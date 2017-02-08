Сергей Николайчук, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ

В конце января Национальный банк обновил прогноз роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2017 году, установив его на уровне 9,1%. При этом целевой показатель инфляции на конец 2017-го, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики, составляет 8% +/- 2 п.п. В чем разница между этими показателями? На какой из них ориентироваться бизнесу и населению?

В условиях режима инфляционного таргетирования, введенного НБУ, цели по инфляции - ключевые и фактически единственные количественные ориентиры для проведения монетарной политики. Они устанавливаются заранее и не подлежат механической корректировке в случае изменений во внешнеэкономической среде или внутренних макроэкономических процессах.

Прогнозы по инфляции, в свою очередь, могут корректироваться хоть каждый день. Все зависит от того, как меняются мировые цены, себестоимость продукции, обменный курс и пр. Эти факторы, а также предположения об их будущей динамике и степени их влияния на рост цен, Нацбанк объединяет в своем инфляционном прогнозе.

Так должны ли совпадать цели и прогнозы по инфляции центрального банка в условиях режима инфляционного таргетирования? Да. Обязательно - в среднесрочной перспективе, и необязательно - в краткосрочной. Поэтому прогноз НБУ по инфляции все равно сблизится с ее целевым уровнем.

На инфляцию, кроме денежно-кредитной политики, влияют различные факторы. Далеко не всегда центробанк может быстро нивелировать негативные эффекты при помощи монетарных инструментов, не ущемляя при этом экономический рост или другие финансовые показатели. Чтобы привести прогноз по инфляции к целевому показателю, требуется время. Этот временной промежуток называется горизонтом монетарной политики.

Зачем тогда вообще нужен этот прогноз по инфляции?

В условиях режима инфляционного таргетирования НБУ достигает своих целей не напрямую (с помощью обменного курса или предложения денег), а опосредованно - через регулирование стоимости денег. Нацбанк, меняя свои процентные ставки, определяет стоимость гривны на межбанковском кредитном рынке. Цена гривневого ресурса затем отражается в ставках кредитов и депозитов, а также других финансовых активов, в том числе иностранной валюты.

В конечном итоге изменение центральным банком своей ключевой процентной ставки через различные каналы влияет на стоимость потребительской корзины. Но, учитывая временной лаг при переносе эффекта процентной ставки на инфляцию, ключевой элемент для монетарной политики - это инфляционный прогноз. Монетарные инструменты меняются вслед за ожиданиями наиболее вероятной инфляционной динамики.

Если центральный банк прогнозирует, что инфляция будет выше целевого показателя, то при прочих равных условиях он должен повысить свою процентную ставку уже сейчас. Но, изменяя процентную ставку сейчас, центральный банк изменяет и будущие условия функционирования экономики, следовательно - и прогноз инфляции. Как правило, такие прогнозы базируются на наиболее вероятной реакции каждого экономического агента на определенные события или шоки.

Сколько времени потребуется, чтобы сблизить инфляционные цели с прогнозом?

Изменения монетарных инструментов приводят к волатильности финансовых и макроэкономических показателей, которые центральный банк тоже хотел бы минимизировать. Ведь такие колебания будут иметь негативные последствия для граждан. А это противоречит главной цели центрального банка - максимизации благосостояния граждан путем обеспечения ценовой стабильности.

Время, в течение которого инфляция возвращается к целевому показателю, зависит от различных обстоятельств. Стандартный для развитых стран горизонт составляет 18-24 месяца. На более волатильных развивающихся рынках он может быть меньше - 12-18 месяцев. Такой временной лаг релевантен и для Национального банка Украины.

В реальности период, за который центральные банки возвращают инфляцию к целевому уровню, зависит от природы, величины и устойчивости шоков. В этом и заключается одно из ключевых преимуществ инфляционного таргетирования - это гибкий режим, позволяющий учесть потенциальные последствия принятых решений и выбирать оптимальную альтернативу в данный момент времени.

Центральный банк может пожертвовать достижением инфляционных целей в течение определенного периода времени, если такие действия приведут к лучшим последствиям для финансовой, экономической и ценовой стабильности в более длительной перспективе.

Простой пример. Подорожание энергоносителей (важной составляющей импорта и потребительской корзины) в Украине обычно приводит к ослаблению обменного курса, росту цен и ухудшению экономической активности. В таких случаях центральные банки очень осторожно реагируют на повышение инфляции, чтобы еще больше не загнать экономику в рецессию. Основная задача - не дать "раскрутиться" среднесрочным инфляционным ожиданиям. А для этого не требуется моментальное поднятие процентных ставок.

Почему НБУ не пытается снизить инфляцию в 2017 году до 8%?

Во-первых, инфляция в 2017 году остается в целевом диапазоне. Рост цен может ускориться в случае эскалации военного конфликта с Россией с негативными последствиями для производства и обменного курса. Кроме того, есть риск ухудшения условий торговли в результате стремительного роста мировых цен на энергоносители. С другой стороны, инфляция замедлится, если цены на железную руду и металлы (ключевые экспортные товары) на мировых рынках будут достаточно высоки.

Во-вторых, при отсутствии существенных шоков Нацбанк намерен снижать учетную ставку в среднесрочной перспективе. Равновесную реальную процентную ставку (разницу между номинальной ставкой и инфляционными ожиданиями) НБУ оценивает на уровне около 1-2%. То есть при условии достижения среднесрочной инфляционной цели в 5% учетная ставка должна быть примерно 6-7%. Но это план на 2019-2020 гг. До этого реальные процентные ставки должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить продолжение тренда на снижение инфляции.

В-третьих, такой шаг может затормозить рост экономики, которая сейчас как раз находится в фазе выхода из кризисного состояния. Поэтому Нацбанк проводит умеренно-сдержанную монетарную политику для обеспечения снижения инфляции до среднесрочной цели в 5%. Экономика Украины работает все еще ниже своего потенциала (отрицательный разрыв ВВП) и, по текущим оценкам НБУ, сможет восстановить его только в начале 2019 года.