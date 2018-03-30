Как Украина пытается помешать планам России построить Северный поток-2

Мария Цатурян, заместитель главного редактора РБК-Украина

В ближайшие два месяца Украине необходимо убедить Европу отказаться от поддержки планов российского "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. В противном случае, Россия может получить все необходимые разрешительные документы и уже летом начать реализацию проекта. Если вторую ветку "Северного потока" "Газпрому" удастся достроить до 2020 года, Украина может не только лишиться 2-3 млрд долларов платы за транзит российского газа по своей территории, но и фактически потерять свою газотранспортную систему. Несмотря на то, что на этой неделе Германия выдала нужные "Газпрому" разрешения на прокладку трубопровода, у Украины еще есть шансы заблокировать этот проект. Кто и как борется с "Газпромом" за украинскую ГТС, и чем грозит Европе "Северный поток-2" - в материале РБК-Украина.

Немецкий подход

Германия пошла навстречу России и разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" строить газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) в водах исключительной экономической зоны Балтийского моря. 27 марта такое разрешение на сооружение более 30 км газопровода выдало Федеральное управление морского судоходства и гидрографии Германии. Это позволило компании Nord Stream-2 AG заявить, что она получила окончательный пакет разрешительных документов на все необходимые 85 км "немецкого участка".

Германия - одна из четырех европейских стран, которая должна предоставить доступ для строительства второй ветки газопровода "Северный поток". Разрешений на прокладку трубы в Балтийском море российская компания ожидает также от Швеции, Финляндии и Дании. Согласно проекту, новый газопровод протяженностью в 1,2 тыс. км должен пройти практически по тому же маршруту, что и "Северный поток-1" через акваторию Балтийского моря от Выборга (Россия) до Грайфсвальда (Германия). Его мощность составит 55 млрд кубометров в год. Аналогичную пропускную способность имеет и "первый" газопровод. Стоимость проекта Россия оценивает в 10-11,5 млрд долларов, половину из которых профинансируют европейские энергетические компании.

Согласно годовому отчету Eврокомиссии, в 2017 году "Россия по-прежнему является основным поставщиком газа в ЕС". Российский газ занимает более 40% (порядка 165 млрд кубометров) от всего объема импорта "голубого топлива" в Европу (более 400 млрд кубометров). При этом основной маршрут поставки российского газ - украинская газотранспортная система (ГТС). По ней в прошлом году в ЕС транспортировалось 44% российского газа, 30% - по "Северному потоку-1", еще 26% - через территорию Беларуси по газопроводу "Ямал-Европа". "Украина остается главным транзитером российского газа", - указывается в последнем отчете Еврокомиссии.

Транзитный контракт от 19 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" предполагает, что ежегодно по украинской ГТС в Европу должно транспортироваться не менее 110 млрд кубометров газа. Причем, по решению Стокгольмского арбитража, этот на объем распространяется условие "транспортируй-или-плати", то есть "Газпром" обязан резервировать мощности под этот контрактный объем. По данным "Нафтогаза", за транзит российского газа по украинской территории в 2017 году страна получит около 3 млрд долларов, а в 2016 году - более 2 млрд долларов. Кроме того, решение Стокгольмского трибунала предусматривает выплату "Газпромом" еще 2,56 млрд долларов в пользу НАКа, поскольку на протяжении всего действия контракта российская сторона не выполняла свои обязательства и регулярно занижала объемы поставок транзитного газа, передавая не более 80-90 млрд кубометров в год.

Если Россия достроит второй "Северный поток", то будет располагать газопроводом в Балтийском море суммарной годовой мощностью в 110 млрд кубометров. Учитывая, что в 2019 году истекает срок действия транзитного контракта с Украиной, у "Газпрома" больше не будет необходимости в использовании украинской ГТС для поставок газа в Европу. Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявлял, что после того, как "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию, объем транзита российского газа через Украину сократиться до 15 млрд кубометров. Чтобы отказаться от украинской ГТС, "Газпром" планирует построить газопровод на Балтике до 2020 года. Тогда продлевать нынешнее транзитное соглашение с Украиной не придется. Финансовый директор компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей "Газпрому", Пол Коркоран анонсировал старт строительных работ летом 2018 года. Правда, для этого "Газпром" рассчитывал получить разрешения всех четырех европейских стран еще в феврале, чего, как известно, не произошло.

