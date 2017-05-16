Китайский разворот. Как председатель Си заставил Путина на рояле играть

Руслан ВЕСЕЛ, Деловая столица

Пекину надоела имитация союзничества с Москвой.

Пекинский саммит "Один пояс - один путь" обозначился не только игнорированием его Индией или отказом представителей стран ЕС подписывать запланированное совместное заявление из-за того, что Китай "отклонил предложения европейских партнеров, касающиеся соблюдения социальных и экологических стандартов". В ходе мероприятия, любящий опаздывать на международные встречи Владимир Путин сам оказался в положении ожидающего, развлекая себя игрой на рояле, пока не появился лидер Китая Си Цзиньпин.

Путин на саммите "Один пояс - один путь" ждет Си Цзиньпина.





Путин на саммите "Один пояс - один путь" ждет Ципраса.





Да и встреча их как-то не впечатлила результатами. По словам Дмитрия Пескова, главы государств "провели обзор и сверку часов по актуальным вопросам российско-китайских отношений". Что сразу заставило задуматься комментаторов: неужели за полгода, прошедшие со времени последней встречи, страны не подготовили к подписанию ни одного договора? А ведь раньше их лидеры и встречались почаще (не меньше четырех раз в год, как хвастали в Москве), и документы разные подписывали в огромных количествах. Как-то нынешнее рандеву не тянет на стратегическое партнерство и не очень подтверждает тезис о том, что Китай никогда не оставит Россию в изоляции.

А о грядущей практически полной изоляции России говорят все чаще. Издание Politico прояснило некоторые детали нашумевшей встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым: оказывается, Вашингтон согласился на нее из-за личной просьбы российского президента американскому, высказанной в ходе недавнего телефонного разговора. Именно из-за нее, по словам источника издания новый хозяин Белого дома пошел на то, от чего просто отмахивался предыдущий, несколько лет отказывая российскому министру в аудиенции в Овальном кабинете: "Русские умоляли нас об этом годами. Они постоянно добивались такой встречи, а мы постоянно говорили - нет". Причины этих "умоляний" объяснил бывший американский посол в РФ Александр Вершбоу: "Для Лаврова сам факт этой встречи и протокольной съемки независимо от того, будут ли какие-то договоренности, ярко демонстрирует миру и россиянам, что Россия вернулась, а попытки изолировать ее - провалились". Подтверждением слов дипломата может служить поведение его главного российского коллеги, запечатленное на скандальных снимках со встречи. Ведь на некоторых из них Лавров смотрит в камеру, то есть "работает на картинку", даже тогда, когда Трамп смотрит на него.

Ну а обосновавшийся в Италии российский военно-политический эксперт, член Совета ПИР-Центра Юрий Федоров называет и возможную причину "подробности и насыщенности" (по мнению только Пескова) встречи Путина с Си Цзиньпином: "Переговоры в Мар-а-Лаго, последовавшие за ними телефонные разговоры лидеров США и Китая, намечающийся визит Трампа в Китай в этом году - все это признаки нового "концерта держав", в котором путинской России места нет". Причину этого он видит в том, что даже в названной Путиным основным союзником КНР хотят "стабильности и устойчивого международного порядка". И понимают, что никто, кроме США, не обладает силой, способной в критических случаях поддержать такой порядок, а путинская Россия, полагает Федоров, - источник нестабильности и хаоса.

Любимая тактика Путина - создать проблему, а затем требовать, чтобы лидеры ведущих государств мира обсуждали с ним, как ее решить и на какие уступки Москве они должны для этого пойти. Из всего этого Федоров делает вывод: "После саммита во Флориде стало ясно, что Путин оказался "третьим лишним". В Пекине и Вашингтоне не намерены подключать Москву к обсуждению актуальных сюжетов международной безопасности. К их числу относится, например, самый опасный международный кризис наших дней, связанный с северокорейским ядерным оружием". А ведь Россия не только граничит с КНДР, но и принимала участие в попытках урезонивания соседа в составе шестисторонней группы.

Вероятно, ее истинные интересы в северокорейском вопросе уже понятны другим участникам процесса. В этом плане очень показательным является заявление министр обороны США Джима Мэттиса, озвученное в апреле по пути в Эр-Рияд (Саудовская Аравия): "Вам известно, что лидер Северной Кореи вновь безрассудно пытался устроить какую-то провокацию, запустив ракету. Это объясняет, почему мы сейчас, после встречи в Мар-а-Лаго, так тесно сотрудничаем с китайцами, чтобы попытаться взять это под контроль и добиться превращения Корейского полуострова в безъядерную зону - в чем одинаково заинтересованы Китай и Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония". То есть два других члена шестисторонней группы - РФ и КНДР - в отсутствии ядерного оружия на полуострове, судя по заявлению Мэттиса, не заинтересованы.

Ну с Пхеньяном все понятно. Он считает ядерное оружие гарантией сохранения режима. И убедить его в обратном очень сложно, особенно после нарушения Россией Будапештского меморандума. Но зачем России еще один "ядерный сосед", да еще во главе с наиболее эксцентричным и непредсказуемым представителем династии Кимов? Ведь ей не раз говорили, что крупные российские города гораздо ближе к северокорейским пусковым площадкам, чем американские, что и подтвердила "воскресная" ракета, упавшая в 96 км от Владивостока. Зачем Россия организовывает регулярное (шесть раз в месяц) паромное сообщение между тем же Владивостоком и корейским портом Раджин (свободная экономическая зона Расон, КНДР)? Японское (до ужесточения санкций паром "Мангёнбон" именно в эту страну ходил) издание Санкэй симбун утверждает: "Регулярный рейс между Россией и КНДР будет способствовать получению Северной Кореей валюты". И спрашивает: "могут ли быть какие-либо гарантии того, что "Мангёнбон" не будет перевозить запрещенную продукцию, включая детали для ракет?"

И происходит это на фоне сворачивания торговли с Северной Кореей со стороны ее главного экономического партнера и союзника - Китая. Пекин, на который приходится теперь около 90% внешнего товарооборота Пхеньяна, 19 февраля заявил, что до конца года отказывается от импорта северокорейского угля (северные корейцы вероятно это восприняли как шутку, но 7 апреля китайская таможня "не дала добро" отправила вспять "уже прибывшие в китайские порты северокорейские корабли с антрацитом в трюмах," - пишет Die Welt). И пригрозил полностью перекрыть поставки нефти в КНДР, что способно привести северокорейскую экономику к коллапсу (возможно Поднебесная для наглядности уже успела "краник" немного "подкрутить", вследствие чего цены на бензин в КНДР выросли на 70%).

Все это связано с тем, что действия Северной Кореи вызывают серьезное раздражение в Китае. И не только из опасения, что и им может "прилететь" от Кима. Ракетно-ядерная активность КНДР служит поводом для США увеличивать свое военное присутствие вдоль всего Западного побережья Тихого океана: от Аляски до Австралии. И это не только система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее (и, возможно, Японии), которая может уменьшить шансы Поднебесной в случае американско-китайского конфликта. Но и ВМС США, которые стянуты в регион из-за северокорейских испытаний. Курсирование последних вдоль восточного берега Азии делают более уверенными в себе некоторых региональных союзников США - оппонентов КНР по территориальному спору в Южно-Китайском море. А это в свою очередь помогает США находить здесь новых союзников (например, Индию, которая ранее считалась преданным советско-российским другом, или Вьетнам, который вообще считал США главным врагом).

А то, что РФ может продлить кризис, активизируя торговлю с КНДР, наверное, злит Китай еще больше. К тому же китайцы вряд ли оставили без внимания российское ликование по поводу победы Трампа, угрожавшего им санкциями, и надежды на "перезагрузку" да российско-американскую "мир-дружбу-жвачку". За ними в Пекине вполне естественно усматривали как минимум угрозу выполнения Москвой китайско-российских договоренностей. Поэтому на воскресной встрече с Си Цзиньпин и Путин, как пишут российские СМИ, только "достаточно подробно поговорили о ситуации на Корейском полуострове" и "высказали обеспокоенность развитием ситуации". Решать "северокорейский вопрос" со страной, заинтересованной в его эскалации, чтобы ее лидер смог покрасоваться на переговорах с "сильными мира сего", они вряд ли будут. И слухи о российских поставках оружия талибам и российских же прицелах у ИГИЛовских снайперов, которые продлевают напряженность на одном из маршрутов так продвигаемого китайцами "Нового Шелкового пути", только убедят их в правильности данного решения.