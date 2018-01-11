Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского взрыв на борту

На заседании комиссии при Минобороны Польши по пересмотру результатов расследования крушения Ту-154 президента Леха Качиньского в среду, 10 января, представлен отчет международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. Аналитик пришел к выводам, противоречащим первоначальной версии трагедии.

По его оценке, левое крыло самолета было разрушено в результате "внутреннего взрыва", причем источников детонации было несколько. В отличие от общепринятой версии, по мнению эксперта, береза, с которой самолет столкнулся при падении, не повлияла на "первичное разрушение крыла". Комиссия обозначила эти утверждения как "одни из ключевых выводов технического отчета".

В октябре 2017 года на тот момент министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что с помощью бортовых самописцев был установлен момент взрыва самолета Качиньского. А к концу весны 2018 года, по его словам, должен быть подготовлен отчет, содержащий информацию не только об обстоятельствах катастрофы, но и о тех, кто, предположительно, несет ответственность за эту трагедию.

Первоначальная версия трагедии

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Лехом Качиньским, а также экипаж самолета. Президент Польши и ряд первых лиц государства направлялись на траурные мероприятия в память о Катынском расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих.

В ходе первого расследования причин катастрофы эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане и задел крылом дерево.

Однако консервативное правительство Польши, пришедшее к власти в 2015 году, инициировало повторное расследование трагедии, так как в стране по-прежнему обсуждаются многочисленные теории крушения президентского самолета, в том числе и версия теракта.