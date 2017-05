Назначение главы Нацбанка переносится на осень

На сегодняшний день кандидатура нового главы НБУ не определена. Информация о согласии Петра Порошенко предложить парламенту на эту должность Владимира Лавренчука не подтверждается. Не подтвердилась и поддержка Лавренчука как кандидата на эту должность со стороны ЕБРР. Однако действующий пока глава Нацбанка Валерия Гонтарева активно протежирует руководителя Райффайзен Банка Аваль на свое место. Настойчивость Гонтаревой удивляет. Эксперты считают, что своей активностью она может просто "утопить" потенциального кандидата. По информации Українських Новин, на сегодняшний день в Администрации Президента обсуждается возможность предложения на пост главы НБУ руководителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина и председателя Совета НБУ Богдана Данилишина. Список претендентов может расширяться - для отбора есть несколько месяцев. Гонтарева планирует уйти в продолжительный отпуск, во время которого руководить регулятором будет ее первый заместитель Яков Смолий. По последней информации, назначение нового главы НБУ может произойти в сентябре - после летних парламентских каникул.

В конце апреля довольно большой волной по украинским СМИ прошла информация о, якобы согласии Президента Украины Петра Порошенко предложить кандидатуры председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука на пост главы Национального банка. Однако, по данным Українських Новин, эта информация не соответствует действительности. Источники агентства, близкие к Главе государства, говорят, что никаких решений по вопросу будущего главы НБУ пока не принято. Мало того, кандидатуры на этот пост на сегодняшний день предметно и детально Президент ни с кем еще не обсуждал, однако вопрос поиска преемника Валерии Гонтаревой находится в поле его зрения.

Информация о большой вероятности назначения Лавренчука на пост главы НБУ пошла из Вашингтона, где в конце апреля проходило совещание Всемирного банка и МВФ, причем, от самой Гонтаревой.

В кулуарах мероприятия пока действующий глава НБУ в ходе общения с коллегами не раз заявляла о том, что назначение Лавренчука на ее место - вопрос практически решенный.

"Я уполномочена вам сообщить, что мы на этой неделе встречались с президентом Порошенко и он согласился с кандидатурой господина Лавренчука, а Владимир (Лавренчук - ред.) принял это предложение", - близко к тексту процитировал Гонтареву источник Українських Новин, который был свидетелем разговоров.

Такие заявления, по видимому стали причиной обращения агентства Reuters за к управляющему директору ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсису Малижу с просьбой дать свою оценку будущему, по версии Гонтаревой, главе НБУ.

"In that regard, one must welcome, if it is confirmed, the nomination of Volodymyr Lavrenchuk to replace the outgoing governor of the National Bank (В этой связи следует приветствовать, если это будет подтверждено, назначение Владимира Лавренчука на смену уходящему руководителю Национального банка)," - сказал представитель ЕБРР.

Однако в СМИ новость по этому заявлению была подана с заглавием, что, якобы ЕБРР поддерживает назначение Лавренчука на пост главы НБУ. В самом банке агентству заявили, что смысл слов Малижа был существенно искажен журналистам. "Суть заявления не в том, что ЕБРР поддерживает Лавренчука как кандидата на пост главы НБУ, а в том, что не будет против, в случае, если такое назначение произойдет", - заявил в комментарии агентству старший советник по внешним связям ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Антон Усов.

Сам Лавренчук отказался по телефону комментировать возможность перехода на работу в Нацбанк.

Один из известных банкиров, который попросил не называть его фамилию, заявил в комментарии агентству, что удивлен настойчивыми попытками Гонтаревой протежировать Лавренчука.

"Для меня это выглядит странно. По сути, Валерия Алексеевна навязывает свою кандидатуру президенту и публично лишает его права выбора. Мало того, я не понимаю, как можно рассчитывать на поддержку парламентом кандидатуры, внесенной по рекомендации главы Нацбанка, у которой минимальная поддержка среди депутатов. Фактически, Гонтарева своими действиями просто топит Лавренчука. В итоге она может переиграть саму себя", - заявил банкир.

Он также отметил, что выбор Валерии Алексеевны свого преемника вполне понятен.

"Лавренчук достаточно мягкий и неконфликтный человек. Вряд ли он, в случае захода в Нацбанк, будет "доганять" Гонтареву критикой, которую она, кстати, очень не любит", - отметил собеседник.

Назначение нового главы НБУ напрямую зависит от Верховной Рады. Консультации с депутатами по поводу конкретных кандидатур еще не проводились, однако во фракции коалиции "Народный фронт", во всяком случае, пока, не ждут, что от Петра Порошенко поступит представление именно на Лавренчука.

"Думаю, что будет какая-то другая кандидатура", - заявил Українським Новинам один из представителей руководства этой фракции. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк был краток в своем комментарии. Лавренчука он назвал просто "хорошим парнем".

По данным агентства, пока в рабочем порядке Петр Порошенко оценивает возможность назначения главой НБУ нынешнего председателя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина и главу Совета НБУ Богдана Данилишина.

В свое время Ворушилин возглавлял банк "Мрия", принадлежавший Петру Порошенко и считается топ-менеджером президента. Предложение его как кандидата на пост главы НБУ будет воспринято как попытка усилить контроль над Нацбанком.

Вариант с Данилишиным в таком раскладе выглядит более интересным и не таким прямолинейным. Тут следует вспомнит, что до сих пор так и не вышел указ президента о назначении своего советника Игоря Уманского членом совета НБУ. Об этом сам Уманский сообщил в интервью Українським Новинам на прошлой неделе.

Если указ появится, то Уманский, будучи человеком с довольно большими амбициями, вряд ли согласится оставаться рядовым членом Совета. Место председателя Совета он может занять лишь в случае ухода Данилишина, к примеру, в правление НБУ. Сотрудничество Уманского и Данилишина в данном случае может стать достаточно продуктивным, поскольку они оба в одном ключе критикуют работу нынешнего правления НБУ, и, судя по заявлениям в СМИ, сходятся в большинстве позиций по изменению этой политики - оба выступают за усиление банковского надзора и роли Нацбанка в развитии экономики. Кроме того, Уманский, известный своей принципиальностью и любовью все держать под контролем, вряд ли позволит правлению Нацбанка заниматься "самодеятельностью".

Кстати, нельзя забывать, что полномочия нового Совета существенно увеличены, и сейчас без его одобрения не могут быть назначены заместители главы правления НБУ.

Не исключено, что именно такой кадровый план Петр Порошенко и наметил, причем еще в конце прошлого года - тогда впервые появилась неофициальная информации о возможности ввода Уманского в Совет НБУ по президентской квоте. На пост главы Нацбанка, кстати, может претендовать и сам Уманский, правда для этого необходимо подтверждение юристов наличия у него необходимого стажа руководящей работы, как того требует закон о Нацбанке.

Уманский трижды был первым заместителем министра финансов - в правительствах Юлии Тимошенко 2008-2010 годах и после от ставки министра Виктора Пинзеника почти год руководил Минфином и в двух правительствах Арсения Яценюка в 2014-2015 годах. При этом ни его, ни Данилишина, который в 2008-2010 годах возглавлял Министерство экономики, нельзя назвать людьми Тимошенко. Лидер "Батькивщины" и экс-премьер-министр года полтора лично заявила в разговоре с автором этого текста, что никогда не считала этих двух членов правительства "своими людьми".

Также в качестве кандидата на должность главы НБУ может выступать глава национализированного Приватбанка Александр Шлапак. По неофициальной информацией, он дал согласие зайти в Приват при условии перехода в будущем на должность главы правления Нацбанка. Сам Шлапак пока никак не комментирует эту информацию.

Для отбора кандидатуры нового председателя правления НБУ у президента еще есть несколько месяцев. По информации агентства, сроки принятия окончательного решения перенесены на сентябрь. За период депутатських каникул наверняка удастся согласовать не только кандидатуру нового главы НБУ, но и назначения на другие посты, в том числе, в Фонде госимущества, Счетной палате, договориться о замене некоторых министров. Угроза потери портфелей, в той или иной степени, сохраняется для большинства членов Кабмина, в том числе и вице-премьеров, кроме министров юстиции, внутренних дел, глав МИД и Минобороны. Кадровые вопосы будут решаться в контексте укрепления коалиции.

Что же касается НБУ, то по неофициальной иформации Валерия Гонтарева практически уже отошла от дел. После майських праздников она намерена уйти в от пуск почти на два месяца (такая возможность у нее есть, поскольку глава НБУ за время работы почти не использовала право на отпуск). Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой, Яков Смолий. По информации агентства, он лично пообещал президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.