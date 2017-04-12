Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин (Сеул), РБК

Привычную игру в непредсказуемость и иррациональность, не раз помогавшую корейским лидерам добиваться уступок на переговорах, теперь начал президент США Дональд Трамп.

На Корейском полуострове - очередное обострение, и мировые СМИ в очередной раз пишут о том, что Корея, дескать, «находится на пороге войны». Ничего особенного в этом, конечно, нет: подобные сообщения заполняют страницы мировой прессы каждые два-три года. Последний раз это происходило в начале апреля 2013 года: тогда правительство КНДР без особых видимых причин стало говорить о надвигающейся войне. Северокорейское телевидение демонстрировало высшего руководителя Ким Чен Ына, стоящего перед картой ядерных ударов по американским городам, а МИД КНДР официально попросил посольства ряда стран, включая Россию, немедленно эвакуироваться (просьба эта была предсказуемо проигнорирована).



Противоракетное наступление

На этот раз, кажется, на войну активно намекают не в Пхеньяне, а в Вашингтоне. В середине марта Рекс Тиллерсон, выступая в Сеуле, сказал, что не исключает силового ответа на провокации со стороны Северной Кореи. Особое внимание прессы привлекли сообщения о том, что к берегам Корейского полуострова направляется ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Учитывая недавний удар по силам Асада в Сирии, картина получается весьма убедительной: США, отстрелявшись по Сирии, готовятся теперь ударить по Северной Корее.

Надо сказать, что в последние месяцы в Вашингтоне стали действительно уделять немало внимания Северной Корее. Причина этого очевидна: правительство КНДР не скрывает, что разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, способную поражать территорию США. Таких ракет у КНДР пока нет, что, впрочем, не мешало Ким Чен Ыну в 2013 году позировать перед картой США. Однако над созданием таких ракет северокорейские инженеры сейчас много и, насколько можно судить, успешно работают, так что, скорее всего, первые образцы будут испытаны в ближайшие годы.

Такой поворот событий будет означать, что КНДР станет третьей, после России и Китая, страной, способной нанести ядерный удар по территории США (теоретически, конечно, это в состоянии сделать и Франция с Великобританией). Понятно, что в Вашингтоне крайне обеспокоены такой перспективой. В начале января президент Трамп в одном из своих твитов даже напрямую сказал, что испытаний северокорейской межконтинентальной ракеты «не будет». Каким именно образом он собирается предотвратить эти испытания, Трамп объяснять не стал, но многие восприняли это заявление как намек на готовность США применить силу, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу.

Учитывая то, что было известно о личности Трампа и его политике, применение силы казалось весьма вероятным. Однако к марту стало ясно, что в Вашингтоне все-таки всерьез подумали о тех последствиях, к которым приведет удар по КНДР, и осознали, насколько неприятными - в первую очередь для самих США - будут эти последствия.

Проблема заключается в том, что в отличие от Сирии КНДР вполне в состоянии нанести ответный удар и, вероятнее всего, этот удар будет действительно нанесен. Скорее всего, целью такого удара станут американские военные объекты в Южной Корее, равно как и столица страны, город Сеул, который находится на самой границе с КНДР и территория которого простреливается северокорейской тяжелой артиллерией. Этот ответный удар с большой долей вероятности спровоцирует еще более мощный контрудар, так что в итоге дело может кончиться новой корейской войной. В результате США окажутся втянутыми в конфликт такого типа, с которым они не сталкивались почти полвека, со времен Вьетнамской войны. И потери, и политический ущерб от такого поворота событий сейчас представляются американскому истеблишменту совершенно неприемлемыми.

Даже если до войны дело не дойдет, подобные действия США станут смертным приговором военно-политическому союзу Вашингтона и Сеула. При том что южнокорейская публика в своей массе настроена проамерикански, никому не нужен союзник, который готов подставить тебя под удар для достижения своих целей и ликвидации угрозы, которая вообще-то носит несколько абстрактный характер. В конце концов, даже если у Ким Чен Ына появятся межконтинентальные баллистические ракеты, это не означает, что он нанесет по США ядерный удар.

Трамп блефует

Так чем же тогда вызваны воинственные жесты последних недель? Кажется, мы столкнулись с курьезным случаем смены политических масок. На протяжении десятилетий северокорейское руководство, которое в действительности состоит из жестких, циничных, предельно деидеологизированных и очень здравомыслящих людей, последовательно формировало и поддерживало представления о себе как об иррациональных фанатиках и безумных милитаристах. Эти представления весьма помогали добиваться уступок на переговорах: партнерам КНДР часто казалось, что во избежание проблем с этими якобы «непредсказуемыми» людьми лучше будет им уступить.

Сейчас подобную игру в непредсказуемость и иррациональность, кажется, ведет Вашингтон. Трамп, избрание которого в России встретили с трудно объяснимым восторгом, во всем мире воспринимается как человек иррациональный и непредсказуемый - примерно так, как десятилетиями воспринимались северокорейские лидеры. Расчет на то, что пхеньянское руководство дрогнет, решит не связываться с новым хозяином Белого дома и приостановит свою ракетно-ядерную программу, по меньшей мере воздержится от проведения испытаний ракет и ядерных зарядов к ним.

Так что, скорее всего, мы имеем дело с очередным блефом, хотя на этот раз блефует не Пхеньян, как обычно, а Вашингтон. В прошлом такая тактика, примененная Пхеньяном, часто срабатывала. Сейчас мы посмотрим, работает ли она, когда ее применяют против Пхеньяна.