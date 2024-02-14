Dragon Capital очікує зростання ВВП у 2024 р. на 4% за інфляції 8% і курсу 39 грн/$1 на кінець року - CEO

Зростання валового внутрішнього продукту України 2024 року сповільниться до, приблизно, 4% із майже 6% 2023 року за умови збільшення інфляції до 8% із 5,1% торік, а курс на кінець року становитиме 39 грн/$1, такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"Я залишаюся оптимістом на 2024 рік", - заявив він на заході Global Outlook у Києві в середу, який Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) традиційно проводить раз на пів року, визнавши, що нині зросла кількість песимістів.

Фіала, слідом за головою Нацбанку Андрієм Пишним, зазначив, що на початку війни ситуація виглядала набагато гіршою, а на початку 2023 року теж ніхто не очікував, що економіка зросте майже на 6%.

Серед позитивних моментів інвестбанкір назвав налагодження експорту через порти на Чорному морі: якщо до війни через них проходило близько 11 млн тонн на місяць, то зараз уже близько 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порти на Дунаї, а в лютому очікують на ще кращий результат.

За його словами, прогноз Dragon Capital передбачає, що безпекова ситуація не покращуватиметься, проте в разі його виконання номінальний доларовий ВВП країни досягне максимального в її історії значення в $203 млрд після приблизно $200 млрд 2021 року.

Фіала також зазначив, що в Dragon Capital прогнозують отримання Україною цього року запланованих у держбюджеті $37 млрд зовнішньої допомоги: $5 млрд від МВФ, майже $20 млрд від ЄС (EUR18 млрд) і $8 млрд від США, а також кошти від Канади, Японії, Великої Британії та Норвегії. Він зазначив, що позитивне рішення ЄС дуже важливе, оскільки це вже більше половини всієї необхідної на цей рік суми.

Інвестбанкір уточнив, що перші значні кошти очікуються вже в березні: $4,5 млрд від ЄС і четвертий транш за програмою МВФ близько $900 млн.

За його словами, низька інфляція, яка за підсумками січня становила 4,7%, надає можливість трохи послабити курс гривні і допомогти бюджету, однак навіть за девальвації нацвалюти, максимум на 10%, інфляція за підсумками року залишиться однозначною.

Фіала наголосив, що існують також внутрішні резерви завдяки поліпшенню роботи митниці, податкової, боротьби з тіньовою економікою. Якщо залишати 25% ринку палива або тютюну в тіні, то ніхто інвестувати не буде, а навпаки, учасники ринку йтимуть у тінь, вважає бізнесмен.

"Правоохоронні органи трохи притихли у 2022 році, але у 2023 році, на жаль, активізувалися, відбувається селективна юстиція. Досі цієї проблеми системно не вирішено", - додав глава Dragon Capital.

Він також висловив сподівання, що за допомогою партнерів вдасться до середини літа ухвалити закон про реальне перезавантаження Бюро економічної безпеки, про необхідність якого ЄБА говорить з 2016 року.

Водночас Фіала констатував, що навіть у такому разі залишаться такі органи, як Державне бюро розслідування (ДБР), яке проявило себе в "мазепагейті", або Служба безпеки України (СБУ), яка "знаходитиме статті в КПК, як зробити бізнесу якісь проблеми".

"На жаль, серед внутрішніх проблем верховенство право залишається проблемою, на якій владі потрібно концентруватися", - наголосив інвестбанкір.

На його думку, вирішення цього питання, а також дерегуляція, лібералізація тарифів і приватизація мали б набагато більший ефект для розвитку економіки, ніж програми точкової підтримки "5-7-9", "єОселя" або "інвестняні", у яких ресурси перекладають із кишені одного платника податків у кишеню іншого.