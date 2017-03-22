Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как будет работать государственная медстраховка

 Александра ЗАХАРОВА, Деловая столица

Неотложку оплатят из бюджета, а за новый зуб придется доплатить из своего кармана.

На днях Минздрав презентовал закон о государственном солидарном медицинском страховании. Именно он, по заверению чиновников, призван изменить систему финансирования медуслуг, улучшить со временем качество и эффективность лечения и снять с украинцев основную денежную нагрузку в случае болезни. Реформа, хотя и обещает идеальную медицину, пока прописана не полностью, потому вызывает много вопросов и опасений.

Законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медуслуг и лекарств предлагает четко определить перечень услуг, оплачиваемых государством, установить единые тарифы на эти услуги и заключить договоры не только с государственными, но и с частными клиниками.

Красный, зеленый и синий список

По словам замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка, система медицины в стране крайне неэффективна. ВОЗ подсчитала, что в прошлом году каждая семья в среднем внесла 4500 грн (налогов) в счет государственной медицины. При этом одновременно 640 тыс. семей несли огромные траты на лечение из собственного бюджета. Все дело в том, что деньги, поступающие в бюджет, расходуются неэффективно. Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечала, что львиная доля бюджета Минздрава идет на медицинскую субвенцию - средства раздают медучреждениям, чтобы поддержать инфраструктуру. В министерстве говорят, что, заплатив государству 4,5 тыс. грн, семья должна иметь гарантии того, что получит медицинскую помощь.

Эти реальные гарантии предполагается обеспечить по трем направлениям: пакет услуг и лекарств от государства, персонифицированная выплата и стандартизация протоколов.
Пакет, покрывающий медицинские услуги для украинцев, будет единым для всех граждан, независимо от дохода. При этом дополнительно платить именно за страховку украинцы не будут.

Пакет будет обновляться каждый год в зависимости от приоритетов, определенных Кабмином (например, в связи с ростом случаев какого-то заболевания).

В пакете предусмотрены три списка: красный, зеленый и синий. Красный подразумевает услуги, которые априори не обеспечиваются государством (эстетическая медицина, несертифицированные лекарства, эстетическая стоматология - точного списка пока никто не составлял). Зеленый включит те услуги, которые на 100% покрываются из госбюджета. Сюда точно войдут неотложная помощь, первичная помощь и паллиативная медицинская помощь (уход за тяжелобольными).

Синий список предусматривает совместную оплату услуги государством и гражданином: часть суммы платит государство, часть - сам пациент. Речь идет о вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровнях. В Минздраве отмечают, что такой подход заставит украинцев выполнять предписания врачей первичного звена и не игнорировать методы профилактики болезней, тогда и платить придется меньше.

Именно упор на профилактику заболеваний должен стать краеугольным камнем новой системы предоставления медпомощи.

Так, в министерстве говорят, что намерены сделать бесплатной профилактическую детскую стоматологию, тогда в будущем уже взрослым пациентам надо будет тратить меньше денег на лечение зубов.

Что касается диагностики, то за нее государство заплатит в том случае, если на обследование пациента отправит семейный врач. Если же пациент решит «назначить» себе УЗИ или анализы самостоятельно, платить за них придется самому. Оплачивать выписанные врачом лекарства, если они не положены по протоколу (даже из списка тех, за которые готовы платить из бюджета), государство тоже не будет. Что делать в том случае, если пациент с назначенным лечением не согласен, в Минздраве пока не говорят. Ранее Ульяна Супрун советовала в таких случаях звонить на горячую линию министерства. Мол, если будут поступать такие звонки, министерство проверит, насколько врач придерживается протокола, и в случае чего просто заберет у него государственное финансирование. При этом в законопроекте четко отмечено, что пациент имеет право защищать свои интересы в суде.

Механизм того, как именно врач будет определять, к какому списку относится услуга, и каким образом пациент в случае чего будет доплачивать за лечение, пока только разрабатывается. Неизвестно и то, какую именно сумму украинцам нужно будет доплачивать за услуги из синего списка.

Проблемы с определением стоимости услуг возникают из-за того, что в Украине практически нет утвержденных медицинских протоколов - документов, регламентирующих процесс диагностики и лечения тех или иных заболеваний. А значит, подсчитать, сколько стоит, к примеру, лечение от гриппа, пока не представляется возможным.

Несмотря на наличие нескольких списков услуг, для определенных категорий населения будет предусмотрена адресная социальная помощь. Параллельно обещают местные и государственные программы поддержки. Первой должна стать национальная программа помощи ветеранам АТО: за счет госбюджета будет покрываться лечение боевых ранений, последствий контузий, операций по установлению протезов, а в случае получения инвалидности - пожизненное покрытие медицинских услуг и лекарств в полном объеме.

Платить за услуги больницам будет Национальная служба здоровья Украины, созданная по образцу аналогичных служб в европейских странах - Норвегии, Италии, Великобритании. Именно она будет распределять средства из бюджета и возмещать медучреждениям затраты на лечение граждан. В ее функции также войдут анализ и прогнозирование потребностей населения страны в медуслугах и лекарствах.

Предполагается, что украинец сможет выбрать себе врача в медучреждении любой формы собственности, в том числе частных клиниках, подписавших договор с Национальной службой здоровья. В Минздраве признают, что платить частникам столько же, сколько и государственным или коммунальным клиникам, государство не сможет. «Им придется снизить тарифы, зато они получат постоянный гарантированный поток клиентов. Мы уже начали переговоры с частными клиниками, и многие выразили заинтересованность», - заверяет Павел Ковтонюк.

Причем посещать семейного врача можно будет не по месту регистрации, а в любом удобном медучреждении. Для того чтобы государство оплачивало медуслуги, между доктором и пациентом будет заключаться договор. На уровне первичного звена (семейные врачи) такие договоры должны быть заключены уже до июля. Правда, по закону их должна разработать именно Национальная служба здоровья, создание которой пока только в проекте. При этом в Минздраве предполагают, что в первые несколько лет пациенты будут мигрировать в поисках врача, отвечающего их требованиям.

Возможность выбора доктора со стороны пациента должна повысить качество услуг в системе государственной медицины. Ведь от количества пациентов, которых обслужит доктор, напрямую будет зависеть и его зарплата, и поступления в больницу в целом.

В среднем за каждого пациента одному врачу государство будет выделять 210 грн. В расчете на то, что он будет обслуживать около 2 тыс. пациентов. Получается порядка 34 тыс. грн в месяц на врача. Но из этих же средств будет оплачиваться и обслуживание медучреждения. Среднемесячную зарплату медика надеются довести до 10 тыс. грн в месяц.

Выплаты по первичной помощи обещают начать уже в 2017 г., а в 2018-2019 гг. - внедрить систему диагностики и «цветные» списки. Причем оплата услуг со стороны пациентов должна производиться по безналичному расчету - никаких конвертов с банкнотами. В Минздраве призывают начать реформу как можно раньше, ведь на ее внедрение потребуется как минимум три года. В ведомстве говорят, что 2019-2010 гг. - годы парламентских и президентских выборов в стране, а значит, до реформирования медицины никому не будет дела. Пока же в законе отмечено, что с 2019-го Минздрав прекратит направлять деньги на финансирование государственных и коммунальных учреждений - вести деятельность они должны только за счет средств солидарного медицинского страхования. Чем больше пациентов, тем больше средств.

Нужны точные расчеты

Механизмы, которые пытается внедрить Минздрав, вызывают ряд вопросов. Самое главное: в ведомстве пока не могут объяснить, как именно будут рассчитывать стоимость лечения. Эксперт Реанимационного пакета реформ Татьяна Юрочко отмечает, что людям не важно, кто оплатит медуслуги - госбюджет или фонд медстрахования, поскольку важна своевременная и качественная медпомощь. Между тем некорректно говорить, что государство покроет расходы украинцев на лечение, - сперва нужно определить стоимость услуги и понять, на что в бюджете на самом деле хватит денег.

Глава комитета здравоохранения Ольга Богомолец отмечает, что в первую очередь следует адаптировать европейские стандарты лечения, ввести референтные цены и уже на их основе зарегистрировать модель расчета стоимости медуслуги.

Между тем все эксперты признают: менять существующую систему «бесплатного лечения» давно пора. Однако без четких списков услуг и лекарств, а также расчетов возможных затрат рядовых граждан на лечение «сверх норматива» понять, насколько успешнее будет модель предложенной Минздравом страховой медицины, пока сложно. Особенно учитывая тот факт, что в самой системе здравоохранения страны к нововведениям относя
 

ПО РУБРИКАМ

09:59 Как бу­дет ра­бо­тать го­су­дар­ствен­ная мед­стра­хов­ка

09:51 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,1 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 72 млн гри­вен до 285,2 млрд гри­вен 21 мар­та

08:12 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 22 мар­та на "ястребиных" ком­мен­та­ри­ях гла­вы ФРБ Клив­лен­да

08:08 Курс ие­ны к дол­ла­ру за­мед­лил рост по­сле до­сти­же­ния мак­си­му­ма с но­яб­ря

07:44 LG Electronics со­зда­ет соб­ствен­ную мо­биль­ную пла­теж­ную си­сте­му

07:34 Бир­жи АТР сни­жа­ют­ся 22 мар­та вслед за аме­ри­кан­ски­ми ин­дек­са­ми

07:28 Бир­жи США за­кры­лись в ми­ну­се 21 мар­та на 1,2-1,8% на опа­се­ни­ях за­дер­жи на­ло­го­вой ре­фор­мы

21.03 Нац­банк удер­жи­ва­ет курс дол­ла­ра на меж­бан­ке от рез­ко­го па­де­ния

21.03 Дол­лар де­ше­ве­ет 21 мар­та на фоне ито­гов пре­зи­дент­ских де­ба­тов во Фран­ции

21.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 21 мар­та уме­рен­ным сни­же­ни­ем

21.03 Мин­фин 21 мар­та про­дал грив­не­вые ОВГЗ на 590,8 млн гри­вен

21.03 В ян­ва­ре стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пла­те­жей по ОСАГО на 0,7% до 232,9 млн гри­вен

21.03 МТСБУ оце­ни­ло стра­хов­щи­ков, осу­ществ­ля­ю­щих ОСАГО, за IV кв.-2016

21.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.03.2017

21.03 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 21.03.2017

• дальше…

09:59 Как бу­дет ра­бо­тать го­су­дар­ствен­ная мед­стра­хов­ка

08:12 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 22 мар­та на "ястребиных" ком­мен­та­ри­ях гла­вы ФРБ Клив­лен­да

07:30 Нефть де­ше­ве­ет 22 мар­та на дан­ных API об уве­ли­че­нии за­па­сов в США

21.03 Ва­ло­вый внеш­ний долг Укра­и­ны в 2016 со­кра­тил­ся на 4,4% – НБУ

21.03 Це­на неф­ти пе­ре­шла к сни­же­нию 21 мар­та на со­мне­ни­ях по со­гла­ше­нию о до­бы­че

21.03 Опто­вые це­ны на бен­зин рух­ну­ли 21 мар­та

21.03 Гос­стат улуч­шил оцен­ку ро­ста ВВП Укра­и­ны в 2016 г. до 2,3%

21.03 Укра­и­на предо­ста­вит МВФ во втор­ник-сре­ду уточ­нен­ные мак­ро­по­ка­за­те­ли с уче­том по­след­ствий бло­ка­ды Дон­бас­са - Да­ни­люк

21.03 21 мар­та сто­и­мость ав­то­га­за сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей

21.03 НБУ счи­та­ет огра­ни­чен­ным вли­я­ние бло­ка­ды Дон­бас­са на курс грив­ны

• дальше…

09:42 За­пад под­би­ра­ет­ся к мил­ли­ар­дам Пу­ти­на

08:47 Во Фран­ции рас­ши­ря­ют­ся след­ствен­ные дей­ствия в от­но­ше­нии Фран­с­уа Фий­о­на

08:18 До­нальд Трамп от­пра­вит­ся в пер­вый за­ру­беж­ный ви­зит на май­ский сам­мит НАТО

08:00 Из­ра­иль не на­ме­рен пре­кра­щать уда­ры по це­лям в Си­рии, пред­став­ля­ю­щим для не­го опас­ность - Не­та­нья­ху

07:54 Пра­ви­тель­ство ФРГ со­кра­ща­ет экс­порт во­ору­же­ний в Тур­цию

21.03 Мо­ло­дые ев­ро­пей­цы вы­би­ра­ют Ев­ро­со­юз

21.03 Лу­ка­шен­ко со­об­щил о за­дер­жа­нии "во­ору­жен­ных провокаторов"

21.03 На­зва­ны са­мые до­ро­гие ме­га­по­ли­сы ми­ра по сто­и­мо­сти арен­ды

21.03 Guardian: бан­ки Бри­та­нии слу­жи­ли "прачечной" для де­нег из Рос­сии

21.03 О чем "се­рый кардинал" Аф­га­ни­ста­на до­го­во­рил­ся с Крем­лем

21.03 КНДР на­ра­щи­ва­ет воз­мож­но­сти по про­из­вод­ству ядер­но­го ору­жия - гла­ва МАГАТЭ

20.03 Ко­му ме­шал за­ре­зан­ный в СИЗО топ-ме­не­джер "Роскосмоса"

20.03 СБУ под­го­то­ви­ла до­ку­мент о за­пре­те въез­да в Укра­и­ну рос­сий­ской участ­ни­це Ев­ро­ви­де­ния Са­мой­ло­вой

20.03 ЕЦБ при­зы­ва­ет Брюс­сель уже­сто­чить на­ка­за­ние не вы­пол­ня­ю­щих эко­но­ми­че­ские пра­ви­ла ЕС го­су­дарств

20.03 Хедж-фон­ды де­ла­ют став­ки на раз­ви­ва­ю­щи­е­ся рын­ки

• дальше…

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

• дальше…

09:25 По­че­му бой под Во­дя­ным - это толь­ко на­ча­ло ве­сен­ней кам­па­нии

09:03 Фак­тор нац­мень­шинств в Укра­ине: Мо­гут ли Рос­сия и Вен­грия де­ста­би­ли­зи­ро­вать За­кар­па­тье

21.03 Бои под До­ку­ча­ев­ском. Воз­мо­жен ли тан­ко­вый удар ВСУ

21.03 Ра­де про­ва­ли­ла на­зна­че­ние ауди­то­ра НАБУ

21.03 Ко­гда Укра­и­на начнет охо­ту за рос­сий­ски­ми ко­раб­ля­ми по все­му ми­ру

21.03 Бой под Во­дя­ным. Смог­ли ли ВСУ от­бить "Дерзкую"

21.03 По­ро­шен­ко об­су­дил с ли­де­ра­ми фрак­ций бло­ка­ду Дон­бас­са и пен­си­он­ную ре­фор­му

20.03 На­ступ­ле­ние ВСУ. Что про­ис­хо­дит вбли­зи "Дерзкой" и Пи­куз

20.03 Во­лын­ский гам­бит Ко­ло­мой­ско­го

20.03 СБУ под­го­то­ви­ла до­ку­мент о за­пре­те въез­да в Укра­и­ну рос­сий­ской участ­ни­це Ев­ро­ви­де­ния Са­мой­ло­вой

20.03 По­сле тран­ша от МВФ в Укра­и­ну по­сту­пят EUR600 млн мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи от ЕС - По­ро­шен­ко

20.03 По­ро­шен­ко: об­мен то­ва­ра­ми с ОРДЛО мо­жет воз­об­но­вить­ся, как толь­ко Укра­ине вер­нут укра­ден­ные за­во­ды

20.03 Ко­гда на фрон­те во­ца­рит­ся вре­мен­ное за­ти­шье

20.03 В ЕС вни­ма­тель­но сле­дят за си­ту­а­ци­ей во­круг тран­ша МВФ Укра­ине, но ме­нять свое ре­ше­ние о предо­став­ле­нии EUR600 млн не на­ме­ре­ны

20.03 По­ро­шен­ко ожи­да­ет, что но­вый со­став Вер­хов­но­го су­да за­ра­бо­та­ет в мае-июне

• дальше…

07:44 LG Electronics со­зда­ет соб­ствен­ную мо­биль­ную пла­теж­ную си­сте­му

21.03 BMW по­бо­рет­ся с Mercedes-Benz с по­мо­щью 40 но­ви­нок

21.03 Но­вый план­шет Apple iPad ока­зал­ся мо­де­лью 2014 го­да с ми­ни­маль­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми. Но за­то он де­шев­ле

21.03 Sony ра­бо­та­ет над тех­но­ло­ги­ей бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи энер­гии меж­ду по­тре­би­тель­ски­ми устрой­ства­ми

21.03 Google по­мо­жет най­ти остав­лен­ную ма­ши­ну на пар­ков­ке

21.03 Samsung пред­ста­ви­ла го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby, ко­то­рый впер­вые по­явит­ся в Samsung Galaxy S8

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

20.03 Че­ло­век спа­са­ет бес­пи­лот­ни­ки Uber от ДТП каж­дые 1,6 ки­ло­мет­ра

20.03 Со­здан гиб­кий ма­те­ри­ал для из­го­тов­ле­ния дат­чи­ков пуль­са, ко­то­рые мож­но впле­тать в обыч­ную ткань и сти­рать вме­сте с ней

20.03 Dragon SpaceX успеш­но при­вод­нил­ся в Ти­хом оке­ане

20.03 Впер­вые за три го­да Укра­и­на вновь ста­ла ли­де­ром на рын­ке IT-фри­лан­са Во­сточ­ной Ев­ро­пы

17.03 За­пас хо­да пер­во­го се­рий­но­го элек­тро­ка­ра Volvo со­ста­вит свы­ше 400 ки­ло­мет­ров

17.03 Amazon на­учит го­ло­со­вой по­мощ­ник Alexa иден­ти­фи­ци­ро­вать поль­зо­ва­те­лей по го­ло­су

17.03 Рас­по­зна­ва­ние лиц в смарт­фоне Samsung Galaxy S8 бу­дет ис­поль­зо­вать­ся для под­твер­жде­ния пла­те­жей

17.03 Пер­вая мо­дель но­во­го кон­ку­рен­та Те­с­лы ока­за­лась де­шев­ле Model S

• дальше…

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно