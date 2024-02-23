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АНАЛІТИКА

Бізнес став більше піклуватися про здоров'я і психологічний стан співробітників і топкадрів - опитування

22:39 23.02.2024 |

Економіка

 

Здоров'я і психічний стан співробітників, а також залучення і збереження топкадрів у рейтингу викликів для бізнесу за пів року піднялися відповідно з третього на друге і з шостого на четверте місце в переліку ключових викликів, які постали перед компаніями, свідчать дані опитування своїх членів Американською торговельною палатою (AmCham) в Україні.

Згідно з ними, на проблему здоров'я і психологічного стану вказало 70% респондентів проти 65% пів року тому, топкадрів відповідно 56% проти 43%.

Ключовим викликом, як і раніше, залишається безпека і захист співробітників, проте її "рейтинг" знизився з 91% до 85%, тоді як ракетних атак Росії на критичну інфраструктуру і бізнес-активи - з 66% до 61%, що перевело цю проблему на третє місце.

На п'яте з четвертого опустився і виклик економічної та споживчої рецесії, однак на нього вказало 54% респондентів проти 45% півроку тому.

Якщо на початку осені п'ятірку очікуваних проблем замикав доступ до електроенергії, водо- і теплопостачання, мобільного зв'язку з показником 44%, то тепер його навіть немає серед 11 перших позицій.

Водночас логістичні та транспортні проблеми стали турбувати 43% респондентів замість 30% півроку тому, регуляторні виклики - 39% замість 23%, тиск на бізнес з боку держорганів - 28% замість 23%.

У переліку першочергових кроків, які бізнес хотів би бачити від влади, першу трійку сформували проведення реальної та ефективної судової реформи (22%), забезпечення чіткої та прозорої процедури бронювання (22%) й посилення національної безпеки і оборони та розмінування території України (21%).

Рідше представники компаній обирали забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства (14%), забезпечення захисту ланцюгів постачання шляхом розв'язання ситуації з логістикою на кордонах і морськими перевезеннями (7%), пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати відсотків за зовнішніми кредитами (6%), а також розширення страхового покриття політичних ризиків (3%).

Згідно з результатами опитування, у 86% компаній бізнес повністю функціонує, 12% опитаних компаній продовжують працювати частково, ще 2% не функціонують зовсім, тоді як пів року тому повністю функціонувало 84%.

У 58% усіх респондентів не було пошкоджень майна за два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 7% активи опинилися в окупації, у 30% заводи/фабрики/потужностей/складів/офісів їхніх компаній було пошкоджено: 75% із них мають незначні пошкодження, 25% - непоправні пошкодження.

Згідно з даними опитуваннями, співробітників у Збройних Силах України мають 84% компаній-членів AmCham в Україні. У 31% компаній серед співробітників були поранені, у 29% - загиблі в результаті війни, ще у 2% - зниклі безвісти.

"Незважаючи на труднощі, натхненна відважними захисниками, бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, підтримуючи економіку, сплачуючи податки та створюючи робочі місця для українців. 86% компаній-членів повністю функціонують після 2 років повномасштабної війни росії в Україні. Безпека співробітників та судова реформа є найвищими пріоритетами для бізнесу", - прокоментував результати дослідження президент AmCham Андрій Гундер.

В опитуванні, проведеному з 12 до 22 лютого 2024 року, взяли участь 125 керівників і топменеджерів компаній-членів палати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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