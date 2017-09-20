Как Украина размещала евробонды

Украинские облигации вернулись на международный долговой рынок. Министерству финансов понадобилось всего 10 дней, чтобы представить потенциальным инвесторам первый за четыре года выпуск евробондов на $3 млрд.

Спрос на пятнадцатилетние украинские бумаги был большим, но глобально снизить базовую доходность по ним Украине не удалось: размещение прошло по ставке 7,375% годовых. Погашать бумаги придется в 2031-2032 годах. За счет привлеченных $3 млрд будут выкуплены евробонды двух старых выпусков - с погашением в 2019-м (на $1,161 млрд) и в 2020 году ($415,2 млн).

Куда пойдут остальные деньги, можно ли считать возвращение Украины на долговые рынки удачным и будет ли Минфин снова пытаться продать государственные ценные бумаги, разбиралась LIGA.net.

Первый раз

Это первое в истории Украины размещение евробондов на такой длительный срок. Раньше максимумом для украинских бумаг был десятилетний срок.

Новое размещение изначально задумывалось как целевое, но на рефинансирование старого долга (евробонды 19 и 20 годов) Минфин потратит только половину привлеченных денег. Остальная сумма, вероятно, пойдет на погашение других долгов, не оформленных в виде облигаций, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"В первую очередь - это долг перед МВФ, - говорит Иосуб. - В таком случае заявленная цель по снижению текущей долговой нагрузки будет достигнута, хотя и говорить о снижении госдолга не приходится, речь идет о его рефинансировании".

Кроме рекордного срока, Украина добилась и лучшей за последние годы ставки купонного дохода по своим бондам: более низкие доходности украинские бумаги давали только дважды - в 2006 и 2007 годах, рассказывает старший финаналитик группы ICU Тарас Котович.

Ставка 7,375% появилась благодаря ажиотажу, возникшему вокруг нового выпуска: по данным Минфина, на пике приема заявок купить украинские бонды вызвались 350 инвесторов, общая сумма заявок - $9,5 млрд.

Изначально потенциальных покупателей ориентировали на стандартный для Украины купон в 7,75%. Радикально стоимость обслуживания долга это не снижает: "минус" $11,25 млн в год и $168,75 млн - за все 15 лет его обращения, подсчитал Иосуб.

"15 лет - это достойный срок для нас, но займ все равно оказался довольно дорогим для Украины, - считает член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран. - Наши ближайшие соседи по кредитному суверену (суверенный кредитный рейтинг. - Ред.) торгуются уже ниже 7%".

Можно дешевле

2017 год действительно стал знаковым для многих "нерейтинговых" стран мира, которые поочередно выходили на международный долговой рынок. Такие бумаги пользуются все большей популярностью среди инвесторов, хотя и спрос на высокорисковые бонды пока не помогает их эмитентам серьезно снижать доходность по своим бумагам. Под довольно высокие проценты недавно размещались Таджикистан (7,125%), Беларусь (два выпуска - 7,125% и 7,625%) и Ирак (6,75%), рассказывает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

"На мировых инвесторов влияют по-прежнему низкие ставки в зоне так называемых "тихих гаваней", - говорит Устенко. - Положительно на их настроения подействовал и пример Венесуэлы, которая, несмотря на уличные протесты, исправно выплатила долг в $2 млрд этой весной".

Украина сейчас находится на 6 ступеней ниже инвестиционного уровня по оценке агентств Fitch и S&P и на 8 - согласно методике Moody"s. Минфин рассчитывает, что свежий выпуск украинских бондов получит от Fitch и S&P рейтинг не ниже суверенного - "В-". Это размещение теоретически должно положительно повлиять на обновленные оценки рейтинговых агентств для Украины, считает Шапран.

"Украина расценивается рынками как высокорисковая страна, которая имеет очень низкий суверенный рейтинг, - отмечает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. - Для такой страны доходность по 15-летним облигациям на уровне 7,375% годовых вполне соответствует рыночным расценкам".

За счет трехкратного спроса Украина тоже вполне могла разместить облигации дешевле, считает старший аналитик по макроэкономике и облигациям Adamant Capital Константин Фастовец. "По сути у нас было в три раза больше, чем нужно, инвесторов, которые посчитали, что цена на украинские бумаги оптимальна для них, - говорит Фастовец. - Это главный индикатор, который говорит о том, что теоретически можно было продать эти бумаги с более низкой доходностью".

Большой минус для Украины - недавняя реструктуризация большого массива госдолга, из-за чего рассчитывать на серьезное снижение доходностей мы не можем, отмечает Иосуб из Альпари.

"В части "долга Януковича" на $3 млрд. (по мнению кредитора России) мы вообще находимся в состоянии дефолта, - говорит Иосуб. - Та же Беларусь в июне разместилась до 2023 и 2027 годов под 7,125% и 7,625%, но ни реструктуризаций, ни дефолтов (даже технических) у нее не было".

Еще одно препятствие снижению создал сам рынок, который отреагировал на предложение Минфина выкупить старые евробонды за счет новых ростом цен и соответственно снижением текущих ставок по всем пунктам "кривой доходности" украинских бумаг, рассказывает Фастовец.

Задел на будущее

Расчеты по новому размещению пройдут до 25 сентября, но рынок уже обсуждает вероятность следующего выхода Украины с еврооблигациями, говорит Устенко.

Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках $2 млрд в 2018 году и столько же в 2019-м, рассказал на прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк

Теоретически новое размещение может пройти по более низкой ставке, особенно, если Украина получит очередной транш от МВФ. В противном случае привлекать новые заимствования по текущей ставке нецелесообразно, отмечает Иосуб.

Усугубляет ситуацию 80% порог по соотношению госдолга и ВВП, которые в случае новых заимствований будет превышен, плюс к этому - 6% ВВП, которые правительству придется потратить на обслуживание госдолга в 2019 году, отмечает Устенко.

Данилюк уже назвал размещение "результатом амбициозных реформ за последние три года".

Главное противоречие заключается в том, что ключевым мотиватором изменений в Украине в последнее время был МВФ - альтернативный источник заимствований может снизить зависимость Минфина от Фонда, считает Блинов.

Второй тренд, прямо связанный с МВФ - рост политического давления на бюджет в предвыборный год, считает Фастовец из Adamant Capital. "Правительство не заинтересовано принимать непопулярные решение, вроде повышения цены на газ для населения, о чем говорит МВФ - отмечает он. - А это дополнительная причина одалживать деньги не у Фонда, а на рынке, пусть даже и под слишком высокий процент".