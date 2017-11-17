Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента

Денис Сарбей / Depo.ua

Уже более двух лет длится эпопея с реформированием нашей Верховной Рады. Депутаты упорно оказывают этому сопротивление, потому что видят себя уже в следующей каденции и просчитывают свои выгоды.

Странно, что довольно полезная реформа так тяжело движется, ведь среди ее соавторов практически все лидеры фракций. Процесс начался еще в спикерскую каденцию Владимира Гройсмана. Летом 2015 года он объявил, что известный европейский политик, экс-президент Европарламента Пэт Кокс возглавил миссию, которая будет формировать "дорожную карту реформ" Верховной Рады. Мартин Шульц, который тогда руководил евродепутатами, вместе с руководством ВР подписал Меморандум о взаимопонимании между нашим и европейским парламентами. За год законотворческого "штурма" украинским депутатам и западным специалистам удалось наработать основу для изменений - концепцию реформы парламента.

Среди ее главных положений - увеличение количества пленарных недель с двух до трех в месяц, сокращение пленарных дней на неделе с четырех до двух, дни голосования - только вторник и четверг, а вместо часа вопросов к правительству по пятницам - трехчасовые дебаты по понедельникам. Среда должна стать днем работы исключительно в комитетах, а в конце дня следует проводить совещания с председателями комитетов, которые предоставляли бы результаты своих наработок.

Эту концепцию Верховная Рада приняла 17 марта 2016 года. Но до внесения поправок в регламент у народных избранников руки так и не дошли. Только зал для проведения согласительного совета чуть подмарафетили и новые ковры в кулуарах постелили, в рамках реформы, так сказать.

В общем, основные рекомендации меморандума и законопроектов, основанных на нем, заключаются в следующем: в структуре ВР следующего созыва предлагается предусмотреть меньшее количество комитетов (ориентировочно 20), которые должны четко соотнестись со сферами ответственности министерств. А чтобы прекратить законодательный спам, который плодят популисты, чтобы потом похвалиться перед избирателями сотнями непринятых законопроектов своего авторства, депутаты должны отказаться от регистрации документов, которые дублируются, и прекратить регистрировать каждую отдельную правку как новый закон. Нынешнюю формулу "сначала документ, потом обсуждение" предлагается заменить принципом "подготовка законопроекта должна начинаться только после обсуждения, результаты которого зафиксированы в выводах".

Эффективно работать над подготовкой и принятием законопроектов позволит принцип "большой двадцатки". Депутаты сами формируют список из 20 приоритетных законопроектов, над которыми работают в комитетах, и выносят на голосование. После принятия закона из большой двадцатки депутаты дополняют список очередным законопроектом.

Украине также предлагают воспользоваться мировым опытом и снизить необходимый минимум голосов для принятия обычных законов. Для этого устанавливается кворум заседания и голосования. Они считаются результативными, если кнопку "за" нажало большинство присутствующих. При этом действующую систему голосования не нужно отменять: 226 голосов необходимо собрать под важные законы, 300 - за изменения к Конституции. Предлагаемые новеллы будут стимулировать депутатов ходить на работу, иначе законопроекты прогульщиков просто никто не будет рассматривать.

Говорится в реформе и о политической культуре. Драки развлекают зрителей, однако от этого эффективность работы только страдает. Поэтому речь идет о разработке Кодекса поведения депутата. А для поддержания должного порядка во время проведения пленарных заседаний рекомендуется начало работы института парламентских приставов и системы штрафов. О них говорят уже давно, но вводить приставов без масштабной реформы законодательного собрания смысла нет.

Напомним и другие ноу-хау. К примеру, достаточно скандальной оказалось предложение закрыть от СМИ согласительный совет. Еще один блок рекомендаций - "веяние нового времени" - электронный документооборот, возможность участвовать в заседаниях комитета в формате конференций, система электронных петиций и тому подобное.

В среду и четверг спикер Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование документы из проекта реформы парламента, в частности о парламентских комитетах. Их в июне уже отправляли на повторное первое чтение. Однако депутаты не захотели включать их в повестку дня. Кое-кто объяснял: актуальны более важные законопроекты, а этот подождет. Хотя спикер и подчеркивал, что изменения коснутся уже следующей каденции, но сложилось впечатление, что его упорно не хотят слышать.

Действительно, рядовых граждан интересуют вопросы, которые ближе к их повседневной жизни, - медицинские услуги, пенсионные нововведения, образовательные изменения, но фокус реформы ВР заключается в том, чтобы законодательный орган скорее нарабатывал и принимал законы. У нас парламент от Верховной Рады УССР будто отошел, но к европейской модели, которая предполагает эффективное сотрудничество законодателей с чиновниками, не дошел. Поэтому по своей производительности завис во времени. Правда, бывает, его прорывает, и тогда нардепы штампуют законы один за другим.

Почему же реформа Рады блокируется? Причин может быть несколько. Первая - пока не будет принят бюджет, в котором нардепы и целые фракции хотят видеть удовлетворение своих "хотелок", будут продолжаться торги. Мол, сначала пряники, а потом зеленые кнопочки. Вторая причина - все политсилы, представленные в нынешней каденции, видят себя уже в следующей. И мыслят категориями, выгодно ли им иметь меньшее количество комитетов, хватит ли на всех, нужно ли снижать необходимый минимум для принятия законов, ведь сейчас, когда обязательны 226 голосов, есть шанс поиграть в "золотую акцию". А те партии, которые видят себя в оппозиции и после осени 2019-го, понимают, что реформа Рады заметно сужает возможности для социального популизма. Третья причина - в случае принятия комплекса реформ будут закрыты лазейки в регламенте, которыми научились пользоваться депутаты. Чем четче прописаны правила, тем труднее их обойти, а когда в регламенте ВР существуют разночтения одной и той же нормы, остается шанс для пиара.

Трудно прогнозировать, когда народные избранники все же реформируют свою работу. На словах желание есть, но когда доходит до дела, оно куда-то исчезает вместе с карточками депутатов. То же скорее произойдет традиционно для нашей политики: примут нечто среднее между тем, что предлагалось изначально, и тем, что будет в конце. Чтобы преемникам также было, что менять. Это как в анекдоте: почему у нас не могут один раз и качественно положить асфальт на дорогах? Ответ: если эти рабочие положат качественно, то следующие останутся без работы...