Зубко ожидает объединения 100% местных общин до 2020

Одними из приоритетов работы правительства является проведение децентрализации и стимулирование энергоэффективности. Децентрализация стартовала в 2015 году и с тех пор количество объединенных территориальных общин стремительно растет. Реформа сопровождается не только передачей полномочий на местный уровень, но и усилением роли местных жителей в жизни общины. Но вместе с тем до сих пор остаются районы, которые не задействованы в децентрализации.

Государственная программа «теплых кредитов» действует с октября 2014 года. По состоянию на начало 2018 года в рамках программы населению по кредитам, привлеченным на проведение утепления домов, было компенсировано 2 млрд гривен. В этом году планируется старт работы Фонда энергоэффективности, который будет работать с многоэтажными жилыми домами. Он будет оказывать как финансовую, так и техническую поддержку объединениям совладельцев многоквартирных домов при проведении модернизации жилья. Потребность в государственной поддержке энергоэффективности обусловлена ​​как большим объемом жилья, которое нуждается в модернизации, так и достаточно низкими доходами населения.

О ключевых моментах реформы децентрализации, состояние жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Українські Новини поговорили с вице-премьер-министром, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

По состоянию на 1 января создано 665 объединенных территориальных общин (ОТО), сейчас уже есть 725 ОТО, 20 документов лежат в ЦИК. За прошлый год создано 229 общин. Какой прогноз по созданию ОТО в 2018 году?

Мы сейчас очень тщательно отслеживаем и анализируем процессы объединения. В каждой области есть общины, вовлеченные в этот процесс. Кроме действующих ОТО, имеем более 6000 общин старого формата, которые ведут переговоры о создании. Я могу говорить, что в 152 районах с 468 нет ОТО. В текущем году поставили себе задачу закрыть эту «белое пятно», чтобы в Украине не существовало районов без всякой общины.

Мы стремимся обеспечить равномерное покрытие всех районов, чтобы общины были способны и успешны. Поэтому мы дали возможность присоединяться новым общинам к уже существующим.

И, самое главное, ожидаем принятия законопроекта №6366, который позволит объединяться без проведения выборов вокруг городов областного значения. Это улучшит качественный показатель реформы - количество людей, вовлеченных в процесс объединения. Поэтому я акцентирую внимание не на количестве общин, а на качестве, возможностях присоединения, объединения вокруг городов областного значения и покрытию районов, где еще нет общин.

За какое время все 100% территории страны будет покрыто ОТО?

Сейчас общины объединяются добровольно. Кстати, такого добровольного объединения, как в Украине, не было нигде. Этот темп довольно высокий по сравнению, например, с Польшей, или другими европейскими странами, учитывая имеющееся количество общин, территорию, покрытую ОТО, и количество людей, которые там проживают. Определенным индикатором для нас являются местные выборы, которые должны состояться в 2020 году. Мы хотели бы, чтобы они проходили в одинаковых условиях во всех общинах. Но получается, что у нас остаются старые сельские и поселковые советы, которые практически не имеют полномочий и финансируются из районного или областного центра. Поэтому будем стараться довести до 100% это объединение.

Что для этого делаем? Есть два направления. В первую очередь - упростить механизмы объединения. Поэтому говорим о добровольном присоединении, возможности объединения вокруг городов областного значения, которое должно закрыть вопрос включения городов в этот процесс. А второе направление - это вопрос дополнительной мотивации, полномочий, которые будут усиливать желание общин идти на объединение.

Кроме того, еще один вопрос - голосование за законопроект о службе в органах местного самоуправления. Ну и самое главное - дополнительные возможности в управлении земельными ресурсами на территории общины. Они усиливают мотивацию. Поэтому мы максимально стремимся таким образом усилить органы местного самоуправления, чтобы побудить сельские и поселковые советы к объединению.

Возможен переход от добровольного объединения к принудительному?

Наступит время, когда решение об объединении будет приниматься административно. Но он наступит, когда будут выполнены определенные условия. Первая - повсеместность проведения реформы. Возвращаемся к районам, где пока не созданы общины. Второе - это вопрос привлечения городов областного значения в процесс.

Город областного значения или большой город - это своя община и административно трудно принимать решения, какие общины еще нужно объединить с ним. Это второе условие, которое должно включиться в процесс. И самое главное - это вопрос, когда мы будем видеть, что остаются только общины, которые не могут принять решения или не имеют лидеров. Это именно тот небольшой процент, который будет оставаться на территории районов, которые не включены в процесс. Поэтому однозначно в то время будем иметь возможности и основания, чтобы осуществлять административное принятия решений.

