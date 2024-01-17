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Бізнес позитивно оцінює перспективи економічного розвитку третій квартал поспіль, – НБУ
14:26 17.01.2024 |
Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами.
Зокрема, про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств, який становив 101,6% порівняно зі 104.5% у ІІІ кварталі 2023 року, передає пресслужба Нацбанку.
"Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незначне пожвавлення ділової активності прогнозується завдяки збереженню позитивних очікувань щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар та майбутнього фінансово-економічного стану.
Водночас воєнні дії та їх наслідки залишаються головним чинником, що стримує розвиток підприємств. Також помітно посилився вплив нестачі кваліфікованих працівників.
Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування: баланс відповідей становив 15.2% порівняно з 9.8% у ІІІ кварталі. Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників.
Поліпшення інфляційних очікувань триває п'ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,3% порівняно з 14,8% у попередньому кварталі. Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83% респондентів.
Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,06 грн/$1 (в попередньому кварталі - 40 грн/$1). Більша частина респондентів (55,4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/$1.
Водночас поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення: баланс відповідей становив "мінус" 5,6% порівняно з "мінус" 5,8% у ІІІ кварталі.
Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей - 4,1% (у ІІІ кварталі 2023 року - 6%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках - підприємства переробної промисловості та будівництва.
Учасники опитування залишаються оптимістами у своїх прогнозах щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей - 10.6% і 9.7% відповідно (у ІІІ кварталі - 16.8% та 10.6% відповідно).
Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше - добувної, переробної промисловості, а також торгівлі.
Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 6,5% (у ІІІ кварталі - "мінус" 7%).
Найстриманіші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також транспорту та зв'язку. Водночас респонденти підприємств торгівлі та інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.
Очікується стрімкіше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей - 57.9% порівняно з 47.2% у ІІІ кварталі.
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