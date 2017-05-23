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Рада обязала общенациональные телеканалы транслировать 75% эфира на украинском языке
Рада обязала общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.
За принятие в целом законопроекта №5313 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций, которые осуществляют эфирное или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи, фильмы и новости, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передачи и фильмов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.
Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке.
Телекомпании осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.
При этом фильмы и передачи, трансляция которых допускается не на украинском языке, субтитрируются на государственном языке.
Передача считается выполненной на украинском языке, если все выступления (реплики) дикторов переданы на украинском.
При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий (кроме языка и реплик репортеров), комментариях гостей передач, музыкальных клипах, которые содержат текстовое сопровождение, и в произведениях на языках коренных народов Украины.
За невыполнение вышеуказанных требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.
Квоты не применяются к: телекомпаниям иностранного вещания; телекомпаниям, которые показывают научно-просветительские передачи на официальных языках Европейского Союза; телерадиокомпаниям, которые осуществляют радиовещание; телеканалам, образовательные программы которых направлены исключительно на изучение иностранных языков.
Закон вступит в силу через 4 месяца со дня его опубликования.
На протяжении первого года с момента вступления закона в силу программы и передачи, которые полностью или частично созданы телерадиоорганизацией, зачисляются в часть выполненных на государственном языке.
Как сообщали Українські Новини, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений.
Порошенко считает недопустимо малой долю украинского языка в эфирах украинских телеканалов.
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