Это будет регулироваться отдельным законом?

Да. У нас действует закон о добровольном объединении. Но решение об административном объединения нужно будет принимать законом.

Как будут соблюдать права граждан при этом?

Думаю, что все равно будут проведены консультации. С другой стороны, давайте подумаем о правах граждан, находящихся в дискриминированном положении относительно объединенных общин. Община, которая объединилась, имет налоговый ресурс, возможности, возможность разработки своей стратегии для развития. Она имеет возможность планировать развитие на 5 лет. Рассчитываем, что после принятия закона она будет распоряжаться земельными ресурсами. ОТО знает, каким образом построить социальную инфраструктуру, которая воспитывает детей в дошкольных учреждениях, дает в опорных школах качественное образование, имеет возможность внедрять профессиональное обучение, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места. И теперь берем украинца, который в то же время не имеет возможности ни принимать решения, ни их внедрять. Он отделен практически от управления в общине. Так что для нас важнее: неприятие чиновниками эффективных управленческих решений или ситуация, когда украинец является заложником ситуации, а его община теряет ежегодно финансовый ресурс и возможность развития? Мне кажется ответ очевиден.

Насколько эффективно общины используют средства? Какой остаток на счетах местных общин?

55 млрд гривен у нас остатки на счетах местных бюджетов на 1 января 2018 года. Это - средства местного самоуправления, не только ОТО. Если взять крупные города - то там больше. Например, Киевская область - 5 млрд гривен, Сумская - 1,8 млрд, Киев - 3 млрд, Донецкая область - 8,9 млрд. Когда говорим, что в прошлом году остатки составляли 47 млрд гривен, а в этом - 55 млрд, то нужно смотреть, насколько увеличились доходы местных бюджетов. Видим, что доходы местных бюджетов увеличились на 50 млрд гривен, и понимаем, что рост остатков не соответствует росту бюджетов. Местные органы научились активнее и эффективнее использовать средства, но рост бюджета для них все равно является неожиданным и до конца распорядиться этими средствами они не успевают.

В прошлом году было размещено 26 млрд гривен на депозитных счетах, с которых было заработано 1,6 млрд. Мы говорим о передаче полномочий и финансов не для того, чтобы финансировать банковский сектор, и не для получения процентов. Эти средства должны быть использованы для развития общин.

Действительно, в начале года, когда запускается проект, проводится тендер, идет отбор проектов, то возможно размещение средств на депозитах. Но если наступил июль, август или сентябрь, а средства - на депозите, то это значит, что об их эффективном использовании никто и не думал. То есть можно размещать средства на депозитах и держать на казначейских счетах в 1-м или в начале 2-го квартала. Зато дальше нужно пускать их в работу.

Недавно начался процесс передачи сельскохозяйственных земель за пределами населенных пунктов в собственность ОТО. Почему это нужно делать?

Если община хочет развиваться, привлекать инвестиции, создавать рабочие места и качественные условия для своих людей, управлять социальными объектами и территориями, то она требует управления земельными ресурсами. Это - необходимое условие для развития общины.

Кроме президентского законопроекта №7363, который учитывает эти вещи, мы предлагали законопроект №6403, которым предусмотрено, что перед тем, как распоряжаться земельными ресурсами, необходимо спланировать территорию. Закон предусматривал передачу полномочий по управлению земельными ресурсами ОТО. Независимо от назначения этой земли - или она промышленного назначения, или сельскохозяйственного. Главное, чтобы у общины была возможность понимать, кто является ее владельцами, платит ли он налоги, как обрабатывает, оформил ли аренду пая. Когда земля передается полностью в управление есть понимание, каким образом управлять тем налогом и увеличить поступления в местные общины.

Решение правительства является частичным, потому что речь идет только о государственной земли сельскохозяйственного назначения. Нужно время, чтобы оформить проекты, передать земли в управление. Это только часть земли, которая находится на территории общин. Поэтому закон нужно однозначно принимать. Это даст возможность управлять доходами непосредственно в общинах, так как законопроект №7363 предусматривал, что физлицо-предприниматель или предприятие, работающее на земле в общине, платит налоги по месту нахождения земли, а не месту регистрации.

Сейчас в Раде остался правительственный законопроект и несколько законопроектов, поданных депутатами.

Думаю, этот процесс нужно возвращать. Земля - один из основных инструментов привлечения инвестиций, наполнение бюджетов и планирования развития. Законопроект №7118, на котором мы настаиваем, - это документ, который определяет передачу ОТО управления земельными ресурсами. Президентский законопроект был комплексными, он решал вопрос еще и налоговой базы.

Какие коррупционные риски могут возникнуть при передаче полномочий по управлению землей ОТО?

Коррупция всегда идет за финансовыми потоками. Но говорим о том, где эффективнее контроль за наличием коррупции. Эффективный контроль там, где люди ближе к власти, которая управляет ресурсами. Когда местный чиновник говорит: «Я не решаю этот вопрос, решают в Киеве», люди не могут влиять на этот процесс. Когда все знают, что председатель ОТО принимает решение через сессию о выделении в аренду или о продаже с аукциона земельного участка - вопрос к нему. Этот вопрос его ответственности.

Какие рычаги влияния сейчас у власти на местные органы, когда они, например, не желают брать на себя ответственность за состояние ЖКХ?

Когда мы говорим, что идет борьба с коррупцией, речь идет не только о правоохранительных органах, но и о системных изменениях, которые мы делаем, чтобы эту коррупцию уменьшить. Вопрос первый - введение Prozzoro, которое дало эффект в государственных закупках. Но самый эффективным шагом было решение о проведении финансовой децентрализации. 50% государственного бюджета сегодня находится на уровне местного самоуправления. Такого никогда в Украине не было. Государство берет на себя 50% расходов: пенсии, соцзащиту, национальную безопасность, зарплаты учителям и врачам, - и 50% есть на местах.

Теперь вопрос в том, что этот шаг является передачей полномочий и ресурсов, и за ним должен быть контроль. Это - не вопрос контроля за средствами или эффективным использованием. Речь идет об ответственности местной власти, которая должна быть подотчетна гражданам, которые ее выбрали. Речь идет о нарушении законодательства при принятии решений органами местного самоуправления. Вопрос возникает не только, когда принимается решение о выходе за рамки полномочий, но и тогда, когда есть бездействие. Бездействие или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - одна из главных угроз эффективной деятельности местных властей.

Мы предлагали принять закон об определении лица, которое может обратиться в суд, когда видит бездействие или превышение полномочий при принятии решений. Дискуссия начата. Мы пригласили Совет Европы, который нас консультирует по экспертизе законодательной практики в органах местного самоуправления, специалистов из Еврокомиссии. В один голос все говорят, что нужно, передавая полномочия и ресурсы, усиливать контроль.

Например, из 20 тыс. км теплосетей за год отремонтировано только 286 км, что составляет 1,5% от общей протяженности. Мы не можем вмешиваться там, где местные органы не ставят такой ремонт в приоритет. Даже имея ресурсы и полномочия. Вот, например, Харьков. Поменяли 10 км труб в год. Мы не можем вмешиваться в сколько труб они меняют - это их полномочия. Но при наличии бюджета и не проведении регламентных работ люди должны спросить у местных властей, почему этого не происходит. Контроль за деятельностью должен быть осуществлен.

То есть, темпы обновления инфраструктуры ЖКХ оставляют желать лучшего.

Мы видим, что местные бюджеты растут, растут доходы. Расходы на ЖКХ в денежном эквиваленте тоже вроде растут. Но если сравним в процентах, насколько выросли бюджеты и эти расходы, то они уменьшились. Здесь видим угрозу. Всегда местное самоуправление тратило около 20% средств на поддержку ЖКХ. Сейчас - 10%, 12%, и время 7%. Этих средств недостаточно, так как отрасль нуждается в ремонте и регламентных работах.

Сколько ОСМД зарегистрирована в Украине на текущий момент и какой процент жилого фонда они покрывают?

У нас около 150 тыс. многоэтажных домов, из которых 78-80 тыс. - сектор, который имеет более 5 этажей. Если взять количество ОСМД и ЖСК, то на сегодня это 28 700 примерно. Если говорить с точки зрения покрытия, то это почти 20% от общего количества. С другой стороны, если взять то жилье, которое должно быть модернизировано, то это не более 30%. В то же время количество людей, которые объединились с целью управления своей собственностью, уже является достаточным. Инструменты, которые мы внедряем, чтобы их поддержать, - это прежде всего «теплые кредиты» и программы Фонда энергоэффективности, который должен заработать. Сейчас говорим о более системном решении, которое касается земли вокруг дома. Нужно передавать в управление людям земельные участки, чтобы они могли распоряжаться площадками, которые являются рядом, обслуживать их. Для нас важен вопрос управления своей собственностью, возможности улучшения ее состояния и внедрения энергоэффективных мероприятий.

