Александра ЗАХАРОВА, Деловая столица

Неотложку оплатят из бюджета, а за новый зуб придется доплатить из своего кармана.

На днях Минздрав презентовал закон о государственном солидарном медицинском страховании. Именно он, по заверению чиновников, призван изменить систему финансирования медуслуг, улучшить со временем качество и эффективность лечения и снять с украинцев основную денежную нагрузку в случае болезни. Реформа, хотя и обещает идеальную медицину, пока прописана не полностью, потому вызывает много вопросов и опасений.

Законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медуслуг и лекарств предлагает четко определить перечень услуг, оплачиваемых государством, установить единые тарифы на эти услуги и заключить договоры не только с государственными, но и с частными клиниками.

Красный, зеленый и синий список

По словам замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка, система медицины в стране крайне неэффективна. ВОЗ подсчитала, что в прошлом году каждая семья в среднем внесла 4500 грн (налогов) в счет государственной медицины. При этом одновременно 640 тыс. семей несли огромные траты на лечение из собственного бюджета. Все дело в том, что деньги, поступающие в бюджет, расходуются неэффективно. Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечала, что львиная доля бюджета Минздрава идет на медицинскую субвенцию - средства раздают медучреждениям, чтобы поддержать инфраструктуру. В министерстве говорят, что, заплатив государству 4,5 тыс. грн, семья должна иметь гарантии того, что получит медицинскую помощь.

Эти реальные гарантии предполагается обеспечить по трем направлениям: пакет услуг и лекарств от государства, персонифицированная выплата и стандартизация протоколов.

Пакет, покрывающий медицинские услуги для украинцев, будет единым для всех граждан, независимо от дохода. При этом дополнительно платить именно за страховку украинцы не будут.

Пакет будет обновляться каждый год в зависимости от приоритетов, определенных Кабмином (например, в связи с ростом случаев какого-то заболевания).

В пакете предусмотрены три списка: красный, зеленый и синий. Красный подразумевает услуги, которые априори не обеспечиваются государством (эстетическая медицина, несертифицированные лекарства, эстетическая стоматология - точного списка пока никто не составлял). Зеленый включит те услуги, которые на 100% покрываются из госбюджета. Сюда точно войдут неотложная помощь, первичная помощь и паллиативная медицинская помощь (уход за тяжелобольными).

Синий список предусматривает совместную оплату услуги государством и гражданином: часть суммы платит государство, часть - сам пациент. Речь идет о вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровнях. В Минздраве отмечают, что такой подход заставит украинцев выполнять предписания врачей первичного звена и не игнорировать методы профилактики болезней, тогда и платить придется меньше.

Именно упор на профилактику заболеваний должен стать краеугольным камнем новой системы предоставления медпомощи.

Так, в министерстве говорят, что намерены сделать бесплатной профилактическую детскую стоматологию, тогда в будущем уже взрослым пациентам надо будет тратить меньше денег на лечение зубов.

Что касается диагностики, то за нее государство заплатит в том случае, если на обследование пациента отправит семейный врач. Если же пациент решит «назначить» себе УЗИ или анализы самостоятельно, платить за них придется самому. Оплачивать выписанные врачом лекарства, если они не положены по протоколу (даже из списка тех, за которые готовы платить из бюджета), государство тоже не будет. Что делать в том случае, если пациент с назначенным лечением не согласен, в Минздраве пока не говорят. Ранее Ульяна Супрун советовала в таких случаях звонить на горячую линию министерства. Мол, если будут поступать такие звонки, министерство проверит, насколько врач придерживается протокола, и в случае чего просто заберет у него государственное финансирование. При этом в законопроекте четко отмечено, что пациент имеет право защищать свои интересы в суде.

Механизм того, как именно врач будет определять, к какому списку относится услуга, и каким образом пациент в случае чего будет доплачивать за лечение, пока только разрабатывается. Неизвестно и то, какую именно сумму украинцам нужно будет доплачивать за услуги из синего списка.

Проблемы с определением стоимости услуг возникают из-за того, что в Украине практически нет утвержденных медицинских протоколов - документов, регламентирующих процесс диагностики и лечения тех или иных заболеваний. А значит, подсчитать, сколько стоит, к примеру, лечение от гриппа, пока не представляется возможным.

Несмотря на наличие нескольких списков услуг, для определенных категорий населения будет предусмотрена адресная социальная помощь. Параллельно обещают местные и государственные программы поддержки. Первой должна стать национальная программа помощи ветеранам АТО: за счет госбюджета будет покрываться лечение боевых ранений, последствий контузий, операций по установлению протезов, а в случае получения инвалидности - пожизненное покрытие медицинских услуг и лекарств в полном объеме.

Платить за услуги больницам будет Национальная служба здоровья Украины, созданная по образцу аналогичных служб в европейских странах - Норвегии, Италии, Великобритании. Именно она будет распределять средства из бюджета и возмещать медучреждениям затраты на лечение граждан. В ее функции также войдут анализ и прогнозирование потребностей населения страны в медуслугах и лекарствах.

Предполагается, что украинец сможет выбрать себе врача в медучреждении любой формы собственности, в том числе частных клиниках, подписавших договор с Национальной службой здоровья. В Минздраве признают, что платить частникам столько же, сколько и государственным или коммунальным клиникам, государство не сможет. «Им придется снизить тарифы, зато они получат постоянный гарантированный поток клиентов. Мы уже начали переговоры с частными клиниками, и многие выразили заинтересованность», - заверяет Павел Ковтонюк.

Причем посещать семейного врача можно будет не по месту регистрации, а в любом удобном медучреждении. Для того чтобы государство оплачивало медуслуги, между доктором и пациентом будет заключаться договор. На уровне первичного звена (семейные врачи) такие договоры должны быть заключены уже до июля. Правда, по закону их должна разработать именно Национальная служба здоровья, создание которой пока только в проекте. При этом в Минздраве предполагают, что в первые несколько лет пациенты будут мигрировать в поисках врача, отвечающего их требованиям.

Возможность выбора доктора со стороны пациента должна повысить качество услуг в системе государственной медицины. Ведь от количества пациентов, которых обслужит доктор, напрямую будет зависеть и его зарплата, и поступления в больницу в целом.

В среднем за каждого пациента одному врачу государство будет выделять 210 грн. В расчете на то, что он будет обслуживать около 2 тыс. пациентов. Получается порядка 34 тыс. грн в месяц на врача. Но из этих же средств будет оплачиваться и обслуживание медучреждения. Среднемесячную зарплату медика надеются довести до 10 тыс. грн в месяц.

Выплаты по первичной помощи обещают начать уже в 2017 г., а в 2018-2019 гг. - внедрить систему диагностики и «цветные» списки. Причем оплата услуг со стороны пациентов должна производиться по безналичному расчету - никаких конвертов с банкнотами. В Минздраве призывают начать реформу как можно раньше, ведь на ее внедрение потребуется как минимум три года. В ведомстве говорят, что 2019-2010 гг. - годы парламентских и президентских выборов в стране, а значит, до реформирования медицины никому не будет дела. Пока же в законе отмечено, что с 2019-го Минздрав прекратит направлять деньги на финансирование государственных и коммунальных учреждений - вести деятельность они должны только за счет средств солидарного медицинского страхования. Чем больше пациентов, тем больше средств.

Нужны точные расчеты

Механизмы, которые пытается внедрить Минздрав, вызывают ряд вопросов. Самое главное: в ведомстве пока не могут объяснить, как именно будут рассчитывать стоимость лечения. Эксперт Реанимационного пакета реформ Татьяна Юрочко отмечает, что людям не важно, кто оплатит медуслуги - госбюджет или фонд медстрахования, поскольку важна своевременная и качественная медпомощь. Между тем некорректно говорить, что государство покроет расходы украинцев на лечение, - сперва нужно определить стоимость услуги и понять, на что в бюджете на самом деле хватит денег.

Глава комитета здравоохранения Ольга Богомолец отмечает, что в первую очередь следует адаптировать европейские стандарты лечения, ввести референтные цены и уже на их основе зарегистрировать модель расчета стоимости медуслуги.

Между тем все эксперты признают: менять существующую систему «бесплатного лечения» давно пора. Однако без четких списков услуг и лекарств, а также расчетов возможных затрат рядовых граждан на лечение «сверх норматива» понять, насколько успешнее будет модель предложенной Минздравом страховой медицины, пока сложно. Особенно учитывая тот факт, что в самой системе здравоохранения страны к нововведениям относя