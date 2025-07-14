Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що вони необхідні Києву, адже глава рф володимир путін «гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить».

Про це Трамп заявив журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона, цитує його Reuters.

«Ми надішлемо Patriot, які їм дуже потрібні, бо путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається», - сказав Трамп.

Президент США не назвав кількість систем Patriot, які планує відправити, однак заявив, що Європейський Союз відшкодує їхню вартість.

«Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо», - додав він.

Трамп також планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.

Що передувало?

Минулого тижня президент США підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Він зазначив, що Білий дім розгляне це питання.

Раніше, Трамп заявляв, що його країна надішле Україні додаткове озброєння. За його словами, йдеться про «переважно оборонну зброю», адже «вони (українці - ред.) справді зазнають дуже, дуже сильних ударів».

Водночас видання Axios із посиланням на ознайомлені джерела писало, що Трамп обіцяв Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Тим часом сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що «найближчими днями» медіа дізнаються про «рекордний потік зброї» для України від США.