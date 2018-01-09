Борьба с коррупцией может стать главной частью плана Маршалла для Украины

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Борьба с коррупцией может стать главной частью плана Маршалла для Украины

10:49 09.01.2018 |

Политика

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столиа

Резкая реакция американского внешнеполитического ведомства на попытки украинских парламентариев внести изменения в антикоррупционное законодательство демонстрирует перемены, которые происходят в самих западных столицах.

В частности, обращает внимание синхронность как заявлений, так и (по-видимому) действий, последовавших из Вашингтона и Брюсселя. А ведь еще недавно было принято, в какой-то степени, считать, что Трампу украинская проблематика до лампочки, а Европейская Комиссия погружена в собственную дилемму, поскольку европейская интеграция явно зашла в тупик. Чем же мотивирован такой взрыв эмоций, ведь украинские политики не сделали ничего такого, чего не делали бы раньше - если вспомнить о том, что на их проделки достаточно спокойно смотрели и при Клинтоне, и при Буше-младшем, и большую часть срока при Обаме?

Тем более, что, как известно, и сам Дональд Трамп довольно чуток к интересам богачей, к которым принадлежит сам, и, как утверждают злые языки, в их интересах даже пробил масштабное изменение налогового закона. Можно было подойти к этому вопросу и с другой стороны - какое значение имеет порядок назначения и увольнения руководителей украинских антикоррупционных ведомств, когда мир горит в огне "четвертой мировой" или "второй холодной" войны?

Ан, нет.

Во-первых, понятное дело, лично Трамп Украиной не занимается, у него и без нее много неприятностей. Но эти неприятности связаны с незаконным лоббизмом, другими словами, политической коррупцией, за которую преследуют в разное время близких 45-тому президенту США лиц. Так, например, Майкл Флинн признал свою вину в том, что солгал агенту ФБР насчет тематики разговора с экс-послом РФ Сергеем Кисляком - оказалось, что и впрямь обсуждал с ним вопрос санкций. Над всей эпопеей о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы, разворачивание которой происходит на фоне борьбы отнюдь не благоволящего к Трампу мощного глобального консорциума с оффшорами - нагромождено немало. Но в Белом Доме дуют на огонь - ведь чуть было не прокололись с министром торговли Уилбуром Россом, а на подходе - разъяснение отношений Джареда Кушнера с "Внешэкономбанком".

Во-вторых, не стоит забывать, что недобитые изоляционисты (в принципе, тактически способные подыграть России) из системы власти Трампа - ревниво надзирают за Украиной, чтобы найти обоснования сократить, а то и прекратить помощь нашей стране. Просто их не слышно, или слышно не так громко как антироссийских ястребов. Но пока Дональд Трамп - президент, окончательно он от изоляционистов не избавится, а между тем вероятный новый глава ЦРУ Том Коттон - находится под их идеологическим влиянием. Кстати, не исключено, что после недавних событий в Вашингтоне, а именно конфликта между бывшим главным стратегом Белого Дома и вновь главным редактором "Breitbart" Стивеном Бэнноном, тот же Коттон рискнет бросить вызов слишком "умеренному" Трампу. Но это - отдельная большая тема.

Посему характерный для официального Киева оптимизм, который зиждется на "общепонятном" представлении о списке приоритетов угроз для США в данном случае не совсем работает.

В-третьих, персональные представления Дональда Трампа и части его политических стратегов о рутинной внешней политике Америки - это одно, а функционирование институтов ("учреждений") этой политики совсем другое. Более того, как ни парадоксально, эти институты, хотя и несколько по-своему, тоже воплощают политическую волю президента. Так, во главе Минюста сегодня в реальности находится, конечно, не Джефф Сешенс, которого обсели со всех сторон (и президент, недовольный проявившейся нелояльностью генпрокурора, и борцы за права иммигрантов, и сам специальный прокурор), а первый заместитель генпрокурора Род Розенстайн. Каковой недавно "учудил", в некотором смысле "слив" переписку агентов ФБР и сотрудников Минюста, работавших над делом об электронной почте Хиллари Клинтон. Соль этого скандала в том, что один из этих агентов (оба были ангажированы против кандидатуры Трампа) впоследствии привлекался в команду Роберта Мюллера, но впоследствии был им уволен именно в силу выяснившегося конфликта интересов.

Иными словами, умышленно или нет, но прокурор Розенстайн сделал попытку подрыва расследования Мюллера. На данный момент собственно расследование опять ушло в сумрак, но так уже часто бывало перед очередной серией разоблачений, которые, впрочем, пока не указали прямо на то, что РФ "как-то так" вмешалась в избирательный процесс, чтобы извратить волю американцев. Сама по себе постановка вопроса расследования Мюллера довольно сложна, но в данном случае важна не она, а та политическая атмосфера в Вашингтоне, которую Киев должен учитывать не только в своей внешней и оборонной, но и внутренней политике.

Поэтому, в-четвертых, необходимо понимать, что в округе Колумбия установилась атмосфера подозрительности и страсти к расследованиям самого разного толка, причем на этом фоне Дональд Трамп продолжает попытки выполнять, собственно, свою программу. И Украина никуда не уходит из ее фокуса, как в позитивном ключе (оборонная помощь, крупные инвестиции государственной корпорации OPIC), так и в ключе пристального наблюдения США за происходящим в нашей политической жизни и системе отношений с соседями. Так, можно было заметить, что Трамп подвесил преференции по доступу тысяч украинских товаров на американский рынок до улучшения ситуации с защитой американских интеллектуальных прав. Такое уже бывало и в эпохи других президентств. Но это маленький сигнал о том, что такое пристальное наблюдение осуществляется. При этом ключевым для нашей страны является сохранение тесных и партнерских отношений с "глубоким государством" США, а конкретнее с "внешнеполитическим сообществом".

В данной связи представляется первоочередным обратить внимание на свежую статью старшего директора Центра Байдена по вопросам дипломатии и глобального участия в университете Пенсильвании Майкла Карпентера во влиятельном издании Foreign Policy. В последней администрации демократов д-р Карпентер занимал пост помощника замминистра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии, Балкан и контроля над обычными вооружениями. А до этого - был советником по внешнеполитическим вопросам вице-президента США Джо Байдена и директором по вопросам России в американском Совбезе, многие годы провел в Госдепе и американских посольствах по всему миру. В общем, это образцовый представитель deep state, недавно засветившийся и в украинском новостном потоке с комментариями по поводу политики "Укроборонпрома", с чьим мнением необходимо считаться.

В своей статье "Украина нуждается в помощи США для преодоления коррупции" Майкл Карпентер указывает на то, что, не сумев победить украинскую армию, Москва меняет свою стратегию, нацеливаясь на продажных политиков, с помощью которых она надеется отыграть в Украине важные для себя позиции. Карпентер напоминает, что администрация Обамы направила экспертов ФБР, Министерства юстиции США и Государственного департамента, чтобы помочь Украине создать с нуля НАБУ, НАПК и САП. К тому же, США предоставляли экспертные советы по созданию патрульной полиции в местных общинах в Украине.

Ни одна из этих реформ, считает дипломат - не проходит легко. Поэтому нужна постоянная работа и дипломатическое давление на руководство Украины, чтобы оно выполняло свои обязательства, отмечает Карпентер. Он вспоминает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, например, неоднократно призывал руководителей Украины создать независимые антикоррупционные учреждения и преследовать коррупцию.

К сожалению, в результате выборов в своих странах и голосования по Brexit, лидеры США, Британии, Франции и Германии были отвлечены от Украины в течение последнего года. Это позволило, по оценке Карпентера, "укоренившимся интересам" (то есть лоббистам, или старой олигархии) усилить атаки на антикоррупционные органы. Далее аналитик предлагает администрации Трампа и европейским союзникам США свои рецепты: "В таких случаях новая администрация должна использовать политические рычаги влияния, донося мысль о том, что поддержка Запада базируется на условиях, вы или соглашаетесь бороться с коррупцией, или потеряете поддержку".

В военной сфере США смогут усилить влияние через укрепление программ тренировки. Сейчас в этой программе ежегодно принимает участие пять батальонов сил пехоты и один батальон специальных сил. Усиление этих учений с привлечением тренеров лучшей квалификации, применение моделирования боевых действий в соответствии к реалиям на Донбассе, войны электронными средствами и беспилотниками может изменить ситуацию на поле боя гораздо сильнее, чем несколько противотанковых ракет (хотя, оружие также нужно - добавляет Карпентер). Но вишенка на торте этого своеобразного "плана Карпентера" - в другом.

Прежде всего, США могут призвать европейских партнеров расширить свою активность, а страны-члены НАТО - также предоставить оружие Украине, считает исследователь. Это будет означать начало серьезных переговоров с ЕС по созданию инвестиционного фонда с западным менеджментом, как инструмент для поддержки более глубоких антикоррупционных реформ. Среди прочих, за создание такого фонда выступал бывший премьер-министр Литвы Андриус Кубилюс.

