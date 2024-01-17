Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

14:26 17.01.2024 |

Економіка

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами.

 

Зокрема, про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств, який становив 101,6% порівняно зі 104.5% у ІІІ кварталі 2023 року, передає пресслужба Нацбанку.

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

"Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися", - йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що незначне пожвавлення ділової активності прогнозується завдяки збереженню позитивних очікувань щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар та майбутнього фінансово-економічного стану.

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Водночас воєнні дії та їх наслідки залишаються головним чинником, що стримує розвиток підприємств. Також помітно посилився вплив нестачі кваліфікованих працівників.

 

Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування: баланс відповідей становив 15.2% порівняно з 9.8% у ІІІ кварталі. Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п'ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,3% порівняно з 14,8% у попередньому кварталі. Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83% респондентів.

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,06 грн/$1 (в попередньому кварталі - 40 грн/$1). Більша частина респондентів (55,4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/$1.

Водночас поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення: баланс відповідей становив "мінус" 5,6% порівняно з "мінус" 5,8% у ІІІ кварталі.

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 4,1% (у ІІІ кварталі 2023 року - 6%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках - підприємства переробної промисловості та будівництва.

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Учасники опитування залишаються оптимістами у своїх прогнозах щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей - 10.6% і 9.7% відповідно (у ІІІ кварталі - 16.8% та 10.6% відповідно).

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше - добувної, переробної промисловості, а також торгівлі.

Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 6,5% (у ІІІ кварталі - "мінус" 7%).

Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ

 

Найстриманіші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також транспорту та зв'язку. Водночас респонденти підприємств торгівлі та інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.

Очікується стрімкіше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей - 57.9% порівняно з 47.2% у ІІІ кварталі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9620  0,10 0,26 38,6228  0,15 0,37
EUR 41,4080  0,35 0,85 42,2952  0,31 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9050  0,02 0,04 37,9400  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес