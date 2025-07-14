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Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
07:42 14.07.2025 |
Сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що «найближчими днями» медіа дізнаються про «рекордний потік зброї» для України від США.
Про це він розповів у програмі «Face the Nation» на CBS.
За словами політика, у російсько-українській війні «наближається поворотний момент» і в «найближчі дні та тижні [США] докладуть величезних зусиль», щоб посадити главу рф володимиру путіна за стіл переговорів.
«Протягом місяців президент [Дональд] Трамп намагався заманити путіна за стіл мирних переговорів. [Але] атаки посилювалися, а не зменшувалися. Одна з найбільших помилок путіна - це спроба переграти Трампа», - наголосив Грем.
Сенатор також згадав про законопроєкт щодо посилення санкцій, який він разом з іншими конгресменами, запропонував ще у квітні.
За словами Грема, цей завдяки цьому пакету санкцій Трамп матиме можливість запровадити 500% тарифи проти будь-якої країни, яка допомагає росії, пояснивши: Китай, Індія та Бразилія купують російську нафту та інші товари, а путін використовує отримані кошти для ведення війни.
Нагадаємо, Politico з посиланням на джерела писало, що президент США обмірковує надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.
Reuters, також покликаючись на власні джерела, зазначив, що Трамп надасть додаткове озброєння для України, скориставшись своїми президентськими повноваженнями.
Перед цим Трамп публічно обіцяв зробити «важливу заяву» щодо росії, висловивши перед цим незадоволення главою рф володимиром путіним.
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