскими, а еще 10% - импортируемые. В 2015 году уже обходились без российских деталей, и лишь 30% - импортировались из других стран. А уже в 2017 году Украина сократила импорт до 11%, 89% деталей производя самостоятельно.

 

Что касается гордости украинского оборонпрома - танков БМ "Оплот", то уже в 2018 году должна сойти с конвейера первая партия в количестве 10 танков, которые будут полностью собраны из отечественных комплектующих. Более того - в ходе процесса доработок и мероприятий по импортозамещению планируется параллельно решить вопрос стабильного выпуска отечественной силовой установки и системы управления огнем, которые, в свою очередь, можно будет использовать при модификации танков Т-64 и Т-72.

 

Учитывая то, что со вчерашнего дня процесс импортозамещения будет координироваться на самом высоком уровне, можно себе только представить, какого прорыва удастся достичь в этой сфере в ближайшее время. Не исключено даже полное импортозамещение уже в течение текущего года.

Тем более, что нам есть на кого равняться: наш союзник Франция не только обходится без импорта в оборонной сфере, но и на 100% обеспечивает свою армию всеми видами вооружения собственного производства - от патронов до реактивных истребителей и атомных подводных лодок.
 

ПО РУБРИКАМ

18:33 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в чет­верг про­дол­жил вос­хо­дя­щую ди­на­ми­ку

18:30 НБУ вклю­чил Ин­ду­стри­ал­банк и Кре­до­банк в пе­ре­чень бан­ков для про­ве­де­ния ин­тер­вен­ций по за­про­су луч­ше­го кур­са

17:16 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 5 ап­ре­ля со­ста­вил 26.0665 грн.

16:50 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.04.18

16:45 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 5.04.18

15:44 Гла­ва прав­ле­ния рас­ска­зал, за­чем в Ощад­банк вли­ва­ют де­сят­ки мил­ли­ар­дов

14:28 В ян­ва­ре-фев­ра­ле стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пла­те­жей по ОСАГО на 19,9% до 560 млн гри­вен

13:51 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны в мар­те со­кра­ти­лись на 1,2% из-за вы­плат по госдол­гу – НБУ

13:46 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии вы­рос­ли 5 ап­ре­ля на ослаб­ле­нии опа­се­ний тор­го­вой вой­ны

13:00 НБУ ку­пил $50 млн на аук­ци­оне в чет­верг при пред­ло­же­нии $110,2 млн

11:23 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5.04.18

10:51 НБУ про­дал 4 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 259 млн гри­вен

10:35 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 05.04.18

10:24 На меж­бан­ке 4 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $0,1 млн до $204,5 млн

09:41 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 04.04.18

• дальше…

19:37 На­род­ная обо­рон­ка: По­че­му Укра­и­на вы­бра­ла фран­цуз­ский путь

17:46 Да­ни­люк до­пус­ка­ет со­зда­ние в 2018г но­во­го ор­га­на по финан­со­вым рас­сле­до­ва­ни­ям и его за­пуск с 2019г

17:43 По­ро­шен­ко внес в Ра­ду за­ко­но­про­ект о Нац­бю­ро финан­со­вой без­опас­но­сти

17:37 Впер­вые в ис­то­рии мест­ные бюд­же­ты пре­вы­си­ли по­ло­ви­ну свод­но­го бюд­же­та Укра­и­ны

17:30 На АЗС 5 ап­ре­ля от­ме­ча­лось не­зна­чи­тель­ное сни­же­ние сред­них цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты

17:22 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву ра­моч­ный за­ко­но­про­ект о нац­без­опас­но­сти

16:04 Минэко­но­ми­ки ожи­да­ет ро­ста про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ства на 3% в 1-м квар­та­ле

15:06 Нефть сла­бо де­ше­ве­ет 5 ап­ре­ля, Brent тор­гу­ет­ся у $68 за бар­рель

14:40 Фин­лян­дия да­ла со­гла­сие на стро­и­тель­ства Nord Stream 2 в сво­ей ис­клю­чи­тель­ной эко­но­ми­че­ской зоне

14:34 Ра­да на­ме­ре­на оп­ти­ми­зи­ро­вать ко­ли­че­ство сво­их ко­ми­те­тов и огра­ни­чить ко­ли­че­ство ми­ни­стерств

