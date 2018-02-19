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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в долгом ящике: Мюнхен определил новые приоритеты мировой безопасности

15:26 19.02.2018 |

Политика, Мир

 Cергей Сидоренко / Европейская правда

Четыре года подряд президент Петр Порошенко принимает участие в престижном международном форуме по вопросам мировой безопасности. Это довольно логично для президента воюющей страны: сюда стоит приезжать даже просто для встреч с другими участниками. Переговоры с министром обороны США, премьерами Великобритании и Польши, с руководителями НАТО и Еврокомиссии - достаточный повод для поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности (далее - MSC, Munich Security Conference).

А еще Порошенко пытается использовать MSC как площадку для обращения к мировой интеллектуальной элите. Здесь успехов намного меньше. Внимание мира привлекают новые, "горячие" мировые угрозы.

В этом году Украину в Мюнхене ждал пусть и не бойкот, но равнодушие.

Впервые президенту Украины пришлось выступать в почти пустом зале. Украинский вопрос исчез и из выступлений иностранных политиков.

Но при этом можно отметить две хорошие новости. Во-первых, Запад по-прежнему ожидает от Украины реформ. Не только ждет, но и давит на Киев. Хотя и понимает, что изменения не будут простыми.

А во-вторых, Мюнхен-2018 продемонстрировал: мир наконец пришел к пониманию, что Россия - это часть мировой "оси зла". По этому поводу есть полное единство и в Европе, и в Америке. Об отмене санкций в нынешних условиях никто даже не задумывается.

Изменившийся мир

К каждой конференции команда MSC готовит обзор мировых тенденций в сфере безопасности. Нынешний отчет стал особенным: в нем говорится об угрозе нового планетарного кризиса (изложение этого документа читайте в публикации "Мир на грани конфликта: сенсационный доклад Мюнхенской конференции").

Беспрецедентным оказалось также внимание к нынешнему Мюнхену. Сюда приехали 25 президентов и глав правительств, первые лица ООН, НАТО, ЕС.

 Впервые в истории MSC конференцию открыли выступления двух женщин - министров обороны Германии и Франции. Фото MSC

"То, что конференция стала такой популярной - это на самом деле не очень хороший знак. Это показатель того, насколько опасным стал мир", - начал встречу председатель MSC Вольфганг Ишингер.

Темой, которую упоминали чаще всего, стала угроза ядерной войны. Сейчас, впервые со времен холодной войны, о ней говорят как о реальной опасности. Причем речь идет не только о КНДР, которая делает только первые шаги к ядерному статусу (и есть сомнения, способны ли ее ракеты попасть в цель).

Главный источник проблем - Россия.

Недавно выяснилось, что Москва нарушила один из ключевых документов в сфере ядерного нераспространения, Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанный еще во времена СССР. США выяснили, что россияне, вопреки своим обязательствам, разработали и начали испытания новых крылатых ракет средней дальности, приспособленных под ядерную боеголовку.

"Россияне обновляют свою ядерную мощь и повышают роль ядерного оружия в своей оборонной стратегии", - отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И хотя в НАТО подчеркивают, что не намерены начинать новую гонку вооружений, важность ядерного оружия для стран Альянса (а им в НАТО владеют США, Великобритания и Франция) вновь возросла.

"НАТО всегда будет оставаться ядерным альянсом. Мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО - нет, это опасный мир", - предупредил Столтенберг в Мюнхене.

Новые угрозы для мира

За прошедший год не появилось слишком много новых угроз, способных изменить мир; едва ли не единственный такой пример - неожиданно быстрые успехи ядерной и ракетной программы Северной Кореи. Вместе с тем произошел важный положительный сдвиг: 2017-й стал годом военной победы над "Исламским государством", которое за последнее время превратилось для Запада во "врага №1".

Так почему же тогда именно сейчас речь идет о "мире на грани конфликта"?

Это потому, что именно сейчас ключевые государства мира осознали серьезность угроз, возникших несколько лет назад.

Осознали - но так и не поняли, что с этим делать.

На одном из первых мест - проблема кибербезопасности.

"Теперь стало ясно, что мы становимся свидетелями так или иначе замаскированных кибервойн между государствами, или же эпизодов кибервойны между государствами", - признал генсек ООН Антонио Гуттериш.

В качестве примера киберугроз нового типа чаще всего называли действия России. Так совпало, что буквально накануне встречи в Мюнхене ряд европейских государств (а за ними - США, Австралия и другие) официально обвинили Россию в организации атаки на Украину с помощью вируса NotPetya. От этой атаки бизнес в государствах Запада тоже получил миллиардные убытки, но наибольший вред атака нанесла именно украинской инфраструктуре.

Но это, конечно, не единственный случай подобных атак. Сообщалось, в частности, о северокорейском вирусе. А чиновники Еврокомиссии помнят, как несколько лет назад в Брюсселе полностью изменили систему IT-безопасности - как утверждалось, из-за атак из Китая.

Вопрос о том, что делать с кибервойной, остается открытым. Идея генсека ООН о разработке международного договора о правилах кибервойны (вроде Конвенции о законах и обычаях войны, действующей еще с начала прошлого века) не нашла поддержки - ни один из мировых лидеров не стал ее развивать.

Конечно же, это не единственная "новая проблема" мира.

В Мюнхене снова говорили об "Исламском государстве" и Сирии. Да, военная победа над ИГИЛ достигнута, но что дальше? Если оставить регион разрушенным, без водоснабжения, без работы и перспектив, то новая радикализация людей - это лишь вопрос времени. С восстановлением Сирии ситуация еще сложнее. Помощь россиян позволила Башару Асаду восстановить контроль над большей частью страны, но помощь американцев противникам Асада исключает возможность того, что он будет контролировать всю страну.

И это - не единственный источник конфликта на Ближнем Востоке. Иран, война в Йемене, конфликт Саудовской Аравии и Катара - регион продолжает оставаться горячим.

В Мюнхене снова говорили также о проблеме фейковых новостей и пропаганды, в том числе российской. Хотя и меньше, чем в прошлом году, потому что ни у кого не возникло новых идей, как справиться с проблемой.

Не до Украины

Но рост угрозы со стороны России вовсе не означает больше внимания к нашей стране.

В Украине довольно популярно мнение, что мир должен активнее заниматься нашими проблемами, чтобы сохранить стабильность на планете. А недостаток такого внимания со стороны мировых держав воспринимается как попытка "задобрить Москву".

Мировые встречи по вопросам безопасности, вроде Мюнхена, традиционно являются хорошей возможностью избавиться от иллюзий об "украиноцентричности" мировой политики - достаточно просто перечислить все горячие точки и проблемы, чтобы понять, что мир не вращается вокруг нас.

Но в этом году картина - вообще невеселая.

Самой яркой иллюстрации стало выступление президента Украины.

В прошлом году автор этих строк критиковал Порошенко за выступление в Мюнхене. Тогда мы как государство из-за этого выступления действительно потеряли дополнительные возможности: президент отказался вплетать украинско-российский конфликт в мировое "кружево безопасности" и поэтому не был услышан теми, перед кем выступал (подробнее - в статье 2017 года "Мюнхенская ошибка Порошенко").

В этом году все было иначе. Новая речь Порошенко в Мюнхене, которую он произнес в 2018 году, была принципиально иной. Да, президент снова говорил о нашем конфликте, но теперь - в глобальном контексте.

Россия напала не только на Украину, а на цивилизованный мир. Слом мировой системы ударит по всем. Кибератаки против нас уже сейчас бьют далеко не только по Украине, но и по другим государствам. Россия системно вмешивается во внутренние дела стран ЕС, пытается повлиять на выборы. Фейковые новости российского происхождения стали обыденностью, это начали понимать также в государствах Западной Европы.

Речь идет о мировой гибридной войне, подчеркнул украинский президент.

И ко всему этому добавляется готовность РФ использовать войска и возобновление российской ядерной угрозы.

Участники конференции в Мюнхене могли услышать речь представителя Украины, которая звучит в унисон с мировой повесткой дня (пусть даже есть вопросы об искренности отдельных заявлений Порошенко).

Мы пишем "могли услышать" - потому что президента не услышал почти никто.

Украина в долгом ящике: Мюнхен определил новые приоритеты мировой безопасности

 

Фото с пустым залом во время его выступления - правдивы. Причем люди не уходили во время его выступления, и это не было "бойкотом". Просто украинский вопрос показался неинтересным большинству участников. Зал начал пустеть еще на предыдущей панели.

Кто-то выбрал ужин (Порошенко выступал последним перед вечерним перерывом); кто-то решил пойти на экономические дебаты с главой МВФ Кристин Лагард, которые шли в то же время; кому-то не понравилось то, что в программе было указано только выступление президента без вопросов к нему (по данным ЕП, это инициатива организаторов; Порошенко был готов отвечать, вот только в пустом зале задавать вопросы было некому).

Но результат от этого не меняется.

Из-за избытка других проблем в разных уголках мира - мир продолжает терять интерес к событиям в Украине. Идея о миротворцах - в тупике, без шансов выйти из него, поэтому о ней говорят только те, кто напрямую задействован в переговорах. А нынешней "стабилизации" на линии соприкосновения в Донбассе, которая есть в последние годы, вполне достаточно, чтобы отложить украинский вопрос в долгий ящик.

Едва ли не единственной украинской темой, которая до сих пор вызывает интерес партнеров, остаются реформы в нашем государстве. Лучше всего о них сказала глава МИД Канады Христя Фриланд в своем выступлении на "украинском ланче", организованном Фондом Пинчука.

"Не делайте реформ для нас. Изменения нужны украинцам для себя и для Украины. Это не какое-то одолжение, которое украинцы должны сделать для Запада", - подчеркнула министр. Она уверена, что задача реформировать страну - реальна: "Украинцы были среди тех, кто основал Канаду более 100 лет назад. Они умеют строить великую страну".

Хотя нынешний прогресс, конечно, мало кого радует.

И дискуссия с участием датского министра Андерса Самуэльсена, во время которой он отказался давать характеристику ходу реформ - достаточно яркое доказательство этого.

Мировое российское зло

Наконец, чтобы закончить на позитивной ноте, нужно подчеркнуть еще один вывод по итогам Мюнхенской конференции.

Да, мир не крутится вокруг Украины. Да, мир столкнулся с беспрецедентным количеством вызовов, и даже если говорить о глобальном противостоянии России и Запада, то оно является лишь одной из ряда современных проблем. Да, мир сейчас не видит пути, который позволил бы преодолеть российскую угрозу.

Но то, что современная Россия является средоточием зла, сейчас ни у кого не вызывает сомнений.

Это понимают и в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал в Мюнхен с довольно серой речью, в которой говорилось о том, что Запад напрасно демонизируют Москву.

 

В Мюнхене о РФ говорили исключительно как о раздражителе, агрессоре и силе, которая пытается разрушить мировой порядок.

Даже Зигмар Габриэль, немецкий социалист и глава МИД, в своей речи говорил о российской угрозе - и о нарушении договора о запрете ядерных ракет, и о "постоянных попытках России испытывать и подрывать единство Евросоюза".

"Нынешний либеральный мировой порядок - не идеален. Но это лучший из возможных вариантов.

А когда либеральный порядок понемногу разрушается, другие страны начинают укреплять его своими "кирпичами", и через некоторое время они изменят очертания всего "дома". Не уверен, что американцы или европейцы будут чувствовать себя в таком доме комфортно", - подчеркнул глава немецкого МИД.
 

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14.02 Са­мые глу­пые ав­то­мо­биль­ные за­пре­ты

14.02 Смарт­фо­ны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro пред­став­ле­ны офи­ци­аль­но

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

13.02 Экс­пер­ты опре­де­ли­ли са­мую по­пуляр­ную крип­то­ва­лю­ту в дарк­не­те

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15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

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