Олександр Данилюк, міністр фінансів України

1 липня ми запустили автоматизовану систему призупинення реєстрації податкових накладних, що містять ознаки фіктивності. До цього її тестували протягом трьох місяців, ДФС та Мінфін збирали всю можливу інформацію, відгуки та працювали над покращенням роботи системи.

Для удосконалення критеріїв, які роблять неможливою реєстрацію ризикових податкових накладних, ми працювали разом з платниками податків, депутатами та експертами.

Боротьба зі схемами при відшкодуванні ПДВ не є чимось новим - до запуску автоматизованої системи призупинення діяла практика розриву договорів про визнання електронних документів. Працівники ДФС в ручному режимі проводили аналіз ризиків та приймали відповідні рішення. Це мало низку суттєвих недоліків та великі корупційні ризики.

Односторонній розрив договору про визнання електронних документів призводив до фактичної паралізації роботи підприємства. Правові можливості платника оскаржити або скасувати рішення органів, підтвердивши достовірність господарських операцій, були невизначеними.

То ж розробка і запуск централізованої ризикоорієнтованої системи призупинення реєстрації накладних за чітко визначеними критеріями - це не тільки виконання положення Податкового кодексу, а й вирішення комплексної проблеми. Проблеми махінацій з накладними ПДВ.

Мінфін і депутати заклали до кодексу цю норму з метою виявлення та протидії формуванню фіктивного податкового кредиту через схемний "пересорт" -однієї з найбільших схем мінімізації податкового зобов'язання, що оцінюється десятками мільярдів гривень втрат державного бюджету щорічно.

Розробка та запуск автоматизованої системи призупинення реєстрації податкових накладних є складним процесом, який потребує значних зусиль та аналітичної роботи, аби створити дієздатну та справедливу систему. Також потрібно розуміти, що мінімальна похибка може призвести до фактичного зупинення діяльності великої кількості платників податків.

Саме тому процес розробки системи був абсолютно прозорим. Ми проводили численні громадські слухання, залучили максимальну кількість експертних організацій та профільних спілок. Кожен охочий міг долучитись до обговорення та надати свої пропозиції.

Всі узгоджені пропозиції були враховані в фінальній редакції мого наказу, яким затверджені достатні для зупинення реєстрації податкової накладної критерії ризику.

Як полегшити роботу бізнесу

Звісно, система ризиків є певним адміністративним навантаженням на бізнес. Однак, цей інструмент повністю збалансовано реалізацією іншої нашої ініціативи.

Одночасно з повноцінним запуском системи ризиків, в силу вступає нова норма Податкового кодексу - зареєстрована податкова накладна є достатньою підставою для отримання права на податковий кредит. Зареєстрована податкова накладна більше не буде об'єктом податкових перевірок.

Платникам добре відомі рішення контролюючих органів щодо "зняття" податкового кредиту у випадку підозри органів щодо "ненадійного" суб'єкту господарювання, та безкінечні апеляції та судові спори, що зазвичай слідували за такими рішеннями. Тепер з цією практикою буде покінчено і це, суттєво спростить для платника адміністрування податків.

Які є ризики

Як і будь-яку ризико-орієнтовану систему, систему призупинення реєстрації податкових накладних неможливо прописати ідеально з першого разу та для кожного індивідуального випадку - вона потребує постійної модернізації та вдосконалення.

Перевагою є те, що система ризиків є автоматизованою і виключає можливість суб'єктивного підходу. Також платник податку, податкова накладна якого зупинена по системі ризиків, має право протягом 365 днів звернутися до контролюючого органу та надати вичерпний перелік документів, що підтверджують достовірність господарської операції.

При цьому, на податкові органи покладено обов'язок протягом 5 днів прийняти рішення за зверненням платника - зареєструвати таку накладну або обґрунтувати відмову в реєстрації.

В той же час, певні ризики, в тому числі суб'єктивні та корупційні, залишаються. Так, потенційним ризиком є закладення в алгоритм роботи автоматизованої системи некоректних критеріїв призупинення (випадково чи навмисно).

Іншою можливістю для зловживань є сама робота комісій. Рішення щодо реєстрації податкової накладної або відмови в ній буде приймати людина, тобто існує потенційна можливість для протиправних дій.

Я не стверджую, що випадки зловживань будуть мати місце, але ми можемо та повинні мінімізувати ризики їх виникнення.

Як протидіяти зловживанням

По-перше, певна система протидії зловживанням закладена в самому законі. На центральному рівні ДФС створена комісія з розгляду заяв про реєстрацію податкових накладних створена, і вона діє за колегіальним принципом. Склад комісії чітко визначений. Така організація комісії важлива для концентрації відповідальності за прийняті рішення.

По-друге, ми вже зараз будуємо систему IT-контролю над процесом призупинення реєстрації податкових накладних, яка дозволить нам бачити та аналізувати всі випадки призупинення та результати розгляду звернень платників податків в реальному часі.

Побудова такої системи займе певний час. Ми очікуємо її повноцінний запуск до кінця вересня.

До того часу фахівці Мінфіну будуть проводити вибірковий аналіз рішень комісії ДФС щодо відмови в реєстрації податкових накладних та ініціювати службові розслідування щодо посадових осіб, при наявності об'єктивних підстав.

Я також хочу зазначити, що ми в Мінфіні створили новий департамент, фахівці якого на постійній основі будуть здійснюють заходи контролю за процесом. В обов'язки цього департаменту також входить спілкування з платниками на предмет виявлення існуючої проблематики та потенційних змін в роботі ризико-орієнтованої системи з відшкодування ПДВ.

Ми запустили систему призупинення реєстрації податкових накладних і розраховуємо на підтримку профільних експертів у моніторингу ефективності системи та розробці пропозицій щодо її удосконалення. В той же час, ми чекаємо на зворотній зв'язок платників податків щодо проблем та потенційних зловживань в роботі системи.

Cподіваюсь, що після масштабного перезавантаження системи органів ДФС, нам взагалі не доведеться піднімати питання про можливі корупційні ризики. Комплексна реформа ДФС - це те, що є критично необхідним для нашої держави.

І зараз саме час для неї.