• дальше…

19:16 Сам­мит из­го­ев в Ан­ка­ре. Как Эр­до­ган по­поль­зо­вал Пу­ти­на и Ру­ха­ни для на­ме­ков За­па­ду

18:56 Страх и не­на­висть на вы­бо­рах в Вен­грии: Ор­бан ста­вит все на по­бе­ду

14:40 Фин­лян­дия да­ла со­гла­сие на стро­и­тель­ства Nord Stream 2 в сво­ей ис­клю­чи­тель­ной эко­но­ми­че­ской зоне

13:40 НАТО го­то­ва от­ве­тить на ки­бе­р­ата­ку кол­лек­тив­ной обо­ро­ной

12:54 Трамп пе­ре­ду­мал не­мед­лен­но вы­во­дить вой­ска из Си­рии

11:30 Вар­ша­ва сни­жа­ет на­кал в кон­флик­те с Ки­е­вом

09:21 Суд раз­ре­шил взять под стра­жу экс-пре­зи­ден­та Бра­зи­лии Лу­лу

08:01 Фран­ция хо­чет со­кра­тить чис­ло пар­ла­мен­та­ри­ев по­чти на треть

07:58 Спец­про­ку­рор Мюл­лер до­пра­ши­ва­ет при­ле­та­ю­щих в США оли­гар­хов из Рос­сии

04.04 В Ва­шинг­тоне об­на­ру­жи­ли не­ле­галь­ные шпи­он­ские устрой­ства

04.04 Тур­ция в энер­ге­ти­ке станет за­ви­си­мой от Рос­сии?

04.04 Ев­ро­ко­мис­сия и Га­з­пром близ­ки к уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­та

04.04 Ки­тай от­ве­тил США зер­каль­ны­ми по­шли­на­ми

04.04 Вен­грия не мо­жет бло­ки­ро­вать все на­прав­ле­ния со­труд­ни­че­ства Укра­и­на-НАТО, - Клим­пуш-Цин­цад­зе

04.04 Спец­про­ку­рор США по РФ не рас­смат­ри­ва­ет Трам­па как субъ­ект пре­ступ­ле­ния

• дальше…

19:37 На­род­ная обо­рон­ка: По­че­му Укра­и­на вы­бра­ла фран­цуз­ский путь

10:16 Ко­гда мож­но бу­дет пить во­ду из кра­на?

04.04 Укра­и­на на­ча­ла оформ­ле­ние элек­трон­ных виз для граж­дан 46 стран

03.04 Зуб­ко ожи­да­ет объ­еди­не­ния 100% мест­ных об­щин до 2020

03.04 Ке­ра­ми­че­ская бро­ня: Как в Укра­ине раз­ра­ба­ты­ва­ют за­щи­ту об­раз­ца Abrams и Challenger

03.04 Укра­и­ну ис­клю­чи­ли из спис­ка стран по от­мы­ва­нию де­нег

30.03 Ка­б­мин ре­шил на­чать от­клю­че­ние ана­ло­го­во­го ТВ с июля

28.03 За­топ­ле­ние ра­дио­ак­тив­ной шах­ты: Как в ДНР устра­и­ва­ют эко­ло­ги­че­скую ка­та­стро­фу

22.03 МВФ не счи­та­ет Укра­и­ну бед­ной раз­ви­ва­ю­щей­ся стра­ной

22.03 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал аэро­порт "Киев" в честь авиа­кон­струк­то­ра Си­кор­ско­го

21.03 Укр­за­лиз­ны­ця по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку про­ек­та зем­ле­устрой­ства в Бор­испо­ле под экс­пресс в аэро­порт

20.03 Укра­и­на по­па­ла в трой­ку стран с са­мым де­ше­вым уров­нем жиз­ни

20.03 Ли­по­вые ОСМД по­лу­ча­ют кон­троль над иму­ще­ством ки­ев­лян

16.03 У Су­прун разъ­яс­ни­ли про­це­ду­ру за­клю­че­ния де­кла­ра­ции с вра­чом

15.03 Ки­ев­ских марш­рут­чи­ков обя­жут уста­но­вить ва­ли­да­то­ры для е-би­ле­та

• дальше…

19:37 На­род­ная обо­рон­ка: По­че­му Укра­и­на вы­бра­ла фран­цуз­ский путь

17:54 Ком­про­мат по­кой­ни­ком: По­че­му “день­ги Кад­да­фи” для Ти­мо­шен­ко - это “квар­ти­ра Ле­щен­ко”- 2

10:25 До сви­да­ния из Ам­стер­да­ма. По­че­му Са­а­ка­шви­ли раз­лю­бил Укра­и­ну

04.04 Де­ло о при­об­ре­те­нии нар­де­пом Ле­щен­ко квар­ти­ры за­ре­ги­стри­ро­ва­но, идет след­ствие - ру­ко­во­ди­тель САП

04.04 По ком зво­нит Бу­бен­чик. За­чем Гор­ба­тюк под­ста­вил­ся де­лом об убий­ствах бер­ку­тов­цев

04.04 НАБУ вы­ло­жи­ло за­пи­си про­слуш­ки Хо­лод­ниц­ко­го

04.04 Вен­грия не мо­жет бло­ки­ро­вать все на­прав­ле­ния со­труд­ни­че­ства Укра­и­на-НАТО, - Клим­пуш-Цин­цад­зе

03.04 Па­ни­ка во­круг обя­за­тель­но­го е-де­кла­ри­ро­ва­ния по­ка­зы­ва­ет ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров-об­ще­ствен­ни­ков не в са­мом луч­шем све­те

03.04 Про­филь­ный ко­ми­тет Ра­ды вы­ра­зил не­до­ве­рие и.о. ми­ни­стра здра­во­охра­не­ния Су­прун – Бо­го­мо­лец

03.04 Ан­тио­ли­гар­хи­сты: За­чем Тяг­ни­бок с на­цио­на­ли­ста­ми бе­га­ли по пра­ви­тель­ствен­но­му квар­та­лу

03.04 Мил­ли­о­ны Ляш­ко и бед­ная Юля: Что де­кла­ри­ро­ва­ли ли­де­ры фрак­ций Вер­хов­ной Ра­ды

02.04 Сколь­ко за­ра­ба­ты­ва­ют об­ще­ствен­ни­ки-ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ры

02.04 Вес­на на пе­ре­до­вой. Что не­сет Укра­ине пя­тый год вой­ны на Дон­бас­се

30.03 Кремлев­ский ка­стинг. За­чем Но­вин­ско­му пар­тия граж­дан­ской вой­ны

30.03 Клим­кин под­твер­дил вы­сыл­ку укра­ин­ских ди­пло­ма­тов из РФ

• дальше…

12:32 Ве­ган, бо­ди­бил­дер и бо­рец за пра­ва жи­вот­ных - что из­вест­но о стре­ляв­шей в офи­се YouTube

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

04.04 Ком­па­ния Hyundai пред­ста­ви­ла об­нов­лен­ный крос­со­вер Tucson

04.04 Apple ра­бо­та­ет над бес­кон­такт­ным дис­пле­ем для бу­ду­щих iPhone

04.04 Ущерб крип­то­ва­лют­ных ин­ве­сто­ров от ха­ке­ров и мо­шен­ни­ков со­ста­вил $1,7 млрд

04.04 Subaru Forester по­лу­чил но­вую плат­фор­му и дви­га­тель

04.04 Опуб­ли­ко­ван пе­ре­чень смарт­фо­нов с под­держ­кой Project Treble

04.04 Иг­ро­вой но­ут­бук Asus ROG Zephyrus M GM501 по­лу­чил уни­каль­ную кон­струк­цию кор­пу­са

03.04 Бра­у­зер Google Chrome ска­ни­ру­ет фай­лы на ком­пью­те­рах поль­зо­ва­те­лей

03.04 Кон­цепт-кар Essentia стал пер­вым элек­три­че­ским Genesis

03.04 Xiaomi пред­ста­ви­ла кон­ку­рен­та Siri и Google Assistant

03.04 SEC об­ви­ни­ла в мо­шен­ни­че­стве ос­но­ва­те­лей Centra, по­лу­чив­ших $32 млн за счет ICO

03.04 В Google за­па­тен­то­ван но­ут­бук с дву­мя дис­пле­я­ми на крыш­ке

03.04 Ки­тай бу­дет про­во­дить те­сти­ро­ва­ние бес­пи­лот­ных ав­то­мо­би­лей в 40 круп­ней­ших го­ро­дах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

• дальше…

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно