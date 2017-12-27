Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине

09:37 27.12.2017 |

Нефть и безнин

 Артем Ильин / DELO.UA

Главным событием на рынке нефти и нефтепродуктов стал полный уход крупных российских компаний, на смену которым пришли иностранные трейдеры с условно местными корнями.

В 2016-2017 годах украинский нефтяной сегмент в который раз ощутил недостатки зависимости от импорта. Украина по-прежнему покупает больше бензина и дизтоплива, чем производит, но в 2017 году зависимость от внешних поставок резко ощутили покупатели сжиженного газа. А постепенное закручивание гаек со стороны России привело к усилению роли одного трейдера - Proton Energy, который стал эксклюзивным поставщиком сжиженного газа и остается основным поставщиком дизтоплива из РФ.

Нефтяное падение

По данным Госстата, в 2016 году добыча сырой нефти в Украине увеличилась менее чем на 1%, до 1,6 млн тонн. Также было добыто около 640 тыс. тонн натурального газового конденсата, используемого при производстве светлых нефтепродуктов.

По результатам прошлого года крупнейшей нефтедобывающей компанией все еще является ПАО "Укрнафта", в которой более 50% принадлежит государству (хотя и остаются вопросы относительного влияния на ее менеджмент миноритарных акционеров в лице экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского). По данным компании, на ее месторождениях в 2016 году добыто 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 9,2% меньше показателя 2015 года.

За 9 месяцев 2017 года добыча нефти в Украине сократилась на 9,6%, до 1,08 млн тонн, а газового конденсата увеличилась на 5,9%, до 491 тыс. тонн.

Заводской вопрос

Как и годом ранее, в сфере переработки работают ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ), контролируемое Игорем Коломойским, и государственный Шебелинский ГПЗ, принадлежащий ПАО "Укргазвыдобування". Главной переменой в этом сегменте за последние 1,5 года стала активизация "Укртатнафтой" импорта сырой нефти из Казахстана и Азербайджана. Сырье поступает в один из морских портов Одесской области, а оттуда перекачивается в Кременчуг по трубопроводу государственного ПАО "Укртранснафта". В ноябре 2016 года "Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали протокол о намерении прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти. По итогам 9 месяцев 2017 года Минэнергоуглепром констатирует положительную динамику: внутренняя транспортировка "Укртранснафты" выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Это значит, что при падении отечественной добычи нефти Кременчугский НПЗ нарастил закупку нефти.

Шебелинский ГПЗ в августе-сентябре 2016 года выполнил долгожданную модернизацию оборудования и перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 и дизтоплива по стандарту Евро-4.

Точных данных о переработке нефти и выпуске нефтепродуктов в Украине нет уже в течение нескольких лет. Основная причина - нежелание Кременчугского НПЗ делиться своими производственными результатами даже с Госстатом.

Все остальные крупные НПЗ простаивают. Каких-то сдвигов в работе можно ожидать разве что от того, что осталось от Одесского НПЗ. В июле 2017 года имущество предприятия, некогда принадлежавшего российскому "Лукойлу", а позже ВЕТЭК Сергея Курченко, было национализировано.


Переработка нефти в 2015-2016 годах

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

0

Укртатнефть

23 806

25 642

-7,16

-972

-418

2

0

Научно-производственное п-е "Агринол"

1201

1310

-8,32

21

30

3

0

Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина"

932

854

9,13

-170

-57

4

0

СП Юкойл

485

408

18,87

3

0

5

1

Кировоградская нефтяная к-я

373

122

205,74

24

-3
 

Трансформеры

По данным профильного издания "НефтеРынок", в 2016 году потребление бензинов в Украине увеличилось на 5,8%, до 2,18 млн тонн. Из них только треть пришлась на отечественную продукцию, импорт же был преимущественно из Беларуси, Литвы и Польши. А вот потребление ДТ выросло на 7,1%, до 5,86 млн тонн. Это связано в том числе с большими объемами потребления на железной дороге, Вооруженными силами, а также промпотребителями. Доля импорта в этом сегменте достигла 88%. Крупнейшие поставщики ресурса - Беларусь и Россия.

Высокая доля российского дизтоплива объясняется возобновлением работы нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который в 2016 году сменил собственника. Вместо "Транснефти" (РФ) им стала швейцарская International Trading Partners AG.

За последние 1,5 года еще два крупных актива в нефтетрейдинге и нефтепереработке сменили своих бенефициаров.

В обоих случаях официальные лица говорят о выходе из бизнеса российских инвесторов. В Ивано-Франковской области новых владельцев обрел завод "Карпатнефтехим", который производит химическую продукцию из дизельного топлива. Вместо "Лукойла" им стали украинские бизнесмены Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

Ушла из Украины "Роснефть", продав сеть АЗС "ТНК-Украина" и другие украинские активы швейцарской Glusco Energy, которую контролирует израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Любопытный факт: Glusco Energy аффилирована с трейдером Proton Energy, через которую "Роснефть" поставляет в Украину дизтопливо и сжиженный газ.


Оптовая торговля топливом в 2015-2016 годах

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016 рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

2

БНК-Украина

33 225

18 678

77,88

21

335

2

-1

ВОГ Трейдинг*

28 651

25 602

11,91

686

-394

3

-1

ОККО*

22 682

23 781

-4,62

187

0

4

1

СОКАР*

7017

6341

10,66

77

0

5

2

Альянс Энерго Трейд

5676

3883

46,18

23

9

 

В сферу внимания швейцарцев попало и ЧАО "ЛИНИК" (оператор Лисичанского НПЗ, Луганская обл.). Антимонопольный комитет Украины еще в декабре 2016 года разрешил Glusco Energy стать покупателем лисичанского предприятия. Однако информации о завершении сделки пока еще не было. Впрочем, особого влияния на рынок этот факт не оказал - НПЗ остановлен с 2012 года. А вот ребрендинг экс-российской сети АЗС уже начался.

Из других событий в розничной торговле отметим попытки полугосударственной "Укрнафты" самостоятельно управлять собственной сетью АЗС. Длительное время более 500 заправочных станций были под полным контролем структур группы "Приват", однако в середине 2016 года они объявили о самостоятельной ценовой политике.

Пока еще малозаметные трансформации происходят в группе "Континиум", которая управляет сетью АЗС и другими активами под торговой маркой WOG. Из состава ее акционеров вышел львовский бизнесмен Петр Дыминский. Также проходит переоформление доли Игоря Еремеева, погибшего в 2015 году, сопровождающееся, по словам вдовы погибшего, попытками убрать из бизнеса его наследников.


Розничная торговля топливом в 2015-2016 годах

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

1

ВОГ*

19 333

28 854

-33

-990

-743

2

2

ОККО*

10 537

5904

78,47

138

0

3

-1

Авиас

5234

7073

-26

-321

-3239

4

4

Параллель-М

4496

2745

63,79

50

25

5

0

Альянс Холдинг

3435

3692

-6,96

41

-25

 

Нефтетрейдеры внимательнее присматриваются к развитию рынка электромобилей. Крупнейшие сети АЗС создают пункты зарядки в крупных городах и на автотрассах, хотя пока называют это данью моде. Одни, такие как KLO или ОККО, занимаются этим самостоятельно. Другие, к примеру WOG, привлекают специализированных партнеров. По данным участников рынка, за год количество пунктов зарядки в Украине увеличилось в 3,8 раза, почти до 580 станций, в том числе более 40 пунктов скоростной зарядки. Среди городов лидируют Киев и Харьков.

Последние два года на слуху и оптовый сегмент, в первую очередь речь идет о государственных закупках. Крупнейший потребитель дизтоплива "Укрзализныця" безуспешно пытается избавиться от шлейфа скандалов. Едва ли не каждый крупный тендер сопровождается конфликтом между действующими и потенциальными поставщиками. Особенно часто упоминается ООО "Трейд Коммодити" (Каменское), которое внезапно ворвалось в сегмент госзакупок и весьма преуспело в нем.

Самый громкий скандал "Трейд Коммодити" - закупка топлива Минобороны в 2016 году: это был первый тендер, на котором компания заявила о себе как крупный трейдер топлива.

Ранее компания была известна буквально несколькими поставками и небольшими производственными мощностями.

Но в 2016 году Минобороны проводило первый тендер через систему публичных закупок ProZorro, в котором "Трейд Коммодити" предложила самые низкие цены. Проблема была в том, что ни одной поставки по этим ценам армия так и не получила. Один из инвесторов Владимир Трофименко, совладелец группы "НЕСТ", объясняет, что до момента подписания договора цена на топливо выросла и "Трейд Коммодити" пришлось по нескольку раз пересматривать цены на топливо, а в нескольких случаях и спецификации топлива. В результате Минобороны купило почти на 10 тыс. тонн топлива меньше. По оценке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, министерство еще и переплатило почти на 150 млн грн: трейдер повышал цены в договоре в соответствии с ростом цен на импортном рынке, но не понижал, когда цена опускалась.

Тем не менее изменить условия договора невозможно без согласия покупателя - это основная линия защиты "Трейд Коммодити". Каждое повышение цены было инициировано поставщиком, но проходило с согласия заказчика - Минобороны. По этой причине Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ведет это дело, подозревает в нарушениях представителей тендерного комитета министерства Игоря Павловского и Владимира Гулевича.

Несмотря на скандал, "Трейд Коммодити" пока остается одним из крупнейших поставщиков для госкомпаний. Она выиграла тендеры почти на 7 млрд грн, а ее результативность участия в торгах составляет 48 побед на 101 тендере. По данным системы YouControl, в 2016 году доход компании вырос почти в пять раз, до 3,5 млрд грн, а чистая прибыль - более чем в 10 раз, почти до 70 млн грн.


Торговля машинным маслом в 2015-2016 годах

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

0

Лукойл Лубрикантс Украина

1167

771

51,36

66

16

2

1

Тотал Украина

433

336

28,87

127

89

3

2

Фукс Масло Украина

371

204

81,86

52

24

4

0

Кастрол Украина

321

247

29,96

70

62

5

1

Промышленные масла — центр

н/д

152

-

-

5

 

На взлет

В 2016 году количество пассажиров, воспользовавшихся авиационным транспортом, оказалось рекордным в истории Украины - 8,27 млн чел. (плюс 31,3% год к году), аналогичные тенденции по трем кварталам 2017 года - рост на 30%, до 12,6 млн пассажиров. По словам представителей авиакомпаний, в стоимости билета на самолет самая высокая доля у расходов на авиатопливо. Причем в Украине оно настолько дорогое, что иностранные авиакомпании предпочитают заправлять самолеты в других странах.

В 2017 году украинский рынок авиатоплива вырос в два раза.

Несмотря на это, в Украине действует несколько крупных операторов, специализирующихся на авиатопливе. Им приходится импортировать, ведь украинский производитель - Кременчугский НПЗ - преимущественно работает для национальной авиакомпании МАУ.


Торговля авиационным топливом в 2015-2016 годах

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

4

СОКАР-Авиа

324

91

256,04

9

8

2

1

Лукойл Авиэйшн Украина

237

276

-14,13

10

-4

3

1

Лук Авиа Ойл

100

150

-33,33

-7

6

4

-3

Кребо Интернешнл

56

355

-84,23

4

35

5

1

Авиационная топливная заправляющая к-я

41

66

-37,88

6

-7

6

-4

ВОГ Аэро Джет

6

315

-98,1

1

1

 

В 2016 году баланс рынка авиатоплива составлял 300 тыс. тонн, что на 20% больше показателя 2015 г. Тогда объем его импорта вырос на 21%, до 143,3 тыс. тонн, а внутренние поставки - на 19%, до 164,3 тыс. тонн. По данным "Консалтинговой группы А-95", за первое полугодие 2017 года в Украину было импортировано 157 тыс. тонн авиационного топлива (рост в 3,72 раза год к году). Отгрузки ресурса из Кременчуга за этот же период увеличились на 9%, до 75 тыс. тонн. Суммарно баланс рынка увеличился почти в два раза.

Главными источниками импорта авиатоплива стали Италия и Саудовская Аравия, откуда ввозили WOG, "УТН-Групп", компании, близкие к "Трейд Коммодити", SOCAR, "ЕФГ Трейдинг". Чуть меньше топлива поставили из Израиля, Литвы и Греции. Интересно, что два российских топливных гиганта покинули и этот сегмент рынка. Так, "Лукойл" продал свой бизнес австрийской AMIC, а "Роснефть" - Glusko Energy.

Учитывая планы по дальнейшей либерализации отечественного авиарынка, приходу новых авиакомпаний и развитию региональных аэропортов, продажи авиатоплива в Украине будут расти.
 

ПО РУБРИКАМ

12:12 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 27,9354 грн

12:11 Порт­фель ОВГЗ бан­ков Укра­и­ны уве­ли­чил­ся на 16,3 млрд грн

11:41 До­хо­ды бан­ков Укра­и­ны в ян­ва­ре-но­яб­ре 2017г со­кра­ти­лись на 2,7%

10:58 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 27.12.2017

10:55 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 26.12.2017

10:49 НБУ ото­звал ли­цен­зии бан­ков "Апекс" и Пром­фи­н­бан­ка по про­це­ду­ре доб­ро­воль­но­го пре­кра­ще­ния де­я­тель­но­сти

10:49 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 27.12.17

10:26 НБУ про­дал 26 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 24 951 млн гри­вен

10:15 26 де­каб­ря НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 500 млн гри­вен

10:02 На меж­бан­ке 26 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $76,4 млн до $167,9 млн

08:52 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но де­ше­ве­ет 27 де­каб­ря

08:37 Курс дол­ла­ра сла­бо сни­жа­ет­ся на по­сле­празд­нич­ных тор­гах

07:47 Бит­ко­ин рас­тет на тор­гах по­сле худ­шей с 2013 го­да тор­го­вой сес­сии на про­шлой не­де­ле

07:37 Бир­жи АТР тор­гу­ют­ся 27 де­каб­ря раз­но­на­прав­лен­но по­сле рож­де­ствен­ских празд­ни­ков

07:31 Бир­жи США за­кры­лись 26 де­каб­ря в ми­ну­се на но­во­стях по Apple

• дальше…

08:13 Сто­и­мость сдел­ки по по­став­кам Рос­си­ей Тур­ции С-400 со­ста­ви­ла 2,5 млрд дол­ла­ров

26.12 Ин­тер­пол от­ка­зал­ся объ­явить в меж­ду­на­род­ный ро­зыск ли­де­ра пар­тии вла­сти Мол­до­вы

26.12 До­го­вор РСМД меж­ду РФ и США ока­зал­ся на гра­ни рас­тор­же­ния

26.12 По­че­му ЕС вы­ста­вит Рос­сии счет за сви­ни­ну на 1,4 млрд ев­ро

26.12 КНДР рас­це­ни­ла но­вые санк­ции ООН как акт вой­ны

26.12 США не на­ме­ре­ны про­дле­вать дей­ству­ю­щий до 2018 ре­жим бес­по­шлин­но­го вво­за в США то­ва­ров из Укра­и­ны

22.12 Узна­ют ли ко­гда-то жи­те­ли Мол­да­вии, кто украл у них мил­ли­ард?

22.12 Крым­ский мост по­до­ро­жа­ет на 3 млрд руб­лей из-за ошиб­ки с грун­том

22.12 Пат­ри­ар­ха Lotte Group в Юж­ной Ко­рее осу­ди­ли за во­ров­ство

22.12 Лу­ка­шен­ко со­зда­ет усло­вия для ис­поль­зо­ва­ния крип­то­ва­лют

22.12 Bellingcat опуб­ли­ко­ва­ла ин­тер­ак­тив­ную кар­ту об­стре­лов Укра­и­ны Рос­си­ей ле­том 2014-го

22.12 Пу­тин раз­ре­шил оли­гар­хам тай­но вер­нуть ка­пи­тал в Рос­сию

22.12 Са­у­дов­ская Ара­вия го­то­ва вло­жить­ся в слан­це­вую нефть США

22.12 Сто­рон­ни­ки не­за­ви­си­мо­сти Ка­та­ло­нии по­лу­чи­ли боль­шин­ство в мест­ном пар­ла­мен­те

21.12 Ге­нассам­блея ООН при­зва­ла Трам­па от­ме­нить ре­ше­ние по Иеру­са­ли­му

• дальше…

12:36 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

12:00 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

15.12 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

• дальше…

13:05 Вы­со­кий суд Лон­до­на рас­смат­ри­ва­ет три де­ла про­тив Ко­ло­мой­ско­го и Бо­го­лю­бо­ва

11:16 НАБУ про­во­дит вы­ем­ку до­ку­мен­тов в Ощад­бан­ке по 3 де­лам о спец­кон­фис­ка­ции $1,5 млрд Яну­ко­ви­ча и его окру­же­ния

26.12 Вос­крес­ные вы­бо­ры в ОТО: По­че­му оп­по­зи­ция опять про­иг­ра­ла, а власть не по­бе­ди­ла

26.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 84 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

22.12 Bellingcat опуб­ли­ко­ва­ла ин­тер­ак­тив­ную кар­ту об­стре­лов Укра­и­ны Рос­си­ей ле­том 2014-го

22.12 Сколь­ко бу­ря­тов ВСУ на­стре­ля­ют из аме­ри­кан­ских Бар­ре­тов

21.12 Лу­цен­ко: тре­бо­ва­ние Да­ни­лю­ка о мо­ей от­став­ке - по­пыт­ка из­бе­жать уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти

21.12 НАБУ от­ри­ца­ет след­ствен­ные дей­ствия в Гос­фин­мо­ни­то­рин­ге

21.12 Аме­ри­кан­ская адми­ни­стра­ция одоб­ри­ла по­став­ки стрел­ко­во­го ору­жия Укра­ине

21.12 Кры­са в оч­ках: Что из­вест­но о рос­сий­ском шпи­оне Ежо­ве из Ка­б­ми­на

20.12 По­ро­шен­ко за­явил, что бу­дет спо­соб­ство­вать укреп­ле­нию укра­ин­ской груп­пи­ров­ки на Дон­бас­се

20.12 Ко­гда Са­а­ка­шви­ли сно­ва начнет ми­рить­ся с По­ро­шен­ко

20.12 Ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­за: ЕС об­на­ро­до­вал тре­бо­ва­ния к Укра­ине

20.12 Как да­ле­ко мо­жет зай­ти на­ступ­ле­ние ги­бри­дов

20.12 Госдеп: Рос­сия яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком обостре­ния на­си­лия на Дон­бас­се

• дальше…

13:12 Опуб­ли­ко­ван спи­сок худ­ших па­ро­лей 2017 го­да

12:42 HTC вы­пу­стит лам­поч­ку, ко­то­рая мо­жет спа­сать жиз­ни

26.12 Раз­ра­бот­чи­ки пор­та­тив­ной за­ряд­ной стан­ции FingerPow со­бра­ли на Kickstarter в пять раз боль­ше средств, чем пла­ни­ро­ва­ли

26.12 В Япо­нии про­ве­де­ны успеш­ные ис­пы­та­ния 5G-свя­зи в дви­же­нии

26.12 Qualcomm на­ме­ре­ва­ет­ся стать клю­че­вым иг­ро­ком на рын­ке бес­пи­лот­ных ма­шин

26.12 Opera встро­и­ла в свой бра­у­зер за­щи­ту от май­не­ров

22.12 Спу­стя сут­ки по­сле при­зна­ния о за­мед­ле­нии смарт­фо­нов на Apple уже два­жды по­да­ли в суд

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

22.12 Facebook за­пу­сти­ла но­вую функ­цию за­щи­ты от фишин­га

22.12 Но­вые оч­ки до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти Magic Leap: про­рыв или нет?

21.12 На­зва­ны смарт­фо­ны 2017 го­да с са­мы­ми жи­ву­чи­ми ба­та­ре­я­ми

21.12 Apple под­твер­ди­ла на­ли­чие в iOS функ­ции, сни­жа­ю­щей про­из­во­ди­тель­ность при из­но­се ак­ку­му­ля­то­ра

20.12 Ев­ро­пей­ский суд при­рав­нял Uber к так­си. Что из это­го сле­ду­ет?

20.12 Facebook до­бав­ля­ет в со­ци­аль­ную сеть но­вую функ­цию рас­по­зна­ва­ния лиц на фо­то

20.12 Uber от­крыл офис в Ки­е­ве, на­зна­чил А.Ста­ха ге­не­раль­ным ме­не­дже­ром сер­ви­са в Цен­траль­ной и Во­сточ­ной Ев­ро­пе

• дальше…

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно