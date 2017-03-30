Ставки по ипотечным кредитам могут незначительно снизиться к концу 2017 года, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Процентные ставки по ипотечным кредитам стартуют от 17,9% годовых. Часть банков использует плавающую процентную ставку, состоящую из индекса UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) на 3-6 месяцев и фиксированной маржи в размере 4-6%. Существенных изменений ставок не произойдет. К концу 2017 года ставки по ипотечным кредитам могут снизиться, но это в основном произойдет за счет изменения индекса UIRD", - сказал директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малий.

Заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко прогнозирует снижение ставок по ипотечным кредитам на 1,5-3 п.п. к концу года.

"При стабильной ситуации в стране и взвешенной политике НБУ по стабилизации национальной валюты к концу 2017 года ставки будут продолжать снижаться еще на 1,5-3%", - сказал он.

По словам О.Кляпко, в настоящее время средняя эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья составляет 19-21%, в рамках партнерских программ с застройщиками - 15-19%. Средние эффективные ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья составляют 21-23%.

"Наименьшие ставки сейчас могут предложить государственные и иностранные банки, что связано с более низкой стоимостью привлекаемых ресурсов. Кроме того, следует сказать, что сейчас активно появляются не только партнерские программы, но и программы в рамках сотрудничества с местными администрациями. Например, Укргазбанк запустил такую программу совместно с Винницким горсоветом под названием "Муниципальное жилье г. Винница", в рамках которой размер процентной ставки составляет от 10% годовых", - добавил он.

Экперты полагают, что совокупный ипотечный кредитный портфель банков в текущем году не претерпит существенных изменений.

"С учетом прошлогодней ситуации с небольшим, но стабильным ростом рынка недвижимости, а также существующей ситуации на рынке ипотечного кредитования существенного роста на ипотечном рынке не ожидается. Принимая во внимание значительный объем кредитов, которые были выданы в докризисный период и погашаются сейчас, рост совокупного ипотечного кредитного портфеля банков наблюдаться не будет", - сказала директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

О.Кляпко полагает, что объем ипотечных кредитов украинских банков в 2017 году может вырасти на 5-10%. В числе факторов, которые будут подталкивать банки к наращиванию кредитования ипотеки, он назвал высокий уровень ликвидности банков, а также принятие постановления НБУ №351, которое ужесточает требования к оценке заемщика, особенно к юридическим лицам, что может сместить акценты в сторону кредитования физических лиц. При этом он отметил, что постепенное снижение ставок по депозитам постепенно приводит к снижению ставок по кредитам, делая их более привлекательными.

Вместе с тем, по его оценке, основными сдерживающими факторами наращивания ипотечного кредитования являются низкая платежеспособность населения, нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране, которая удерживает украинцев от решения брать ипотечный кредит. Еще одним сдерживающим фактором является достаточно высокая стоимость жилья, связанная с ростом стоимости строительных материалов.

Эксперты полагают, что банки не будут существенно ужесточать требования к заемщикам в рамках ипотечных кредитных программ.

"В основном банки сформировали свои требования к оценке финансового положения заемщиков. Ужесточаться могут только требования к обеспечению кредита: поруки, дополнительные залоги, документы на недвижимость, всевозможные страховки от потери объекта залога по любой причине. При этом залоги будут оценивать по минимальной стоимости с учетом их быстрой реализации", - сказал В.Малий.

"Требования к заемщикам уже стали более жесткими в связи со вступлением в силу постановления НБУ №351 от 30 июня 2016 года "Об утверждении Положения про определение банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям". Банкам придётся искать компромисс между желанием увеличивать кредитный портфель и оценкой заемщиков. Это коснется как оценки самого залогового имущества, так и заемщика", - сказал О.Кляпко.

