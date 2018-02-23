Электронная декларация о выборе врача. К чему готовиться и о чем не беспокоиться

Андрей ЗАЯЦ, руководитель IT4Medicine, член координационного совета Минздрава по вопросам внедрения электронного здравоохранения

В конце января вступил в силу законопроект, по которому каждому украинцу до 1 апреля 2018 года необходимо выбрать семейного врача и подписать с ним Декларацию о медицинском обслуживании.

Электронная система здравоохранения eHealth создается как структура, которая должна агрегировать данные про всех врачей и пациентов. Поэтому одна из главных функций его центрального компонента, запущенного летом 2017 года - работа с электронными декларациями о выборе врача по предоставлению первичной медицинской помощи.

Декларация - это договор между врачом и пациентом, где врач обязуется выполнять определённый объём услуг для пациента, а пациент соглашается на то, что именно этот набор услуг он будет получать от этого врача. Бумажный вариант этого документа хранится в кабинете у врача. Одновременно создаётся его электронный аналог, который используется системой eHealth для более эффективного учёта.

Ещё в советские времена заинтересованные стороны прекрасно научились манипулировать "бумажками". С электронными декларациями мошенничать практически невозможно. Для успешного внедрения принципа "деньги идут за пациентом", который является ключевым для медицинской реформы, это критически важно. Нужно позаботиться о том, чтобы государство не платило за "мертвые души", и IT-средства эту задачу решают самым эффективным способом.

Как к этому нужно отнестись пациентам?

Смело заключайте декларацию. Государство выделяет финансовые средства на ваше обслуживание врачом первичного звена. Если подпишите договор с полюбившимся вам врачом, эти деньги будут направлены в его адрес. Иными словами, не "жадничайте".

Подписав декларацию, смело обращайтесь к своему врачу за помощью. Согласно новой системе оплаты, на обслуживание одного пациента врачу будет выделяться 370 грн в год. На лечение детей до пяти лет и пенсионеров в два раза больше - 740 грн. Такая тарификация должна обеспечить медицинским работникам достаточно приличную зарплату. Поэтому вам не надо будет думать, как дополнительно отблагодарить специалиста. В этом смысле отношения с врачом станут более комфортными.

Принцип "деньги идут за пациентом" предполагает, что финансироваться будет конкретная оказанная пациентом медицинская помощь (на данном этапе - первичная медико-санитарная), а не в целом медицинское учреждение. Для его реализации государству, естественно, понадобится доступ к персональным данным пациента и врача.

То есть должно быть точно известно, что вот за этого конкретного человека платятся 370 грн вот этому конкретному специалисту. Этими данными оперирует государственный центральный компонент eHealth в соответствии со стандартами достоверности и конфиденциальности. Необходимость внедрения дополнительных функций центрального компонента и объём данных, достаточных для их реализации, находятся в настоящее время на стадии обсуждения.

Что касается волнующих многих вопросов о доступе к медицинским данным пациентов, то ответ достаточно простой. Государственный модуль eHealth сейчас вообще не работает ни с какой информацией о заболеваниях населения. Лично я считаю, что персональные медицинские данные по конкретному человеку на верхний уровень eHealth передаваться не должны. Это вовсе не помешает максимально использовать те возможности, которые обеспечиваются использованием Big Data (больших массивов данных) в сфере национального здравоохранения. Приведу пример.

В конкретной больнице конкретного города за n-й месяц было зафиксировано, скажем, 2 тыс. обращений пациентов с определенным диагнозом. Эта информация наверняка заинтересует Национальную службу здоровья Украины. Но для того, чтобы её анализировать, не нужно иметь доступ к электронным карточкам больных. Они могут оставаться в медицинской информационной системе учреждения - достаточно передать в центральный компонент eHealth деперсонализированные данные.

В перспективе с помощью таких массивов данных можно прогнозировать эпидемии и локализовать их масштаб. Выявлять наиболее эффективные алгоритмы лечения различных видов заболеваний. Развивать превентивное направление медицины, сосредоточенное на предупреждении болезней и повышении качества жизни. Всё это можно делать без угрозы раскрытия персональных данных пациентов.

