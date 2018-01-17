Как Украина превратила советское ракетное старье в страшное оружие

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Новый 2018 г. не принес ничего нового - на фронте продолжается вялая позиционная войны, в тылу продолжается постепенное укрепление обороноспособности государства.

Поступают новые образцы, продолжаются работы по модернизации старых - благо советские конструкторы изначально закладывали большой потенциал для своих разработок.

Приносит результаты и продуманная стратегия, которая заключается в том, что не очень большие финансы на "размазываются" по всем вооруженным силам, а точечно направляются на те направления, в которых за относительно небольшие деньги можно достичь хороших результатов. Одной из "точек приложения" усилий является система противовоздушной обороны страны - причем как армейская, так и объектовая.

За 2015-2017 гг. тут благодаря заделу и серьезному научно-техническому потенциалу удалось достичь серьезных результатов. Так, заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% "Бук-М1". Постоянно в строй ставятся новые дивизионы, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК "Тор".

Предприятие "Визар" освоило ремонт ракет 5В55 ЗРК С-300ПТ/ПС и 9М38М1 ЗРК "Бук-М1", что позволяет говорить о частичной обеспеченности нашей ПВО ракетами основных комплексов. Причем самые "старые" ракеты активно выстреливают на многочисленных учениях - так, недавно на юге страны были осуществлены около 50 пусков расчетов С-300, "Бук-М1" и модернизированных "Ос". А за 2017 г. были еще как минимум еще учения в Болгарии, где тоже активно пускали С-300.

Постепенно укомплектовываются техникой четыре зенитно-ракетных полка Сухопутных войск - так, на празднествах в честь Дня Защитника Украины 15 октября были переданы еще три модернизированных ЗРК ближнего действия "Оса-АКМ". В войска также постепенно возвращаются ЗСУ-23-4 "Шилка", есть варианты модернизации комплекса на новой элементной базе, хотя о прорыве в этом вопросе говорить пока рано.

И вот буквально на днях - 15 января - пресс-служба государственного конструкторского бюро "Луч" заявила о том, что были проведены успешные пуски ракет 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения производства компании "Радионикс" из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора". Нельзя сказать, что это произошло "вдруг", еще во время выставки "Оружие и безопасность-2017" в кулуарах крутился ролик с запуском модернизированной ракеты.

Этот случай крайне характерен для нашей "оборонки". Речь идет о том, что конструкторские работы идут сначала для иностранного заказчика и на его деньги, а потом результаты используются для проектов модернизации в интересах ВСУ. Так, "Луч" и "Радионикс" чуть ранее закончили аналогичные работы для Анголы и вот теперь этот же проект модернизации будет использоваться для собственных нужд.

Несмотря на откровенную устарелость самого комплекса (базовый образец принят на вооружение советской армии в 1961 г.), у него есть целый ряд плюсов. Так, даже сейчас, после десятилетий практически бесконтрольного экспорта, на хранении находится до двух десятков дивизионов таких комплексов. И самое главное - ракеты - их было так много, что все 25 лет все комплексы С-125, которые экспортировались Россией и Беларусью комплектовались ракетами с украинских складов. На 2017 г. критическим был только вопрос с гарантийным сроком хранения, однако наши предприятия смогли освоить его продление. Прежде всего, за счет замены зарядов твердого ракетного топлива, как в маршевом двигателе, так и стартовом ускорителе. Бонусом идет замена пневматического рулевого привода и привода элеронов на электрический и прочее.

Вариант от "Луча" имеет целый ряд серьезных преимуществ. Так, активная радиолокационная головка самонаведения позволяет, во-первых, значительно увеличить дальнюю границу поражения комплекса (до 40 км) за счет использования на начальном этапе аэробаллистической траектории. И во-вторых, на конечном этапе реализовать принцип "выстрелил-забыл", что существенно сокращает время работы комплекса по поиску и сопровождению целей (и значит серьезно уменьшает вероятность поражения противолокационной ракетой противника).

Стоит ли говорить, что использование современных технологий в головке самонаведения значительно снижает степень воздействия вражеских помех и обеспечивают очень высокую вероятность поражения цели.

По предвоенным планам (а о модернизации этих комплексов и возврате их в строй задумывались уже давно), планировалось ввести в строй, как минимум, девять дивизионов, введя их в состав уже существующих бригад С-300 (интегрировав по системам управления) и разместить для прикрытия стратегически важных объектов на Левобережье.

И о грустном - по открытым данным, комплексы С-125М по-прежнему планируется использовать в стационарном варианте, что в условиях космической и беспилотной аэроразведки в значительной степени нивелирует эффект внезапности для авиации противника. Однако с другой стороны, по критерию "стоимость-эффективность", такие ракеты превосходят все остальные, состоящие на вооружении ВСУ. Да и у тех же белорусов есть вполне отработанные варианты с установкой комплекса на колесное шасси. Что в будущем мешает нам сделать аналогично?

В целом же насыщение тыловых районов средствами ПВО в любом случае идет в русле стратегии нанесения противнику неприемлемого ущерба. Ведь очевидно, что в случае прямого военного столкновения с Российской Федерацией ни о каком более или менее долговременном сопротивлении, а тем более победе речь не идет ввиду несопоставимости возможностей наших вооруженных сил.