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Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
08:00 13.03.2018 |
Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
"Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - заявила она.
Мэй дала России срок до конца вторника, чтобы дать объяснения.
Если адекватных объяснений не последует, как заявила премьер-министр, Великобритания предпримет ответные меры.
Но что может предпринять Лондон, если правительство окончательно придет к заключению, что за нападением на Сергея Скрипаля и его дочь стоит Кремль?
"Испытание"
Использование нервно-паралитического токсина напоминает об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, отмечают эксперты Королевского института международных отношений (Chatham House), Джон Лоу и Джеймс Шерр.
Это не была операция в стиле "МакМафии", исполненная вышедшими из-под контроля сотрудниками спецслужб, считают эксперты.
"Если бы это было так, у Москвы было бы еще больше поводов волноваться, чем у Лондона. Со времен хаоса 1990-х годов Путин восстановил традиционную прерогативу государства в области секретных операций за рубежом, а в этих рамках - прерогативу президента разрешать их проведение. Это было убедительно продемонстрировано в 2014 году в Крыму, с появлением там "зеленых человечков", - пишет эксперт.
"Британскому правительству посылается сигнал: "Мы считаем вас слабыми и не уважаем". За последние годы разные составы правительства Британии демонстрировали России свои слабые стороны", - пишут Лоу и Шерр в статье "Нападение на Скрипаля - это испытание для Британии".
Среди эпизодов, из-за которых Кремль перестал уважать Британию, эксперты называют недостаточно тщательное расследование 14 подозрительных смертей выходцев из России, случившихся в Британии в последние годы, голосование в пользу "брексита" и решение Дэвида Кэмерона оставаться в стороне от Минского процесса по урегулирование ситуации в Украине.
"Именно поэтому дело Скрипаля - это не только следствие того, что Британию считают слабой. Это испытание. Если Соединенное Королевство будет действовать жестко, поддержат ли его союзники, или просто пожелают удачи? Российская "разведка боем" ставит Британию в трудное положение", - утверждают авторы статьи.
Возможные меры
Два других эксперта Chatham House, Найджел Гулд-Дэвис и Джеймс Никси, перечисляют меры, которые, по их мнению, может предпринять Великобритания.
* Дипломатические санкции или высылка дипломатов. "Изгнание высокопоставленных сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим или другим прикрытием, в будущем помешает России проводить подобные операции", - пишут эксперты Chatham House.
* Бойкот чемпионата мира по футболу. О возможности того, что Британия бойкотирует чемпионат мира по футболу в Москве из-за отравления Скрипаля, ранее говорил глава британского МИД Борис Джонсон. В Chatham Houseне считают эту меру эффективной: по мнению экспертов, она будет символической, непопулярной в Британии, и вряд ли ее поддержат остальные.
* Запрет распространителей "фейковых новостей". Эксперты Chatham House цитируют прошлогодний отчет парламентского комитета по международным отношениям: "Рост потока фейковых новостей в Британии вызывает большую озабоченность... Британские регуляторы должны продолжать противодействовать прямой лжи в спонсируемой российским правительством журналистике", - говорилось в нем. В этом контексте эксперты говорят о запрете на вещание в Британии российского агентства "Спутник" и телеканала RT.
* Санкции. "Британия давно является важным финансовым центром, где связанные с кремлем олигархи легитимизируют свое богатство. Пользу из этого извлекают важные люди, которые поддерживают или помогают воплощать российскую политику", - пишут эксперты Chatham House. Западные санкции не помешали россиянам пользоваться услугами британского финансового сектора. Британия должна более жестко регулировать эту сферу и эффективно бороться с отмыванием денег. Одна из возможностей - принятие британской версии "закона Магнитского", позволяющего заморозить активы лиц, обвиненных в нарушении прав человека и коррупции. Учитывая огромные российские капиталы в Британии, этот шаг будет показательным и эффективным, считают эксперты.
* Борьба в киберпространстве. "Россия уже некоторое время демонстрирует способность к шпионажу в виртуальном пространстве и использовании его для подрыва систем управления в западных странах. Последняя российская кибератака на украинские объекты затронула также и Британию. Британия должны быть готова к ответу, в случае если это повторится", - пишут эксперты Chatham House.
В качестве необходимых дополнительных мер эксперты называют более тесное согласование действий Британии с союзниками по НАТО и выработку единой политики по отношению к России с континентальной Европой после "брексита".
Международная координация
Уже после выступления в парламенте Тереза Мэй сообщила, что связалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы "обсудить спектр российской агрессии и пришла с ним к согласию в том, что для ответа на нее важно действовать совместно с союзниками".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование нервно-паралитического токсина "ужасно и абсолютно неприемлемо". Чиновники НАТО обсуждают эту ситуацию с Британией, добавил он.
На Даунинг-стрит заявляли, что не считают отравление Скрипаля случаем, требующим задействовать статью 5 устава НАТО, где говорится, что нападение на одного члена Альянса приравнивается к нападению на всех.
Однако бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс заявил, что любые меры будут более эффективными при поддержке НАТО и Евросоюза.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля "безрассудным, неразборчивым и безответственным" шагом и заявила, что США намерены поддерживать "своего ближайшего союзника", Британию.
Однако Сандерс не делала каких-либо определенных заявлений по поводу того, считают ли в Белом доме Россию ответственной за нападение.
Что будет делать премьер?
Комментарий Джеймса Ландейла, дипломатического корреспондента Би-би-си
Вопрос в том, что готова будет предпринять Тереза Мэй в среду, после того, как Россия что-либо ответит, или откажется это делать.
Будет очень важно, скольких международных партнеров она сможет привлечь на свою сторону.
Одно дело - прижать богатых русских в Лондоне, и другое - обеспечить действия против Москвы на международной арене.
Второе сложнее, особенно учитывая то, что президент Трамп пока не комментировал нападение в Солсбери, а многие европейские партнеры ищут способы смягчить санкции, введенные против России.
Мэй обещает применить "широкий спектр мер", но вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы заставить Кремль задуматься.
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