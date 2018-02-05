В 2017 г. автогаз вышел победителем из схватки с бензином

Артем Куюн Заместитель директора ООО «Консалтинговая группа А-95». / ZN.ua

Газа было потреблено на 13% больше, чем бензина, или 2806 млн л. Секрет прост - газ дешевле бензина более чем вдвое. В рейтинге моторных топлив он уступает лишь дизтопливу. Какой будет стоимость "народного" топлива в дальнейшем? Во многом это будет зависеть от стабильности снабжения рынка.

Важность автогаза (СУГ) для украинцев хорошо стала понятна в августе 2017 г. Тогда из-за острой нехватки ценники на заправках за считанные дни взлетели с 11,5 до 16 грн/л. Немало газовых колонок впервые в своей истории остановились. Вопрос вышел на уровень премьера.

Этот кризис изрядно подпортил годовую статистику: в 2017-м рынок газа вырос на 8%, что весьма скромно на фоне 25-30-процентных скачков в 2015-2016 гг. И на сегодняшний день рынок близок к насыщению.

Но и такой объем - 1,5 млн т в год - еще нужно обеспечить. Здесь события разворачивались так же захватывающе, как в хорошей бане, - из жары в холод и обратно.

Дорог, но мал

Еще десять лет назад Украина была нетто-экспортером СУГ, а сегодня роль украинских производителей деградировала с ценообразующего игрока до снабженцев отдельных заправочных сетей. На резкий спрос на автогаз наши нефте- и газоперерабатывающие заводы (НПЗ и ГПЗ) ответили... сокращением производства. В 2017 г. "Укргаздобыча" (УГД) удержала позиции предыдущего года, в то время как "Укрнафта" недосчиталась 14%. С 2010-го по 2017 г. обе компании снизили выпуск автогаза на 22 и 28% соответственно. В итоге ценообразование строится по импортному паритету. Для производителя это золотое время, но стимулирует это почему-то не всех.

Государственная "Укргаздобыча" повсюду ищет сырье. "В 2018 г. мы ожидаем увеличения добычи природного газа и поступлений импортного сырья на Яблуновский и Селещинский ГПЗ. Это позволит переломить тенденцию падения выпуска СУГ", - оптимистично настроен директор по коммерции УГД Сергей Федоренко. По его словам, есть и планы по созданию новых производств, но это перспектива двух-трех лет.

Диаметрально противоположная ситуация в "Укрнафте". Контрольный пакет здесь принадлежит "Нафтогазу Украины", но де-факто всем управляет группа "Приват". Добыча нефти, газа, конденсата и, соответственно, выпуск СУГ монотонно движутся вниз. Перспектив смены вектора не просматривается, особенно учитывая 12-миллиардную задолженность по налогам.

Еще один украинский производитель, детище неравного брака "Нафтогаза Украины" и "Привата" - Кременчугский НПЗ. Уже несколько лет кряду "Укртатнафта" не отчитывается об объемах выпуска нефтепродуктов ни НАКу, ни министерству, ни Нацкомиссии по ценным бумагам. Оценочно в 2017 г. Кременчуг нарастил производство до 90 тыс. т СУГ, благодаря увеличению переработки. Весь ресурс был реализован в растущей сети АГЗП "Привата".

Почему-то не вдохновляет "газовый" мейнстрим малых добытчиков. Мощности крупнейшего из них - "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК, принадлежит JKX Oil&Gas) - загружены на треть. При потенциале производства более 35 тыс. т пропан-бутана в год компания выдает 10 тыс. т. Добыча углеводородного сырья стремится вниз, поэтому для поддержания выпуска СУГ в 2018 г. ПГНК планирует начать переработку стороннего сырья.

Другие частники рынка сжиженного газа - "Гео-Альянс" и Smart Energy - в 2017 г. показали прирост, но в масштабах рынка это мизер. "Smart Energy может дать больше газа только на давальческом сырье и за счет небольшой программы интенсификации. Загруженность мощностей "Гео-Альянса" также не позволяет рассчитывать на рост выпуска СУГ", - считает глава исследовательской компании "Ньюфолк" Андрей Закревский.

Швейцарский... газ

Безудержный рост украинского рынка сжиженного газа был обеспечен за счет российских ресурсов.

Главное событие 2017-го - централизация всего российского экспорта сжиженного газа в Украину. Федеральная служба экспортного контроля РФ дала разрешение на экспорт только "Роснефти". Однако кремлевский нефтегигант, понимая бесперспективность своей работы в Украине, продал весь объем швейцарскому трейдеру Proton Energy Group, который одновременно выступил и покупателем украинской сети заправок "Роснефти".

В апреле 2017-го Proton Energy перешел на продажу ресурса по терм-контрактам (длинные договоры, заключаемые, как правило, на год), сформировав пул из полутора десятка ведущих заправочных сетей.

"В контрактах прописана формула цены с привязкой к мировым котировкам. Во время взлета цен в августе 2017 г. мы продавали газ с поправкой +16 долл./т, тогда как у других поставщиков на спотовом рынке ресурс буквально улетал по +200 долл./т. Соблазн отказаться от выполнения обязательств был велик, но мы играем в длинную", - вспоминает коммерческий директор "Глуско Украина", дочерней компании Proton Energy, Сергей Остапец.

В прошлом году швейцарский трейдер привез около 360 тыс. т СУГ, что составило около 22% рынка. В этом году объемы сохранятся. В октябре 2017 г. начались поставки в рамках нового годового договора, который суммарно предусматривает поставку около

43 тыс. т ежемесячно. Среди покупателей - почти все крупнейшие розничные сети: ОККО, WOG, "Автотранс", "Авантаж", "Центргазпостач", GT Group, "БРСМ Нафта", КЛО и другие. Это гарантирует наличие топлива и его рыночную цену, что весьма немаловажно с оглядкой на события августа 2017-го.

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Для белорусов Украина - самый желанный рынок сбыта. Берем много, платим больше, чем кто бы то ни был. Летом прошлого года сябры сняли свою порцию сливок.

"Испуганные сетевики с высохшими заправками готовы были брать по любой цене. "Белоруснефть" продала терм-контракты на 2018 г. с премией 25-32 долл./т, хотя раньше она не превышала 15долл./т", - говорит директор украинской трейдинговой компании, сумевшей не поддаться ажиотажу.

Производство СУГ в Беларуси обещает расти. В 2017 г. россияне в очередной раз "воспитывали" "младшего брата", и тот недосчитался 15% переработки нефти. Теперь все позади, нефть есть, и газа у белорусов будет больше.

Но не одним производством отличились соседи. Они разыграли еще один свой конек - транзитный. Заслонка на пути прямых поставок в Украину заставила многочисленных поставщиков российского СУГ искать обходные пути. Поток пошел через Беларусь, а конкретно - через Витебск.

Здесь международный трейдер Vitol инвестировал в перевалочный терминал "Трансэкспедиция". Позднее тут же был запущен еще один пункт "Чесс Бел". Уже известно, что заточенные на перевалку газа в Украину базы вскоре появятся в Могилевской и Брестской областях. Даже государственная "Белоруснефть" заявила о готовности пойти этим путем. Технология простая: российский газ сливается в хранилища, паспортизируется как белорусский и отправляется в Украину.

В 2017 г. из Витебска прибыло более 217 тыс. т российского газа с белорусским паспортом. Вкупе с вышеупомянутым прямым экспортом из РФ это в точности напоминает уровень российских поставок в 2016 г. - 784 тыс. т. Это половина рынка, и переоценивать важность витебского "обводного" канала сложно. Поэтому рынок очень нервно реагирует на периодически возникающие слухи о желании россиян перекрыть этот шлюз.

"В конце года были опасения, что россияне закроют транзит, сейчас вроде бы улеглось", - говорит представитель одного из витебских терминалов, пожелавший остаться инкогнито.

Старые и новые друзья

Рекордные цены и растущие объемы привлекли внимание поставщиков, которые раньше в нашем направлении и не смотрели. Возникли в перечне новых источников газа Латвия, Польша, Венгрия, Египет, Алжир и Италия. Из трех последних газ в Украину пришел морским путем. Сначала Черноморск, а затем и Одесса с Николаевом начали прием танкеров с автогазом.

Море пока остается небольшим, но на южных рубежах весьма влиятельным каналом импорта. Острый дефицит ресурса заставил рынок стачивать острые края в схемах танкерных поставок в ускоренном режиме.

"Отработанные логистические решения позволяют говорить о возможности нарастить объемы поставок через порты Черноморск и Одесса в Украину до 20 тыс. т в течение месяца с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств или значительной смены тренда", - говорит руководитель GT Group Владислав Колодяжный. Эта компания первой начала импорт морских партий в 2016 г.

Специфика морских поставок - локальные периоды дешевизны "морского" газа относительно сухопутной альтернативы.

"Без форс-мажоров, на которые был богат 2017 г., вероятность арбитражных поставок с моря повышается только в пиковый период потребления - с июля по сентябрь, но все равно остается крайне низкой. К примеру, сейчас стоимость морского ресурса выше железнодорожных или автопоставок минимум на 150 долл./т, или на треть", - отмечает В.Колодяжный.

Аналогично расценивают перспективы и в Польше, которая является одним из крупнейших рынков СУГ в Европе.

"Наш рынок работает как часы, тут нет крупных запасов. Сезонность у нас та же, что и в Украине, поэтому мы не можем переориентировать значительные объемы - нам нужно снабжать свой рынок", - рассказал Марцин Завиша, член правления UNIMOT, одного из крупнейших польских трейдеров.

Летние события вернули на рынок казахстанских поставщиков, покинувших это направление в 2013 г. Первым активизировался "Спектр-Трейдинг", отправивший за год в Украину порядка 21 тыс. т СУГ.

"Для спотовых продаж (мгновенная, не запланированная заранее продажа. - А.К.) в Украину мы зарезервировали около 60 тыс. т на 2018 г. Фактический же объем будет зависеть от цен, которые предложит рынок. Думаю, несколько месяцев в году Украина будет интересным направлением", - сообщил представитель Spectr Trading Зангар Кулакеев.

Но самым заметным и многообещающим событием стал выход на украинский рынок "Тенгизшевройла" (ТШО), крупнейшего производителя СУГ в Казахстане. Ранее компания транспортировала газ через Одессу, а с сентября начала контрактоваться с украинскими трейдерами. "Длинные" договоры на поставку СУГ в

2018 г. уже подписали несколько крупных компаний. Пока завозится около 10 тыс. т газа ТШО в месяц, но переговоры продолжаются.

Почему приход казахстанского гиганта так важен для украинского рынка? Во-первых, это железобетонная гарантия прихода ресурса на рынок. Во-вторых, казахстанский газ уже подстегнул конкуренцию на восточной границе, что в долгосрочной перспективе должно сказаться и на ценах.

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В 2018 г. Украина заметно увеличит объем прогнозированных поставок, которых так не хватало летом 2017 г. Поставки по терм-контрактам из России, Беларуси и Казахстана уже видятся на уровне 40-50% потребностей украинского рынка. Вторую половину обеспечат украинские заводы и "экзотический" импорт.

Вместе с тем зависимость от импорта остается критической. Поэтому исключать вероятность потрясений (например, в результате очередного изменения экспортной политики в странах-поставщиках) также не приходится. Впрочем, уроки летнего кризиса 2017 г. игроками рынка хорошо изучены, и расчеты на поставку ресурса из альтернативных источников всегда лежат на столе.