Как можно побудить людей создавать ОСМД?

Надо давать людям информацию. От состояния дома будет зависеть его стоимость и качество жизни жителей. Если говорим, что кто-то должен прийти и сделать, - 25 лет прошло, а никто ничего не сделал. Реформа приватизации жилья в Украине шла обратным путем по сравнению с Польшей. Там сначала создали ОСМД, кондоминиумы, а затем позволили приватизировать свои квартиры. Квартира находится в доме. Есть площади общего пользования, подъезды, подвалы.

Люди, которые не хотят создавать ОСМД, платят всего столько же, как и жители домов, где созданы объединения. Зато ОСМД, получая такие же средства, начинает капитальный и текущий ремонт, начинает управлять своей собственностью. Закон о ЖКУ предусматривает распределение полномочий и прав собственника, а также - ответственность поставщика услуг. Сейчас львиная доля расходов коммунальных предприятий, которые подают воду или тепло, переводится без счетчика на жителей дома. Есть возможность установки коммерческого учета и возможность платить только за то, что происходит внутри. А отремонтировать крышу или инженерную сеть внутри дома не требует большого капиталовложения. Не дожидаясь, что ЖЭК сделает это раньше. Во-вторых, есть возможность контроля за качеством выполнения работ, контроля за их стоимости, получения гарантийного периода. Все, кто в ОСМД, не хотят вернуться в ЖЭК.

В феврале на заседании правительства был принят ряд постановлений, касающихся работы Фонда энергоэффективности. Когда можно ожидать его запуск и выдачу первой помощи?

Это должно произойти в 2-3 кварталах. Мы должны отобрать наблюдательный совет, наблюдательный совет утвердит условия конкурса на должности технического и финансового директора, наберет персонал. Наряду с этим у нас идет процесс формирования мультидонорського фонда, который будет софинансировать мероприятия, привлечение средств от ЕС в этот фонд, запуск рынка энергоаудиторов, внедрение сертификатов.

Пока фонд начнет работать мы заложили 400 млн гривен на «теплые кредиты», из которых 200 млн гривен могут использовать ОСМД. Поэтому начинайте готовить проекты. Если к тому времени, когда проекты будут готовы, фонд не заработает, - то есть возможность воспользоваться «теплыми кредитам». Мы рассчитываем, что фонд будет оказывать не только финансовую поддержку, но и техническую.

Мы вынесли постановление, которое открывает финансирование по «теплых кредитам». Очень хорошо, что есть спрос, есть желание людей модернизировать свое жилье, и мы будем это поддерживать. В стране, которая ежегодно тратит 80 млрд гривен на субсидии и инвестирует только 2 млрд в энергоэффективность, это очень важно.

Насколько эффективно вкладывать средства в термомодернизации устаревших зданий?

Очень важно посмотреть на опыт стран Восточной Европы, имеющих жилищный фонд, построенный в советский период. Когда говорят, что давайте сносить старые здания и строить новые, - это вопрос рынка. Если будет выгодно сносить старые дома и строить на их месте новые, предоставлять людям жилье и еще иметь с этого прибыль - это произойдет. Сейчас мы говорим, что должны показать людям путь, каким образом можно модернизировать такое жилье. Этот путь демонстрирует Восточная Германия, которая, объединившись с Западной Германией, практически все, что было построено в 50-60-е гг., модернизировала.

Это вопрос не только утепления стен или крыши, но и замены инженерных сетей, лифтов, дополнительной отделки балконов и фасадов. Почему мы говорим о Фонде? Предполагаем, что это будет одной из его главных задач: заниматься не просто софинансировании проектов, а готовить технические решения. Многие дома, построенные в 90-х гг., являются серийными. Понятно, что нужно провести обследование перед тем, как внедрять энергоэффективность. Это дает возможность модернизировать жилье и дать ему вторую жизнь. Стоимость такого жилья увеличивается, уменьшается потребление им энергии. Поэтому это все помогает вдохнуть новую жизнь. Мы считаем, что оно уже стоит мало в связи с его плохим состоянием, - но оно может быть качественным современным жильем. Особенно для молодых семей.