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Рада одобрила введение квот на использование украинского языка на ТВ - первое чтение
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона №5313 о внесении изменения в некоторые законы относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации на заседании в четверг поддержали 244 народных депутата.
В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания – 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.
Кроме того, изменения в закон о телевидении и радиовещании предусматривают, что телерадиоорганизации, которые согласно лицензии осуществляют эфирное или многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса либо спутниковое вещание, обеспечивают долю передач новостей на государственном языке не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в промежутках времени 7.00-18.00 и 18.00-22.00.
Предлагается также разрешить в исключительных случаях по согласованию с секретарем СНБО засчитывать в вышеуказанную долю вещания на государственном языке передачи, выполненные на других языках, если они по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз национальным интересам в сфере обеспечения свободы слова и информационной безопасности.
Согласно законопроекту, передача считается выполненной на государственном языке, если все выступления (реплики) дикторов (ведущих) выполнены на украинском языке. В передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование, кроме государственного, других языков без дублирования или озвучивания в репортажах с места событий, в интервью, комментариях приглашенных участников, гостей передач, в музыкальных клипах, в любых произведениях и исполнениях на крымскотатарском языке.
Авторы инициативы предлагают исключить из закона об основах государственной языковой политики норму о том, что телерадиоорганизации могут на свое усмотрение вести вещание на государственном, региональном или языках национальных меньшинств, на языках международного общения.
В случае принятия закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем публикации.
Законопроект предусматривает, что в течение первого года с момента вступления в силу закона после принятия, программы и передачи, их части, которые полностью или частично созданы или профинансированы телерадиоорганизацией, зачисляются в долю выполненных на государственном языке.
"Этот закон, если мы с вами его примем, надеюсь, что мы этот шаг сделаем, носит переходный характер, потому что вы знаете, что у нас на рассмотрении есть много законопроектов о языках, о государственном языке", - сказала соавтор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт").
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