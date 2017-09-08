Инвестиционные эксперты оценивают объем нового выпуска евробондов Украины в пределах $2-2,5 млрд

Объем нового выпуска еврооблигаций Украины может составить $2-2,5 млрд, сообщается в обзоре инвестиционных компаний анонсированных Министерством финансов планов.

"Мы ожидаем, что Украина попытается выпустить еврооблигации на $2 млрд со сроком обращения пять-семь лет. По нашим оценкам доходность при размещении составит около 7% годовых", - считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

По оценкам главного экономиста инвесткомпании "Драгон Капитал" Елены Белан, общий объем выпуска может составить $2,5 млрд, а чистый объем - после вычета затрат на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах - около $1 млрд.

Новые еврооблигации со сроком обращения от 10 до 15 лет могут быть размещены с доходностью 7,3%-7,5% годовых, считает эксперт "Драгон Капитал".

Начальник аналитического отдела "Арт Капитал" Игорь Путилин оценивает доходность при размещении новых бумаг в диапазоне 7-7,5% годовых, в зависимости от периода их обращения – 10 или 15 лет.

"Сейчас 10-летние еврооблигации Украины котируются с доходностью к погашению 7%, что примерно на 100 базисных пунктов выше среднего показателя по странам с аналогичным спекулятивным рейтингом "В-" (согласно рейтингам Fitch и S&P – ИФ). В то же время такая премия оправданна, поскольку Moody's оценивает Украину на две ступени ниже Fitch и S&P, и при принятии инвестиционных решений учитывается именно самая низкая оценка", - сказал он.

В целом эксперты положительно оценивают соответствующие намерения Министерства финансов, поскольку это позволит Украине сгладить график выплат по обязательствам в 2019-2020 годах.

"Основной задачей правительства является снижение нагрузки в 2019 году, когда избирательный цикл (предстоящие в 2019 году выборы президента – ИФ) достигнет пика и возможности по привлечению финансирования существенно снизятся", - отметила Е.Белан.

"Если стране удастся рефинансировать еврооблигации 2019 года, эта сделка существенно снизит риск дефолта, поскольку можно будет рассчитывать, что Украина повторит эту операцию в будущем", - считает А.Паращий.

Оба эксперта также сходятся во мнении, что вслед за сувереном, вероятно, последуют государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, которым предстоят крупные платежи по евробондам в 2019 и 2020 годах.

"Поскольку Украина имеет существенную долговую нагрузку на 2019 и 2020 годы, соответствующая операция является очень важной для устойчивости госдолга", - отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

И.Путилин допускает, что после завершения сделки, рейтинг Украины может быть повышен, что приведет к дальнейшему снижению доходности украинских облигаций.

Как сообщалось, Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.

После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Предполагаемый срок обращения новых ценных бумаг - от 10 до 15 лет. Объем их выпуска и условия обращения пока не уточняются.

Помимо этого, Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в четверг вечером объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября 2017 года в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 гг. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.