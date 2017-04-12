Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Верховная Рада 11 апреля с утра до вечера была занята единственным законопроектом - новой редакцией закона «О Конституционном cуде Украины». Этот проект, внесенный семью депутатами в ноябре прошлого года, был определен президентом как неотложный и успешно прошел первое чтение 9 февраля, набрав 239 голосов «за». Оставалось принять его во втором чтении и в целом.

Новый закон обещал важные перемены и для рядовых граждан, и для политиков. Во-первых, все физические и юридические лица, недовольные решениями обычных судов, получали право обращаться в КСУ с конституционной жалобой. Во-вторых, вводился принцип конкурсного отбора кандидатов на должности судей Конституционного суда, в чем, казалось бы, должны быть заинтересованы все депутаты.

Однако парламентское обсуждение 11 апреля закончилось пшиком.

В чем причины провала

Можно, конечно, говорить о каких-то технических моментах, о сложности проекта и т. п. Но чем дольше шло обсуждение, тем заметнее становилось, что новый закон о КСУ хотят просто-напросто зарубить.

Сначала долго и нудно рассматривались поправки к проекту. Ничего хорошего из этого не вышло.

Многие депутаты настаивали на своих поправках, не включенных в проект. Ни одна из них не была поддержана залом.

В то же время по настоянию прежде всего «Батьківщини» был подвергнут процедуре предварительного голосования целый ряд важных поправок (в том числе и тех, о необходимости которых говорила Венецианская комиссия), учтенных при подготовке проекта ко второму чтению. Все они тоже не набрали необходимых 226 голосов. Результатом стало не только выхолащивание проекта, но и появление в нем серьезных внутренних противоречий.

«Я понимаю, что это никого не интересует, но хотя бы думайте, системно подходите к правкам, - попенял коллегам глава профильного комитета Руслан Князевич, подводя итоги проделанной депутатами «работы». - А вы их повыдергивали на свое усмотрение, и никто даже не удосужился продумать логику закона и прочитать его от первой до последней страницы».

Ввиду такой ситуации Князевич предложил сначала поставить на голосование законопроект во втором чтении и в целом, а если он не пройдет, тогда поставить на голосование, как это предусмотрено законом о регламенте, возвращение проекта на повторное второе чтение.

За принятие проекта во втором чтении и в целом проголосовали всего лишь 179 депутатов. Это было печально, больно, но еще не смертельно для законопроекта, поскольку у него оставался шанс вернуться в комитет на доработку и в улучшенном виде снова появиться в повестке дня сессии парламента.

Однако за возвращение проекта на повторное второе чтение проголосовало тоже недостаточное число депутатов - 223. Не хватало всего трех голосов, и спикер Андрей Парубий еще раз вынес на суд депутатов то же предложение. Опять 223. Еще раз - и уже только 219. Не теряя надежды, Парубий предложил вернуться к голосованию. Снова только 219. Финиш. Проект считается отклоненным и снятым с рассмотрения.

Новый закон о КСУ завалили объединенными усилиями все фракции и группы, не входящие в правящую коалицию.

То есть это был именно политический удар по коалиции и по президенту. Суть законопроекта тут была по большому счету ни при чем.

«Батьківщина» и «радикалы» Олега Ляшко не дали вообще ни одного голоса в поддержку проекта, «Самопоміч» - только два голоса «за» из 20 имеющихся у этой фракции, «Відродження» - 6 из 26, «Воля народа» - 6 из 19, «Оппоблок» - 11 из 43, внефракционные - 11 из 48.

Но и внутри коалиции получилось нехорошо. Из 140 членов фракции БПП проголосовали за проект 123 депутата, или 88%, что с учетом множества фрондеров в этой фракции следует признать очень высоким результатом. В то же время «Народный фронт» отдал за проект 64 голоса из 81, то есть только 79%. Отсутствовали семь членов фракции, а 10 - просто не проголосовали, хотя знали, что не хватает всего-то три голоса.

Совсем недавно, 4 апреля, НФ похожим образом провалил голосование за новый состав Счетной палаты. Не исключено, что нынешняя история является отзвуком или продолжением тогдашней. В любом случае налицо проблемы в отношениях между партнерами по коалиции.

Что дальше

Согласно закону о регламенте отклоненный Верховной Радой законопроект или законопроект, повторяющий его по сути, не может быть внесен на текущей сессии. Это означает, что вернуться к этому закону можно будет не раньше осени.

Формальный выход, конечно, есть. Нужно взять тот текст, что был подготовлен ко второму чтению, слегка (но не принципиально) его изменить с учетом прозвучавшей критики и зарегистрировать в качестве совершенно нового проекта. Но это тоже долгий путь: прохождение через профильный комитет, затем первое чтение, затем снова комитет и лишь затем второе чтение. К тому времени тоже уже может наступить осень.

С другой стороны, этот закон совершенно необходим, поскольку его принятия требует Конституция. Еще 2 июня прошлого года ст. 55 Основного Закона была дополнена положением о том, что «каждому гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в Конституционный суд Украины на основаниях, установленных настоящей Конституцией, и в порядке, определенном законом». Вот чтобы определить этот порядок, и был разработан новый закон о КСУ. И пока он не принят, право конституционной жалобы остается существующим только на бумаге.

Известно, что Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в своих решениях на неудовлетворительность ситуации с защитой прав человека в Украине. Как утверждают разработчики закона, введение института конституционной жалобы позволит превентивно решать вопросы защиты прав и свобод человека и будет способствовать восстановлению нарушенных прав на уровне национальных средств правовой защиты. Поэтому авторы закона вместе с Венецианской комиссией надеются, что рассмотрение конституционных жалоб в КСУ приведет к сокращению потока жалоб граждан Украины в ЕСПЧ и соответственно снизит уровень выплат компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека из госбюджета Украины.

Без принятия нового закона о КСУ можно ждать противоположной картины. Граждане будут жаловаться в ЕСПЧ на любые решения украинских судов, поскольку государство не обеспечило записанное в Конституции право конституционной жалобы.

Кроме того, возникают проблемы и в функционировании КСУ. По Конституции должно быть 18 судей Конституционного суда: по шесть от президента, парламента и съезда судей. На данный момент есть только 15 судей. Полностью заполнена президентская квота, не хватает двух судей от парламента и одного от съезда судей. 3 июня возникнут две вакансии по президентской квоте: в этот день оканчиваются полномочия двух судей КСУ, которых назначил девять лет назад Виктор Ющенко. Таким образом, в составе Конституционного суда останутся только 13 судей, и сомнительно, чтобы он был работоспособен.

Пленарное заседание КСУ является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей, а чтобы решение было принято, за него должны проголосовать не менее 10 судей. Также 10 голосов судей необходимы для избрания председателя КСУ (напомним, 18 марта окончился трехлетний срок пребывания в этой должности Юрия Баулина).

Шестеро из нынешних судей были назначены во времена Януковича, практически все они были подобраны небезызвестным Портновым. Сейчас у них, по сути, «блокирующий пакет акций» в КСУ: без них суд не может ни решений никаких принять, ни председателя себе избрать. А если суд все же изберет председателя и будет принимать решения, то у народа вполне резонно возникнут большие опасения, хороший ли это председатель и правильные ли это решения.

Поэтому очевидна необходимость скорейшего заполнения всех вакансий. Тогда уже в июне в составе КСУ было бы 12 судей, назначенных после революции: шесть от парламента, четыре от президента и два от съезда судей.

Но тут есть загвоздка. После изменений, внесенных 2 июня прошлого года, ст. 148 Конституции требует, чтобы отбор кандидатур на должность судьи КСУ осуществлялся «на конкурсных началах в определенном законом порядке». В действующей редакции закона о КСУ этого порядка нет. В новом законопроекте, проваленном парламентом 11 апреля, этот порядок был предложен. Пока он не будет принят, назначать новых членов КСУ никто не вправе - ни президент, ни парламент, ни съезд судей.

Только после принятия этого закона и проведения конкурсов на вакантные должности Конституционный суд Украины получит шанс вернуть себе доверие народа. А до тех пор все останется, как было: КСУ - без доверия украинцев, украинцы - без права жаловаться в КСУ.

Словом, парламент 11 апреля поработал исключительно плодотворно.

В чем смысл конституционной жалобы

Для рядовых украинцев, как, впрочем, и для бизнеса, важнейшим бонусом от нового закона о КСУ должно было стать право конституционной жалобы. Согласно проекту конституционной жалобой является поданное в КСУ письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины (конституционности) закона Украины (его отдельных положений), примененного в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционную жалобу. Этим правом располагают любые физические и юридические лица, за исключением юрлиц, созданных распорядительными актами президента Украины, органа государственной власти, органа власти АРК или органа местного самоуправления,

Сложность введения института конституционной жалобы заключается в том, как найти оптимальный баланс между защитой прав и свобод человека и эффективным функционированием КСУ, чтобы он не утонул в этих жалобах. Для достижения этой цели был учтен лучший опыт конституционных судов стран Европы и мира. Введение института конституционной жалобы обусловило необходимость установления новой организационной структуры КСУ, определения оснований приемлемости конституционной жалобы и закрепления несложного и понятного процесса конституционного производства.

Новая организационная структура КСУ включает Большую палату КСУ (все 18 судей), два сената КСУ (по девять судей) и шесть коллегий судей (по трое судей). К полномочиям коллегии относится решение вопроса, открывать ли конституционное производство по конституционной жалобе.

Решение коллегии является окончательным. Это позволит уменьшить нагрузку на КСУ и обеспечить поступление на его рассмотрение только обоснованных конституционных жалоб, отвечающих критериям приемлемости. Решение по сути жалобы принимает сенат. Также сенат может передать дело на рассмотрение Большой палаты.

Все это стало бы реальностью, если бы 11 апреля парламент не провалил новый закон о КСУ. Теперь придется ждать, когда будет внесен другой проект на ту же тему.