Не стоит забывать, что "Северный поток-2" - не единственный проект "Газпрома", с помощью которого Россия рассчитывает транспортировать газ в обход Украины. В мае прошлого года началось строительство морской части газопровода "Турецкий поток", который должен пройти по дну Черного моря и принять на себя часть транзитного потока российского газа, который сейчас поставляется по ГТС. Согласно планам "Газпрома", этот трубопровод протяженностью 900 км и мощностью около 32 млрд кубометров предназначен для обеспечения газом Турции и поставок в страны Юго-Восточной Европы.

Если России удастся "обойти" Украину с помощью двух газопроводов, страна лишиться 2-3 млрд долларов ежегодной платы за транзит, а стоимость ГТС, по словам главы правления "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "сократится в пять раз". Но и это далеко не полный перечень проблем, с которыми может столкнуться Украина. В содержании и обслуживании украинской ГТС общей протяженностью около 39 тыс. км и ежегодной пропускной способностью "на входе" в систему 288 млрд кубометров и 179 млрд кубометров "на выходе" больше не будет необходимости. Это фактически означает, что государству придется "сворачивать" газотранспортные мощности до уровня, который позволит обеспечить внутреннее потребление газа в стране. Опрошенные РБК-Украина эксперты точно не смогли оценить затраты на оптимизацию ГТС, указав, что это потребует нескольких десятков миллиардов долларов. При этом мощности украинской системы придется оптимизировать на 50-70%.

Расстановка сил

В конце февраля Андрей Коболев сообщил народным депутатам в Верховной Раде, что если Германия выдаст разрешение России на строительство "Северного потока-2" в балтийских водах, то Украине нужно прикладывать все возможные усилия для препятствования реализации этого проекта. "Если это произойдет, время будет идти на месяцы", - заявил руководитель "Нафтогаза".

Причины для спешки у Украины действительно есть. Из четырех европейских стран, национальные регуляторы которых должны выдать "Газпрому" разрешение на строительство, "голос" Германии - ключевой. Разумеется, де-юре ФРГ, Швеция, Финляндия и Дания, принимая решение, вправе руководствоваться своими национальными и экономическими интересами без оглядки друг на друга. Но, де-факто, "Северный поток-2" - в том числе, часть большой геополитической игры. "Учитывая, что у Запада натянутые отношения с РФ, во многом из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса, для ЕС решение по строительству еще одного российского газопровода - болезненный вопрос. С одной стороны, наши западные партнеры поддерживают нашу страну в борьбе с российской агрессией, с другой стороны, - видят в "Газпроме", по их мнению, надежного и уже давно знакомого партнера. И этот "партнер" прилагает все усилия для того, чтобы дискредитировать Украину и украинскую ГТС в глазах европейцев. Сейчас в ЕС ведется серьезная работа на уровне лоббистов, как с украинской, так и с российской стороны", - рассказал РБК-Украина на правах анонимности украинский дипломат, знакомый с ситуацией по строительству "Северному потоку-2".

В этой связи на решения Швеции и Финляндии, по словам собеседников издания в украинском дипкорпусе, будет влиять позиция ФРГ и официального Брюсселя. Пока северные страны относятся к планам России с опаской, но четкую позицию занимать не спешат. Министерство энергетики Швеции уже заявляло ранее, что "проект "Северный поток-2" может быть опасным для энергобезопасности ЕС, но у Швеции слишком мало юридических оснований для препятствования его реализации". Россия просит у Швеции доступ к двум морским портам на острове Готланд, но местные власти пока отказались его предоставить, заявив, что это противоречит военным интересам Швеции. Министерство иностранных дел Финляндии недавно сообщило, что "намерено следить за тем, чтобы строительство "Северного потока-2" не противоречило европейскому законодательству". Хотя еще год назад в финском правительстве подчеркивали, что прокладка нового трубопровода не навредит газовому рынку страны.

Дания - страна, за чей "голос" против "Северного потока-2" сейчас предстоит бороться Украине. "Газпрому" необходимо получить разрешение провести свой газопровод через датские территориальные воды у небольшого острова Борнхольм. В ноябре прошлого года датский парламент принял закон, который позволит правительству страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов в своих водах. Министр энергетики и климата Дании Ларс Кристиан Лиллехолт заявил тогда, что "хочет, чтобы у страны была возможность сказать ""да" или "нет", руководствуясь соображениями национальной безопасности". Директор Nord Stream 2 АG Пол Коркоран тут же заверил, что в случае запрета, компания-оператор российского проекта готовит "альтернативный маршрут севернее Борнхольма".

Поле для маневра у России на самом деле не такое уж широкое. Севернее - территориальные воды Швеции, которую также еще предстоит убедить в необходимости прокладки "Северного потока-2". А южнее Борнхольма - "непримиримый враг" "Северного потока-2" - Польша. О том, что российский газопровод "не нужен, вреден, и он разделяет западную общественность" недавно в очередной раз заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. А польский президент Анжей Дуда заверил ЕС в том, что "Россия использует "Северный поток - 2" как оружие в гибридной войне против Украины и Европы в целом". Наряду с Польшей, ярыми противниками прокладки еще одного российского газопровода являются Литва, Латвия и Эстония. Они опасаются усиления роли "Газпрома" на европейском рынке газа и уверены, что "Россия использует природные ресурсы для политических спекуляций и контроля над Европой".

Дипломатическая война

По информации издания, команда, которая борется за интересы украинской ГТС в ЕС и США состоит из представителей "Нафтогаза", украинских и иностранных аналитиков, нескольких народных депутатов и чиновников Министерства иностранных дел. "Нам помогают донести западным партнерам позицию о том, что Украина - надежный транзитер газа, а "Северный поток-2" - угрожает не только нашей, но и европейской безопасности и дипломаты в украинских посольствах в странах ЕС, министр иностранных дел Павел Климкин и его заместитель Елена Зеркаль, ряд депутатов и аналитиков, но все это - не слишком большой круг людей", - подтвердили РБК-Украина в НАК "Нафтогаз Украины". К дипломатической работе после победы украинской компании в Стокгольмском арбитраже активно подключился и президент Петр Порошенко.

Кроме того, в прошлом году НАК заключила договор с американской компанией Yorktown Solutions для организации встреч с ведущими аналитическими центрами, представителями Конгресса и в органах исполнительной власти в Администрации президента Дональда Трампа. Стоимость услуг американской компании составляет порядка 37 тыс. долларов. "У "Газпрома" работает в США как минимум три-четыре компаний, лоббирующие "Северный поток-2". На оплату их услуг российский монополист тратит до 20 млн долларов в год, не говоря уже о системной работе российского лобби в ЕС", - рассказал изданию один из участников проукраинской кампании на Западе. По словам украинских дипломатов и аналитиков, принимающих участие в переговорах с представителями ЕС, львиную долю работы занимает "развенчание мифов об украинской ГТС". "Мы сталкиваемся с тем, что, к примеру, некоторые депутаты Европарламента считают нашу страну ненадежным транзитером газа, не имея при этом никаких фактов, а только слова газпромовских лоббистов. Даем им информацию, поясняем, как работает ГТС, и что "Северный поток-2" угрожает европейскому рынку газа", - рассказал собеседник РБК-Украина.

Команда, лоббирующая на Западе интересы Украины, заверяет, что, несмотря на выдачу разрешений, на Германии "еще рано ставить крест". Кроме того, негативное для Украины решение от немецкой стороны в "Нафтогазе" ожидали: "Это неприятный, но прогнозируемый прогресс", - прокомментировали 27 марта в пресс-службе украинской компании.

"В немецкой коалиции нет единого мнения. С одной стороны, для ФРГ более короткий путь поставки газа, независящий от Украины - заманчивая экономическая перспектива. С другой, там понимают, что доверять России опасно. Социал-демократическая партия (СПД) традиционно поддерживает строительство российского трубопровода (экс-глава фракции СПД Герхард Шредер много лет возглавлял совет директоров "Северного потока"), а вот фракция ХДС-ХСС расколота на сторонников и противников. У нас еще есть шанс переубедить немецких парламентариев и добиться запрета на строительство в Бундестаге", - рассказал источник РБК-Украина, знакомый с ходом переговоров по поводу прокладки газопровода.

В Германии действительно нет единой позиции по вопросу "Северного потока-2". В феврале против его строительства публично выступили семеро депутатов Бундестага и Европарламента из ХДС, ХСС, партии "Зеленых" и СДП. Они публично заявили, что прокладка трубопровода "приведет к расколу Европы". Тогда же министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заверил, что "без сохранения транзита газа через Украину проект "Северный поток-2" будет очень сложно реализовать". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, мнение которой может стать решающим в этом вопросе, ранее регулярно подчеркивала, что новый газопровод - не политический проект, и Германия не намерена отказываться от него. "Сейчас канцлер сохраняет нейтральную позицию и воздерживается от каких-либо комментариев. Работа украинской дипломатии и президента Украины сейчас направлена на то, чтобы донести госпоже Меркель опасения Украины по поводу действий России на рынке газа", - пояснил изданию украинский дипломат, не пожелавший назвать свое имя.

Непросто будет Украине убедить и Данию. "Данию пугает возможность военной агрессии России. РФ постоянно устраивает военные провокации и проводит показательные испытания ракет в Балтийском море. Но если более сильный партер, к примеру, США, поддержит датчан, и они будут уверены в своей безопасности, они могут отказать России в строительстве второй ветки "Северного потока"", - считает один из представителей проукраинской команды лоббистов.

При этом Украина нуждается не просто в поддержке отдельных стран ЕС, но и Европы в целом. В конце прошлого года Еврокомиссия одобрила инициативу по распространению норм энергетических Директив ЕС на российский трубопровод. Если соответствующий законопроект будет принят Европарламентом уже в этом году, это будет означать, что "Северный поток-2" противоречит европейскому антимонопольному законодательству. Ведь, проложив трубопровод, "Газпром" получит доминирующее положение в сегменте поставки газа и будет угрожать конкуренции на газовом рынке.

Украина рассчитывает и на поддержку США. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот документ дает право американскому правительству вводить санкции в случае обнаружения поддержки российских спецслужб и сделок с Россией, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2". Кроме того, летом прошлого года в Сенате был одобрен еще один законодательный акт, предусматривающий санкции против граждан и юрлиц других стран из-за крупных сделок, связанных с "Северным потоком-2". "Команда НАКа и украинские дипломаты сейчас добиваются скорейшего принятия в Конгрессе этого закона", - пояснил источник РБК-Украина. Тогда под санкции могут попасть европейские компании, участвующие в финансировании строительства "Северного потока-2" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и французская ENGIE.

Кроме того, на прошлой неделе 39 американских сенаторов призвали Администрацию Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства российского газопровода. "Штаты могут "надавить" на Германию и фактически заблокировать "Северный поток-2". Работа Украины в первую очередь сейчас сосредоточена на "американском направлении, - уточнили собеседники издания в дипломатическом корпусе. - На руку Украине отчасти играет "публичная истерика" "Газпрома" после победы НАКа в Стокгольмском арбитраже, а также обострение отношений Запада с РФ после химической атаки в Великобритании на Сергея Скрипаля".

У Украины есть как минимум два месяца, чтобы воспользоваться текущей ситуацией и убедить крупных геополитических игроков как минимум оттянуть сроки старта строительства "Северного потока-2", который "Газпром" запланировал на лето. "Но глобальная наша цель - не допустить того, чтобы газопровод был построен. Потому что, как только РФ завершит строительство, она уже не будет дожидаться разрешений от Европы, а сделает все, чтобы вывести из строя украинскую ГТС. Все - вплоть до диверсии", - опасаются украинские дипломаты.