Для работы инвестиционного фонда, по оценкам Карпентера, нужно $6 млрд ежегодно - достаточно неприхотливо, по сравнению с $378 млрд, которые имеются в Европейском фонде стратегических инвестиций. Если правильно его структурировать и если он будет иметь политическую поддержку ЕС, Украинский инвестиционный фонд будет иметь возможность быстро и масштабно продвигать изменения. Вот такая новая интерпретация плана Маршалла для Украины, который обсуждается уже второй год, с гармоничным механизмом "пряника и кнута". Конечно, даже сумма в 6 млрд., в особенности, в ежегодном формате - сегодня представляется, с оглядкой на наши, европейские и американские политические реалии - огромной. Но администрация Трампа может оказаться непредсказуемой и в хорошем смысле. А чем меньше Украина будет раздражать сообщество доноров выстраиваемой против России системы обороны - не только себя, но и коллективного Запада, к которому, пусть и на птичьих правах, принадлежит теперь и сама - тем ближе окажется перспектива долгосрочного внешнего финансирования столь необходимого ей экономического роста.
 

ПО РУБРИКАМ

21:10 Google за­пу­сти­ла пла­теж­ную си­сте­му Google Pay

20:52 Укреп­ле­ние грив­ни мо­жет на­чать­ся в кон­це ян­ва­ря - на­ча­ле фев­ра­ля - бан­ки­ры

19:34 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 09.01.2018

19:27 НБУ со­хра­нил кри­те­рии рас­пре­де­ле­ния бан­ков на груп­пы на 2018

17:19 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 ян­ва­ря со­ста­вил 28,2032 грн

17:01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 09.01.18

15:00 Со­зда­тель Ethereum Ви­та­лик Бу­те­рин пред­ло­жил но­вую мо­дель ICO

14:38 Ев­ро и фунт де­ше­ве­ют к дол­ла­ру и иене 9 ян­ва­ря

14:05 Telegram со­здаст соб­ствен­ную крип­то­ва­лю­ту и блок­чейн-плат­фор­му

13:32 Япон­ские ин­дек­сы об­но­ви­ли мак­си­му­мы с 1991г, гон­конг­ский ин­ди­ка­тор вы­рос 11-ю сес­сию под­ряд

11:51 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 ян­ва­ря

11:26 Что ждет крип­то­ва­лют­ную и блок­чейн-ин­ду­стрию в 2018 го­ду

11:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 05.01.2018

11:04 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.01.18

10:48 НБУ про­дал 5 ян­ва­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 25 340 млн гри­вен

• дальше…

20:18 СУГ в опте 9 ян­ва­ря по­до­ро­жал на 200 грн

19:22 Рост цен про­из­во­ди­те­лей в Укра­ине в 2017г за­мед­лил­ся до 16,5% – Гос­стат

19:11 Ин­фля­ция в Укра­ине в 2017г уско­ри­лась до 13,7% – Гос­стат

16:15 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет обя­за­тель­ную по­да­чу де­кла­ра­ций граж­да­на­ми с вы­со­ки­ми до­хо­да­ми

13:57 Нефть сла­бо до­ро­жа­ет 9 ян­ва­ря, Brent тор­гу­ет­ся у $67,85 за бар­рель

12:59 Бен­зи­ны и ДТ в роз­ни­це 9 ян­ва­ря по­до­ро­жа­ли на 10-40 коп./л

09:56 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 9 ян­ва­ря на фоне про­гно­зов по став­ке ФРС США в 2018 го­ду

09:53 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла 2,6 млрд куб. м га­за из ПХГ с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

09:17 Уро­вень бед­но­сти в Укра­ине в 2017 го­ду сни­зил­ся до 12% - ди­рек­тор КМИС

08:43 Южа­ни­на рас­ска­за­ла, при ка­ких усло­ви­ях сни­зят по­шли­ны на ввоз в Укра­и­ну ав­то­мо­би­лей

• дальше…

20:31 ЦБ Ки­тая об­ва­лил курс юа­ня: за­чем и для че­го?

17:58 Подъ­ем Ард­зин­бы: За­чем Пу­ти­ну ну­жен мо­ло­дой ге­не­рал-не­удач­ник

17:39 Как Ким Чен Ын всех пе­ре­иг­рал

15:36 Ки­тай­ские май­не­ры на­ча­ли по­ки­дать стра­ну под дав­ле­ни­ем вла­стей

15:14 Пе­ре­ста­нов­ки в поль­ском ка­б­мине. Убра­ли ми­ни­стра ино­стран­ных дел Ва­щи­ков­ско­го, ми­ни­стра обо­ро­ны Ма­це­ре­ви­ча и не­ко­то­рых дру­гих

09:48 Ва­лют­ные ре­зер­вы Ки­тая в де­каб­ре вы­рос­ли 11-й ме­сяц под­ряд, при­ба­вив за год бо­лее $129 млрд

08:50 Рос­сий­скую ба­зу в Си­рии ата­ко­ва­ли вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные дро­ны? Со­мни­тель­но

08:28 В Москве воз­му­ще­ны ис­ком ВТО в свя­зи с за­пре­том на им­порт сви­ни­ны из ЕС

08:17 Ки­тай ли­шил КНДР обо­ру­до­ва­ния и ме­тал­лов

08:16 В Иране за­пре­ти­ли пре­по­да­вать ан­глий­ский язык в на­чаль­ных шко­лах

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

08:10 Не­дол­го му­зы­ка иг­ра­ла: вла­сти США уже­сто­ча­ют за­ко­ны о ма­ри­ху­ане

08:07 В Ве­не­су­э­ле во­ен­ных при­ста­ви­ли охра­нять су­пер­мар­ке­ты

08:04 Ин­фля­ция в Ве­не­су­э­ле по ито­гам 2017 го­да пре­вы­си­ла 2600%‍

07:49 В Са­у­дов­ской Ара­вии бу­дут су­дить прин­цев за за­ба­стов­ку у двор­ца

• дальше…

14:30 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

14:14 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

08:25 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

• дальше…

20:08 НАБУ за­вер­ши­ла рас­сле­до­ва­ние де­ла Мар­ты­нен­ко

14:14 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

12:34 Рос­сия со­рва­ла пе­ре­го­во­ры о ми­ро­твор­цах ООН на Дон­бас­се

10:49 Борь­ба с кор­руп­ци­ей мо­жет стать глав­ной ча­стью пла­на Мар­шал­ла для Укра­и­ны

09:05 Ги­бри­ды за­ры­ва­ют­ся в зем­лю и го­то­вят­ся к ата­ке

08:18 Са­га об Укр­те­ле­ко­ме: Ри­нат Ах­ме­тов ата­ко­ван или ма­нев­ри­ру­ет?

08:13 Лон­дон по­ка не бу­дет смяг­чать ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной

07:41 СМИ: Кур­чен­ко про­дал Они­щен­ко и Фук­су пра­ва на день­ги Яну­ко­ви­ча

05.01 Ляш­ко ку­пил дом сто­и­мо­стью 552 грн за кв. м – де­кла­ра­ция

05.01 ​Кипр­ский суд по­ста­но­вил за­мо­ро­зить ак­ти­вы Ах­ме­то­ва на $820 млн

05.01 Са­а­ка­шви­ли на ро­дине при­го­во­ри­ли за­оч­но к трем го­дам тюрь­мы за пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий на по­сту пре­зи­ден­та Гру­зии

04.01 Меж­ду ЛНР и ДНР на­зре­ва­ет оче­ред­ной ви­ток тор­го­вой вой­ны

04.01 Гла­ва МИД ФРГ на­ме­рен по­кон­чить с вой­ной на Дон­бас­се

03.01 Суд под­твер­дил ре­ше­ние ГМС об от­ка­зе ли­шен­но­му граж­дан­ства Укра­и­ны Са­а­ка­шви­ли в ста­ту­се ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в за­щи­те

03.01 Укра­ин­ский ра­кет­ный ком­плекс Гром-2 го­тов к пер­вым поле­вым ис­пы­та­ни­ям

• дальше…

21:10 Google за­пу­сти­ла пла­теж­ную си­сте­му Google Pay

20:37 Гла­ва пор­но­стар­та­па скрыл­ся с день­га­ми по­сле ICO

17:14 CES 2018: SanDisk по­ка­за­ла са­мую ма­лень­кую 1-Тбайт флеш­ку

13:45 CES 2018: об­нов­лён­ный шлем вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти HTC Vive Pro и адап­тер Vive Wireless

09:58 Samsung The Wall — пер­вый в ми­ре 146-дюй­мо­вый мо­дуль­ный теле­ви­зор MicroLED

07:53 CES 2018: скру­чи­ва­ю­щий­ся OLED-дис­плей LG раз­ме­ром 65 дюй­мов

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Apple при­зна­ла уяз­ви­мость по­чти всех сво­их си­стем

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

05.01 Пред­став­лен смарт­фон Nokia 6 вто­ро­го по­ко­ле­ния

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

04.01 Bloomberg: Google в 2016 го­ду уве­ла в оф­шо­ры 16 млрд ев­ро

03.01 Шэ­нь­чж­энь пер­вым в ми­ре пол­но­стью пе­ре­шел на элек­тро­бу­сы: их в го­ро­де на­счи­ты­ва­ет­ся 16359 штук

03.01 На при­зыв юж­но­ко­рей­ской юри­ди­че­ской фир­мы по­дать в суд на Apple от­клик­ну­лось око­ло 67 000 че­ло­век

03.01 Круп­ней­шие взло­мы и ата­ки в крип­то­про­стран­стве за 2017 год

• дальше…

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно