Чунга-Чанга Кремля. Как пранкеры обломали зубы о Курта Волкера

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Добиться сенсации "Вовану" и "Лексусу" не удалось, но сам факт разговора вызывает вопросы.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попытались взять в оборот спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который вызывает беспокойство у власть предержащих в Москве своей принципиальностью в отношении России. Впрочем, как и его бывший босс и соратник Джон Маккейн. На данном этапе переговоров США и РФ Волкер играет одну из ключевых ролей. Потому немудрено, что раз уж на него не удается повлиять на официальном уровне, в РФ попытались сообразить хоть какой-нибудь мало-мальский скандальчик, когда "Лексус" позвонил ему 22 сентября, представившись секретарем Совета нацбезопасности Украины Александром Турчиновым.

Прежде чем перейти непосредственно к этой беседе, следует обратить внимание на позитивную тенденцию. Она заключается в том, что хоть сам пранк широко...очень широко разошелся по российским медиа с ожидаемой подачей, то до Украины в целом "скандал" добрался с грехом пополам спустя 3-4 дня. И опять-таки особого ажиотажа не наблюдалось, за исключением разве что отдельных СМИ, выступающих в качестве дистрибуторов российской пропаганды в Украине. Позитив здесь в том, что после нескольких "эпик фейлов" с разгоном нужной России информации и игнорированием первоисточников, украинские медиа все же стали отдаляться от российского информационного пространства. А это значит меньше "зрады", особенно необоснованной, и, как следствие, снижение влияния пропаганды Кремля на умы украинцев.

Теперь о беседе Волкера и пранкера, назвавшегося в честь японской машины. Первое, что бросается в глаза, а точнее в ухо (если так можно выразиться), - спецпредставитель Госдепа был крайне осторожен и успешно миновал все подводные камни. Волкер по большей части дипломатично повторял позицию как свою, так и Трампа. Подтвердил несколько раз, что, да, вопрос предоставления летального оружия Украине активно обсуждается на Холме. Но тут никакой тайны нет. Как пранкер ни напирал, заходя то с одной стороны, то с другой, Волкер с легкостью пресекал эти попытки "Лексуса" что-то выудить у чиновника. Единственное, что может быть интересным, но без намека на сенсационность, - вопросом летального оружия будет заниматься шеф Волкера, госсекретарь Рекс Тиллерсон, ведь это "вопрос тактики".

Лжетурчинов старался выбить почву из-под ног американского чиновника, заявляя о проблемах в Верховной Раде, которую власть не может толком контролировать в вопросе принятия закона о реинтеграции Донбасса. И потому, мол, нужно принимать его в обход парламента. Каким образом такую процедуру можно осуществить, "Лексус" не удосужился объяснить, поскольку больше внимания уделял попыткам навязать Волкеру мысль, что ветви власти в Украине крайне разобщены. На этот пассаж дипломат, не желая лезть в дебри украинской политики, уклончиво заметил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко обсуждали вопрос на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а после повторил тезис о необходимости сохранять давление на РФ.

Еще один момент. Обсуждая миротворческую миссию ООН на Донбассе, а конкретно инициативы, исходящие из Кремля, спецпредставитель согласился с "Турчиновым", что эти предложения неприемлимы. При этом в переводе россиян прилагательное terrible, которым американец охарактеризовал предложение Путина, почему-то стало "сумасшествием", а не "ужасным", к примеру. Не мог дипломат такого уровня допустить в самом начале официального телефонного разговора такое просторечие. Это уже под конец беседы, когда ему, видимо, стало ясно, что говорит он не с секретарем СНБО, Волкер позволил себя пару-тройку crazy.

Далее пранкер все больше скатывался к грубым манипуляциям. Чего стоят его слова о том, что у Киева лопнет терпение и ВСУ пойдут в наступление на Донецк, о чем Порошенко якобы лично говорил "Турчинову". Волкер был прямолинеен: "Это плохая идея". Он пояснил, что РФ располагает большей мощью, нежели Украина обладает сейчас и будет обладать когда-либо. И при этом предостерег от эскалации конфликта. Безусловно, такая честность зрадофилов не порадует, но с другой стороны, Вашингтон никогда и не скрывал ранее, что не хотел бы усугубления конфликта, надеясь разрешить его политически-экономическим инструментарием, в том числе санкциями.

"У нас терпение не железное", - продолжил нагромождать словесные конструкции "Лексус". "Это вопрос не терпения, а ума", - парировал Волкер, подчеркнув, что Украина в прямом столкновении потерпит поражение, потеряет международную поддержку и территориальную целостность.

Потому-то Волкер настаивал и настаивает на мирном урегулировании, которое будет базироваться на санкционном давлении. К тому же, как он заявил вчера в комментарии "Голосу Америки", тот факт, что Москва вообще выступила с предложением по "голубым каскам", свидетельствует о демонстрации Кремлем желания вести переговоры. И соратник Маккейна также надеется, что миротворцы на Донбассе помогут выставить за дверь ОРДЛО российских вояк.

После этого пранкер зашел с другой стороны, пытаясь вывести американца из равновесия. Для этого он затронул более близкие к "телу" Волкера вопросы - заговорил о члене Палаты представителей от демократов Максин Уотерс, которая собирается в Украину. Конгрессвумен, напомним, пала жертвой "Лексуса", когда он, представившись Владимиром Гройсманом, наплел всякой ерунды об атаках российских хакеров на "Лимпопо". Говоря об Уотерс, пранкер напомнил, что она хочет импичмента Трампу (не секрет), а также что, дескать, хочет отставки Волкера. Спецпредставитель рассмеялся, но опять был уклончив, напомнив Лжетурчинову, что внутренняя политика США - это дела США.

На подколы с введением войск на остров "Чунга-Чанга" в Тихом океане и в пресловутое "Лимпопо" Волкер аналогично не клюнул. И соорудить хохму у пранкеров не вышло. Спецпредставитель попросту отмахнулся от этой чуши и сразу заговорил о недавно прошедших беларусско-российских учениях "Запад-2017". Однако "Лексус" не сдавался и стал действовать еще более грубо, когда запанибратски предложил Волкеру, чтобы украинские войска вместе с десантом США взяли Донецк, потому как Россия, мол, Штатам ничего не сделает. "No, no, no", - ответил Волкер и опять подчеркнул, что Украине будет нанесено поражение. Поняв, видать, что раскрутить опытного Волкера не удастся, пранкеры окончательно опустились до уровня школьных телефонных розыгрышей, говоря о грязных деньгах России, которые якобы получает и Волкер, и Трамп. Чиновник назвал это каким-то бредом и заявил, что разговор окончен.

На следующий день уже настоящий Турчинов отметил, что Волкер раскусил пранкеров. "В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене", - говорится в сообщении СНБО. Сам "Лексус" на это ответил, что он общался с Волкером целый час, и тот слил много интересной информации. "Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется", - сказал Столяров, пообещав полную версию разговора. Однако эта полная версия почему-то оказалась в пять раз короче заявленной россиянином продолжительности переговоров. Да, и как уже видно из них, "Лексус" и Волкер на самом деле лишь "касались" стратегических вопросов. Первый тужился, второй успешно игнорировал.

В общем, пранкеры выдохлись - по крайней мере, в случае с Волкером. И потому сегодня уже только факт розыгрыша становится основным информповодом. Не сама беседа, потому как с сенсациями не складывается. Это, в целом-то еще одна положительная сторона наряду с растущим иммунитетом украинских СМИ. При этом пранк отражает суть внешней политики РФ: нахальство и издевки, столь милые сердцу выходца из питерской банды, который ныне правит "встающей с колен".

Однако помимо создания информационной волны, как верно заметили в СНБО, целью таких звонков представителям американского истеблишмента является попытка выставить украинских политиков незрелыми деятелями с опасными игрушками в руках, которым ни в коем случае нельзя давать еще более опасных предметов. Яркий пример: сказка "Лексуса" о подвыпившем Порошенко, который якобы отдал приказ министру обороны Степану Полтораку идти в наступление на Донецк. А "Турчинов" как бы остановил и пожаловался, что не может постоянно контролировать президента. Волкер на это посоветовал находиться рядом и контролировать. Поверь в это подчиненный Тиллерсона, и отношениям двух стран мог быть причинен ущерб, а ответ на вопрос о летальных вооружениях для Украины опять оказался бы ближе к "нет", чем к "вероятно". Быстрая реакция пресс-службы СНБО свидетельствует о правильной оценке рисков.

И последнее, на что нужно также обратить внимание. Очевидно, что как и предыдущие розыгрыши, беседа пранкеров была операцией ФСБ. Понятно и то, что в таких случаях используются база и технические средства российских спецслужб. Но все равно возникает вопрос, почему им так легко было дозвониться к тому же Волкеру якобы от имени кого-либо из представителей украинской власти? В общем, безопасность систем коммуникации остается нашей головной болью.