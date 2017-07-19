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АНАЛИТИКА

Максим Нефьодов: Через пять лет мы, конечно, не станем Польшей

19:52 19.07.2017 |

Экономика

 

Первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов рассказал LIGA.net в видео-интервью через какие мутации проходит украинская экономика и как она будет выглядеть, по его мнению, к 2022 году. 


Самые интересные и яркие тезисы из беседы.

О травмах общества

Украинцы травмированы тем, что институты власти всегда были враждебные, всегда были чужеземные. Тем, что она внедряла безумные решения, приводящие к голодомору, к коллективизации, переселению народов и так далее. Формировались недоверие и пассивность. "Какая мне разница? Все равно расстреляют или переселят! Все равно скажут, как надо жить. А если не сказали, то лучше не рыпаться, потому что расстреляют". И вот с этим надо бороться.

О страхе изменений

Из-за травм прошлого любые изменения наше общество воспринимает с опаской. "А давайте все переведем в электронный вид?" "Вау-вау-вау, вы хотите украсть нашу землю!" Это приводит к тому, что мы часто выступаем в роли не то чтобы догоняющих, а последних внедряющих. Весь мир должен нам доказать, что можно пользоваться колесом, прежде чем мы поверим этому непонятному, подозрительному изобретению...

"Многие украинцы боятся нового. Для них новое является проблемой".

О комплексе жертвы

Украина должна избавляться от комплекса жертвы. У нас всегда народ гарний, а пани погані. Но ведь они не свалились на нас откуда-то из космоса!

У нас стартовые позиции лучше, чем у подавляющего большинства стран мира. Во-первых, во многих сферах у нас выжженное поле. И мы можем строить новое. Во-вторых, у нас есть вызов: мы должны меняться или умереть! Многие сегодняшние страны-тигры потому и вырвались вперед, что стартовали с нуля.

О скрытых возможностях

Те вещи, которые могут представлять угрозу для развитых стран (потому что они ломают сложившуюся экономику, уклад жизни), для нас - это огромная возможность. Возможность принять новые технологии первыми, новые модели экономики первыми. И на этой волне стать украинским тигром. И тогда через 50 лет мы будем говорить уже про украинское чудо...

О влиянии автоматизации и роботизации на сокращение рабочих мест

Приведет ли внедрение новых технологий к безработице? Конечно, нет. Мир проходил через технологические революции много раз. И это неизбежно. Потому что если мы хотим жить лучше и богаче, покупать новые iPhone и больше путешествовать, мы должны работать эффективнее. Это можно делать, только повышая специализацию труда и отказываясь от той работы, которую действительно можно автоматизировать.

"Человека с лопатой должен заменить экскаватор, а экскаватор потом должен заменить робот-экскаватор. Человек должен заниматься проектированием таких экскаваторов или созданием для них софта".

О продолжительности жизни

Ожидаемый срок жизни для моего и твоего поколения - ну совсем не 71 год. Я все-таки надеюсь, что медицинская реформа приведет к тому, что мы будем жить, сколько живут люди в развитых странах. И главное, меняется не только срок жизни, но меняется и наполнение этой жизни. Улучшение медицины и улучшение питания повлияли на нашу продолжительность жизни. В 50-ые годы люди в Советском союзе или в Голландии умирали от голода. Им не хватало хлеба и картошки.

О старении населения и увеличении пенсионного возраста до 65 лет

Средний возраст увеличивается, население стареет. При этом украинцы не рожают по 10 детей, а какого-то значительного притока трудовых мигрантов у нас нет. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично нивелировать это за счет того, чтобы люди работали дольше, люди работали активнее. Поэтому мы должны найти занятие для людей. Продление рабочего стажа не должно говорить о том, что они будут заниматься перекладыванием бумажек или какой-то ерундой. Активно надо думать о программах повышения квалификации, перепрофилирования.

"Я бы говорил, что автоматизация и роботизация для нас точно не угроза. Они для нас наоборот являются спасением. Людей нужно освобождать для более продуктивной деятельности".

Были ли в Кабмине просчеты, сколько старых рабочих мест в Украине может уничтожить автоматизация?

Просчетов таких я не видел. Точно ведутся разговоры о переквалификации. И я даже сам лично участвовал в таких совещаниях. Я бы хотел обратить внимание на другое: у нас все разговоры о технологической революции тоже происходят в терминах прошлого, а не нового времени.

Я не считаю, что государство не должно переучивать людей. Это уже не 20-век, а какой-то 19-ый век. Когда у нас есть трудовые ресурсы. И мы готовим сварщиков. Но сварщики, оказывается, не нужны. И мы начинаем готовить веб-дизайнеров. Это выглядит смешно. Наша задача как раз обратная: научить людей учиться.

Об адаптации граждан к новым реалиям экономики

"У меня есть друзья, которые в Киеве делают какие-то дреды и косички африканского типа и продают их в Канаду".

И задача правительства - не организация курсов, как продать в Канаду. И уж тем более не создание университетов для централизованного переучивания сварщиков на веб-дизайнеров. Ни у одного государства это не получится. Более того, это вредно. Это стимулирует появление у людей какое-то странное иждивенческое, роботизированное поведение.

Я сразу вспоминаю клип Another brick in the wall (Pink Floyd): Какие-то одинаковые школяры, которые заходят в школу, где из них как на станке делают кого-то…

Последняя задача, которую я хотел бы видеть: это утвержденная Кабмином и Верховной Радой программа по переучиванию сварщиков в программистов и созданию высокотехнологических рабочих мест. Это инструмент из прошлого. Мы понимаем, что нам нужны квантовые компьютеры, но нельзя создавать их зубилами.

Об интернетизации

Есть вещи, которые может сделать только государство. Одна из них - это построение инфраструктуры. Предоставление интернета - это во многом вопрос такой же инфраструктуры, как и дороги. И здесь у государства есть роль для того, чтобы ее построить. И есть во всем мире.

Не обязательно, когда мы отпускаем руль, складывается эффективный рынок. Есть типы рынков и товаров, на которых если нет никакого регулирования, конкуренция вырождает игроков. Телеком - это один из этих рынков. Я не говорю о том, что государство на нем должно все сделать. Хорошо, что у нас ни один оператор по предоставлению интернета, телефона, телеграфа и так далее. Как было раньше. Но есть вещи, в которых участие государства важно. Те же самые проведения конкурсов на 3G, 4G. Я глубочайше убежден, что в таких задачах приоритет №1 - это не доход в бюджет, а максимально быстрое и качественное разворачивание услуги.

О фондовом рынке

Я сам из инвестиционного бизнеса и могу абсолютно четко сказать: без государственного участия не возможен фондовый рынок. Он очень быстро деградирует и превратится в террариум со змеями и бросовыми акциями.

О децентрализации

Мы сейчас разрабатываем механизм для фонда гарантирования вкладов для того, чтобы люди могли голосовать, какие активы выставлять на продажу. То есть появляются механизмы, для того, чтобы мы снова возвращались к элементам прямой демократии (в ее изначальной форме).

"Будут точно процессы, в которых государство или централизованное управление можно заменить чем-то другим. Blockchain - хороший пример".

О сотрудничестве государства и ИТ

Каждый день мы встречаемся с ИТшниками. У нас есть заказ - строить ИТ-системы. Украинское государство будет достаточно крупным заказчиком. Но за ИТ-решения надо платить. К этому приходят все страны, через кровь и ошибки. Пока не появился вирус Petya, все относятся к этому вопросу наплевательски. "Навіщо платити більше?" Я первый могу сказать, как тяжело найти деньги, для того, чтобы переманивать людей из ИТ-компаний. Как тяжело создавать мотивацию для них.

"У меня было собеседование. И человек на нем спрашивал: "А у вас в Prozorro PlayStation 4 есть?""

Вы почему-то не слышали, что Prozorro заразил вирус Petya. Это потому что за эту безопасность кто-то заплатил.

Про Prozorro

Мне до сих пор в Facebook каждый день пишут, что Максим Нефьодов все это затеял ради 17 грн, которые мы собираем с каждого тендера. Чтобы он озолотился. И, наверняка, скрыто у него где-то есть кубышечка. И он скрытый миллиардер.

Об инфраструктуре

Украина инвестирует в инфраструктуру даже чуть-чуть больше, чем развитые страны пропорционально ВВП. Но чуть-чуть меньше, чем страны, которые развиваются.

О личном опыте

Я бы очень хотел, чтобы украинцы относились к неопределенности и рискам ни как к проблеме, а как к возможности.

Я не сверхчеловек, и не хотел бы чтобы это выглядело так, как будто я учу жить. Я точно также травмирован опытом. И терял сбережения во время банковского кризиса. И предпочитаю в ЖЭК не ходить, если есть возможность, потому что травмирован предыдущим опытом.

О зарплате

Я точно тебе могу сказать, что качественный оператор трактора получает больше, чем замминистра экономики.

О развитии технологий в агро

Я бы не хотел, чтобы Украина была нацией людей, которыми вилами перекладывают навоз. Эти люди могут заниматься производством органических продуктов. Могут варить какое-нибудь хенд-мейд крафтовое варенье и продавать его, благодаря новым технологиям, по всему миру.

Так село стает богатым: от людей, которые занимаются рутинным монотонным трудом, к людям, которые являются водителями дронов, занимаются онлайн-маркетингом варенья, автоматизацией линий по производству этого варенья. Да, это не происходит быстро.

"У меня есть крайне печальный опыт управления агробизнесом - это самое печальное время в моей жизни"

Анекдот: есть много способов стать из миллиардера миллионером: азартные игры, наркотики. Есть и другой способ - сельское хозяйство.

Украина может стать биотехнологическим государством. Высокие технологии производства семян, высокие технологии производства химии для них. Их модификации и переработки. Эта та сфера, где мы можем стать мировым лидером. Задавать тон.

О единорогах

В каком секторе мы увидим украинских единорогов (компании, которые стоят больше миллиарда долларов)? Это как раз биотехнологический кластер. То же самое касается ИТ. Я не понимаю разговоров о том, что наше ИТ какое-то не такое. Оно занимается аутсорсингом, аутстафингом… У нас тут утечка мозгов… Не родится продуктовая компания там, где у программистов нет опыта работы на западных заказчиков.

О девушках и сравнении

Мы часто сравниваем достижения не с тем, что было, а с мечтами. Если вы будете всегда сравнивать свою девушку только с Синди Кроуфорд, то Синди Кроуфорд - она одна. И вы всегда будете страдать.

О видении Украины через 5 лет в 2022 году

Через пять лет мы, конечно, не станем Польшей. Это просто математический факт. Я очень хотел бы, чтобы через 5 лет Украина была страной, где завершена приватизация. И мы будем вспоминать об этом, как о страшном сне. Страной, которая вошла по легкости ведения бизнеса в ТОП-30. Страной, где проведена пенсионная, медицинская реформа. И очень хотелось бы - реформа образования. Страна, где наконец-то забыли о том, что такое мораторий рынка земли. Страна, которая активно пользуется спросом среди международных инвесторов. Если мы выйдем на темпы экономического роста в 7-10%, то естественно и реальная зарплата должна расти.

О зарплате к 2022 году: будет ли $1000

Надо посчитать. Но я думаю, что вполне может приближаться.   
 

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