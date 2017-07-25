Где украинская экономика нашла нишу для роста

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Где украинская экономика нашла нишу для роста

12:15 25.07.2017 |

Экономика

 Алексей КУЩ / Деловая столица

Несмотря на бесконечные разговоры о кризисе, несколько вполне благополучных отраслей экономики Украины демонстрируют устойчивую положительную динамику.

Данные НБУ о финансовой стабильности, а также реляции Госстата, позволяют разглядеть не только осенние риски, но и вполне благополучные отрасли, которые оказывается есть в Украине.

Промышленное производство в январе-июне 2017-го года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало разнонаправленную динамику: наиболее "просели" отрасли, завязанные на металлургию, то есть предприятия, пострадавшие от блокады неподконтрольных территорий и рваной ценовой динамики на внешних рынках. Добыча руды и угля (каменного и бурого) уменьшилась почти на 11,2%, добыча руды сократилась на 9,5% (сказалась и общемировая тенденция падения цен на железную руду), производство кокса - "минус" 18,6%, а металла - "минус" 2,7%. Зато в "плюсе" - текстиль (рост на 8%), пищевая промышленность (+5,1%), производства резиновых и пластмассовых изделий и прочей минеральной продукции (+7,6%), мебели (+10,3%), машиностроение (+7,4%).

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

Именно эти отрасли и показали ту динамику ВВП (рост на более чем 7%), которая нужна нам в ближайшие пять лет для поступательного выхода на показатели докризисного уровня. Все остальные отрасли, либо ушли в минус, либо росли на грани статистической погрешности. Средний индекс изменения объема промышленного производства за первое полугодие составил 99,6%, то есть промпроизводство продолжает пока падать.

Драйверами роста стали такие отрасли как перерабатывающая, пищевая, текстильная, машиностроение, электроника, мебельная.

Зато начали прихрамывать флагманы, такие как металлургия вместе со смежными отраслями, химическая промышленность, добывающая и энергетика. Последняя упала на 5,6% и этот показатель является реальным индикатором роста/падения экономики.

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

Если сравнивать показатели изменения промышленного производства в текущем году с аналогичной динамикой прошлого года, то мы заметим основную тенденцию структурных изменений реального сектора экономики в последнее время: отрасли, производящие товары народного потребления существенно ускорились (пищевая, текстиль, мебельная), а наиболее крупные сектора экономики, ориентирующиеся либо на промежуточное потребление, либо на мировые рынки - начали резко тормозить (металлургия, добывающая).

Падение "гигантов" потянуло за собой вниз и энергетический комплекс. Рост производства товаров народного потребления вызван девальвационным эффектом гривны в 2014-2015 годах: товары внутреннего производства стали заметно дешевле по сравнению с импортными аналогами, при чем ценовой критерий потребительского выбора перевесил недостатки по качеству. Кроме того, повлияли и такие факторы как постепенный, хоть и небольшой рост доходов населения и возобновление на минимальных оборотах кредитования физических лиц (карточные кредиты).

Падение гигантов объясняется как экзогенными так и эндогенными факторами: снижение цен на железную руду на мировых площадках привело к сокращению ее добычи и в Украине.

Кроме того, неустойчивая динамика мировых цен на металл, не позволила металлургам сформировать долгосрочный портфель заказов с учетом роста объемов производства. К внутренним факторам, стоит отнести блокаду неподконтрольных территорий. Это сказалось, прежде всего, на добыче каменного угля и поставках кокса.
Июнь 2017-го и вовсе оказался весьма "урожайным" месяцем: промышленное производство увеличилось на 3,8%, после четырех месяцев падения (февраль-май), хотя январский рекорд роста на 5,6% побит не был.

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

К традиционным драйверам последних месяцев, добавилась фармацевтика (сказалась программа КМУ по реимбурсации - выплате компенсаций по лекарственным препаратам для социально незащищенных групп населения). Двукратный рост показала отрасль производства компьютеров, электронной и оптической продукции (сказался оборонный заказ). Кроме того, в "плюс", хоть и не большой, вышла металлургия и, что примечательно, химия. Интересные данные дает и анализ экспорта/импорта по отраслям за 2016-й год.

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

Как видим, легкая промышленность, наряду с машиностроением, имеет наибольшую перспективу в контексте политики импортозамещения и сокращения дефицита торгового баланса страны: не смотря на существенный рост производства товарной продукции в данных сегментах реального сектора экономики, мы пока продолжаем закупать одежды и обуви на внешних рынках на $1 млрд больше, чем экспортируем. Что же касается машиностроения, то здесь ситуация не радует: отрицательное торговое сальдо по отрасли составило в прошлом году более $7 млрд. Таким образом, поддерживая такие динамичные отрасли как легкая промышленность и машиностроение, мы не только сможем решить проблему усиления экономического роста, но и попутно сократим дефицит счета текущих операций, а следовательно и дефицит платежного баланса страны.

По сути, в Украине сейчас сложилась весьма удачная комбинация, когда наибольший рост и востребованность на внешних рынках наблюдаются в отраслях наиболее важных и с точки зрения замещения импорта собственным производством.

Объем экспорта в прошлом году увеличился на 7%. Кстати, 90% продукции пошло на рынки ЕС. Для усиления темпов роста, необходимо в кратчайшие сроки сформировать государственную политику относительно обеспечения отрасли сырьем, в первую очередь - отечественного производства.

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

Как видим, в денежном эквиваленте, в январе-апреле 2017-го, больше всего выросли поставки зерна и растительного масла: суммарно экспорт данных товарных позиций принес почти $4 млрд, а если добавить продукты питания, то и все $5 млрд. Если брать новые быстрорастущие отрасли (текстиль и обувь), то получим порядка $280 млн экспортных поступлений за первые четыре месяца текущего года. Таким образом, в ближайшие пару лет, легкая промышленность не сможет компенсировать своим ростом даже потери от сокращения добычи каменного угля и производства кокса, если конечно государство не предпримет эффективные стимулы для более динамичного прироста товарной продукции. К негативным факторам стоит отнести рост экспорта живых животных (крупный рогатый скот) - увеличение поставок на 54% или до $304 млн, а также необработанных шкур - рост на 12% до $46 млн. Все эти сырьевые поставки могли бы при надлежащей политике правительства остаться для внутреннего потребления и увеличить прирост добавленной стоимости в легкой и обувной промышленности до $500 млн.

Примечательно, что поставки сырья (шкуры) сопоставимы с экспортом готовой обуви.

С точки зрения импортозамещения и реальной альтернативы, способной компенсировать потери от возможного снижения объемов производства в секторе черных металлов и смежных отраслей (уголь, кокс), а также замедления динамики в сельском хозяйстве, на данный момент стоит рассматривать лишь машиностроение, которое в секторе производства оборудования и машин показало в январе-апреле экспортный рост на 12,3% до $1,2 млрд. Учитывая закрытие рынка стран СНГ, потенциал роста здесь достаточно ограничен, поэтому ближайшая перспектива, все же - наращивание внутреннего потребления продукции отечественного машиностроения.

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

Как показывает график, в результате кризиса 2014-2016 годов, в позитивной динамике осталась подотрасль сельскохозяйственного машиностроения, что говорит о значительном потенциале роста в данном направлении, но при условии запуска специальных программ кредитования и лизинга. Развитие же указанных финансовых инструментов, невозможно без усиления прослойки малых и средних фермерских хозяйств, так как крупные агрокорпорации не заинтересованы в покупке широкого товарного ассортимента продукции машиностроения и ориентируются на импортные высокопроизводительные аналоги. Именно массовые фермерские хозяйства могли бы стать потребителями широкого ассортиментного ряда сельскохозяйственного оборудования отечественного производства.

Запрет на экспорт леса-кругляка, дал существенный импульс для роста товарной продукции лесопильных производств (+26%), что еще раз подчеркивает простую истину - сырье должно оставаться для внутреннего потребления, если конечно вы не в Аравии, и не экспортируете сырую нефть.

Наибольшее падение показало производство локомотивов и вагонов, что объяснимо закрытием совместных производственных программ с РФ. На данный момент мы имеем в данном сегменте лишь 16% уровня 2013 года. Но достаточно активный рост здесь, мог бы быть реанимирован с помощью широкой инвестиционной программы Укрзализныци, тем более, что имеющийся парк вагонов уже давно не соответствует запросам отечественной промышленности по объемам грузоперевозок. Одним из факторов роста производства вагонов, может стать вывод из Украины парка вагонов, принадлежащих российским компаниям. Этот вопрос пока находится вне поля зрения государственной политики.
Развитие шахт по добыче бурого угля в Западной Украине - дало бы импульс для роста производства шахтного оборудования. К сожалению, отрицательная динамика в таких отраслях как производство труб и оборудования для металлургии, будет лишь усиливаться.
Снижение вдвое ренты на добычу природного газа, может дать дополнительный импульс к новым разработкам месторождений, но для этого необходима существенная дерегуляция отрасли и разрушение действующих коррупционных и административных "связок".

Где украинская экономика нашла нишу для роста

 

В последнее время, все чаще доводится слышать, что экономика, дескать закредитована, уровень проблемных кредитов чрезвычайно высок и наращивание кредитования сдерживается объективными факторами. Уровень "проблемки" в кредитных портфелях банков, с учетом применения новой методики, действительно приблизился к 50% (без учета Приватбанка). Но распределение токсичных активов крайне неравномерно по отраслям.

Меньше всего неработающих кредитов в легкой промышленности (12%), транспорте (15%), энергетике и сельском хозяйстве (порядка 20%). Среднему уровню по системе соответствует проблемное кредитование добывающей и пищевой промышленности и машиностроения. Зато, уровень неработающих кредитов в металлургии, строительстве, торговле существенно превысил средний показатель: от 60% до 71%. В связи с этим, нужна адекватная регуляторная политика правительства и НБУ по отношению к изменению структуры кредитного портфеля: в таких отраслях, как легкая промышленность, сельское хозяйство, необходимы дополнительные стимулы в виде компенсации государством в пользу заемщика части кредитной процентной ставки. Экономика, как вода после сжатия, сама находит новые пути для своего развития. Единственное, что требуется от правительства на данном этапе - это объективный взгляд с высоты и "полгода" не мешать.
По материалам: Деловая столица
 

ПО РУБРИКАМ

12:37 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,8467 грн

11:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 25 июля

10:37 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.07.2017

10:29 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 25.07.17

10:21 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 24 июля умень­шил­ся на $47,6 млн до $94,4 млн

10:13 Morgan Stanley пре­взо­шел по ка­пи­та­ли­за­ции Goldman Sachs впер­вые за 10 лет

10:05 Bloomberg: Deutsche Bank мо­жет вы­ве­сти 300 млрд ев­ро из Бри­та­нии из-за Brexit

09:54 НБУ про­дал 24 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 961 млн гри­вен

09:37 Сто­и­мость зо­ло­та рас­тет на ослаб­ле­нии дол­ла­ра пе­ред за­се­да­ни­ем ФРС США

08:45 Курс ев­ро к дол­ла­ру 25 июля оста­ет­ся на мак­си­му­ме за два го­да на фоне оп­ти­миз­ма ин­ве­сто­ров

08:27 Бир­жи АТР пре­иму­ще­ствен­но сни­жа­ют­ся 25 июля пе­ред за­се­да­ни­ем ФРС США

08:16 Аме­ри­кан­ские пло­щад­ки FFN и DebtX объ­яви­ли пер­вые тор­ги $410 млн "плохих" кре­ди­тов в за­ло­ге НБУ

07:20 NASDAQ 24 июля об­но­вил ре­корд на фоне внут­рен­них дан­ных и ожи­да­ния за­се­да­ния ФРС

24.07 Им­пор­те­ры 24 июля не смог­ли вы­ку­пить все пред­ло­же­ние дол­ла­ра на меж­бан­ке

24.07 Укра­ин­ские бир­же­вые ин­дек­сы по ито­гам тор­гов 24 июля вы­рос­ли

• дальше…

12:46 Апел­ля­ци­он­ный суд от­ме­нил спи­са­ние под­ле­жа­щих упла­те "Газпрому" 79,9 млн гри­вен ди­ви­ден­дов от "Газтранзита"

12:43 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет объ­еди­не­ние от­чет­но­сти по НДФЛ, во­ен­но­му сбо­ру и ЕСВ

12:15 Где укра­ин­ская эко­но­ми­ка на­шла ни­шу для ро­ста

09:37 Сто­и­мость зо­ло­та рас­тет на ослаб­ле­нии дол­ла­ра пе­ред за­се­да­ни­ем ФРС США

09:02 Нефть про­дол­жа­ет до­ро­жать 25 июля на дан­ных об огра­ни­че­нии экс­пор­та Са­у­дов­ской Ара­ви­ей

07:38 Грой­сман: для при­ва­ти­за­ции гос­пред­при­я­тий не нуж­но ждать на­зна­че­ния но­во­го гла­вы ФГИ

07:34 Ка­б­мин не бу­дет по­вы­шать це­ны на газ для на­се­ле­ния на сле­ду­ю­щий ото­пи­тель­ный се­зон - Грой­сман

24.07 Нефть про­дол­жа­ет до­ро­жать 24 июля на пла­нах Са­у­дов­ской Ара­вии огра­ни­чить экс­порт "чер­но­го золота"

24.07 LycaMobile в Укра­ине: На­сто­я­щий дис­ка­ун­тер или ни­ше­вый сер­вис

24.07 Суб­си­дии на но­вый ото­пи­тель­ный се­зон пе­ре­на­зна­чат ав­то­ма­ти­че­ски, ис­клю­че­ние – арен­до­ван­ное жи­лье

• дальше…

12:53 Чис­ло за­ря­док для элек­тро­мо­би­лей в Да­нии пре­вы­си­ло чис­ло АЗС

11:07 За­чем Мол­до­ва ме­ня­ет из­би­ра­тель­ную си­сте­му

10:43 Пра­ви­тель­ство Поль­ши на­ме­ре­но до­бить­ся при­ня­тия су­деб­ной ре­фор­мы

10:05 Bloomberg: Deutsche Bank мо­жет вы­ве­сти 300 млрд ев­ро из Бри­та­нии из-за Brexit

10:01 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

09:30 "Роснефть" увяз­ла в ве­не­су­эль­ской тя­же­лой неф­ти

07:29 Шве­ция до­пу­сти­ла утеч­ку лич­ных дан­ных прак­ти­че­ски всех сво­их граж­дан

24.07 Боль­шой брат 2.0. Как Ки­тай стро­ит циф­ро­вую дик­та­ту­ру

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 Эр­до­ган по­шел на­встре­чу Гер­ма­нии

24.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 июля 2017 го­да

24.07 Рес­пуб­ли­кан­цы по­до­зре­ва­ют Моск­ву в финан­си­ро­ва­нии "зеленых" в США

24.07 Пре­зи­дент Поль­ши на­ло­жит ве­то на за­кон о су­деб­ной ре­фор­ме

24.07 Гла­вы бан­ков США за­ра­ба­ты­ва­ют вдвое боль­ше ев­ро­пей­ских кол­лег - FT

24.07 Иран пе­рей­дет с ри­а­ла на ту­ман с де­валь­ва­ци­ей По­дроб­нее: http://www.vestifinance.ru/articles/88635

• дальше…

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

• дальше…

10:01 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

08:58 По­че­му На­ли­вай­чен­ко ушел от Ти­мо­шен­ко к "сби­тым летчикам" Са­а­ка­шви­ли

24.07 Во вто­рой по­ло­вине ав­гу­ста со­сто­ит­ся встре­ча внеш­не­по­ли­ти­че­ских со­вет­ни­ков "нор­манд­ско­го формата"

24.07 Нар­деп По­ля­ков не при­был в по­ли­цию, чтобы на­деть элек­трон­ный брас­лет

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

24.07 Вы­ход­ные в АТО. Раз­ру­ше­ны Ма­рьин­ка и Зай­це­во

24.07 Это не за­мо­ро­жен­ный кон­фликт, а го­ря­чая вой­на, - Вол­кер о си­ту­а­ции на Дон­бас­се

21.07 Кро­ва­вый на­ступ­ле­ние бо­е­ви­ков. Что про­изо­шло во Крас­но­го­ров­кой

20.07 "Тонис" Ма­ке­ен­ко пе­ре­име­но­ва­ли в "Прямой"

20.07 Об­стре­лы Ма­рьин­ки. Ко­гда ВСУ уда­рят по тер­ри­ко­ну

20.07 "Дочь Рабиновича". Са­вчен­ко на­ко­нец на­шли по­ли­ти­че­ско­го со­рат­ни­ка

20.07 Ко­гда ждать рос­сий­ско­го про­ры­ва на Ма­ри­у­поль

19.07 Пре­зи­дент-ар­битр. За­чем Яце­нюк на­ме­ка­ет на свои пре­зи­дент­ские ам­би­ции

19.07 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

19.07 Смерть "совка". Что даст Укра­ине но­вый сер­жант­ский кор­пус

• дальше…

24.07 5 глав­ных во­про­сов о но­вом ав­то­мо­биль­ном скан­да­ле в Гер­ма­нии

24.07 Microsoft от­ка­зы­ва­ет­ся от гра­фи­че­ско­го ре­дак­то­ра Paint

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

24.07 На Tech World 2017 по­ка­за­ли кон­цепт сги­ба­ю­ще­го­ся план­ше­та Lenovo Folio

24.07 Ком­па­ния Mitsubishi скре­сти­ла ми­ни­вэн с крос­со­ве­ром

24.07 Ford вы­яс­нил, что ки­тай­цам не нра­вит­ся за­пах но­во­го ав­то­мо­би­ля

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

21.07 SpaceX пла­ни­ру­ет ре­а­ли­зо­вать по­втор­ный за­пуск ра­кет к 2018 го­ду

21.07 2 круп­ней­шие тор­го­вые пло­щад­ки дарк­не­та пре­кра­ти­ли су­ще­ство­ва­ние

21.07 IEEE пред­ла­га­ет стан­дар­ти­зо­вать эти­че­ские ас­пек­ты ИИ

21.07 Дан ли "зе­ле­ный свет" ско­рост­ным тон­не­лям Hyperloop Ило­на Мас­ка?

21.07 Но­вые iPhone по­лу­чат ла­зер­ную ав­то­фо­ку­си­ров­ку

20.07 Как пра­виль­но вы­брать са­мые пер­вые иг­руш­ки для сво­е­го ре­бен­ка

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

20.07 Но­вый Nissan Leaf на­учит­ся тор­мо­зить пе­да­лью га­за

• дальше…

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно