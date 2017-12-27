Финансовые новости
- |
- 27.12.17
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине
09:37 27.12.2017 |
Главным событием на рынке нефти и нефтепродуктов стал полный уход крупных российских компаний, на смену которым пришли иностранные трейдеры с условно местными корнями.
В 2016-2017 годах украинский нефтяной сегмент в который раз ощутил недостатки зависимости от импорта. Украина по-прежнему покупает больше бензина и дизтоплива, чем производит, но в 2017 году зависимость от внешних поставок резко ощутили покупатели сжиженного газа. А постепенное закручивание гаек со стороны России привело к усилению роли одного трейдера - Proton Energy, который стал эксклюзивным поставщиком сжиженного газа и остается основным поставщиком дизтоплива из РФ.
Нефтяное падение
По данным Госстата, в 2016 году добыча сырой нефти в Украине увеличилась менее чем на 1%, до 1,6 млн тонн. Также было добыто около 640 тыс. тонн натурального газового конденсата, используемого при производстве светлых нефтепродуктов.
По результатам прошлого года крупнейшей нефтедобывающей компанией все еще является ПАО "Укрнафта", в которой более 50% принадлежит государству (хотя и остаются вопросы относительного влияния на ее менеджмент миноритарных акционеров в лице экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского). По данным компании, на ее месторождениях в 2016 году добыто 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 9,2% меньше показателя 2015 года.
За 9 месяцев 2017 года добыча нефти в Украине сократилась на 9,6%, до 1,08 млн тонн, а газового конденсата увеличилась на 5,9%, до 491 тыс. тонн.
Заводской вопрос
Как и годом ранее, в сфере переработки работают ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ), контролируемое Игорем Коломойским, и государственный Шебелинский ГПЗ, принадлежащий ПАО "Укргазвыдобування". Главной переменой в этом сегменте за последние 1,5 года стала активизация "Укртатнафтой" импорта сырой нефти из Казахстана и Азербайджана. Сырье поступает в один из морских портов Одесской области, а оттуда перекачивается в Кременчуг по трубопроводу государственного ПАО "Укртранснафта". В ноябре 2016 года "Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали протокол о намерении прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти. По итогам 9 месяцев 2017 года Минэнергоуглепром констатирует положительную динамику: внутренняя транспортировка "Укртранснафты" выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Это значит, что при падении отечественной добычи нефти Кременчугский НПЗ нарастил закупку нефти.
Шебелинский ГПЗ в августе-сентябре 2016 года выполнил долгожданную модернизацию оборудования и перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 и дизтоплива по стандарту Евро-4.
Точных данных о переработке нефти и выпуске нефтепродуктов в Украине нет уже в течение нескольких лет. Основная причина - нежелание Кременчугского НПЗ делиться своими производственными результатами даже с Госстатом.
Все остальные крупные НПЗ простаивают. Каких-то сдвигов в работе можно ожидать разве что от того, что осталось от Одесского НПЗ. В июле 2017 года имущество предприятия, некогда принадлежавшего российскому "Лукойлу", а позже ВЕТЭК Сергея Курченко, было национализировано.
|
Переработка нефти в 2015-2016 годах
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
0
|
Укртатнефть
|
23 806
|
25 642
|
-7,16
|
-972
|
-418
|
2
|
0
|
Научно-производственное п-е "Агринол"
|
1201
|
1310
|
-8,32
|
21
|
30
|
3
|
0
|
Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина"
|
932
|
854
|
9,13
|
-170
|
-57
|
4
|
0
|
СП Юкойл
|
485
|
408
|
18,87
|
3
|
0
|
5
|
1
|
Кировоградская нефтяная к-я
|
373
|
122
|
205,74
|
24
|
-3
Трансформеры
По данным профильного издания "НефтеРынок", в 2016 году потребление бензинов в Украине увеличилось на 5,8%, до 2,18 млн тонн. Из них только треть пришлась на отечественную продукцию, импорт же был преимущественно из Беларуси, Литвы и Польши. А вот потребление ДТ выросло на 7,1%, до 5,86 млн тонн. Это связано в том числе с большими объемами потребления на железной дороге, Вооруженными силами, а также промпотребителями. Доля импорта в этом сегменте достигла 88%. Крупнейшие поставщики ресурса - Беларусь и Россия.
Высокая доля российского дизтоплива объясняется возобновлением работы нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который в 2016 году сменил собственника. Вместо "Транснефти" (РФ) им стала швейцарская International Trading Partners AG.
За последние 1,5 года еще два крупных актива в нефтетрейдинге и нефтепереработке сменили своих бенефициаров.
В обоих случаях официальные лица говорят о выходе из бизнеса российских инвесторов. В Ивано-Франковской области новых владельцев обрел завод "Карпатнефтехим", который производит химическую продукцию из дизельного топлива. Вместо "Лукойла" им стали украинские бизнесмены Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.
Ушла из Украины "Роснефть", продав сеть АЗС "ТНК-Украина" и другие украинские активы швейцарской Glusco Energy, которую контролирует израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Любопытный факт: Glusco Energy аффилирована с трейдером Proton Energy, через которую "Роснефть" поставляет в Украину дизтопливо и сжиженный газ.
|
Оптовая торговля топливом в 2015-2016 годах
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016 рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
2
|
БНК-Украина
|
33 225
|
18 678
|
77,88
|
21
|
335
|
2
|
-1
|
ВОГ Трейдинг*
|
28 651
|
25 602
|
11,91
|
686
|
-394
|
3
|
-1
|
ОККО*
|
22 682
|
23 781
|
-4,62
|
187
|
0
|
4
|
1
|
СОКАР*
|
7017
|
6341
|
10,66
|
77
|
0
|
5
|
2
|
Альянс Энерго Трейд
|
5676
|
3883
|
46,18
|
23
|
9
В сферу внимания швейцарцев попало и ЧАО "ЛИНИК" (оператор Лисичанского НПЗ, Луганская обл.). Антимонопольный комитет Украины еще в декабре 2016 года разрешил Glusco Energy стать покупателем лисичанского предприятия. Однако информации о завершении сделки пока еще не было. Впрочем, особого влияния на рынок этот факт не оказал - НПЗ остановлен с 2012 года. А вот ребрендинг экс-российской сети АЗС уже начался.
Из других событий в розничной торговле отметим попытки полугосударственной "Укрнафты" самостоятельно управлять собственной сетью АЗС. Длительное время более 500 заправочных станций были под полным контролем структур группы "Приват", однако в середине 2016 года они объявили о самостоятельной ценовой политике.
Пока еще малозаметные трансформации происходят в группе "Континиум", которая управляет сетью АЗС и другими активами под торговой маркой WOG. Из состава ее акционеров вышел львовский бизнесмен Петр Дыминский. Также проходит переоформление доли Игоря Еремеева, погибшего в 2015 году, сопровождающееся, по словам вдовы погибшего, попытками убрать из бизнеса его наследников.
|
Розничная торговля топливом в 2015-2016 годах
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
1
|
ВОГ*
|
19 333
|
28 854
|
-33
|
-990
|
-743
|
2
|
2
|
ОККО*
|
10 537
|
5904
|
78,47
|
138
|
0
|
3
|
-1
|
Авиас
|
5234
|
7073
|
-26
|
-321
|
-3239
|
4
|
4
|
Параллель-М
|
4496
|
2745
|
63,79
|
50
|
25
|
5
|
0
|
Альянс Холдинг
|
3435
|
3692
|
-6,96
|
41
|
-25
Нефтетрейдеры внимательнее присматриваются к развитию рынка электромобилей. Крупнейшие сети АЗС создают пункты зарядки в крупных городах и на автотрассах, хотя пока называют это данью моде. Одни, такие как KLO или ОККО, занимаются этим самостоятельно. Другие, к примеру WOG, привлекают специализированных партнеров. По данным участников рынка, за год количество пунктов зарядки в Украине увеличилось в 3,8 раза, почти до 580 станций, в том числе более 40 пунктов скоростной зарядки. Среди городов лидируют Киев и Харьков.
Последние два года на слуху и оптовый сегмент, в первую очередь речь идет о государственных закупках. Крупнейший потребитель дизтоплива "Укрзализныця" безуспешно пытается избавиться от шлейфа скандалов. Едва ли не каждый крупный тендер сопровождается конфликтом между действующими и потенциальными поставщиками. Особенно часто упоминается ООО "Трейд Коммодити" (Каменское), которое внезапно ворвалось в сегмент госзакупок и весьма преуспело в нем.
Самый громкий скандал "Трейд Коммодити" - закупка топлива Минобороны в 2016 году: это был первый тендер, на котором компания заявила о себе как крупный трейдер топлива.
Ранее компания была известна буквально несколькими поставками и небольшими производственными мощностями.
Но в 2016 году Минобороны проводило первый тендер через систему публичных закупок ProZorro, в котором "Трейд Коммодити" предложила самые низкие цены. Проблема была в том, что ни одной поставки по этим ценам армия так и не получила. Один из инвесторов Владимир Трофименко, совладелец группы "НЕСТ", объясняет, что до момента подписания договора цена на топливо выросла и "Трейд Коммодити" пришлось по нескольку раз пересматривать цены на топливо, а в нескольких случаях и спецификации топлива. В результате Минобороны купило почти на 10 тыс. тонн топлива меньше. По оценке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, министерство еще и переплатило почти на 150 млн грн: трейдер повышал цены в договоре в соответствии с ростом цен на импортном рынке, но не понижал, когда цена опускалась.
Тем не менее изменить условия договора невозможно без согласия покупателя - это основная линия защиты "Трейд Коммодити". Каждое повышение цены было инициировано поставщиком, но проходило с согласия заказчика - Минобороны. По этой причине Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ведет это дело, подозревает в нарушениях представителей тендерного комитета министерства Игоря Павловского и Владимира Гулевича.
Несмотря на скандал, "Трейд Коммодити" пока остается одним из крупнейших поставщиков для госкомпаний. Она выиграла тендеры почти на 7 млрд грн, а ее результативность участия в торгах составляет 48 побед на 101 тендере. По данным системы YouControl, в 2016 году доход компании вырос почти в пять раз, до 3,5 млрд грн, а чистая прибыль - более чем в 10 раз, почти до 70 млн грн.
|
Торговля машинным маслом в 2015-2016 годах
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
0
|
Лукойл Лубрикантс Украина
|
1167
|
771
|
51,36
|
66
|
16
|
2
|
1
|
Тотал Украина
|
433
|
336
|
28,87
|
127
|
89
|
3
|
2
|
Фукс Масло Украина
|
371
|
204
|
81,86
|
52
|
24
|
4
|
0
|
Кастрол Украина
|
321
|
247
|
29,96
|
70
|
62
|
5
|
1
|
Промышленные масла — центр
|
н/д
|
152
|
-
|
-
|
5
На взлет
В 2016 году количество пассажиров, воспользовавшихся авиационным транспортом, оказалось рекордным в истории Украины - 8,27 млн чел. (плюс 31,3% год к году), аналогичные тенденции по трем кварталам 2017 года - рост на 30%, до 12,6 млн пассажиров. По словам представителей авиакомпаний, в стоимости билета на самолет самая высокая доля у расходов на авиатопливо. Причем в Украине оно настолько дорогое, что иностранные авиакомпании предпочитают заправлять самолеты в других странах.
В 2017 году украинский рынок авиатоплива вырос в два раза.
Несмотря на это, в Украине действует несколько крупных операторов, специализирующихся на авиатопливе. Им приходится импортировать, ведь украинский производитель - Кременчугский НПЗ - преимущественно работает для национальной авиакомпании МАУ.
|
Торговля авиационным топливом в 2015-2016 годах
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
4
|
СОКАР-Авиа
|
324
|
91
|
256,04
|
9
|
8
|
2
|
1
|
Лукойл Авиэйшн Украина
|
237
|
276
|
-14,13
|
10
|
-4
|
3
|
1
|
Лук Авиа Ойл
|
100
|
150
|
-33,33
|
-7
|
6
|
4
|
-3
|
Кребо Интернешнл
|
56
|
355
|
-84,23
|
4
|
35
|
5
|
1
|
Авиационная топливная заправляющая к-я
|
41
|
66
|
-37,88
|
6
|
-7
|
6
|
-4
|
ВОГ Аэро Джет
|
6
|
315
|
-98,1
|
1
|
1
В 2016 году баланс рынка авиатоплива составлял 300 тыс. тонн, что на 20% больше показателя 2015 г. Тогда объем его импорта вырос на 21%, до 143,3 тыс. тонн, а внутренние поставки - на 19%, до 164,3 тыс. тонн. По данным "Консалтинговой группы А-95", за первое полугодие 2017 года в Украину было импортировано 157 тыс. тонн авиационного топлива (рост в 3,72 раза год к году). Отгрузки ресурса из Кременчуга за этот же период увеличились на 9%, до 75 тыс. тонн. Суммарно баланс рынка увеличился почти в два раза.
Главными источниками импорта авиатоплива стали Италия и Саудовская Аравия, откуда ввозили WOG, "УТН-Групп", компании, близкие к "Трейд Коммодити", SOCAR, "ЕФГ Трейдинг". Чуть меньше топлива поставили из Израиля, Литвы и Греции. Интересно, что два российских топливных гиганта покинули и этот сегмент рынка. Так, "Лукойл" продал свой бизнес австрийской AMIC, а "Роснефть" - Glusko Energy.
Учитывая планы по дальнейшей либерализации отечественного авиарынка, приходу новых авиакомпаний и развитию региональных аэропортов, продажи авиатоплива в Украине будут расти.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине
|Финансисты допускают укрепление гривни на межбанке и на наличном рынке
|Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила
|США могут наказать Украину за пиратство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся - банкиры
|Правительство хочет отменить институт постоянного землепользования
|В январе-ноябре госбюджет выполнен с профицитом 5,5 млрд гривен
|США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
|Праздничный понедельник немного разбалансирует межбанк на следующей неделе
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
Это интересно
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото