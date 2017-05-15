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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

G2. Когда россиянам расскажут, что в подъездах гадят Трамп с Си Цзиньпином

17:53 19.05.2017 |

Мир

 Руслан ВЕСЕЛ, Деловая столица

Большая игра между Пекином и Вашингтоном может завершиться большой сделкой в ущерб Россиии.

Если Дональду Трампу все-таки удастся избежать импичмента - например, из-за разглашения сверхсекретных разведданных Лаврову с Кисляком или вмешательства в расследования ФБР, у него может получиться и "Большая сделка". Но не с Россией, чего так опасаются в Украине, а наоборот - в ущерб России. То есть с главным российским партнером - Китаем, который по итогам сделки таковым быть явно перестанет. После чего росТВ расскажет соотечественникам, что у них в подъездах гадили Си Цзиньпин и Трамп, чтобы опорочить Обаму.

Идея G2 или Кимерики (Чаймерики) была выдвинута американским ученым Фредом Бергстеном еще во времена предыдущего президента-республиканца - в 2005 г. И хотя ее вроде бы даже поддержали Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, первая попытка воплощения датируется уже 2009 г. и связывается с визитом в Пекин первого "обамовского" госсекретаря - Хиллари Клинтон. Целью американской инициативы было "вовлечение" Китая в решение наиболее важных международных вопросов и превращение его в "ответственную державу". Но китайская элита под руководством тогдашнего лидера - председателя Ху Цзиньтао - решила, скорее всего, что "ответственности" больше, чем "вовлеченности". И продолжила следовать внешнеполитическим заветам Ден Сяопина, призывавшего соотечественников копить силы и не особо демонстрировать их на международной арене.

С приходом к власти Си Цзиньпина (осень 2012-го) китайцы как бы больше заинтересовались американской инициативой, но было уже поздно. Китайская механика "отношений новой формации между державами" (в некоторых прочтениях - сверхдержавами) теперь уже меньше интересовала американцев. А когда Китай в 2014-м (под шумок российской агрессии в Украине) начал закрепляться на спорных островах в Южно-Китайском море, казалось, что отношения между Вашингтоном и Пекином перешли в стадию как минимум вражды.

"Трамп-лин" только дал больше поводов считать, что американско-китайское столкновение неизбежно. Ведь во время предвыборной кампании, первых месяцев после выборов и даже первых дней после инаугурации Дональд Трамп успел наделать заявлений, критикующих КНР - например, за действия в Южно-Китайском море и валютную политику. В одном из них он обвинил Китай чуть ли не в изнасиловании США. И даже покусился на святая святых - раскритиковал политику "одного Китая" и поговорил по телефону с лидером Тайваня. Но через пару недель после инаугурации тенденции поменялись...

Трамп переиграл Си Цзиньпина?

Еще 9 февраля Дональд Трамп направил Си Цзиньпину письмо, в котором поблагодарил за инаугурационные поздравления и высказался за "конструктивные отношения" между США и КНР. Также, по словам представитель китайского МИДа Лу Канга, президент США "пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю, добавив, что сотрудничество между двумя странами - единственный вариант развития отношений". Мало того, он отправил свою дочь Иванку и внучку Арабеллу на прием в посольство КНР, посвящённый китайскому Новому году. После этого приема хитом соцсетей стало видео, где Арабелла читает по-китайски стишок. Эти (и ряд других) официальные и неофициальные "шаги навстречу" Китаю серьезно поспособствовали созданию достаточно дружелюбной атмосферы и конструктивному диалогу с Си Цзиньпином во время встречи во флоридском поместье Трампа Мар-о-Лаго. Китайцы выразили удовлетворение результатами встречи, резюмируя устами своего председателя, что "у нас есть тысяча причин, чтобы улучшить американо-китайские отношения, и ни одной - чтобы их испортить". И даже "томагавки", которые разбомбили сирийскую авиабазу во время дипломатического ужина, как-то не особо заметили.

Трамп о результатах встречи высказался намного короче, но не менее красноречиво: "Невероятный прогресс". Впечатления госсекретаря США (а в таких вопросах лучше полагаться на мнение дипломатов, а не президентов, тем более таких импульсивных как Трамп), были тоже оптимистичными, хоть и не столь восторженными: "Мы находимся на самом начальном этапе наших отношений с правительством Си Цзиньпина и привели в действие некоторые механизмы, чтобы начать этот процесс обмена мнениями, начать лучше понимать друг друга и выяснить, нельзя ли наметить путь вперед таким образом, чтобы были учтены интересы Китая, но при этом были учтены и интересы американского народа". Действительно, договоренность в течение 100 дней разработать программу увеличения экспорта американских товаров в Китай и сокращения отрицательного сальдо США в двусторонней торговле выглядят лишь "начальным этапом". Однако стороны не стали тянуть и со следующими шагами на этом Дао. И чуть больше чем через месяц после встречи появилось сообщение ВВС, что "Китай откроет свой рынок американским рейтинговым компаниям и операторам кредитных карт, а также вновь начнет импортировать из США сжиженный газ и говядину в соответствии с договоренностью о переформатировании торговли между двумя странами, достигнутой Дональдом Трампом и Си Цзиньпином во время визита последнего в США". Об объемах закупок американского газа пока не сообщается. То ли контракты уточняются, то ли чтобы Путина раньше времени не напугать. Ведь в планах развития двустороннего сотрудничества значится и экспорт Китаем из США нефти.

Азербайджанское издание Haqqin считает это результатом, того, что во внешней политике были удачного применены "особенности переговорной тактики нового президента, отшлифованные им еще тогда, когда он поднимался на вершины бизнеса - предварять переговоры с контрагентом, с которым соглашение необходимо, жесткой риторикой, давлением, чтобы потом представить достигнутый компромисс продуктом собственного миролюбия и здравомыслия". И судя по всему, аргументация касалась не только экономических вопросов, хотя большинство экспертов называют именно двусторонний товарооборот в 519,6 млрд дол за прошлый год главной причиной, по которой Пекин никогда не пойдет на серьезный конфликт с Вашингтоном.

В ходе предваряющих основные переговоры контактов китайцам, видимо, напомнили и об их "задолженности" по вопросам безопасности. Как пишет профессор Университета Джонса Хопкинса Хо-Фун Хун, "за последние 25 лет, как только в Вашингтоне возникали дебаты относительно того, следует ли пойти на компромисс и помочь Пекину в торговле, по Тайваню, или по другим вопросам, то неизбежно фраза "Нам нужна добрая воля Китая и его помощь в сдерживании Северной Кореи" оказывалась ключевым аргументом в пользу выполнения Америкой китайских требований". А из-за того, что ракетно-ядерная программа КНДР не прекратилась, но даже активизировалась в последнее время, "многие азиатские страны могут сказать, что Китай не выполнил свою часть обещаний". Наверное, к числу этих азиатских стран сейчас добавился и сам Китай, который через десять дней после вышеупомянутого письма Трампа, как уже писала ДС, приступил к экономическому принуждению Северной Кореи к миролюбию: отказался покупать у нее уголь и пригрозил перестать поставлять ей нефть (и, похоже, ограничил поставки нефтепродуктов, вызвав всплеск цен на горючее в КНДР). Введения этих санкций от него страны Запада и Япония с Южной Кореей добивались очень давно, утверждая, что именно в "завязке" внешней торговли КНДР на Поднебесную (около 80% раньше и около 90% сейчас) и спрятана та игла, что может поразить Кощея - северокорейскую ракетно-ядерную программу.

Но именно с корейским вопросом связаны вопрос: действительно ли Трамп "переиграл" своего китайского коллегу, или наоборот?

Си Цзиньпин переиграл Трампа?

Виталий Козырев, профессор Эндикот-колледжа в Массачусетсе подметил интересную закономерность: "когда Америка давит, когда возникают какие-то коллизии в Южно-Китайском море и происходит обострение отношений между Китаем и Соединенными Штатами, то ... тут же сразу корейцы начинают стрелять ракетами или совершают ядерные испытания". Но если его намеки и имеют под собой почву, то Трамп и это может списать на ошибочность китайской стратегии своего предшественника. Ведь КНДР наиболее активизировалась в начале прошлого года - с испытания, как заявил Пхеньян, водородной бомбы. А Обама в это время усиленно продвигал проект Транстихоокеанского партнерства (ТТП) - зоны как минимум преференциальной торговли, которая должна была включать на начальном этапе всего 12 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония), но около 40% мирового ВВП (и примерно четверть мировой торговли). Пекин видел в этой организации угрозу своим интеграционным инициативам - проектам "Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство" и "Один пояс, один путь". И одну из причин оттока капитала из Поднебесной (около $700 млрд в прошлом году и около $1 трлн в позапрошлом), в том числе и в страны АСЕАН, часть из которых вступила в ТТП. А Трамп, как известно, в первый же день президентства вывел США из этой организации, антикитайская направленность которой не особо отрицалась ее "продвигателями".

Теперь же "северокорейский мавр" может уйти. После того как помог Китаю избавиться как от обамовской ТТП, так и от трамповской 45% пошлины на свои товары (одна из предвыборных угроз). Да еще и получить американский газ в качестве якобы уступки той же Америке (поиски Китаем по всему миру источников поставок энергоресурсов - отдельная и очень обширная тема). И к осеннему съезду КПК, на котором его должны переизбрать председателем, Си Цзиньпин может подойти с улучшенными отношениями со США и "финляндизированной" КНДР. Потом с "декимированной" с его же помочью. А потом можно и с объединенной, но с жестким условием - без американских войск. В результате последние отдалятся от китайских границ, а не будут к ним приближаться как бы в ответ на северокорейскую угрозу. Что же касается бывшего союзника КНДР, то благодаря последнему из Кимов, который, например, подозревается в убийстве при помощи отравляющего вещества (хотя, в отличие от Асада, пока только одного человека - своего брата), она уж слишком себя демонизировала. И в КНР уже начали серьезно задумываться о том, что Ким Чен Ын рано или поздно куда-нибудь да "пульнет". То ли по США и их союзникам, то ли по отказавшим в помощи "предателям" - К НР или РФ.

Хотя версию о использовании возможности "принуждения к миролюбию" Пхеньяна для "принуждения к дружбе" Вашингтона подрывает запуск КНДР ракеты именно в день начала саммита "Один пояс один путь". Пекин явно не хотел, чтобы это наиболее важное для него мероприятие было отодвинуто в мировых СМИ на второе место северокорейской ракетой, упавшей в море в сотне километров от Владивостока.

G2 как возможность

Выводы о реальности "Большой двойки" пока делать рано, ведь не прошли еще 100 дней, отведенные Вашингтоном и Пекином на нормализацию отношений. Но уже сейчас видно, что американско-китайские отношения идут к улучшению, не смотря на то, что китайское посольство (как и украинское, но, наверное, без лишних "засветок") в прошлом году больше контактировало со штабом Хиллари Клинтон. И, по словам сотрудников Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдварда Лютвака, если эти тенденции сохранятся, особенно, если Пекин продолжит давить на Пхеньян, "американо-китайские отношения изменятся к лучшему, и это парадоксально, потому что, как известно, Дональд Трамп делал ставку на улучшение отношений с Россией. Однако Москва, в отличие от Пекина, не продемонстрировала готовности к сотрудничеству, Путин отказался от кооперации". К этому можно добавить только, что Трамп последнее время чуть ли не каждый день вынужден убеждаться в "токсичности" всего, что так или иначе связывает его с Россией (еще неизвестно, чем ему аукнется заявление Путина о готовности передать Сенату и Конгрессу запись переговоров с Лавровым: не станет ли это изощренной московской местью за "предательство" и неоправданные надежды). И ему уже впору "шугаться" и открещиваться от любого контакта с Кремлем, а не только от улучшения отношений с ним. Свои выводы относительно сотрудничества с РФ (и вряд ли в ее пользу) сделают и китайцы, о чем ДС писала чуть раньше.

И даже если Трампа все-таки отправят вслед за Никсоном, переломить эти тенденции будет трудно. Ведь подобные нынешним американско-китайским масштабные шаги навстречу друг другу просто так не проходят. Особенно если соответствуют интересам обеих стран и ломают модели как бы устоявшейся (китайско-северокорейской и китайско-российской) или только декларативно-наметившейся (американское-российской) дружбы. Тем более что вице-президент Майк Пенс, который в случае импичмента избавится от приставки "вице-" и будет править как минимум весь оставшийся трамповский срок, считается куда более здравомыслящем человеком, особенно в вопросах внешней политики.

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17.05 Бло­ки­ро­ва­ние под­пав­ших под санк­ции сай­тов на дан­ный мо­мент не­воз­мож­но - Ин­тернет-ас­со­ци­а­ция Укра­и­ны

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11:56 Вой­на с КНДР гро­зит по­до­ро­жа­ни­ем смарт­фо­нов

09:07 Skoda пред­ста­ви­ла но­вую мо­дель - ком­пакт­ный крос­со­вер Karoq

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

18.05 Спо­соб­ное предот­вра­тить ата­ки WannaCry об­нов­ле­ние для Windows XP бы­ло го­то­во еще в фев­ра­ле

18.05 Google Lens — при­ло­же­ние, спо­соб­ное опре­де­лять, что за объ­ект на­хо­дит­ся пе­ред ка­ме­рой смарт­фо­на

18.05 Google во вто­рой раз пред­ста­ви­ла ОС Android O

18.05 Volvo на­ча­ла ис­пы­та­ния бес­пи­лот­ных му­со­ро­во­зов

18.05 Fiat по­ка­зал за­ме­ну Punto

18.05 Ев­ро­ко­мис­сия оштра­фо­ва­ла Facebook на 110 млн ев­ро за со­кры­тие ин­фор­ма­ции по сдел­ке с WhatsApp

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

17.05 Флаг­ман­ский смарт­фон HTC U11 пред­став­лен офи­ци­аль­но: Android 7.1, мно­го­слой­ный стек­лян­ный кор­пус и пе­ре­до­вая ка­ме­ра

17.05 HP пред­ста­ви­ла ком­пью­тер с круп­ней­шим объ­е­мом па­мя­ти

17.05 Фран­ция оштра­фо­ва­ла Facebook за зло­упо­треб­ле­ние дан­ны­ми поль­зо­ва­те­лей

16.05 SpaceX до­ста­ви­ла на ор­би­ту один из круп­ней­ших спут­ни­ков свя­зи

16.05 Ум­ные хо­ло­диль­ни­ки Samsung Family Hub 2.0 по­лу­чи­ли под­держ­ку го­ло­со­во­го по­мощ­ни­ка Bixby

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18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

05.05 Android-при­ло­же­ния ис­поль­зу­ют уль­тра­звук для слеж­ки за поль­зо­ва­те­ля­ми

04.05 Ком­па­нию PwC об­ви­ни­ли в воз­раст­ной дис­кри­ми­на­ции

03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

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