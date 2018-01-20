Отсутствие транша от МВФ до июля будет свидетельствовать о прекращении программы, - НБУ

В 2017-м году рост цен в Украине оказался выше всех ожиданий и прогнозов. По итогам года, инфляция составила 13,7%. Национальный банк, который отвечает за стабильность цен не смог сдержать их рост на запланированном уровне - до 10%. Это стало результатом того, что не сработала политика инфляционного таргетирования, которую проповедует Нацбанк.

В интервью Українським Новинам замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал о причинах высокой инфляции в 2017 и о том, что может привести к ее росту в этом году. Лишь повышение "минималки" до 4200 гривен и пенсий добавит к инфляции 1,6 п.п. Ключевым риском для роста цен является отсутствие программы МВФ и по мнению Сологуба она может быть свернута если мы не получим транш до июля.

Национальный банк не выполнил свою цель по инфляции на 2017 год - 8% +/- 2 п.п. Объясните, почему также не оправдался ваш прогноз, который вы давали в январе 2017 года - 9,1%?

Если сравнивать наш прогноз 9,1%, который мы обнародовали в январе 2017 года, с фактическим результатом за год - 13,7%, то отклонение составило 4,6 п.п. Из этих 4,6 п.п. отклонение на 2,8 п.п. приходится на сырые продовольственные товары, то есть рост цен на них отвечает за 60% отклонения от прогноза. Второй фактор - это базовая инфляция. Ее влияние оказалось больше на 1,7 п.п., чем мы ожидали. В нашем предстоящем Инфляционном отчете, который выйдет 1 февраля, будут детали.

Если же анализировать ситуацию исходя не из компонентов корзины, а из факторов, то ключевую роль сыграло сокращение предложения овощей и фруктов из-за заморозков в первом полугодии, а также мясомолочной продукции из-за расширения ее экспорта.

Также мы недооценили эффект роста зарплат. Мы считали, что повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 3200 гривен даст 1 п.п. к инфляции, а оно дало примерно 2 п.п. Правда, на инфляцию повлияло не только повышение "минималки", но и общая напряженная ситуация на рынке труда, связанная с растущей миграцией. Ведь с кем я бы не разговаривал, будь то владелец отеля в "Буковеле" либо производители продукции, все говорят, что существует проблема с рабочей силой и, следовательно, необходимостью повышать зарплаты.

НБУ может сдерживать рост цен за счет более жесткой монетарной политики. Почему вы воздерживались от повышения ставки до конца октября, когда инфляция уже была на пиковом значении?

Тому несколько причин. Первая - при определении учетной ставки мы не реагируем на цену фруктов, овощей или свинину. Монетарная политика - это реакция на фундаментальные вещи, которые происходят в экономике. Все начиналось во 2-м квартале как временный шок, связанный с предложением на продукты питания. В то же время, мы видели, что инфляционные ожидания бизнеса, населения, профессиональных аналитиков и банкиров были на стабильном уровне - примерно 10%. Когда центральный банк принимает решение по процентной ставке, то он смотрит, какая ставка есть в реальном выражении, сравнивая учетную ставку с ожиданиями рынка по инфляции. Если рынок ожидал инфляцию 10-11%, а у нас ставка была 12,5%, то это означает, что в реальном выражении ставка была положительной. Следовательно, монетарная политика имела жесткий характер.

Кроме того, инфляционное таргетирование не предполагает выполнение цели любыми методами. Цель Национального банка - это макроэкономическая стабильность, включающая не только ценовую стабильность, но и развитие банковской системы, и валютный рынок, и тд. Чтобы понять логику наших решений, нужно вспомнить макроэкономический контекст первой половины 2017 года: экономика продолжала восстанавливаться, и существовал временный эффект от торговой блокады Донбасса. И нам нужно было принимать это в расчет.

То есть вы считаете, что таргетирование это уже не главное?

Важно смотреть, как учетная ставка влияет на ВВП и кредитование экономики. Можно конечно было повысить процентную ставку и убить те ростки кредитования, которые мы увидели в конце года.

Теперь концептуально. Вот смотрите, весь контекст мира, в котором мы живем - очень комплексный и вероятностный и зависит от многих факторов, которые могут произойти, или не могут произойти. Поэтому крайне неправильно удерживать какие-то показатели на какую- то календарную дату, например, "удержим курс к выборам", "удержим инфляцию на 31 декабря 2017 года". Горизонт экономической политики центробанков - continuous, то есть она должна приносить результаты на протяжении времени, в динамике и в соответствии макроэкономическим параметрам, а не к одному конкретному моменту.

У политиков же другая цель: у них есть политический цикл. Если ты в политическом цикле сработал не так, как надо, то sorry - следующие 4 года будешь огурцы на даче сажать.

К чему приводит достижение «нужных» показателей на "нужную" дату, показывает ситуация, которая у нас была раньше, до 2015-го года, с курсом гривны. Подгонка курса гривны к "подходящему" уровню к выборам привела к тому, что в экономике накопились многочисленные дисбалансы, из-за которых курс и "выстрелил" в начале 2015-го, когда его перестали фиксировать. Недавно Виктор Пинзеник (депутат Верховной Рады, бывший министр финансов) правильно сказал, что кризис 2014-2015 года случился бы и без Донбасса, и без всего прочего. Потому что в экономике были накоплены большие дисбалансы. Возможно, параметры курса были бы другими, но кризис все равно случился бы. Тогда как ситуацию можно было бы изменить, если курс стал плавающим еще в 2009-2010 гг.

Нам кажется, что вы пытаетесь объяснить, почему не достигнута цель по инфляции, и почему это не так страшно. В 2016 ваша цель 12% была достигнута. Не исключено, что случайно. В 2017, зная о наличии ряда факторов, которые не зависят от вас, НБУ все равно установил нереалистичную цель.

Национальный банк в основных принципах на 2017 год и среднесрочную перспективу написал, что его задачей является поддержание стабильных темпов инфляции в среднесрочной перспективе.

Допустим, вы бизнесмен, вам, что на самом деле важно? Разве вам важно, чтобы инфляцию держали на каком-то определенном значении, а потом она "оторвалась", "побежала", и никто не знает, где она? Нет, естественно. Вам нужно доверять центральному банку и понимать, что все равно через какое-то время инфляция вернется к целевым показателям.

Ваша текущая цель по инфляции на 2018 год - 6 +/- 2 п.п. была определена еще в 2016 году. За последние два года, как в стране, так и в мире ситуация изменилась. Почему вы не проявляете гибкость и не меняете свою цель к адекватным показателям?

Нужно ли менять цель? Я всегда в ответ на этот вопрос рассказываю анекдот. Ехал французский король по провинции и видит, что в нарисованных мишенях торчит по стреле. Король говорит: "Найдите мне молодца, который так попал, сделаю его начальником королевской гвардии". Ему приводят 11-летнего мальчика, и король спрашивает: "Как у тебя так получилось?". Мальчик на это отвечает: "Я сначала стреляю, потом цель рисую".

У вас по итогу 2017 года получается практически так же. Не исключено, что и в 2018 году так будет.

Нет. У нас цель 8% - в 2018 году, 6% - в 2019, 5% - в 2020. И на самом деле лучше 3 года подряд ошибаться, чем каждый год менять цель. Потому что для любого человека важно иметь хоть какие-то ориентиры, будь - то бизнесмен, либо вкладчик. Если центральный банк сначала таргетировал инфляцию 8%, но не смог выполнить цель, потом берет и меняет цель, будет таргетировать 12%? А если 12% не понравится, то, что 20% таргетировать? Как можно доверять таким ориентирам? Потому очень важно цель не менять. В наших основных принципах денежно-кредитной политики указано, что цели не меняются в течение всего прогнозного коридора. После 2020-го года, если экономический контекст в стране поменяется, можно обсудить изменения.

Ранее вы говорили, что инфляционные процессы усилились в последнем квартале 2017 года из-за роста пенсионных выплат. Есть ли у вас оценка постфактум, какой эффект имело осовременивание пенсий на рост цен?

По нашим оценкам, осовременивание пенсий даст около 0,8 п.п. от показателя инфляции в 2018-м году. В 2017-м году эффект был не настолько значительный, потому что сумма (выплат) была не такая большая.

Рассчитывали ли вы уже эффект от повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен?

В базовом прогнозе, который будет обнародован в конце января, мы заложим этот эффект. Если повышение "минималки" до 4200 гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 п.п. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы - та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект на инфляцию в 0,8 п.п.

Будет ли правительство обсуждать с НБУ вопрос повышения минималки, учитывая его влияние на инфляцию?

Правительство вольно принимать решение в рамках своих полномочий, но должно понимать макроэкономические последствия. Национальный банк не против повышения зарплат. Но вот, к примеру, если человеку повысили зарплату в 2 раза, а он производит столько же, сколько и до этого, то от этого самой компании будет только хуже, ведь у нее не вырос объем производства, тогда как затраты на рабочую силу увеличились. Если у вас производительность не растет такими темпами, как повышается зарплата, то это имеет негативный эффект.

Правительство сформировало госбюджет 2018 года, исходя из инфляции 9%, а ваш текущий прогноз на этот год - 7%. Чем объяснить такое расхождение? Складывается впечатление, что вы недостаточно общаетесь друг с другом. Какие-то проблемы с коммуникацией?

Вы же общаетесь с вашими коллегами, но у вас все равно есть свое мнение? Не значит же, что в результате общения должно быть общее мнение?

По прошлому году оказалось, что прогноз правительства (11,2%) был более близким к полученному результату.

А в позапрошлом - наш прогноз был ближе, так что? На самом деле, это нормально, когда у разных организаций есть разные прогнозы. Ненормально, когда они не разговаривают друг с другом, но мы с нашими коллегами прогнозы обсуждали. Мы живем своим умом, но сильных расхождений нет. Если посмотреть на прогноз объема номинального ВВП, то на 2018 год у нас разница минимальная.

Но проблема в том, что правительство заинтересовано в более высоком уровне инфляции, поскольку у нас даже последний бюджет выполнялся за счет нее.

Но они забывают, что у них есть бонды, привязанные к инфляции. (В 2017 году была проведена реструктуризация облигаций внутреннего госзайма в портфеле Национального банка. Доходность по ним привязана к инфляции).

Да, похоже, пока не вспоминают.

Надо напомнить (смеется).

Тогда предположим, что инфляция в этом году придет к центральной точке вашего таргета - 6%. В этой ситуации произойдет недовыполнение госбюджета и увеличение его дефицита. Как это будет коррелироваться с требованиями МВФ, для которого данный показатель играет важную роль?

У каждого органа есть своя сфера ответственности. У правительства это дефицит бюджета, а у нас, когда мы в программе МВФ, цель - по международным резервам. Теоретически, правительство тоже может что-то сделать, чтобы повлиять на резервы. Но это вопрос координации и планирования. На текущем этапе я не вижу большой проблемы (в несовпадении прогнозов).

Вы можете озвучить новый прогноз по инфляции, который обнародуете в конце месяца?

Нет. Я его не знаю. Прогноз по инфляции зависит от решения по учетной ставке, которое правление НБУ коллективно примет в конце месяца. Когда департамент монетарной политики и экономического анализа предлагает комитету по монетарной политике утвердить прогноз инфляции, то он показывает разные сценарии развития событий. То есть, как будет выглядеть инфляция при разных уровнях учетной ставки, и уже правление НБУ может решить, хотим мы инфляцию X при ставке Y или инфляцию X-2% при ставке Y+5%, к примеру.

Расскажите, какие риски усилились за последние 3 месяца, и станут причиной пересмотра вашего макропрогноза?

Во-первых, внешняя среда достаточно благоприятная для Украины с точки зрения тех темпов роста цен на товары отечественного экспорта, которые ожидаются в этом году. Да, цены на нефть пока выше - мы на этот год ожидали в среднем $65-62, а сейчас $70. Но это может меняться под влиянием ситуации со сланцевой нефтью в США. Как только цены идут вверх - сразу больше скважин расконсервируют, после чего цены опускаются. В то же время мы понимаем, что с ценами на энергоносители растут цены на наши экспортные товары, что нивелирует эффект на платежный баланс. Таким образом, внешние факторы за 3 месяца особо не изменились. Второй фактор - инфляционные шоки на продукты питания постепенно сворачиваются, по крайней мере, не разгораются с новой силой. Если в прошлом году цены на продукты питания выросли на 25%, то в этом году мы хотим заложить рост на 4-5%. Третий фактор - повышение пенсионных выплат и минимальной зарплаты до 4200. Четвертый фактор - задержка очередного транша МВФ. Пятый фактор - рынок прореагировал на принятие решения по повышению учетной ставки. В итоге межбанковские ставки выросли, ставки по ОВГЗ выросли, ставки по депозитам чуть-чуть тоже выросли. Вот те факторы, которые изменились за последние 3 месяца. Исходя из этого баланса, мы будем принимать решение. Каким оно будет, зависит от того, как мы оценим баланс этих рисков.

Какова вероятность получения следующего транша МВФ, и учтено ли в вашем прогнозе возможное повышение тарифов на газ с апреля?

По МВФ у нас был заложено 2 транша - в первом и третьем квартале этого года на общую сумму 3,5 млрд долларов. Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества. Это необходимо для макростабильности не только в этом году, но и в следующем, и в 2020-м году, когда Украину ожидают крупные платежи по госдолгу.

Что касается цен на газ, то мы закладывали этот фактор в прогноз еще в октябре. Так как новый прогноз официально не опубликован, сложно сказать точные цифры, но мы думаем заложить их примерно на том уровне, на котором закладывалось в прошлом году. Но мы понимаем, что рост цен может быть больше, чем был бы в прошлом году.

От МВФ вы по-прежнему ожидаете два транша в 2018 году?

Мы еще не решили окончательно. Понятно, что чем ближе к выборам, тем сложнее получать финансирование. Если бы мы четко двигались по программе МВФ, то получили бы на $4 млрд больше, и смогли бы снять больше административных ограничений.

Национальный банк уже месяц говорит о том, что нужно начать переговоры по новой программе МВФ. Когда, по вашему мнению, это нужно сделать?

Что такое МВФ? Это деньги, это поддержка других международных доноров, это стимул для прямых инвестиций в частный сектор и это реформы, которые нужны стране, но не проводятся. Программа МВФ для Украины нужна еще и по макроэкономическим соображениям. Мы же видим, что у Украины потенциал для роста ВВП достаточной большой и для этого нужна международная поддержка. Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы закончилась удачно эта программа. Ведь если бы она закончилась выборкой всех денег, то следующая программа может, и не понадобилась. Я думаю, что если у нас будет следующая программа МВФ, то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими как по текущей программе EFF. Те же наши соседи - Армения, Грузия, Молдова - получали программы в условиях далеко некритических ситуаций. Для них МВФ - это было заякоривание реформ и поддержка с точки зрения денег.

Есть ли какой-то критичный срок для получения очередного транша МВФ, учитывая пиковые периоды по внешним выплатам февраль-март и август-сентябрь?

Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.

Если до конца второго квартала выделение транша не произойдет, то уже денег не будет совсем? Ведь МВФ традиционно за полгода до выборов прекращает предоставление кредитов?

Это что политика МВФ? Она нигде на бумаге не записана. Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая.

Это усложнит выход Минфина на внешние рынки? Насколько может вырасти стоимость размещений?

Конечно, это усложнит. С другой стороны, это не значит, что размещение будет невозможно. Все зависит от конъюнктуры мировых рынков. Если в мире есть спрос на рисковые активы, то спрос на Украину будет, только объем спроса будет меньше и цена выше. У участников рынка есть хорошее выражение - "не бывает плохих бондов, бывают плохие цены". Однако, это размещение, которое может быть без программы МВФ с низким объемом и высокой ставкой, - уже будет признаком отчаяния. И это, безусловно, не лучший сценарий. Лучший сценарий - это комбинация денег из официальных источников, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕС, и денег частного сектора, причем, как прямых инвестиций, так и облигаций.

Вы закладывали вероятность размещения бумаг на $1,5 млрд. Такой прогноз остается?

Мы сейчас будем смотреть. При программе с МВФ, размещение на $1,5 млрд я вижу, как консервативный сценарий. Без программы - скорее, как оптимистический. Об этих границах мы и думаем, как раз.

Являются ли рисками решения Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", а также Высокого суда Лондона по "долгу Януковича" на $3 млрд?

Так же можно задаваться вопросом, является ли риском, что Ким Чен Ын выпустит ракету по Гавайям. Вроде бы да, риск есть, но выразить количественно его сложно. На самом деле это все риски на нашем радаре.

Валютная ситуация в текущем году не будет отличаться от прошлогодней?

В прошлом году среднегодовая девальвация гривны составила около 3%, и ее влияние на инфляцию был минимален. В этом же году ситуация на валютном рынке будет зависеть от двух факторов: от внешней торговли и сотрудничества с МВФ. Условия торговли, по нашим ожиданиям, будут благоприятны.

В конце 2017 года - январе 2018 мы наблюдали традиционную ситуацию на валютном рынке, когда в результате больших бюджетных расходов курс опять пошел вверх.

Что касается 2017 года, то ситуация, была чуть лучше, чем в прошлые годы. Во-первых, более ритмичным было возмещение НДС. Во-вторых, не было проблем с покупкой валюты госкомпаниями. Если раньше в декабре госкомпании, госорганизации, Минздрав радостно бежали на рынок и покупали валюту, то в 2017-м году этот процесс был более растянут во времени благодаря и Минфину, и Минздраву. Однако если посмотреть на динамику казначейского счета, то она была достаточно впечатляющей в декабре. Конечно, все мы хотим жить в идеальном мире, и я могу критиковать коллег, но я понимаю, что нет простого решения, которое бы это изменило. Большое значение имеют расходы местных бюджетов в конце года. Мы отдельно обсуждали эту ситуацию и с киевским бюджетом, и с ассоциацией городов. Еще один важный момент - большая часть инфраструктурных проектов заканчивается, как правило, в конце года, а оплата проводится по факту. В будущем эту ситуацию в комплексе может изменить среднесрочное бюджетное планирование при умелой реализации.

А как влияет на валютный рынок последнее решение Кабмина, позволяющее хранить свободные бюджетные средства в валюте на депозитах?

Это решение было согласовано с Национальным банком. Вопрос на самом деле технический и пока решен только на уровне нормативных документов. На практике, когда Кабмин захочет в будущем это сделать, то, согласно Бюджетному кодексу, понадобится согласие Нацбанка, который будет принимать решение, исходя из монетарных параметров на тот момент. В настоящее время Госказначейство не размещает деньги на депозитных счетах, это могут делать только местные бюджеты.

Расскажите еще, оценивали ли вы влияние законопроекта "Купуй українське" на макроэкономику? Разработчики говорили о росте ВВП, сокращении импорта и безработицы. Насколько верны эти прогнозы?

В рабочем порядке мы эту тему обсуждали, но конкретных оценок нет. Я считаю, что количественно довольно тяжело оценить эффект, но я являюсь сторонником того, что институциональный фактор, развитие бизнес климата и прочее - это главная поддержка отечественного товаропроизводителя, которую может оказать правительство, а не какие-то искусственные ограничения. Вы вспомните, что наши рынки уже нахлебались с этими искусственными ограничениями, и я бы не сказал, что это привело к какому-то позитивному результату. Я за нормальную прозрачную политику, которая не нарушает международных обязательств. А что касается этого закона, то я так понимаю, что там прямое противоречие условиям Всемирной торговой организации. Влияние на макропоказатели пока не оценивали.

Известно, что планируются публичные дебаты между идеологом "Купуй українське" депутатом Виктором Галасюком и членом совета НБУ Тимофеем Миловановым. Если вас пригласят, примете участие?

Почему бы и нет. Это важный макроэкономический вопрос для страны. Я нахожусь на позиции, что развивать внутреннего товаропроизводителя нужно с помощью улучшения институциональной среды, а не с помощью таких законов, которые отдают популизмом.